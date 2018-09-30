EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1100  44
Материалы по теме:
Все про:политзаключенные (1025) Сущенко (412)

 Два года назад в России задержали украинского журналиста Сущенко. ВИДЕО

В воскресенье, 30 сентября, исполняется два года со дня незаконного задержания в Москве корреспондента Украинского национального информационного агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Его, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сущенко готов написать Путину прошение о помиловании, - Фейгин. ВИДЕО

Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину.

К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ до сих пор продолжается 1937 год, - Порошенко о приговоре Сущенко

Источник: https://censor.net.ua/n3088798
 
 
 Топ комментарии
 
За землю в россии налог не берут?Или Петру Пуйло бесплатно земельку выделил?
 показать весь комментарий
 
И кто этому дегенерату виноват?
Оно видите ли у гости к кацапам собралось... ну и пусть сидит там!
 показать весь комментарий
 
А вчера похожий баран в метро под колеса упал,в чем разница?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ліпецька фабрика. Вирішив подивитись що ж воно таке ця фабрика, шо із за неї скільки істерик виникає регулярно у зрадофілів. Google Maps в режимі перегляду міста. Дата зйомок липень 2017 року. Всі ворота закриті. На центральній прохідній решітка, вікно вахти закладене кирпичом. Машин на стоянці перед заводом декілька штук і то не факт що вони на завод приїхали. Схоже що одну з будівель заводу біля центральної прохідної захопив Сбербанк, Скріни заводу на фото. Ну і на останок, для тих хто думає що за забором кипить робота, останній скрін, фото з верху, завод пустий, жодної машини, жодної людини. Покажіть ці фотки зрадофілам які до сих пір вважають що Ліпецька фабрика Рошен до сих пір працює.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=517799112019773&id=100013690663804&hc_location=ufi
 показать весь комментарий
 
 
За землю в россии налог не берут?Или Петру Пуйло бесплатно земельку выделил?
 показать весь комментарий
 
 
Одно ты понял про налог.
Теперь расскажи - подарить Хуйлу фабрику просто так или приплатить, чтобы он её взял?
 показать весь комментарий
 
А у "Луки Григоровича" есть фабрика в Липецке, которую злой крот хочет подарить Хуйлу?
 показать весь комментарий
 
Ну як,щоб була,вiн би,що робив?Просто цiкаво.Мабуть арештув собственность в Украине,равную по площади.Або Сбербанк наприклад
 показать весь комментарий
 
Так роблять в гибридной войне.В нас ведь война так?
 показать весь комментарий
 
Кто так делает и в какой гибридной войне?
Юридическое определение дано гибридной войне?
 показать весь комментарий
 
Ну,тобто в нас войны нема,як,що нема определения?То,чому Петя не даёт определение? Два роки тому в Росії затримали українського журналіста Сущенка - Цензор.НЕТ 2612
 показать весь комментарий
 
А Юля уже записала в какой-нибудь кодекс определение гибридной войны?
Петя потому плох, что он первым в мире не дал юридического определения гибридной войне?
 показать весь комментарий
 
А Юля,що Президент,такие определения давать?Як,що в тебе оккупируют территорию,в деле армия-то це война.А не торговля под видом перемещения товаров.В уставах междунородных организаций,войне есть определение и определены последующие действия. Два роки тому в Росії затримали українського журналіста Сущенка - Цензор.НЕТ 652
 показать весь комментарий
 
Ты только что сказал, что в гибридной войне (видимо ты уже придумал ей определение) арестовывают собственность равную по площади.
О чём ты продолжаешь говорить?
 показать весь комментарий
 
Так.Ось у нас наприклад,в городе, есть заводик безалкогольных напитков, равный по площади,принадлежит пацакам.Гоняют фуры с минералкой на Крым.И в это в то время,когда у них проблемы с водой!Поставлять врагу воду,це майже диверсия во время войны.Але в нас,що?А не розумiю.Яке маэ бути определение гибридной войне?!Може беспредел?! Два роки тому в Росії затримали українського журналіста Сущенка - Цензор.НЕТ 214
 показать весь комментарий
 
Во мля, так таки есть фабрика в липецке, ты же три дня назад волало, что нету ничего😀
 показать весь комментарий
 
 
Днём спят,а ночью некоторые работают,вот и весь фокус.
 показать весь комментарий
 
Можно заметить, что там есть откидной кирпич, под которым сидит наблюдатель за спутником и как только спутник появляется, все прячутся...
 показать весь комментарий
 
И кто этому дегенерату виноват?
Оно видите ли у гости к кацапам собралось... ну и пусть сидит там!
 показать весь комментарий
 
 
До двоюрідного брата "Брат Мітька поміраєт, ухі просіт".
 показать весь комментарий
 
засадить представителя рашки в тюряжку за шпионаж
например с минска который - и хай сидит Два года назад в России задержали украинского журналиста Сущенко - Цензор.НЕТ 8014
 показать весь комментарий
 
 
Вот сижу ем бельгийские конфеты, перевернул коробку, читаю, поставщик-импортер Россия.
Если посадить кто же меня тогда конХФетами кормить будет?
 показать весь комментарий
 
 
А вчера похожий баран в метро под колеса упал,в чем разница?
 показать весь комментарий
 
 
Жаль журналиста, но так опять внятно никто не пояснил, чего он в Москву поехал.
 показать весь комментарий
 
 
Он поехал от большой любви к России, а она его раком поставила!
Надоело ему во Франции... геи одни кругом и все такое!
 показать весь комментарий
 
 
А х*ли он туда поперся. Пускай теперь там и сидит. Всем наплевать на него, иначе бы уже обменяли на разейских журналистов которых по Киеву косяками ходят но их никто не трогает.
 показать весь комментарий
 
 
А чого цей запроданець попер в кацапію ?!
 показать весь комментарий
 
 
Роман - достойный, сильный, умнейший человек, настоящий Украинец. И его судьба волнует многих неравнодушных здесь и за рубежом.
Те, кто пишет здесь о нём гадости, либо не понимают очевидного, либо работают против Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Сущенко - це друга савченко. Куратори посадовили на московську зону для піару. Вийде, буде у нас ще один "моральний авторитет" у Верховній Раді. Буде, як і савченко, віщати із зомбоящика: "что такоє хорошо, і что такоє плохо".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
шобы торговать шоколадом на расее надобна лицензия
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а это ты,рыбий глаз Два роки тому в Росії затримали українського журналіста Сущенка - Цензор.НЕТ 3892
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
круглосуточно стал работать?смотри,сгоришь на работе
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
опять бредишь с голодухи,на борщ еще не заработал? Два роки тому в Росії затримали українського журналіста Сущенка - Цензор.НЕТ 3456
 показать весь комментарий
 
А зачем?Ты же обычный тролль.Кстати ты слился😂🌷🌷
 показать весь комментарий
 
это твое самовнушение или самоудовлетворение? Два роки тому в Росії затримали українського журналіста Сущенка - Цензор.НЕТ 7888
 показать весь комментарий
 
иди,иди,знатней тебя писю тут никто не дрочит Два роки тому в Росії затримали українського журналіста Сущенка - Цензор.НЕТ 6046
 показать весь комментарий
 
Вот это редкостный дурак. Попереться из ПАРИЖА в Москву. И это ж надо иметь таких родственничков. Верные станилинцы- кагановичи- ежевцы. Полный набор дегенератов, а не семейка. Теперь сын пишет письма Путину, что папу хочет назад домой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДва года назад в России задержали украинского журналиста Сущенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх