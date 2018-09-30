 Супрун: Идет набор студентов медвузов для стажировки в 40 странах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун написала у на странице в Facebook.
"Сегодня возможностей для обучения и усовершенствования знаний, особенно для медиков, достаточно много. Вот, например, Ukrainian Medical Students' Association недавно анонсировало набор на стажировку для медиков более чем в 40 (!) странах мира", - отметила Супрун.
В частности, по ее словам, участие в стажировке могут принять студенты 3-6 курсов и интерны 1 года обучения на момент отбора (сентябрь-октябрь 2018).
Супрун распространила сообщение Ukrainian Medical Students' Association.
В нем, в частности, говорится, что стажировка состоится в период с апреля 2019 года до марта 2020 года включительно.
Среди стран для стажировки в 2019-2020 году: Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гана, Греция, Грузия, Эстония, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Мексика, Молдова, Германия и др.
В основном наборе на профессиональные стажировки могут принимать участие студенты только тех университетов, которые являются SCOPE/SCORE активными, то есть организовали хотя бы одну стажировку для иностранного студента в период с апреля 2018 по март 2019 года. С перечнем университетов можно ознакомиться непосредственно в анкете.
Для участия в отборе необходимо заполнить бланк заявления до 23:59 20 октября 2018 года. Все заявки, полученные после дедлайна, не будут рассмотрены. Ссылка на анкету: https://goo.gl/forms/upM8lEtZrrLbn4Dk1
Перед заполнением формы обязательно ознакомьтесь с требованиями к оформлению документов, которые можно найти по ссылке: https://goo.gl/BgiFFj
Закапывай подорожник!
Хотя, если в Тунис или Египет, то они там себя будут чувствовать нормально... А вот если Германия или, не дай Бог Финляндия....
"В основном наборе на профессиональные стажировки могут принимать участие студенты только тех университетов, которые являются SCOPE/SCORE активными, то есть организовали хотя бы одну стажировку для иностранного студента в период с апреля 2018 по март 2019 года. Источник: https://censor.net.ua/n3088806"
для кого написано?
Виктор Страшенбаум
одна і та ж особа.
а чего нет стажировки по украинским селам и пригородам...
здесь что не нужны врачи или здесь не у кого учиться?
или здесь не планируют жить и работать?
а в зарубежную стажировку.... поедут только контрактники?
или и те на кого государство потратило время и деньги и ждет их ...и в селе тоже...?
Ну а Генпрокурор на Фейсбуке анонсирует тайные следственные действия - а кто ж еще предупредит преступников, если не их бывший коллега?