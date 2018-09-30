 Украина важна для Запада в условиях растущего влияния Китая, - МИД Польши

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом в интервью PAP заявил замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.
"Внутренняя реформа Украины имеет ключевое значение в этом измерении", - подчеркнул Цихоцкий.
Представитель польского МИД также отметил, что внутренние реформы в Украине не должны задерживаться вооруженным конфликтом с Москвой или "конфликтом идентичности" с Польшей.
кто имеет читать, прочтите и желательно всю статью, не выбранное кем то для чего то.
Читаем-сказал Украина важна не только для нас, но и для европейского порядка.
А что написал Цензор, то его желтые проблемы.Я все прочла
Тролльчиха, опять из подворотни вякаешь? С утра до вечера ..Ты такая жительница Германии, как Пэця панамский житель...Медсестрой прикидываешься? Так медсёстры в Германии так загружены, что времени, только на физиологические потребности хватает, а не за компом троллить...
Да, из Украины делают сырьевой придаток европы, это факт и этого уже даже не скрывают.
Превращение Украины в африканскую европапуасию или сырьевой придаток европы, это очень плохо.
А что касается НАТО, то я за НАТО.
Там все доступно написано.
про завтра якщо і думають, то з великим запізненням..
Україна теж отримала понад 70 мільярдів доларів. Майже все розкрадено.
Может, Польше давали деньги потому что видели перспективы в ее экономике? Тогда как Украину разглядывали как бездонную бочку?
""конфликтом идентичности"
Источник: https://censor.net.ua/n3088809"
затеянный Польшей, то в мире бы быстрее отошли от образа Украины, создаваемого паРашей, в которой к власти пришла хунта...
Оригинально. Наверное есть какая-то связь между сырьём для западных стран, Польшей, Украиной и Китаем и с его растущим значением. И возможно пан Цихоцкий действительно понимает о чём говорит.
Па-другое, Кітай - гэта падаючы ўплыў. Эканоміка Кітая - гэта:
1. рынак ЗША (+ЕЗ. Але, - ЗША);
2. амэрыканскія тэхналёгіі (крадеж).
УСЁ!
Маючы ўсе магчымасці, за 30 гадоў яны так і не змаглі нават падысці да пытання стварэння моцнага ўнутранага рынку (плацежаздольны попыт), і сувэрэннай фінансавай сістэмы.
А пасьля "пажыццёвага прэзыдэнстава" -гэта тольі пытанне часу - застой і дэградацыя.
Пасьля лукашызму, Усходне-Эўрапейская Цывілізацыя (ВКЛ-Беларусь і Русь-Украіна) пачне сваё АДРАДЖЭННЕ!
Многа праціўнікаў. Ворагі ёсць.
Нічога. Перадолеем/пераможам.
Слава!
Жыве!
Южнее стены для туристов, тянется по видимому реальная древняя стена, но иностранцам её не показывают.
А нічого що Китай - ринок збуту №1 в світі, а юань одна з півдесятка міжнародних резервних валют, навіть біржовий нафтовий бенчмарк запустили в юанях. Ви відстали від життя
Польський урядовець в контексті інтерв'ю говорив про те, що Україна та Польща разом забезпечують Заходу зустрічний рух сировини та товарів між Китаєм та Європою.
Жодних натяків про "сировинні придатки" немає, бо ні Польща, ні Українами такими не є, а по мірі розвитку підприємництва цього взагалі не буде, бо сировину вигідно переробляти на місці. Так було в Польщі, а Україна територіально, ментально і т.п. схожа на Польщу. Наприклад, коли прийшла Ікея, Польща почала переробляти власну деревину на високотехнологічні вироби і продавати через мережу Ікеї в ціломі світі.
Польський урядовець багато говорив про олігархічні та націоналістичні проблеми України, які серйозно гальмують її розвиток. Проте є впевненість, що по мірі збільшення кількості західних фірм в Україні, олігархія, яка звикла красти і шахраювати, конкуренції не витримає. А націоналістичні прояви, які і так досить куці і не мають підтримки населення, взагалі залишаться виключно як туристичні розваги на кшталт львівського ресторанчику "Криївка".
Ні Болгарія, ні Чехія, ні Словакія, ні Словаччина, ні Румунія, ні Угорщина тощо - "сировинними придатками" не стали. Вільний рух людей не тільки дав їм свободу пересування і можливість заробляти, а й змусив підприємців у країнах Східної Європи платити люлям більше, а уряди цих країн - змусив постійно піднімати доходи населення. Це веде до збільшення надходження податків і сталого і постійного підвищення рівня життя всередині країн - нових членів ЄС.
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А ви, поляки, частіше згадуйте про УПА. Мусуйте цю тему. Відбілюйте себе та очорнюйте українців. І очікуйте на співпрацю з Україною.
Ukraina jest dla nas niezwykle ważnym partnerem gospodarczym. W warunkach globalizacji i wzrostu znaczenia Chin w światowym handlu Polska i Ukraina mogłyby zapewnić rynkom zachodnim pewne zaopatrzenie w surowce i drogę eksportu towarów - komunikację z Morzem Czarnym i dalej Morzem Kaspijskim.
А основним лейтмотивом вивяду, як завжди, була жезь волиньска, правда хисторична, збродняже бандеровскє. Но і мувілосє о імперізьмє росийском і польском помуц Українє в спарцю аґресиї росийскєй.
Вєнц, як завше, в тим самим трибє.