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 За сутки наемники РФ совершили 32 обстрела, ранен один воин ВСУ, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе в течение субботы, 30 сентября, 32 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"Оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 6 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностям... В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщает пресс-центр.

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Отмечается, что противник вел прицельный огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также минометов калибра 80 мм и 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.

"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино", - говорится в сообщении.

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По данным украинской разведки, в течение минувших суток двое боевиков уничтожены и еще семеро ранены.

"С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось", - добавили в штабе ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3088792
 
 
 Топ комментарии
 
если верить разведке, то украинцы не дают себя в обиду. Так держать и берегите себя.
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Одужання пораненим воїнам
Смерть ворогам
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швидкого одужання воїну!!!

що у кацапів вже перемир"я закінчилося?! хуйло набоїв, підкинув?
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если верить разведке, то украинцы не дают себя в обиду. Так держать и берегите себя.
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швидкого одужання воїну!!!

що у кацапів вже перемир"я закінчилося?! хуйло набоїв, підкинув?
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Одужання пораненим воїнам
Смерть ворогам
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Рашистам по рогам за обстрелы хорошо клепают. Раненому быстрого выздоровления. Победа будет за нами. Слава Украине!!!
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Зуброва Юлія

!!Поляк,що воював 2 роки за Україну:»

- Як думаєте, коли закінчиться війна на Сході України?

- Проблема, в тому, що це не просто війна, а фейкова війна. Єдине, що справжнє - це тіла загиблих. Я ще ніколи не зустрічав в підруччниках з ведення війни такого, коли країна, яка може економічно знищити свого ворога, не робить цього. А ще й навпаки - підтримує його. Якщо всі 4 роки Україна купує антрацит і тим самим допомагає ворогу, то це не війна, а маячня якась. Найкращі підрозділи, які є в Україні не воюють. Чому? Бо це нікому не потрібно. Війна - це прекрасний бізнес військових командирів. Для держави - це чудова відмовка, чому ми не можемо провети реформи. Ця фейкова війна потрібна лише фейковим політикам і бандитам. І триватиме вона доти, доки обидві сторони конфлікту будуть заробляти на цьому гроші
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Коли вже закриватимуть КПП у відповідь на обстріли, щоб дамбасюри відчували в повній мірі своє хуйлопамагі?
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Нахрена они вообще открывались. Без них любителей руцкава мира уменьшится в разы. Многие семьи только и живут за счет двух пенсий своих старых кляч.
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"Мудило", відкрий матеріали по "Північній війні" Пера Першого, і почитай про закупівлю Московії у Швеції озброєння... Тобі, з "Лахти" недалеко до музею ракетних військ і артилеріїї... сходи, подивися на "шведське перо". Цю зброю клепали для полвини Європи, і Росія теж її купувала, десь до середини 18-го століття - поки мушкети не зняли з озброєння...
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах расеянских пидорасов и лугандоно-даунецких пособников побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Скільки смертей на передовій щомісяця, скільки обстрілів - і влада жодного разу не закрила жодного КПП на лінії розмежування з орками..
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Тільки за останній місяць два КПВВ закривалися під час порушень противником домовленостей
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тримайся, козаче - найскорішого одужання!
нашим соколам ясним - чудового, спокійного недільного дня - бережи вас Боженька!
спасибо, что живые!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки наемники РФ совершили 32 обстрела, ранен один воин ВСУ, - пресс-центр штаба ООС
 
 
 
 
 
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