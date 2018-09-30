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 Следить за погодой на станции "Академик Вернадский" теперь можно онлайн

Точные метеорологические данные с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" теперь можно узнавать на сайте Национального антарктического научного центра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, на портале публикуется информация о температуре в районе станции, силе ветра, видимости, толщине снежного покрова и других атмосферных явлениях.

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Например, в субботу на острове Галиндез, где расположен "Академик Вернадский", было почти 10 градусов мороза (там все еще полярная зима, но вскоре должна наступить весна), 180 см снега, незначительная облачность и почти безветренная погода.

В целом, можно узнавать о погоде за несколько последних месяцев.

Кроме того, на сайте метеоданных можно посмотреть актуальный спутниковый снимок NASA Worldview, на котором видно регион украинской антарктической станции.

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С наступлением антарктической зимы станция фактически отрезана от остального мира. На ней работают 11 украинских полярников, хотя обычно в экспедицию входит 12 членов. В июне, когда зима в Антарктиде уже началась, с "Академика Вернадского" по болезни вынуждены были экстренно эвакуировать биолога.

Напомним, 6 февраля 2018 года исполняющим обязанности директора Национального антарктического научного центра назначен Евгений Дикий - известный исследователь экологии морей и активист, автор образовательных и научных проектов. В этом году впервые за 25 лет выделены средства на ремонт украинской станции в Антарктиде.

В конце сентября стартовал конкурс по отбору команды для полярников 24-й Украинской антарктической экспедиции (2019-2020 гг.) на станцию "Академик Вернадский".

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Источник: https://censor.net.ua/n3088786
 
 
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Очень полезная трата денег. Уверен миллионы украинцев будут регулярно следить за погодой в Антарктиде и ежедневно пользоваться этой весьма необходимой для них информацией. Было б не плохо добавить инфу о количестве пингвинов проходящих в окресности станции.если можно почасово.
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а где там пингвины???
не попутал
задрыпанец))
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Чтобы предсказать погоду на день, необходимо знать погодные условия в радиусе 5 тысяч километров, а чтобы на неделю - знать погоду на всей планете...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСледить за погодой на станции "Академик Вернадский" теперь можно онлайн
 
 
 
 
 
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