EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  96  17
Материалы по теме:
Все про:взятка (4105) Госпогранслужба (2990) отказ (80)

 С начала года пограничники около 640 раз отказывались от взяток, - ГПСУ

За 2018 год в пограничном ведомстве задокументировано около 640 отказов сотрудников Госпогранслужбы от взяток, а в отношении правонарушителей оформлены протоколы по статье, предусматривающей уголовную ответственность.

"Очередной случай предложения неправомерной выгоды правоохранителям произошел вчера в международном аэропорту "Борисполь", где гражданин Иордании решил "купить" за 800 долларов США у пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" беспрепятственное пересечение государственной границы Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицер Управления патрульной полиции задержан в Киеве за получение 600 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

В этом случае пограничники от взятки отказались и задокументировали правонарушение в установленном порядке. В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Источник: https://censor.net.ua/n3088787
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для чого громадянину Йорданії давати хабар? Можливо він палестинець за національністю.
 показать весь комментарий
 
 
Иорданцы и есть палестинцы, и все они по национальности арабы.
 показать весь комментарий
 
Погранцы не связываются с Мавзолейным Быдлом Мокшандии...Дело Скрыпаля в Британии дурно пахнет....,Полоний Новичок..мало чего быдло Педофила подсунет Гадость......
 показать весь комментарий
 
 
Недавно упоминали Земана, так он решил помочь Кремлю, мол, Новичок везде есть:

Президент Земан рассказал о производстве в Чехии яда "Новичок"

https://www.svoboda.org/a/29207836.html

"...
В то же время, по данным Службы безопасности и информации, тестируемое вещество не было "Новичком". То, что A-230 не был "Новичком"утверждают также и Военный исследовательский центр и Государственное агентство ядерной безопасности.
... "
 показать весь комментарий
 
 
Троцкому башку проломили в 1940 году...ледорубом,а Немцова застрелии недавно прямо у Кремля...,это все происки Госдепа и Британии С начала года пограничники около 640 раз отказывались от взяток, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3012
 показать весь комментарий
 
Сосед 365 раз в году отказывался выпить с друганами, а евоная жонка у верена, что он бухае каждый день. Парадокс ! (кота Шрёдингера, сосед и пьян и трезв одновременно), такiя справы. А они нам про НЕ взятки втирают. Гы.
 показать весь комментарий
 
Самолеты на РАБссию и из РАБссии не летают в Украину.Скоро и поезда не будут ходить...
 показать весь комментарий
 
РАБссия вновь обвинила Израиль в сбитом кацаПсинскам корыте ИЛ_20.
У Мавзолейных Крыс не сработала система опознавания Свой Чужой С начала года пограничники около 640 раз отказывались от взяток, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 994на самолете или на средствах сирийских ПВО?
Болваны пля С начала года пограничники около 640 раз отказывались от взяток, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 994
 показать весь комментарий
 
С трудом верится ну разве что копейки давали... С начала года пограничники около 640 раз отказывались от взяток, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1883
 показать весь комментарий
 
 
Все 640 случаев, это смертельное оскорбление таможенника голимой мелочью.
 показать весь комментарий
 
 
Камеры видеонаблюдения стоят везде,даже в моем маленьком городке их за год натыкали столько что негде и чихнуть...,Спасибо Госдепу и Пентагону... С начала года пограничники около 640 раз отказывались от взяток, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4471
 показать весь комментарий
 
Считаем 640/9 примерно 70 на 22 раб дня =4 раза в день по всей стране....
Зная что делается на таможне не по слухам - нас украинцев считают наивными лохами!
100% эти 640 - мелочь. Крупняк не через шестёрок идёт.
 показать весь комментарий
 
Это же 640 уголовных дел о предложении взятки должностному лицу, правильно?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года пограничники около 640 раз отказывались от взяток, - ГПСУ
 
 
 
 
 
 вверх