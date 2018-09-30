 С начала года пограничники около 640 раз отказывались от взяток, - ГПСУ

"Очередной случай предложения неправомерной выгоды правоохранителям произошел вчера в международном аэропорту "Борисполь", где гражданин Иордании решил "купить" за 800 долларов США у пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" беспрепятственное пересечение государственной границы Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПСУ.
В этом случае пограничники от взятки отказались и задокументировали правонарушение в установленном порядке. В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Президент Земан рассказал о производстве в Чехии яда "Новичок"
https://www.svoboda.org/a/29207836.html
"...
В то же время, по данным Службы безопасности и информации, тестируемое вещество не было "Новичком". То, что A-230 не был "Новичком"утверждают также и Военный исследовательский центр и Государственное агентство ядерной безопасности.
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У Мавзолейных Крыс не сработала система опознавания Свой Чужой на самолете или на средствах сирийских ПВО?
Болваны пля
Зная что делается на таможне не по слухам - нас украинцев считают наивными лохами!
100% эти 640 - мелочь. Крупняк не через шестёрок идёт.