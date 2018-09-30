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 Экономика, За рубежом
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 США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке

При необходимости Военно-морские силы США могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать ей получить контроль над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке так, как она уже сделала в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как пишет Washington Examiner, Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил в пятницу, 28 сентября, выступая в Питтсбурге на одном из мероприятий организации Consumer Energy Alliance.

"У США есть возможность — благодаря нашим ВМС — гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и в случае необходимости заблокировать их… чтобы их энергоносители не попали на рынок", - сказал Зинке.

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 Как отмечается, он приехал на это мероприятие, чтобы объяснить, почему технология гидравлического разрыва или фрекинга и сланцевый бум в энергетике дал США преимущество перед их конкурентами, Россией и Ираном, уменьшив зависимость Америки от иностранных источников энергии.

"Россия - это пони с одним трюком, — сказал Зинке, объяснив, что экономика РФ зависит от ее способности продавать энергоресурсы. — Полагаю, причина, по которой они пришли на Ближний Восток, — они хотят торговать энергоресурсами так же, как они делают это в Восточной Европе".

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Как пишет издание, администрация Трампа активно протестует против реализации российских энергетических проектов, таких как строительство газопровода "Северный поток-2", потому что в случае их успешной реализации Россия увеличит свое влияние в Европе. Президент Трамп хочет, чтобы Евросоюз покупал больше американского природного газа, чтобы диверсифицировать энергопоставки этого континента, снизив его зависимость от России.

На этой неделе министр энергетики Рик Перри в очередной раз повторил, что США все еще рассматривают вариант введения санкций против "Северного потока-2", которые будут применены в том случае, если Россия будет вести себя со своими европейскими покупателями неподобающим образом.

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По словам Зинке, ситуация с Ираном очень похожа на ситуацию с Россией. "С точки зрения национальной безопасности, как мы собираемся вести себя по отношению к Ирану?— спросил Зинке. — Существует два варианта".

"Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, — добавил он. — Экономический вариант в отношении Ирана и России, в сущности, заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы".

"Мы способны это сделать, потому что США — это крупнейший производитель нефти и газа", — подытожил Зинке.

Источник: https://censor.net.ua/n3088795
 
   
 Топ комментарии
 
"Россия - это пони с одним трюком" !!! Браво!! США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 3486
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пони это в Англии . а Россия это старый облезлый ишак США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 9812
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https://onpress.info/ubogaya-strana-s-pretenziej-na-velichie-30323

Убогая страна с претензией на «величие»

" Они называют тупыми американцев. Они на полном серьезе считают себя конкурентами Америки. Сидят за компьютерами, работающими на американской ОС, подключены к сети Интернет, которая придумана американцами и называют их пиндосами! А по телевизору грозят им ядерной войной. Не грозятся конкурировать с IBM или Apple, нет, бомбу грозятся кинуть. Если кто забыл, то бомбу им подарили тоже американцы. Кацапы, если американцы, которые столько дали миру - тупые пиндосы, тогда я вас с этих пор считаю обезьянами. Если сравнить американцев и вас, то польза человечеству абсолютно не сопоставима. А не нравится Америка - откажитесь от американских технологий или закройте свои вонючие хлебальники.
А как хочется соперничать с Америкой? Хочется, очень хочется. Да, но в чем? В войне? Американцы кроме войн дали миру интернет, мобильную связь, компьютеры, технологии. Они много чего дали этому миру. Что дали миру кацапы? Только войны и водку. Больше ничего. Потому и живет кацап от войны к войне. Потому что заниматься ему больше нечем. Не умеет он строить. Умеет только бухать, воровать и убивать. И еще изворотливо врать. "
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"Россия - это пони с одним трюком" !!! Браво!! США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 3486
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пони это в Англии . а Россия это старый облезлый ишак
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продаж енергоресурсів, чим в принципі ерефія і відома, як країна бензоколонка
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Перекачують в морі на інші танкери і настамнєт.
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Он бредит, на Ближнем Востоке своих поставщиков как грязи, рашка туда вообще не поставляет.
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От, іще один прорхофоб пацаком виявився! США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 8209
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Зинке это типа как наш Аваков(Авакян),тогда все ясно.
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маски зірвані - вся справа в ринку енергоносіїв....
і ніяким захистом демократії тут і не пахне
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твоя дерьмократія це дві хвилини "нєсогласєн" - воронок - сутки і ти вже шанувальник сцаря
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так впевнено ляпнули - маєте досвід?
чи вам як Бурьонці - аби чимось ляпнуть
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братством и единством народов тоже...
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Хочешь сказать, что демократия это когда паРаша диктует Европе?
Ты со своим лайкером Николай Тесля 2d4d7d57 ничего не попутал?
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Коммуняка, тебе всё "огидно", когда речь идёт о США.
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А вы наивно полагали, что что современный западный мир будет идти на защиту пустых слов ("демократия, свобода, свержение тирании")? Это действовало еще лет 70-80 назад, но с тех пор выросло несколько поколений общества потребления. Отчасти, это делалось ради противодействия совку - в противовес его модели строилась другая, где население богаче и его жизнь ярче. Совок развалился, а запад получил граждан, которые даже в случае нападения на их страну будут смотреть, куда бежать, а не вставать на ее защиту. Не говоря уж о защите прав каких-то левых стран.
Тут нередко пишут, что мол "нет на западе сейчас лидеров уровня Черчиля". А как они появятся? Допустим, заявит какой-нибудь политик на выборах что-то вроде знаменитой фразы про "пот, тяжелый труд, кровь и слезы". И полетит он как фанера над Парижем, потому как общество объявит его кровожадным. А пойдут избиратели за тем, кто предложит им утолщение кошельков и спокойную жизнь. Думаете я не права - вспомните риторику Трампа перед выборами в отношении Рахи и посмотрите на результаты выборов в Европе в последние годы.
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Речь Биньямина Нетаниягу в ООН, полный текст

Два иранских агента были задержаны здесь, в Соединенных Штатах. Были задержаны иранские агенты, которые планировали теракт в центре Европы. США вводят новые санкции против Ирана, а в это время Европа пытается эти санкции обойти. Я хочу использовать одно сильное слово: умиротворение. Я с сожалением вновь вижу это в Европе. Подумайте об этом. В ту самую неделю, когда Иран был изобличен в том, что его люди пытались устроить теракт в Европе, Европа принимает решение о выделении еще большего количества денег Ирану. И я должен спросить - не как историк и не как житель Израиля: неужели это происходит там? Европа, когда же ты проснешься? Нам-то в Израиле для этого не нужен никакой будильник, потому что нам Иран угрожает каждый день.
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Маскалоту з усіх боків оточили врахі.
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Очень заманчивая идея. Звучит смачно.
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рузгие с хуйлом на голове облажались, если Украину вооружат,
то параша будет расчленена
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много заявлений....
Но вот дельный совет....
США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 6183

США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 6758

США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 5434

США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 3486
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Какие еще советы пуйла Вы считаете дельными?
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Має рацію Райн Зинке! Зайшов на кацапські портали, так там в них пердаки рвуться по повній!
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Побольше таких заявлений пожалуйста.
Нефть после заявлений о Иране уже шагнула хорошо за 80$, ждем за 90 и 100.
Спасибо США и лично подполковнику Трампу, и майору Зинке.
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82, 71 прямо сейчас...
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а вам яка від того користь ?
хіба що, за росісю вболіваєте
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То-то и оно. Любые заявления о возможных обострениях на Ближнем востоке автоматически способствуют подорожанию нефти. В идеале для рахи, неплохо бы было если бы там какая-нибудь горячая войнушка началась - между Ираном и саудитами или Ираном и Израилем. Эксперты считают, что в случае такого сценария мы и нефть по 200 баксов за бочку увидеть сможем. Поэтому лучше поменьше заявлений и побольше дела по линии разведки в этом регионе
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Та шо, теперь в Орде пенсия будет с 55-ти?
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Краще кровавую баню.Пацаки любят бани США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 4251
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Краще мочить у сортирі! Хуйло дуже любить мочить на паРаші!
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...В Госдуме рассматривают возможность обязать общеобразовательные учреждения рассказывать детям о вреде мастурбации на уроках о половой грамотности.
https://antikor.com.ua/articles/261557-v_gosdume_rf_zadumalisj_o_vrede_onanizma_i_masturbatsii

...
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Ню-ню. США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 7567
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не пони,- ишак ..... есть породистые скакуны, и есть уродистые ишаки США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 4872
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типичный американец который с географией незнаком. США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 4245
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Так американцы что-то напутали с географией, когда уничтожили в Сирии Вагнер?
Может они попутали с географией, когда ввели санкции против паРаша?
Расскажи: кого на самом деле они должны были уничтожить и против кого ввести санкции?
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придурок! США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 8300 причём тут всё это? речь о поставки энергоресурсов на ближний восток. да ещё морским путём, где сша может переменить свой флот для блокировки рф.
это же так феерично США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 2352 США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 8214 США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке - Цензор.НЕТ 2352
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Я всегда как оказываюсь возле дурака или дуры, так они считают, что я при них.
Пойми, наконец, - возле тебя, а не при тебе...
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https://onpress.info/ubogaya-strana-s-pretenziej-na-velichie-30323

Убогая страна с претензией на «величие»

" Они называют тупыми американцев. Они на полном серьезе считают себя конкурентами Америки. Сидят за компьютерами, работающими на американской ОС, подключены к сети Интернет, которая придумана американцами и называют их пиндосами! А по телевизору грозят им ядерной войной. Не грозятся конкурировать с IBM или Apple, нет, бомбу грозятся кинуть. Если кто забыл, то бомбу им подарили тоже американцы. Кацапы, если американцы, которые столько дали миру - тупые пиндосы, тогда я вас с этих пор считаю обезьянами. Если сравнить американцев и вас, то польза человечеству абсолютно не сопоставима. А не нравится Америка - откажитесь от американских технологий или закройте свои вонючие хлебальники.
А как хочется соперничать с Америкой? Хочется, очень хочется. Да, но в чем? В войне? Американцы кроме войн дали миру интернет, мобильную связь, компьютеры, технологии. Они много чего дали этому миру. Что дали миру кацапы? Только войны и водку. Больше ничего. Потому и живет кацап от войны к войне. Потому что заниматься ему больше нечем. Не умеет он строить. Умеет только бухать, воровать и убивать. И еще изворотливо врать. "
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Сразу видно что министр МВД, он бы еще сказал что они поставки электроники в Японию заблокируют.))
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Идея санкций против строителей Северного потока - великолепна !
Пора остановить немцев и австрийцев, а то скоро полностью лягут под хуйла.
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_Могут. Но не устроят. Запад в основном только трепется! А путлер - активный и деятельный маньяк, в противовес этим профессиональным словоблудам.
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Прошу прощения у Лахты и зрады:

Согласно Middle East Economic Survey, импорт СПГ в Кувейт вырос с 1 млн тонн в 2012-м до 3,04 млн тонн в прошлом году. Египет и Иордания в прошлом году впервые стали импортерами СПГ. По прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на газ на Ближнем Востоке удвоится к 2040 году.


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Старая песенка про парашу после морской блокады Штатами:

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А еще рашка лидирует в мире по продаже заячих ушек. белкиных хвостов. валенок. телогреек. шо будемо робиты товарищчу министр?, Праильно товарищч Зинке.- а по ушам. а рубать хвости, предусмотрите пжалуста енти методы для агрессора. И в загалі, слухай Зінке а ти не родич той Зінкі шо на Брайтоне семкамі торгувала?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСША могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке
 
 
 
 
 
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