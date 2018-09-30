 Трое детей погибли, подорвавшись на мине под оккупированной Горловкой, - росСМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ, а также информресурсы террористов.



"По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (противопехотная осколочная управляемая мина направленного поражения. - Ред.), трое детей погибли, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу", - сообщил "мэр" оккупированной Горловки Иван Приходько.

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