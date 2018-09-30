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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Латвия (660) ООН (2590) Ринкевич Эдгар (26)

 Глава МИД Латвии Ринкевич в ООН: "Россия должна прекратить свою агрессию против Украины"

Незаконно аннексированный Россией Крымский полуостров вскоре вернется под контроль Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Я уверен, что однажды международное право и справедливость возобладают и территориальная целостность Украины и других партнеров ЕС по программе "Восточное партнерство" будут восстановлены", - сказал Ринкевич.

Он добавил, что Латвия вместе с международным сообществом будет поддерживать политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

"Территориальная целостность и суверенитет, как подчеркивается в задачах и принципах Устава ООН, должны соблюдаться всеми. Российская Федерация должна прекратить свою агрессию против Украины", - подчеркнул глава МИД Латвии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088801
 
 
 Топ комментарии
 
Прибалти на собі відчули що таке маасковський сатанат.
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чего же ты мурло врал или сдрифил, ведь я поехал на юркалнес и если тот к заикаясь говорил что нету не какого виталика не ты, то тут врал и поэтому сыкло, я тебя в предь игнорирую, как говорится - если палкои тыкать говно, то говно просто больше воняет. так что - игнор тебя сыкло.
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а русне особо поджигает задницы то что их тыкает палкой маленкие (по числу жителеи и територии) страны и кремлины могут только сглотнуть и не более, и смотреть на это класно, мах что могут - пробормочать -дебилы б лядь, и это их уровень в дипломатие..
молодец Эдгар и отдельное спасибо за поддержку Украины и напоминание об этом в принцыпе везде где ты выступаешь, спасибо.
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Хотілося б також почути, що говорили на ООН вороги української демократії, хто саме, і що.
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Трамп во время своего 10 минутного выступления в ООН, вообще Украину, Крым и ситуацию на Донбассе не упомянул.
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А кому нужны страны, если глава государства попрошайка и вор ?
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чего же ты мурло врал или сдрифил, ведь я поехал на юркалнес и если тот к заикаясь говорил что нету не какого виталика не ты, то тут врал и поэтому сыкло, я тебя в предь игнорирую, как говорится - если палкои тыкать говно, то говно просто больше воняет. так что - игнор тебя сыкло.
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Вагнер. Ил-20. Провал "БошаровПетров".
Продолжение следует...
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Пора уже звезды давать объединёно Московии, а то всем надоели балачки.
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Прибалти на собі відчули що таке маасковський сатанат.
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будь добр, другой раз пиши - балтиицы - мы не *при* к чему то, мы сами по себе.
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Повномасштабна росифікація Татарстану в РФ. В Республіці Татарстан відмінинили татарську мову як обов"язкову для вивчення у школах. Реакція місцевих татар приємно здивувала. Відео https://www.facebook.com/Idel.Realii/videos/2200165503596468/
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Московия боится,что остальные колонии побегут от неё
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***
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".

О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.

О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.

И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.

И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз
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рычание этого европейского тигра поневоле внушает страх и опасения
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На сессии Генасамблеи ООН, мы увидели, очередное унижение и продажность гибридного Президента. За возможность выступить он напрочь "забыл " словосочетание Будапештский Меморандум. В своей напыщеной речи, он опять обвинил во всем Россию, и признался в собственной слабости и трусости. И отношение мира к украискому кризису соответству.щее. Никто не будет помогать слабакам и трусам. И забудьте о миротворцах. К, сожалению, план Вовы Тупина постепенно реализуется Нет страны-нет проблемы. На днях исполнилось 80 летие Мюнхенского пакта. Яркого примера, как решаются кризисы дипломатическим путем. Результат известен. Мы , к сожалению, идем к такому же.
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за ошибку в тексте Глава МЗС Латвії Рінкевич в ООН: "Росія має припинити свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 9747 недострану не пишет тут с заглавной буквы
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Научитесь уважать себя и своих врагов. Ибо побеждая сильного, вы делаете победу великой. побеждая слабого, вы делаете ее ничтожной.
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Я то же не понимаю этого гыгы гага.
Это не уважение не к врагу,а не уважение к его жертвам.
Если россия ничего не может то почему она убила столько людей и продолжает убивать и почему Сенцов до сих пор не на свободе?
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а русне особо поджигает задницы то что их тыкает палкой маленкие (по числу жителеи и територии) страны и кремлины могут только сглотнуть и не более, и смотреть на это класно, мах что могут - пробормочать -дебилы б лядь, и это их уровень в дипломатие..
молодец Эдгар и отдельное спасибо за поддержку Украины и напоминание об этом в принцыпе везде где ты выступаешь, спасибо.
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при чем со знанием дела тыкают, в болевые точки, да так что вся росийская гадина извивается..
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_На что способны рашисты, спроси у убитого ними президента страны НАТО! Спроси у грузинов, украинцев и сирийцев. Спроси у пассажиров Боинга. Спроси у США, где марионетка и агент путлера посажен рашистами в кресло президента.
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угу..кацапы так прям сразу взяли и на раз-два остановили агрессию.. наивные..их остановить можно только грузом 200 - и ВСЕХ сразу!!! хм..(хорошим шорошие целофаны, плохим плохие) Глава МЗС Латвії Рінкевич в ООН: "Росія має припинити свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 4623
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Латвии Ринкевич в ООН: "Россия должна прекратить свою агрессию против Украины"
 
 
 
 
 
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