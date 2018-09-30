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 Трое детей погибли, подорвавшись на мине под оккупированной Горловкой, - росСМИ

Трое детей погибли, еще один ребенок был ранен в результате детонации противопехотной осколочной мины вблизи блокпоста террористов под оккупированной Горловкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ, а также информресурсы террористов.


"По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (противопехотная осколочная управляемая мина направленного поражения. - Ред.), трое детей погибли, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу", - сообщил "мэр" оккупированной Горловки Иван Приходько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные обстреляли подростков в оккупированной Горловке из автоматов, несколько человек ранены, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3088814
 
 
 Топ комментарии
 
отголоски руцкого мира еще долго будут преследовать Донбасс.
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русские счастливы???, какол не прошел???
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отголоски руцкого мира еще долго будут преследовать Донбасс.
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Почему отголоски?
В Горловке русский мир.
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Это только присказка, сказка впереди. (Висоцький)
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Глупая смерть убила детей, но виноваты их родные, они звали к себе "братьев".
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русские счастливы???, какол не прошел???
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Ватный ублюдок Приходько,любитель руцкого мира,сообщил о гибели детей от мины ,которую принес и заложил этот самый руцкий мир. "Ноу коммент" ,как говорится.
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Дети они -"страница чистая"....написать можно разное! Детей жалко однозначно! Обполчленцы деклараций о запрете противопехотных мин не подписывали и изголяются в своё удовольствие. Скорей бы пришел час расплаты! Сукиных сынов К СТЕНКЕ!
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Гуляли.
Это же дети им же надо где то гулять.
Живут они на "нуле".
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Виноваты россия и все кто делает вид что ничего не происходит.
Кажется до "освобождения" россией части Донбасса от Украины дети не подрывались на минах?
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Попытаюсь угадать....виноваты, конечно, укропы или, на худой конец,, евреи?
А детей, конечно , жалко......
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да,эти мины ставил порошенко-сын по указу порошенко-отца
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Россми как всегда первее всех, совпадение?? не думаю
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Игрушка от плешивого Ху"ла нашла адресата.Надеюсь родители оценили "помощь" рускава мира.
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Несмотря на то, что это была мина у путинско-фашистского блокпоста, поставленная оккупантами, все путинско-фашистские СМИ в один голос напишут о том, что дети подорвались на украинских минах натовского производства.
Бываете на вражеских ресурсах? Пишите им об этом. Капля камень точит!
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Спорим, родители, всю оставшеюся жизнь, в смерти детей будут винить Украину.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое детей погибли, подорвавшись на мине под оккупированной Горловкой, - росСМИ
 
 
 
 
 
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