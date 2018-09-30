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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:геополитика (236) Китай (957) Польша (4510) Цихоцкий (9)

 Украина важна для Запада в условиях растущего влияния Китая, - МИД Польши

Именно Польша и Украина способны обеспечить сырьем рынки западных стран в условиях растущего значения Китая в мировой торговле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом в интервью PAP заявил замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

"Внутренняя реформа Украины имеет ключевое значение в этом измерении", - подчеркнул Цихоцкий.

Представитель польского МИД также отметил, что внутренние реформы в Украине не должны задерживаться вооруженным конфликтом с Москвой или "конфликтом идентичности" с Польшей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежегодно более 10 тысяч украинцев получают карту поляка, - МИД РП

Источник: https://censor.net.ua/n3088809
 
   
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 Топ комментарии
 
Именно Польша и Украина способны обеспечить сырьем рынки западных стран в условиях растущего значения Китая в мировой торговле.

Да, из Украины делают сырьевой придаток европы, это факт и этого уже даже не скрывают.
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Ну,поставляет Украина продовольствие,металлургию,и прочее на иностранные рынки и что? Она поставляла и раньше? И получала и получает за это деньги. Что тебе не понравилось? Сам термин "сырьевой придаток"? Так не используй его.Ты и ужасное НАТО боишься по сей день?
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Когда Польша была важна, она получала десятки миллирдов долларов дотаций. А нам только в долг три копейки. Никому мы нах не нужны. Пора это понять.
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Металургійні підприємства України ця новина не дуже потішить.
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Ну прокат це вже не сировина, а матеріал для машинобудуівння.
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Wiceszef MSZ: Ukraina ważna nie tylko dla nas, ale i dla porządku europejskiego

кто имеет читать, прочтите и желательно всю статью, не выбранное кем то для чего то.

Читаем-сказал Украина важна не только для нас, но и для европейского порядка.
А что написал Цензор, то его желтые проблемы.Я все прочла
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Схоже що ЦН має свій особливий погляд на все.)))
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Украина важна для Запада в условиях растущего влияния Китая, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 2949

Тролльчиха, опять из подворотни вякаешь? С утра до вечера ..Ты такая жительница Германии, как Пэця панамский житель...Медсестрой прикидываешься? Так медсёстры в Германии так загружены, что времени, только на физиологические потребности хватает, а не за компом троллить...




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Ні це доіндустріальний "день", після промислової революції це ознака колоній.
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Именно Польша и Украина способны обеспечить сырьем рынки западных стран в условиях растущего значения Китая в мировой торговле.

Да, из Украины делают сырьевой придаток европы, это факт и этого уже даже не скрывают.
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Ну,поставляет Украина продовольствие,металлургию,и прочее на иностранные рынки и что? Она поставляла и раньше? И получала и получает за это деньги. Что тебе не понравилось? Сам термин "сырьевой придаток"? Так не используй его.Ты и ужасное НАТО боишься по сей день?
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Одно дело, когда из экспорта малая часть сырье и другое дело, когда почти весь экспорт сырье.
Превращение Украины в африканскую европапуасию или сырьевой придаток европы, это очень плохо.

А что касается НАТО, то я за НАТО.
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НАТО это Будапештский меморандум-2 . Я за ЯО и 2 ю Поправку как в США или в Швейцарии .Ну а НАТО если будет то хорошо , если не будет то ладно
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Зачем тебе мое понимание, не знаешь, что такое сырье, прочитай в учебниках или интернете.
Там все доступно написано.
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И что конкретно из сырья экспортирует Украина?
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Это правда, но с такой владой и такой экономикой у нас альтернатива снова стать только сырьевым придатком паРаши.
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Таке враження, що Європа живе сьогоднішнім днем
про завтра якщо і думають, то з великим запізненням..
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Когда Польша была важна, она получала десятки миллирдов долларов дотаций. А нам только в долг три копейки. Никому мы нах не нужны. Пора это понять.
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Все, що отримала Польща, працює на її економіку.
Україна теж отримала понад 70 мільярдів доларів. Майже все розкрадено.
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Опять очередной высер по типу "у нас все плохо потому что нам денег не дают". Тогда как вы объясните, что в Польше после развала соцлагеря в начале 90-х не было НИ ОДНОГО ГОДА, когда бы экономика шла в минус? И это задолго до того, как она вступила в ЕС (2004-й). Максимум в чем ей ушли на уступки - списали часть долгов. У Украины же долгов вообще сначала не было, так как их все забрала раша. А вместо долгов была мощная промышленность, крупнейший в Европе торговый флот и ряд уникальных предприятий. И тем не менее только в 2000-м году ВВП Украины ВПЕРВЫЕ с распада совка увеличился. А до этого каждый год были падения, иной раз до 22% в год.
Может, Польше давали деньги потому что видели перспективы в ее экономике? Тогда как Украину разглядывали как бездонную бочку?
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У ЕС большой опыт работы с сырьевыми колониями)))))
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Если бы не
""конфликтом идентичности"
Источник: https://censor.net.ua/n3088809"

затеянный Польшей, то в мире бы быстрее отошли от образа Украины, создаваемого паРашей, в которой к власти пришла хунта...
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"Именно Польша и Украина способны обеспечить сырьем рынки западных стран в условиях растущего значения Китая в мировой торговле."

Оригинально. Наверное есть какая-то связь между сырьём для западных стран, Польшей, Украиной и Китаем и с его растущим значением. И возможно пан Цихоцкий действительно понимает о чём говорит.
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Па-першае, Беларусь і Ўкраіна - гэта Ўсходне-Эрапейская ЦЫВІЛІЗАЦЫЯ. Мы - самадастатковыя. У нас Вялікая гісторыя і Вялікая культура.

Па-другое, Кітай - гэта падаючы ўплыў. Эканоміка Кітая - гэта:

1. рынак ЗША (+ЕЗ. Але, - ЗША);
2. амэрыканскія тэхналёгіі (крадеж).

УСЁ!

Маючы ўсе магчымасці, за 30 гадоў яны так і не змаглі нават падысці да пытання стварэння моцнага ўнутранага рынку (плацежаздольны попыт), і сувэрэннай фінансавай сістэмы.

А пасьля "пажыццёвага прэзыдэнстава" -гэта тольі пытанне часу - застой і дэградацыя.

Пасьля лукашызму, Усходне-Эўрапейская Цывілізацыя (ВКЛ-Беларусь і Русь-Украіна) пачне сваё АДРАДЖЭННЕ!

Многа праціўнікаў. Ворагі ёсць.

Нічога. Перадолеем/пераможам.

Слава!
Жыве!
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Что то мне кажется у Китая история древнее. Вряд ли мы победим Китай.
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Японцы, она из ветвей китайских.
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Этот сук "литвин" 2 года назад лайкал ватным троллям,в теме про смерть украинских солдат.Сейчас типа "биларуский колхозник"
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Есть версия, что древняя китайская история такой же новодел как их Вяликая Стена. В том смысле, что история конечно была, как и у всех, но дико приукрашена уже историками.
Южнее стены для туристов, тянется по видимому реальная древняя стена, но иностранцам её не показывают.

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Короче самая плохая копия Китая,яку вони скопировали-це совок.Но вони,ще це не зрозумiли.Але кино у них гарне https://youtu.be/srFhXDZhUZI Украина важна для Запада в условиях растущего влияния Китая, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 2395
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" за 30 гадоў яны так і не змаглі нават падысці да пытання стварэння моцнага ўнутранага рынку (плацежаздольны попыт), і сувэрэннай фінансавай сістэмы."

А нічого що Китай - ринок збуту №1 в світі, а юань одна з півдесятка міжнародних резервних валют, навіть біржовий нафтовий бенчмарк запустили в юанях. Ви відстали від життя Україна важлива для Заходу в умовах зростаючого впливу Китаю, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 8460
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ПЕРЕКЛАД СПОТВОРЕНИЙ.
Польський урядовець в контексті інтерв'ю говорив про те, що Україна та Польща разом забезпечують Заходу зустрічний рух сировини та товарів між Китаєм та Європою.
Жодних натяків про "сировинні придатки" немає, бо ні Польща, ні Українами такими не є, а по мірі розвитку підприємництва цього взагалі не буде, бо сировину вигідно переробляти на місці. Так було в Польщі, а Україна територіально, ментально і т.п. схожа на Польщу. Наприклад, коли прийшла Ікея, Польща почала переробляти власну деревину на високотехнологічні вироби і продавати через мережу Ікеї в ціломі світі.
Польський урядовець багато говорив про олігархічні та націоналістичні проблеми України, які серйозно гальмують її розвиток. Проте є впевненість, що по мірі збільшення кількості західних фірм в Україні, олігархія, яка звикла красти і шахраювати, конкуренції не витримає. А націоналістичні прояви, які і так досить куці і не мають підтримки населення, взагалі залишаться виключно як туристичні розваги на кшталт львівського ресторанчику "Криївка".
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А міжнародні корпорації так дбають про країни де отримують прибутки, ото прийдуть в Україну й зразу відмовляться від офшорів Ми ж для них такий важливий ринок збуту, хоча ні, лише сировини та дешевої робочої сили Україна важлива для Заходу в умовах зростаючого впливу Китаю, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 3937
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Коммуно-фашистська і кремлівсько-нацюча маячня.
Ні Болгарія, ні Чехія, ні Словакія, ні Словаччина, ні Румунія, ні Угорщина тощо - "сировинними придатками" не стали. Вільний рух людей не тільки дав їм свободу пересування і можливість заробляти, а й змусив підприємців у країнах Східної Європи платити люлям більше, а уряди цих країн - змусив постійно піднімати доходи населення. Це веде до збільшення надходження податків і сталого і постійного підвищення рівня життя всередині країн - нових членів ЄС.
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Если Украина займет хотя бы долю китайского экспорта сырья в Европу, хватит всем.
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Китай експортує переважно продукти переробної промисловості, а не сировину, сировину він сам імпортує найбільше
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"...Україна важлива для Заходу в умовах зростаючого впливу Китаю..."
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А ви, поляки, частіше згадуйте про УПА. Мусуйте цю тему. Відбілюйте себе та очорнюйте українців. І очікуйте на співпрацю з Україною.
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ноль без палочки... хотя могло бы быть и по другому если бы не барыжные угребки кравчукча, кучмо, прыщявый и овощ... не говоря уже о шакаладном...
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В тому інтерв'ю є тільки згадка про Китай, в одному єдиному реченні. Та й то не в контексті теми розмови.
Ukraina jest dla nas niezwykle ważnym partnerem gospodarczym. W warunkach globalizacji i wzrostu znaczenia Chin w światowym handlu Polska i Ukraina mogłyby zapewnić rynkom zachodnim pewne zaopatrzenie w surowce i drogę eksportu towarów - komunikację z Morzem Czarnym i dalej Morzem Kaspijskim.

А основним лейтмотивом вивяду, як завжди, була жезь волиньска, правда хисторична, збродняже бандеровскє. Но і мувілосє о імперізьмє росийском і польском помуц Українє в спарцю аґресиї росийскєй.
Вєнц, як завше, в тим самим трибє.
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