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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1712) врачи (596) Супрун Ульяна (342)

 Супрун: Идет набор студентов медвузов для стажировки в 40 странах

Ukrainian Medical Students' Association анонсировала набор на стажировки для студентов 3-6 курсов и интернов 1 года обучения более чем в 40 странах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун написала у на странице в Facebook.

"Сегодня возможностей для обучения и усовершенствования знаний, особенно для медиков, достаточно много. Вот, например, Ukrainian Medical Students' Association недавно анонсировало набор на стажировку для медиков более чем в 40 (!) странах мира", - отметила Супрун.

В частности, по ее словам, участие в стажировке могут принять студенты 3-6 курсов и интерны 1 года обучения на момент отбора (сентябрь-октябрь 2018).

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Супрун распространила сообщение Ukrainian Medical Students' Association.

В нем, в частности, говорится, что стажировка состоится в период с апреля 2019 года до марта 2020 года включительно.

Среди стран для стажировки в 2019-2020 году: Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гана, Греция, Грузия, Эстония, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Мексика, Молдова, Германия и др.

Супрун: Идет набор студентов медвузов для стажировки в 40 странах 01

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В основном наборе на профессиональные стажировки могут принимать участие студенты только тех университетов, которые являются SCOPE/SCORE активными, то есть организовали хотя бы одну стажировку для иностранного студента в период с апреля 2018 по март 2019 года. С перечнем университетов можно ознакомиться непосредственно в анкете.

Для участия в отборе необходимо заполнить бланк заявления до 23:59 20 октября 2018 года. Все заявки, полученные после дедлайна, не будут рассмотрены. Ссылка на анкету: https://goo.gl/forms/upM8lEtZrrLbn4Dk1

Перед заполнением формы обязательно ознакомьтесь с требованиями к оформлению документов, которые можно найти по ссылке: https://goo.gl/BgiFFj

Источник: https://censor.net.ua/n3088806
 
 
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А в чем собственно новость, нормальные образованные или просто желающие трудится, люди всё чаще покидают эту страну. Тут им к сожалению ничего не светит, разве что отец главврач и его место.
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Решила опозорить наших студентов-медиков...
Хотя, если в Тунис или Египет, то они там себя будут чувствовать нормально... А вот если Германия или, не дай Бог Финляндия....
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Это
"В основном наборе на профессиональные стажировки могут принимать участие студенты только тех университетов, которые являются SCOPE/SCORE активными, то есть организовали хотя бы одну стажировку для иностранного студента в период с апреля 2018 по март 2019 года. Источник: https://censor.net.ua/n3088806"

для кого написано?
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ну,и готовить будут по сокращенной программе -коновалов да фельдшеров Супрун: Идет набор студентов медвузов для стажировки в 40 странах - Цензор.НЕТ 9432
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Согласен на 100%.Обычный кацапский тролль😂
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...да, одни кацапские тролли пишут, а другие кацапы /подкацапники/ лайки ставят... 29.09.2018 16:02
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классно!
а чего нет стажировки по украинским селам и пригородам...
здесь что не нужны врачи или здесь не у кого учиться?
или здесь не планируют жить и работать?
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По сёлам должны отрабатывать те, кто всунулся в мед.вуз по направлению и учился за гос.счет. Но они всё-равно откупятся.
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согласен.
а в зарубежную стажировку.... поедут только контрактники?
или и те на кого государство потратило время и деньги и ждет их ...и в селе тоже...?
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Те, кто попадет в нормальные страны, не вернутся к нам никогда. Ну а у бушменов многому не научишься.
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" у бушменов" по крайней мере их знания ценятся и з/п будет намного больше.
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стесняюсь спросить : а где платят медикам меньше чем в Украине ? в Африке зарплаты в медицине на порядок выше.
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Це ще напівфабрикат. Для повноцінного лікаря потрібно мати років 20 практики.
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Советую, ввести в программу обучения медвузов, усиленное изучение немецкого...После окончания учёбы, годик стажировки в больницах, клиниках Германии, Австрии и полноценная работа , с зарплатой в несколько тыс. евро... Супрун: Идет набор студентов медвузов для стажировки в 40 странах - Цензор.НЕТ 173
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Ну а если реально, то не для стажировки, а для трудоустройства. А работать на Украину вернутся те, кто окажется невостребованным в других странах.
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андрюша, а ви в курсі що НА Україну пишуть лише кацапи, щоби підкреслити, що не вважають нас державою ? А ?
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Смитницкий в курсе.Просто скрепа кацапская не позволяет😂
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Какие странные у нас министры: одна лечит и "реформирует" медицину по Фейсбуку, второй там же борется с преступностью на вертолетах, третий грезит гиперлупами, четвертый борется со вторым венгерским (только не израильским, мальдивским , английским и т.п.!) гражданством.
Ну а Генпрокурор на Фейсбуке анонсирует тайные следственные действия - а кто ж еще предупредит преступников, если не их бывший коллега?
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А реформировать медицину можно только глиняных дощечках?
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