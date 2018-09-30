 Глава МИД Латвии Ринкевич в ООН: "Россия должна прекратить свою агрессию против Украины"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Я уверен, что однажды международное право и справедливость возобладают и территориальная целостность Украины и других партнеров ЕС по программе "Восточное партнерство" будут восстановлены", - сказал Ринкевич.

Он добавил, что Латвия вместе с международным сообществом будет поддерживать политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

"Территориальная целостность и суверенитет, как подчеркивается в задачах и принципах Устава ООН, должны соблюдаться всеми. Российская Федерация должна прекратить свою агрессию против Украины", - подчеркнул глава МИД Латвии.

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