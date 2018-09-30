 Петиция против "112 Украина" и NewsOne собрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения в Раде

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа", таким образом, необходимую для дальнейшего рассмотрения количество голосов петиция набрала за 10 дней.

Автор петиции - Артур Переверзев. В ней телеканалы "112 Украина" и NewsOne названы "информационными активами Кремля в Украине", которые "активно транслируют информационную политику" русского мира "в Украине и находятся под управлением кума Путина - Медведчука и регионала Мураева, который выступает против декоммунизации и называл Олега Сенцова террористом".

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Также говорится, что телеканал ""112 Украина" имеет ряд нарушений лицензионных условий и предупреждений от Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания".

Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне в Донбассе и автокефальной церкви.

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