 На полигоне в Херсонской области подорвался контрактник: его состояние остается тяжелым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Новый день".

Отмечается, что в результате взрыва пострадал 37-летний военнослужащий-контрактник, которого госпитализировали в районную больницу с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и травматическим повреждением руки с ампутацией двух пальцев. Причина взрыва пока неизвестна.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины, подполковник Ирина Атаманенко сообщила, что на месте взрыва уже работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они нашли фрагменты боеприпаса, но пока не идентифицировали его. Опросить раненого пока тоже не представляется возможным – его состояние остается тяжелым, и врачи готовят пациента к операции.

"По факту нанесения телесных повреждений по собственной неосторожности начато уголовное производство", — дополнила подполковник Ирина Атаманенко.

Как пишет издание, сослуживцы раненого рассказали медикам, что пострадавший якобы решил сжечь мусор, и в его куче взорвалась какая-то емкость.

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