 Трое детей погибли, подорвавшись на мине под оккупированной Горловкой, - росСМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ, а также информресурсы террористов.
"По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (противопехотная осколочная управляемая мина направленного поражения. - Ред.), трое детей погибли, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу", - сообщил "мэр" оккупированной Горловки Иван Приходько.
В Горловке русский мир.
Это же дети им же надо где то гулять.
Живут они на "нуле".
Кажется до "освобождения" россией части Донбасса от Украины дети не подрывались на минах?
А детей, конечно , жалко......
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