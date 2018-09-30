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 ДТП в Харькове: Водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия

В Харькове водитель автомобиля около 22:50 возле супермаркета "АТБ" по улице Ахсарова насмерть сбил женщину-пешехода и скрылся с места происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции в Facebook.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября около 22:50 возле супермаркета "АТБ" по улице Ахсарова. Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель авто с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении.

Следственным решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают человека, причастного к ДТП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088803
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, опять Харьков. Там ещё остался кто живой? Отобрать у всех права и раздать ролики.
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Водитель виноват хотя бы в том, что скрылся.
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А шо , будут искать? А зачем? Всё равно не посадят...
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Ну посадить не посадят, зато подзаработают.
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Если бы евробляха то ето было бы уже написано выделеным жирным шрифтом и на форуме было 4 листа коментариев порохоботов что нужно запретить машины вообще ДТП у Харкові: Водій на смерть збив жінку і зник із місця події - Цензор.НЕТ 393
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Блин, опять Харьков. Там ещё остался кто живой? Отобрать у всех права и раздать ролики.
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Ещё полтора миллиона осталось, снять квартирру в Харькове трудно.
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В новости нет самого главного: сбил на пешеходном переходе или переходила в неустановленном месте?

Без этого новость превращается в очередное разжигание ненависти под рубрикой "беспредел на дорогах".
Прогнозирую, что когда найдут сбившего, подробностей не будет опять. И продолжится разжигание уже под соусом "Опять мажоры (евробляхеры, - нужное подчеркнуть) убивают людей".

Поэтому, ещё раз: в беспределе на дорогах частенько не менее виноваты и пешеходы. Не раз сталкивался, когда очередной резко вваливается на проезжую часть и создаёт аварийную ситуацию. Последний пример - недавняя авария на Сырце, когда одно чмо не успевало на бесплатную маршруточку и по итогу погиб человек. Чмо так и не нашли.
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На данный момент единственная очевидная вина водителя - это то, что оставил место происшествия.
Дальше следствие должно выяснить, не привысил ли скоростной режим. Если да - это второе грубейшее нарушение водителя.
И, конечно же, как я уже сказал в предыдущем посте, самое главное, наезд произошёл на пешеходном переходе или нет.
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Водитель виноват хотя бы в том, что скрылся.
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Угу,закон дороги.Сбежал значит виноват.Может и прав,но был под кайфом.В любом случае надо было оставаться.Разве что вёз что запрещённое.
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В советское время был фильм, в котором главный герой сбил пешехода, который был сам виноват. Но водитель - по фильму нормальный мужик - испугался и сбежал. Дали реальный срок, по-моему небольшой.
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PS За нарушение ПДД пешеходы несут такую же ответственность, как и водители, вплоть до уголовной.
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Это журналистика у нас такая хреновая.
Главное вбросить, чтоб побольше людей зашло почитать, а что там дальше журнашлюшкам не интересно.
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и родной (такое же гэфно ...и нарушений море) и пол Харькова по стилю и умению
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Блукаючий Бермудський трикутник зараз перемістився до Харкова. Не інакше.
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Там что,рассадник в Харькове дебилов? Как не резонансное дтп ,так в 80ти процентах Харьков!
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Харьков, Киев, Одесса, Днепр.
Это и невооруженным взглядом видно, номера АА, АЕ, ВН и АХ гоняют как бессмертные.

ДТП в Харькове: Водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия - Цензор.НЕТ 7561
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Ла-ла-ла-ла, я теж маю номер АА))), але АА, АЕ, ВН та АХ,

це найбільш населені міста/регіони - там більше машин - відповідно дтп!
в Києві - повно номерів ан), і інших - деякі, і їх не мало((( порушують правила...
а скільки в Україні оленів) євробляхах? вони тут враховані?
так що картинка про Харків - це не 100% "правди" - скільки такого в Києві?
тут єдина порада - не забувати ПДР!!! і водіям і пішоходам!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДТП в Харькове: Водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия
 
 
 
 
 
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