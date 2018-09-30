 США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как пишет Washington Examiner, Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил в пятницу, 28 сентября, выступая в Питтсбурге на одном из мероприятий организации Consumer Energy Alliance.

"У США есть возможность — благодаря нашим ВМС — гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и в случае необходимости заблокировать их… чтобы их энергоносители не попали на рынок", - сказал Зинке.

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Как отмечается, он приехал на это мероприятие, чтобы объяснить, почему технология гидравлического разрыва или фрекинга и сланцевый бум в энергетике дал США преимущество перед их конкурентами, Россией и Ираном, уменьшив зависимость Америки от иностранных источников энергии.

"Россия - это пони с одним трюком, — сказал Зинке, объяснив, что экономика РФ зависит от ее способности продавать энергоресурсы. — Полагаю, причина, по которой они пришли на Ближний Восток, — они хотят торговать энергоресурсами так же, как они делают это в Восточной Европе".

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Как пишет издание, администрация Трампа активно протестует против реализации российских энергетических проектов, таких как строительство газопровода "Северный поток-2", потому что в случае их успешной реализации Россия увеличит свое влияние в Европе. Президент Трамп хочет, чтобы Евросоюз покупал больше американского природного газа, чтобы диверсифицировать энергопоставки этого континента, снизив его зависимость от России.

На этой неделе министр энергетики Рик Перри в очередной раз повторил, что США все еще рассматривают вариант введения санкций против "Северного потока-2", которые будут применены в том случае, если Россия будет вести себя со своими европейскими покупателями неподобающим образом.

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По словам Зинке, ситуация с Ираном очень похожа на ситуацию с Россией. "С точки зрения национальной безопасности, как мы собираемся вести себя по отношению к Ирану?— спросил Зинке. — Существует два варианта".

"Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, — добавил он. — Экономический вариант в отношении Ирана и России, в сущности, заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы".

"Мы способны это сделать, потому что США — это крупнейший производитель нефти и газа", — подытожил Зинке.