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Все про:телевидение (473) петиция (119) Мураев (60) 112_Украина (4)

 Петиция против "112 Украина" и NewsOne собрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения в Раде

Петиция "Прекратить антиукраинскую деятельность телеканалов "112 Украина" и NewsOne" была зарегистрирована на сайте украинского парламента 20 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа", таким образом, необходимую для дальнейшего рассмотрения количество голосов петиция набрала за 10 дней.

Автор петиции - Артур Переверзев. В ней телеканалы "112 Украина" и NewsOne названы "информационными активами Кремля в Украине", которые "активно транслируют информационную политику" русского мира "в Украине и находятся под управлением кума Путина - Медведчука и регионала Мураева, который выступает против декоммунизации и называл Олега Сенцова террористом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук на "112-м", Портнов на NewsOne - это закономерный реванш, - Березюк

Также говорится, что телеканал ""112 Украина" имеет ряд нарушений лицензионных условий и предупреждений от Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания".

Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне в Донбассе и автокефальной церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Метастазы русского мира", - бойцы ВСУ просят Президента и Премьера запретить трансляции телеканалов "Интер", "112", NewsOne

Источник: https://censor.net.ua/n3088816
 
   
 Топ комментарии
 
а ты разницу понимаешь между хуйлом, порошенко и антиукраинской риторикой ?
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Преследование СМИ?
Не пора ли ВР дать определение гибридной войне, чтобы было понятно, например, - что является антиукраинской деятельностью во время гибридной войны?
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Чисто для плебса... Медведчук друг и соратник господина Президента. Так что никто ничего не закроет.
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Но чтобы холопы не возмущались назначат 257 перевирку и вынесут 132 предупреждение. Петиция против "112 Украина" и NewsOne собрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения в Раде - Цензор.НЕТ 1796

А вот если набеут ещё несколько сот тысяч голосов, нац.рада может таки подать в суд на указанные каналы, и будет у нас ещё один сериал аля "суд над януковичем"
Собака лает караван идет.....
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Да, позор позорный, что антиукраинские телеканалы существуют в воюющей стране и антиукраинская власть требует от народа каких-то петиции, чтобы только обговорить закрытие этих каналов и почему Интера нет в этом списке? Эти петиции говорят о том, что власть антинародна, далека от народа, ее нужно гнать метлой и давно уже. В стране кругом бардак, в любой сфере и это ужаснее даже внешней агрессии.
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Нарушение свободы слова .
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Вот и хорошо, меньше будет беспредела.
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25 тисяч українців порушують свободу слова мертвечука, чи що?
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Преследование СМИ?
Не пора ли ВР дать определение гибридной войне, чтобы было понятно, например, - что является антиукраинской деятельностью во время гибридной войны?
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Поэтому петиция и создавалась именно на сайте ВР. Теперь депутаты обязаны обсудить петицию и как-то реагировать на мнение граждан Украины, благодаря которым эти самые депутаты сели в уютные, депутатские кресла.
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Абсолютно правильное действие ,только несколько запоздалое . Посмотрим на реакцию
Лещенко и ряда других депутатов постоянных гостей этих телеканалов.
Тест на кто есть кто.
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не обезательно, но обезательно не давать возможность прикрыватся свободой сми или свободой слова, мнения, когда идёт пропоганда и подделка фактов и событии.
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Для начала, нужно , принять звкон о гибридной войне. Типа того. Или Закон о гибридном Президенте.
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Так давно пора было. И глупо закрывать канал - на его место откроются другие, в конце-концов существуют интернет-издания, с которыми не так просто бороться. Это только загонит проблему в подполье, но не решит ее. В конце-концов ватники тоже могут собрать 25 тысяч голосов против любого нормального издания (думаете, в Украине не наберется 25 тысяч ватников, которые пожелают, чтобы закрыли, скажем, Цензор? То есть палка всегда имеет 2 конца). Нужно наказывать конкретных людей за конкретные высказывания (а для этого да, нужно дать определение гибридной войне, чтобы было понятно, например, - что является антиукраинской деятельностью во время гибридной войны). Вот тогда господа будут дважды думать распускать язык или нет. И еще один действенный способ - игнор некоторых персонажей. Ну не придет же мне в голову смотреть Мураева, Медведчука или Рабиновича. Петиція проти "112 Україна" і NewsOne зібрала необхідні 25 тисяч підписів для розгляду в Раді - Цензор.НЕТ 2985 Но поскольку все же находятся дураки, которые смотрят этих говнополитиков, то почему не противопоставить им другие каналы со здоровой инфой? Ну, закроем эти каналы, а что взамен? Пустота? И к чему придем? Минстець, ау! Ты вообще существуешь?
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молодцы, поздравляю, хоть 25 000 от 40 милионов очень мало но есть надежда что именно закрывь прорасеиские вещатели, следующие 25 000 для петиции будет в разы быстрее, важно чтоб Рада не погубило это, но это уже ответственность депутатов и возможность избирателям оценить поведение тех же депутатов.
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рашен - миру не нужна свобода поэтому он ею злоупотребляет, а удар по зубам заменяет слово, что есть привычное состояние ватникопитеков. Рассматривать пролпагандонов как агентуру московщины в военное время.
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Канал не может нести антиукраинскую деятельность .Ведь языком говорят люди а не частота .Если есть вопросы к людям выступающим на каналах , значит на людей нужно подавать в суд .А эти телеканалы приглашают в свой эир разные политические силы .
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Идем по пути раши, там все что против хуйла - уже экстремизм.
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а ты разницу понимаешь между хуйлом, порошенко и антиукраинской риторикой ?
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понимает,но нужно истерику нагнетать)
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только раша идёт в тупик,а украина создаёт с нуля гражданское общество
можно ненавидеть власть,но нельзя предавать свою родину
есть власть,а есть страна
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Когда в эфире Ньсвана сидит люстрированный деятель времен Яныка Александр Семченко и вещает в эфир, что добробаты преступники, а ВСУ обстреливают мирных лугандонцев, то это направлено против кого?
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Ну так брать Семченка за шкирки и в прокуратуру - открыть производство за разжигание вражды или сепаратизм, если там все так очевидно.
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Это признание того, что на Ньюсане полно прокацапской пропаганды, а не исключительно "правда" против отдельных персон из украинской политики?
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Есть свобода слова, если что сказал то этим должно заниматЬся СБУ а не запрещать канал где разрешают сказать свое мнение.
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СБУ может заниматься такими персонами, если в законе четко прописаны статьи относительно таких заявлений. Иначе это будет выглядеть именно как преследование за инакомыслие.
Теперь слово за депутами. Они очень креативны, когда нужно прописать закон, который помог бы им припрятать свои непонятные доходы. Пусть пошевелят мозгами и в направлении прижучивания коллаборантов.
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Будем надеяться, что так и произойдет: то есть в законе четко пропишут статьи относительно таких заявлений. Иначе это будет не только выглядеть как преследование за инакомыслие, но это будет бой с ветряными мельницами. Вместо одного канала откроют другой, только и всего.
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Она там уже как минимум с начала 16-го года выступает. Вата кончает от счастья...
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Если это правда, то вот она, вся сущность нового украинского Додона.
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видимо эта консерва уже залежалась?)
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Так так ....і *Шустера * вона закрила ..."! Петиція проти "112 Україна" і NewsOne зібрала необхідні 25 тисяч підписів для розгляду в Раді - Цензор.НЕТ 6312
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Права как никогда! Особенно на счёт "незалежних інформаційніх каналів". Петиція проти "112 Україна" і NewsOne зібрала необхідні 25 тисяч підписів для розгляду в Раді - Цензор.НЕТ 2179
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у неё есть одно право - греть шконку возле паши лазорэнко
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Еще один гвоздь косатая забила в гроб своего президенства -умничка, не останавливайся)
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Браток, вы с бацькой разберись, а потом в Украину с мнением и советами лезь. За пользование фотошопом - "пять", садись и не гавкай.
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Да все равно не проголосуют, ньюзван один из немногих каналов где оппозиционные партии могут свободно говорить, да и БПП там каждый день толкутся.
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какие оппозиционные партии , что ты куришь ?
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у нас не оппозиции..... у нас чистой воды меркантильные договорняки.....а по простому, они там @бут друг дружку и деньги в кружку...
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антигосударственные и антиукраинские
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Я є одним з підписантів цієї петиції. Ми будемо слідкувати за діями депутатів щодо заборони цих клоповників.
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депутатське шобло може гуму тягнути
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вони взагалі можуть ніяк не зреагувати
що для них бажання народу ...
там є лише до 10% адекватних осіб, решта тупо набиває свої кармани.
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Видно отреагировать им хоть как то прийдется - не зря косатая вылезла и срацю рве
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вона до влади рветься, решта її не хвилює.
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Не пойму в чём заключается эта декомунизация ? Все комунисты и комсомольцы до сих пор у власти .Эти же комунисты ограбили Украинский Народ и сейчас владеют построенными комунистами заводами .
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Показово, що необхідну кількість голосів зібрали саме на дев'ятий день. Дуже православно вийшло...
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нужно было как путин сделал , позакрывал все каналы в течении недели,после прихода к власти.но это же скажут что не демократично , так что приходится терпеть когда мураев льет на головы украинцев и живых, и мертвых фикалии со своего канала .
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Если на этих телеканалах говорят что уровень жизни украинцев упал в разы , повышены тарифы в несколько раз , гривна обесценили в четыре раза .Разве это не правда ?
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А что не так ? Аааааа ,понял , наверное на 5 - ом канале рассказывают что жить стало лучше , жить стало веселее .
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Ей Петрович,ти забув хто привів в Україну цю монгольську орду?А жити стало краще ще від часів ваучерізації великого рехворматора Кучми і його банди,а всі інші лише послідовники(папереднікі).
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Слушаешь только то, что хочешь услышать?
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После услышанного я смотрю вокруг и анализирую .Вот например скоро повысят тарифы на газ , а я сегодня услышал , что Витренко -зам главы Нафтогаза ,перечислил на офшорные счета своей жены миллионы долларов и евро .
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Вот по этому и хотят прикрыть, все остальное только выдуманный предлог.
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Ти забув ще розмістити бігборд з написом: "Перепишу хату на кота!"
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це добре, що є підписи, а цей ініціатор) з інтером, чого не запустив такої ініціативи?!
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Интер почему-то не закрыли, да и вообще ICTV, СТБ - полусепарские каналы, но президенту угодные, поэтому их не трогают. Ни одна другая инициатива, которая собрала более 25 000 голосов - не была принята. Те же автомобили просили растамаживать по доступным ценам ещё на старте этой платформы - в результате пшик! А на Newsone и Украина 112 (тоже полусепарских) хоть иногда давали возможность выступить Саакашвили и другим реальным оппозиционерам. Ни на один другой Михо не пускали!
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ТРК -Украина Ахметика тоже не закрывают .Там вообще культ ахметика ублюдка делают . =Найдут каких то даунецких голодранцев , дадут паёк на 200 гривен и заставляют говорить - спасибо товарищу Ахметову спасителю и благословителю , кормильцу и страдальцу за наши даунецкие души .
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Не понимаю, кто надеется этими петициями что-то изменить? Ну набрали голоса, Рада рассмотрит, скажет "нет оснований для закрытия" и все. Помнится, так и про разрешение на оружие петиции 25 тысяч набирали, и про Тимоху послом в Гондурас и про пожизненное для коррупционеров и многие еще какие. Я особо не следила, но может кто-то знает - хоть одна петиция была выполнена в полном объеме?
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Кстати из Народного фронта Яйценюка ходить боятся на эти телеканалы , вообще не ходят - проворовались и обосрались так что теперь думают только куда бы уже слинять из Украины .
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Петиція - це офіційне попередження хамам-журналістам. Так само як людям котрі паркуються на газонах, спочатку на капот їхньої машини кладуть картонку, а зверху цеглину. Якщо не доходить - ну що ж, тим гірше для них.
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18 вересня 2018 р. ВР проголосувала за Закон про протидію ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, у другому читанні та в цілому.
Закон прийнято 235 голосами, але єдина фракція, яка не надала ЖОДНОГО голосу за протидію російській пропаганді це фракція Тимошенко, хоча за фактом в залі фракція присутня. Навіть Павленко з опозиційного блоку віддав свій голос за цей закон, натомість Тимошенко та її проросійська фракція вперто продовжують свій проросійський курс, прикриваючи брехнею свою співпрацю з Росією.
Петиція проти "112 Україна" і NewsOne зібрала необхідні 25 тисяч підписів для розгляду в Раді - Цензор.НЕТ 2057
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Я внимательно смотрю и на 112 и Ньюсван. Только вопрос ко всем, кто желает их закрытия А почему нет ни одного судебного иска к тому же Пиховшеку ? Или к той же Г.Герман или Лукаш ? Я смотрел как Лукаш класно прошлась с помощью цитат Яценюка по Яценюку. Кто будет напоминать политикам их обещания. Или может быть забыли как гибридный Президент обещал отдать жизнь за передачу Шустера или кулю в лоб Яценюка.?
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они раздувают гражданскую войну , твари !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетиция против "112 Украина" и NewsOne собрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения в Раде
 
 
 
 
 
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