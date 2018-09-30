 США могут устроить морскую блокаду России на Ближнем Востоке, - министр внутренних дел Зинке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как пишет Washington Examiner, Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил в пятницу, 28 сентября, выступая в Питтсбурге на одном из мероприятий организации Consumer Energy Alliance.
"У США есть возможность — благодаря нашим ВМС — гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и в случае необходимости заблокировать их… чтобы их энергоносители не попали на рынок", - сказал Зинке.
Как отмечается, он приехал на это мероприятие, чтобы объяснить, почему технология гидравлического разрыва или фрекинга и сланцевый бум в энергетике дал США преимущество перед их конкурентами, Россией и Ираном, уменьшив зависимость Америки от иностранных источников энергии.
"Россия - это пони с одним трюком, — сказал Зинке, объяснив, что экономика РФ зависит от ее способности продавать энергоресурсы. — Полагаю, причина, по которой они пришли на Ближний Восток, — они хотят торговать энергоресурсами так же, как они делают это в Восточной Европе".
Как пишет издание, администрация Трампа активно протестует против реализации российских энергетических проектов, таких как строительство газопровода "Северный поток-2", потому что в случае их успешной реализации Россия увеличит свое влияние в Европе. Президент Трамп хочет, чтобы Евросоюз покупал больше американского природного газа, чтобы диверсифицировать энергопоставки этого континента, снизив его зависимость от России.
На этой неделе министр энергетики Рик Перри в очередной раз повторил, что США все еще рассматривают вариант введения санкций против "Северного потока-2", которые будут применены в том случае, если Россия будет вести себя со своими европейскими покупателями неподобающим образом.
По словам Зинке, ситуация с Ираном очень похожа на ситуацию с Россией. "С точки зрения национальной безопасности, как мы собираемся вести себя по отношению к Ирану?— спросил Зинке. — Существует два варианта".
"Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, — добавил он. — Экономический вариант в отношении Ирана и России, в сущности, заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы".
"Мы способны это сделать, потому что США — это крупнейший производитель нефти и газа", — подытожил Зинке.
Может Зинке?
і ніяким захистом демократії тут і не пахне
чи вам як Бурьонці - аби чимось ляпнуть
Ты со своим лайкером Николай Тесля 2d4d7d57 ничего не попутал?
Тут нередко пишут, что мол "нет на западе сейчас лидеров уровня Черчиля". А как они появятся? Допустим, заявит какой-нибудь политик на выборах что-то вроде знаменитой фразы про "пот, тяжелый труд, кровь и слезы". И полетит он как фанера над Парижем, потому как общество объявит его кровожадным. А пойдут избиратели за тем, кто предложит им утолщение кошельков и спокойную жизнь. Думаете я не права - вспомните риторику Трампа перед выборами в отношении Рахи и посмотрите на результаты выборов в Европе в последние годы.
Два иранских агента были задержаны здесь, в Соединенных Штатах. Были задержаны иранские агенты, которые планировали теракт в центре Европы. США вводят новые санкции против Ирана, а в это время Европа пытается эти санкции обойти. Я хочу использовать одно сильное слово: умиротворение. Я с сожалением вновь вижу это в Европе. Подумайте об этом. В ту самую неделю, когда Иран был изобличен в том, что его люди пытались устроить теракт в Европе, Европа принимает решение о выделении еще большего количества денег Ирану. И я должен спросить - не как историк и не как житель Израиля: неужели это происходит там? Европа, когда же ты проснешься? Нам-то в Израиле для этого не нужен никакой будильник, потому что нам Иран угрожает каждый день.
то параша будет расчленена
Но вот дельный совет....
Нефть после заявлений о Иране уже шагнула хорошо за 80$, ждем за 90 и 100.
Спасибо США и лично подполковнику Трампу, и майору Зинке.
хіба що, за росісю вболіваєте
https://antikor.com.ua/articles/261557-v_gosdume_rf_zadumalisj_o_vrede_onanizma_i_masturbatsii
...
Может они попутали с географией, когда ввели санкции против паРаша?
Расскажи: кого на самом деле они должны были уничтожить и против кого ввести санкции?
это же так феерично
Пойми, наконец, - возле тебя, а не при тебе...
Убогая страна с претензией на «величие»
" Они называют тупыми американцев. Они на полном серьезе считают себя конкурентами Америки. Сидят за компьютерами, работающими на американской ОС, подключены к сети Интернет, которая придумана американцами и называют их пиндосами! А по телевизору грозят им ядерной войной. Не грозятся конкурировать с IBM или Apple, нет, бомбу грозятся кинуть. Если кто забыл, то бомбу им подарили тоже американцы. Кацапы, если американцы, которые столько дали миру - тупые пиндосы, тогда я вас с этих пор считаю обезьянами. Если сравнить американцев и вас, то польза человечеству абсолютно не сопоставима. А не нравится Америка - откажитесь от американских технологий или закройте свои вонючие хлебальники.
А как хочется соперничать с Америкой? Хочется, очень хочется. Да, но в чем? В войне? Американцы кроме войн дали миру интернет, мобильную связь, компьютеры, технологии. Они много чего дали этому миру. Что дали миру кацапы? Только войны и водку. Больше ничего. Потому и живет кацап от войны к войне. Потому что заниматься ему больше нечем. Не умеет он строить. Умеет только бухать, воровать и убивать. И еще изворотливо врать. "
Пора остановить немцев и австрийцев, а то скоро полностью лягут под хуйла.
Согласно Middle East Economic Survey, импорт СПГ в Кувейт вырос с 1 млн тонн в 2012-м до 3,04 млн тонн в прошлом году. Египет и Иордания в прошлом году впервые стали импортерами СПГ. По прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на газ на Ближнем Востоке удвоится к 2040 году.