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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Метрополитен (546) Москва (2537) смерть (5345)

 Гражданин Украины погиб под колесами поезда метро в Москве

Гражданин Украины погиб под колесами поезда на станции метро "Тверская" московского метрополитена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Примерно в 20:35 на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 39-летний гражданин Украины по собственной неосторожности, стоя на крае платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего", - рассказал Мышляев.

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По его словам, полицейские незамедлительно вызвали наряд "скорой медицинской помощи", который по прибытию на место констатировал смерть мужчины.

"Полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение было по неосторожности самого пассажира",- добавил представитель полиции РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3088793
 
   
 Топ комментарии
 
Скільки разів повторювати, хочете жити- не їздіть до росії.
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на росію їдуть лише дурники та зазомбовані ідіоти.
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Від тієї штовханини та біганини памороки - реальна річ.
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за то скрытых чертей больше чем мы думаем....
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Скільки разів повторювати, хочете жити- не їздіть до росії.
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Напиши ещё что-нибудь оригинальное. Типа "почему Ахметов до сих пор не сидит?"
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У 14-му мої знайомі втекли від війни.
У тому ж році потрапили у аварію у Москві. Один труп, у другого довге лікування.
Від долі не втечеш.
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Подтолкнули 100%, но расследовать никто не хочет, вот и списали на несчастный случай...
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Так,по неосторожности ихтамнеты убивают на Донбассе украинцев?
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Ага, а перед этим поинтересовались, не украинец ли он.....
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що ж робив цей "патріот" в глибокому тилу ворога? Гражданин Украины погиб под колесами поезда метро в Москве - Цензор.НЕТ 3927
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Скільки зловтіхи! Тварини. Ви знали цю людину?
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що, лугандон, за своїх турбуєшся? Гражданин Украины погиб под колесами поезда метро в Москве - Цензор.НЕТ 9890 туди вам всім дорога
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Шапокляк, може ви знали цю людину? Тоді роскажіть нам, що вона робила в тилу нашого ворога?
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Виродки, чого знущаєтеся? Не від хорошого життя люди їдуть з дому.
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на росію їдуть лише дурники та зазомбовані ідіоти.
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Ты про тех, шо борются с фошыздами на дамбасе? Гражданин Украины погиб под колесами поезда метро в Москве - Цензор.НЕТ 649
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Судьбу не обманешь.
В Украине оказался не нужен с кривыми руками, в Орде оказалось что и ноги кривые не нужны.
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А головы никогда не было.
Я даже на автобусной остановке стою подальше от дороги.
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На рассеи є багато чого хорошого,но чомусь пруться в Крим та міст будують???
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Ось коли гине в Польщі, навіть сепар якийсь, тоді жалко. А на Мацквабаді жалко тільки диверсантів.
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Таки Да! Польща стала ближча до сердця українця,ніж ті місця, де живуть бувші брати й сестри,чому так?
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Хлопці, не пишете дурниці і гидоти, що не вподібнюйтеся кацапам.
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щось в тебе, кацапчику, перекладач "заглючив" - речення якісь без змісту виходять
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не треба тут викладати свої національні цінності.....
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Видимо, новую методичку получил.
Смотри сколько всего и сразу.... Громадянин України загинув під колесами поїзда метро в Москві - Цензор.НЕТ 8982
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так ты же не соевый даже, ты удмуртъ как минимум.
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не пишіть * взагалі то..
зальотного одразу помітно.
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Если упоминание об инциденте, значит, однозначно столкнули. Но... если НАШ гражданин по острой необходимости попавший в эту помойку, искренне жаль. А если это представитель фейковых рЭспублик, который оказался там по идейным соображениям, то конец его вполне закономерен. Мог бы и в кафе "Ветерок" кофе похлебать, но вышло как вышло.
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Надо полагать что "острая необходимость" - это непреодолимое желание насрать на "красной площади".
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Не! ПРибить гвоздями мошонку-шо уже было на красной площади...
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Наші на ворожій теріторії ведуть себе обережніше, бо знають на що можна чекати від кацарилих
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Жаль человека. В своей стране нах никомуне нужен был, приходилось скорее всего пахать в россии.
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Да, в Украине бандитская власть, но это не повод чтобы работать на оккупанта.
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Александр, по-вашему получается, что "простой человек" может найти работу только у врага?
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А если человек там годами работал и кормил семью? Что ему делать, в срочном порядке искать другую страну для пропитания? Так нельзя рассуждать. Тем более в россию ездят наши звезды, политики, имеют там бизнес и тд. А обычному человеку видите ли нужно из-за врага искать другое место? Да ну.... Пусть власть позаботится о рабочих местах, если такие патриоты, как заявляют.
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Що ті зв₴зди, що ті політики, що "прості люди" що шукають довгого рубля у кацарилих, все це ватне лайно, як і ти
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вот из за таких упоротых мы так и живем. потеряйся.
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Ні, не жаль. Справжні українці в москві чекають тільки на ножа в спину, тому на край платформи не становляться
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Так вы ничем от кацапов не отличаетесь. Фу... жаль вас.
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Раніш біда була від німців,а тепер від московії горе..!
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Біда від німців і москаля українцям співвідноситься як 1 до 100
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Насправді, таких випадків сотні навіть в українських міських метро трапляється, а тут розкудкудакалась. Ми не знаємо, що у нього на душі творилося, а може, економив і не їв, втратив свідомість.
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ладно, тролики, лишаю вас на милість адміністратора, а мені вже ніколи.
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Хіба це не дурень, поїхати до ворога щоб єкономити не їсти, втратити свідомість, ще й загинути.
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Послали в разведку,а он под поезд попал.Потери в таком деле неизбежны.
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Какая на хрен разведка , очередной лугандон или даунбас сбежал от биндер , а судьбу не обманешь ,К тому же не исключен факт , что до сих пор поминки по Захару отмечал , вот и шатать начало.
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До сестри поїхав той Сашко,та кацапи поробили йому...
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в токійському метро навіть якщо захочешь на рейки не пригнешь - присутня металева огорожа, яка пій
діймається або опускається
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безглузда смерть а сморіду скільки...
а може чоловік поїхав до хворої матусі, провідати там, чи до могилки бабусі, парканчик підрівняти...
та в кожного третього українця є якісь родинні справи в країні-агресорці.
навіщо "демонізувати" українців, які з тих, чи інших причин вимушені були опинитися у стані ворога?
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Не треба прикривати зраду "парканчиком". Я народився в Росії і поки вона для мене ворог, не зважаючі на те що там поховані мої рідні, я ніколи не поїду в Росію щоб "підрівняти парканчик".
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усіх по собі не рівняйте...
всі люди різні і на життя дивляться по різному
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Ну що, синку, допомогли тобі твої москалі?
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