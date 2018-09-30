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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4245) Кабмин (10670) Гройсман (4328)

 Проект бюджета на 2019 год сохраняет все программы развития, - Гройсман

Представленный Кабинетом министров своевременно и согласно требованиям законодательства проект Государственного бюджета на 2019 сохраняет приоритеты и программы, которые уже реализуются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в комментарии журналистам сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Это и дороги, и поддержка фермеров, и наши инициативы в охране здоровья, энергоэффективность и пр. Это сбалансированный бюджет, который даст стране рост", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что правительство рассчитывает рост экономики в следующем году на уровне 3% и инфляции - менее 8%.

"Единственный вопрос, который беспокоит, - вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение", - добавил глава правительства.

Также отмечается, что Кабинет Министров среди прочего закладывает в проект госбюджета расходы на безопасность и оборону более 209 млрд грн, общие расходы на образование - 242,1 млрд грн, расходы на строительство и реконструкцию дорог - 56 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088802
 
 
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 Топ комментарии
 
Оптимизм Гройсмана граничит с безумием. Как так получилось, что после майдана гидности душевнобольные люди возглавили власть в Украине?
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Грося, ти хоч в неділю не псуй людям настрій. Развіватєль, мля.
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Потужно, але бюджет наступного року буде вже виконувати уряд України не під керівництвом петіної шістки гросі..
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Грося, ти хоч в неділю не псуй людям настрій. Развіватєль, мля.
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а программы таки сохраняются Проект бюджета на 2019 год сохраняет все программы развития, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2486.независимо от симпатий и антипатий зрады.конечно,если депутаты не поработают над выхолащиванием
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У людей вихідний, а тут він як чортик з табакерки виплигнув.
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Потужно, але бюджет наступного року буде вже виконувати уряд України не під керівництвом петіної шістки гросі..
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шо,чергова спроба зіпсувати свято захісникам Вітчизни?
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Оптимизм Гройсмана граничит с безумием. Как так получилось, что после майдана гидности душевнобольные люди возглавили власть в Украине?
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И тебя тем же концом и по тому же месту, добрый человек.
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Каков майдан , таков и результат. Кто мешал выбрать достойных лидеров ?
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Да, похоже мы до конца не осознали свою ответственность. Как можно было почетного председателя Партии Регионов поменять на её отца основателя? Где были наши мозги?
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Я. что то не вижу покаяния. Нет не у тех, кто уселся в мягкие и доходные кресла. Типа Югика алкаша, или Логопеда -дурака из ВР. Например, от Русланы, от Вакарчука, от других подобных деятелей.
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или они сами встанут или их поставит народ
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Министр соцразвития Китая на коленях покаялся перед народом за то, что плату за коммунальные услуги отменили только сейчас

Проект бюджета на 2019 год сохраняет все программы развития, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3646
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+ 1 патрон нахаляву для каждого из них - утрись, Китай...)))
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Конечно! Все предыдущие программы ограбления народа! Программы наполнения карманов олигархов-кровопийц! Ну а Гнойсман и его банда уже в доле с кровопийцами - бабло пополам. Платите, люди, по тарифам с потолка! Наполняйте карманы миллиардами своим кровопийцам!...............................
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Кровопийцы это - ВСУ? Или ты думаешь, что не налогоплательщики должны и оплачивают отражение агрессии паРаши?
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Повномасштабна росифікація Татарстану в РФ. В Республіці Татарстан відмінили татарську мову як обов"язкову для вивчення у школах. Реакція місцевих татар приємно здивувала. Відео https://www.facebook.com/Idel.Realii/videos/2200165503596468/
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Госбюджет он такой - кому-то защищенные статьи финансирования, кому-то упоминание лохотронских программ...)))
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Слушал интервью бывшего министра финансов Данилюка. Что Геморойсман, что его министры, считают деньги бюджета своими. Это его цитата. Поэтому, у Геморойсмана все хорошо, бабло заряжено, остается только получить.
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Папиредники, ещё та мразь , бандитско-воровская..Но при них, Украина , не была в таком упадке, как сейчас...Всю верховую свору, менять нужно, и ,чем быстрее. тем лучше... Проект бюджета на 2019 год сохраняет все программы развития, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8125
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Слава Гройсману та його Уряду! Вітаю всіх українців з цією перемогою! В наступному році ми тепер заживемо!!
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Грося більше розвиває бюджети Бахматюка і Косюка.Сотні міліонів дотацій для двох ублюдків,А простий фермер має зібрати кучу паперів щоб получити дотації, які і так хрен получить.
Хочиться Гросьманна на його труселях повішати!!!
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будет срочно запущена программа модернизации мясных прилавков
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Врет как обычно, например медицину на 20 млрд урезали.
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Стесняюсь спросить..А программы развития сохраняются в бюджете для вас, или для Нас?!? Проект бюджета на 2019 год сохраняет все программы развития, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2957
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Текст завчив добре куме.
-Так.Менi також отдалённо Брежнева нагадуэ.
Twitter Проект бюджету на 2019 рік зберігає всі програми розвитку, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4504
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект бюджета на 2019 год сохраняет все программы развития, - Гройсман
 
 
 
 
 
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