 С начала года пограничники около 640 раз отказывались от взяток, - ГПСУ

"Очередной случай предложения неправомерной выгоды правоохранителям произошел вчера в международном аэропорту "Борисполь", где гражданин Иордании решил "купить" за 800 долларов США у пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" беспрепятственное пересечение государственной границы Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПСУ.

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В этом случае пограничники от взятки отказались и задокументировали правонарушение в установленном порядке. В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".