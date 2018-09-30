 ДТП в Харькове: Водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции в Facebook.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября около 22:50 возле супермаркета "АТБ" по улице Ахсарова. Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель авто с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении.

Следственным решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают человека, причастного к ДТП.

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