 ДТП в Харькове: Водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции в Facebook.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября около 22:50 возле супермаркета "АТБ" по улице Ахсарова. Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель авто с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении.
Следственным решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают человека, причастного к ДТП.
Без этого новость превращается в очередное разжигание ненависти под рубрикой "беспредел на дорогах".
Прогнозирую, что когда найдут сбившего, подробностей не будет опять. И продолжится разжигание уже под соусом "Опять мажоры (евробляхеры, - нужное подчеркнуть) убивают людей".
Поэтому, ещё раз: в беспределе на дорогах частенько не менее виноваты и пешеходы. Не раз сталкивался, когда очередной резко вваливается на проезжую часть и создаёт аварийную ситуацию. Последний пример - недавняя авария на Сырце, когда одно чмо не успевало на бесплатную маршруточку и по итогу погиб человек. Чмо так и не нашли.
Дальше следствие должно выяснить, не привысил ли скоростной режим. Если да - это второе грубейшее нарушение водителя.
И, конечно же, как я уже сказал в предыдущем посте, самое главное, наезд произошёл на пешеходном переходе или нет.
Главное вбросить, чтоб побольше людей зашло почитать, а что там дальше журнашлюшкам не интересно.
Это и невооруженным взглядом видно, номера АА, АЕ, ВН и АХ гоняют как бессмертные.
це найбільш населені міста/регіони - там більше машин - відповідно дтп!
в Києві - повно номерів ан), і інших - деякі, і їх не мало((( порушують правила...
а скільки в Україні оленів) євробляхах? вони тут враховані?
так що картинка про Харків - це не 100% "правди" - скільки такого в Києві?
тут єдина порада - не забувати ПДР!!! і водіям і пішоходам!