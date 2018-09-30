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Все про:взрыв (4024) ранение (1921) Херсонщина (705) военнослужащие (3881) полигон (242)

 На полигоне в Херсонской области подорвался контрактник: его состояние остается тяжелым

В ночь на воскресенье, 30 сентября, на территории воинской части ВСУ, дислоцированной на полигоне у села Раденское Олешковского района Херсонщины, прогремел взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Новый день".

Отмечается, что в результате взрыва пострадал 37-летний военнослужащий-контрактник, которого госпитализировали в районную больницу с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и травматическим повреждением руки с ампутацией двух пальцев. Причина взрыва пока неизвестна.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины, подполковник Ирина Атаманенко сообщила, что на месте взрыва уже работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они нашли фрагменты боеприпаса, но пока не идентифицировали его. Опросить раненого пока тоже не представляется возможным – его состояние остается тяжелым, и врачи готовят пациента к операции.

"По факту нанесения телесных повреждений по собственной неосторожности начато уголовное производство", — дополнила подполковник Ирина Атаманенко.

Как пишет издание, сослуживцы раненого рассказали медикам, что пострадавший якобы решил сжечь мусор, и в его куче взорвалась какая-то емкость.

Также читайте: Трое воинов пострадали в результате разрыва миномета "Молот" в одной из частей в районе проведения ООС, - представитель штаба Тригуб

Источник: https://censor.net.ua/n3088811
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання бійцю..
Забагато підривів останнім часом..
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Опять Шниперсон с кацапизмами?
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Неизвестно что произошло,но разведение огня на полигоне всегда было запрещено.
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Одужання бійцю..
Забагато підривів останнім часом..
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Что не так добрый человек? Тебя чеченцы обидели? У вас в Рашке ты на них управу не найдешь.
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Костя, сначала говоришь, потом думаешь? Читать сложно?
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Неизвестно что произошло,но разведение огня на полигоне всегда было запрещено.
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я таких ботів і на інших сайтах зустрічала
їм спеціально платять за розкрутку і рекламу.
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Это понятно. Но остатки совести же должны быть? Какие-то темы мог бы и обойти. Но нет, ни один из них не обременен вопросами морали. Им все равно.

Скорейшего выздоровления раненному.
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Відірвало два пальці і осколки в черевну порожнину.
Схоже на запал від гранати...
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решил с патрона от ЗУшки сделать открывачку и не получилось разобрать!
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А если запал кинуть в костер,он точно взорвется или нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа полигоне в Херсонской области подорвался контрактник: его состояние остается тяжелым
 
 
 
 
 
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