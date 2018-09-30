 Глава МИД Латвии Ринкевич в ООН: "Россия должна прекратить свою агрессию против Украины"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Я уверен, что однажды международное право и справедливость возобладают и территориальная целостность Украины и других партнеров ЕС по программе "Восточное партнерство" будут восстановлены", - сказал Ринкевич.
Он добавил, что Латвия вместе с международным сообществом будет поддерживать политику непризнания незаконной аннексии Крыма.
"Территориальная целостность и суверенитет, как подчеркивается в задачах и принципах Устава ООН, должны соблюдаться всеми. Российская Федерация должна прекратить свою агрессию против Украины", - подчеркнул глава МИД Латвии.
Продолжение следует...
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз
Это не уважение не к врагу,а не уважение к его жертвам.
Если россия ничего не может то почему она убила столько людей и продолжает убивать и почему Сенцов до сих пор не на свободе?
молодец Эдгар и отдельное спасибо за поддержку Украины и напоминание об этом в принцыпе везде где ты выступаешь, спасибо.