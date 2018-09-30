 Гражданин Украины погиб под колесами поезда метро в Москве

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
"Примерно в 20:35 на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 39-летний гражданин Украины по собственной неосторожности, стоя на крае платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего", - рассказал Мышляев.
По его словам, полицейские незамедлительно вызвали наряд "скорой медицинской помощи", который по прибытию на место констатировал смерть мужчины.
"Полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение было по неосторожности самого пассажира",- добавил представитель полиции РФ.
У тому ж році потрапили у аварію у Москві. Один труп, у другого довге лікування.
Від долі не втечеш.
В Украине оказался не нужен с кривыми руками, в Орде оказалось что и ноги кривые не нужны.
Я даже на автобусной остановке стою подальше от дороги.
Смотри сколько всего и сразу....
зальотного одразу помітно.
діймається або опускається
а може чоловік поїхав до хворої матусі, провідати там, чи до могилки бабусі, парканчик підрівняти...
та в кожного третього українця є якісь родинні справи в країні-агресорці.
навіщо "демонізувати" українців, які з тих, чи інших причин вимушені були опинитися у стані ворога?
всі люди різні і на життя дивляться по різному