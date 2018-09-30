 Петиция против "112 Украина" и NewsOne собрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения в Раде

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа", таким образом, необходимую для дальнейшего рассмотрения количество голосов петиция набрала за 10 дней.
Автор петиции - Артур Переверзев. В ней телеканалы "112 Украина" и NewsOne названы "информационными активами Кремля в Украине", которые "активно транслируют информационную политику" русского мира "в Украине и находятся под управлением кума Путина - Медведчука и регионала Мураева, который выступает против декоммунизации и называл Олега Сенцова террористом".
Также говорится, что телеканал ""112 Украина" имеет ряд нарушений лицензионных условий и предупреждений от Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания".
Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне в Донбассе и автокефальной церкви.
А вот если набеут ещё несколько сот тысяч голосов, нац.рада может таки подать в суд на указанные каналы, и будет у нас ещё один сериал аля "суд над януковичем"
Собака лает караван идет.....
Не пора ли ВР дать определение гибридной войне, чтобы было понятно, например, - что является антиукраинской деятельностью во время гибридной войны?
Лещенко и ряда других депутатов постоянных гостей этих телеканалов.
Тест на кто есть кто.
можно ненавидеть власть,но нельзя предавать свою родину
есть власть,а есть страна
Теперь слово за депутами. Они очень креативны, когда нужно прописать закон, который помог бы им припрятать свои непонятные доходы. Пусть пошевелят мозгами и в направлении прижучивания коллаборантов.
Ждем-с!
що для них бажання народу ...
там є лише до 10% адекватних осіб, решта тупо набиває свої кармани.
Закон прийнято 235 голосами, але єдина фракція, яка не надала ЖОДНОГО голосу за протидію російській пропаганді це фракція Тимошенко, хоча за фактом в залі фракція присутня. Навіть Павленко з опозиційного блоку віддав свій голос за цей закон, натомість Тимошенко та її проросійська фракція вперто продовжують свій проросійський курс, прикриваючи брехнею свою співпрацю з Росією.