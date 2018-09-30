 Проект бюджета на 2019 год сохраняет все программы развития, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в комментарии журналистам сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Это и дороги, и поддержка фермеров, и наши инициативы в охране здоровья, энергоэффективность и пр. Это сбалансированный бюджет, который даст стране рост", - сказал Гройсман.
Он напомнил, что правительство рассчитывает рост экономики в следующем году на уровне 3% и инфляции - менее 8%.
"Единственный вопрос, который беспокоит, - вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение", - добавил глава правительства.
Также отмечается, что Кабинет Министров среди прочего закладывает в проект госбюджета расходы на безопасность и оборону более 209 млрд грн, общие расходы на образование - 242,1 млрд грн, расходы на строительство и реконструкцию дорог - 56 млрд грн.
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Хочиться Гросьманна на його труселях повішати!!!
-Так.Менi також отдалённо Брежнева нагадуэ.