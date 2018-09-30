 За сутки наемники РФ совершили 32 обстрела, ранен один воин ВСУ, - пресс-центр штаба ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.
"Оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 6 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностям... В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщает пресс-центр.
Отмечается, что противник вел прицельный огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также минометов калибра 80 мм и 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.
"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино", - говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, в течение минувших суток двое боевиков уничтожены и еще семеро ранены.
"С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось", - добавили в штабе ООС.
що у кацапів вже перемир"я закінчилося?! хуйло набоїв, підкинув?
Смерть ворогам
!!Поляк,що воював 2 роки за Україну:»
- Як думаєте, коли закінчиться війна на Сході України?
- Проблема, в тому, що це не просто війна, а фейкова війна. Єдине, що справжнє - це тіла загиблих. Я ще ніколи не зустрічав в підруччниках з ведення війни такого, коли країна, яка може економічно знищити свого ворога, не робить цього. А ще й навпаки - підтримує його. Якщо всі 4 роки Україна купує антрацит і тим самим допомагає ворогу, то це не війна, а маячня якась. Найкращі підрозділи, які є в Україні не воюють. Чому? Бо це нікому не потрібно. Війна - це прекрасний бізнес військових командирів. Для держави - це чудова відмовка, чому ми не можемо провети реформи. Ця фейкова війна потрібна лише фейковим політикам і бандитам. І триватиме вона доти, доки обидві сторони конфлікту будуть заробляти на цьому гроші
нашим соколам ясним - чудового, спокійного недільного дня - бережи вас Боженька!
спасибо, что живые!!!