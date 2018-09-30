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 Вице-премьер Чехии Гамачек, выступая в ООН, сравнил оккупацию Крыма с событиями 1960-х годов в Чехословакии

Исторические параллели провел вице-премьер правительства Чешской Республики, глава МВД и МИД Ян Гамачек, выступая в Нью-Йорке в субботу на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"До сих пор не является данностью то, что все страны, включая те, что расположены в Восточной Европе, имеют право выбирать свою внешнеполитическую ориентацию без угрозы их суверенитету и территориальной целостности. В этом контексте я хочу еще раз напомнить, что аннексия Крыма являет собой вопиющее нарушение международного права", - заявил Гамачек.

Замглавы чешского правительства напомнил делегатам, что его страна в этом году отмечает 50-ю годовщину вторжения войск Варшавского пакта в Чехословакию.

"Опыт вторжения 1968 года до сих пор имеет сильный резонанс не только в Чешской Республике, где многие потеряли веру в обещания в светлое будущее, растоптанные Советским Союзом", - отметил он.

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По словам политика, это историческое событие актуально до сих пор и проявляется в "инцидентах, которые происходят в мире вокруг нас". Именно в этом контексте он упомянул Украину.

Гамачек с сожалением констатировал, что в последние годы Совет Безопасности ООН "характеризовался скорее тактикой блокирования, нежели сотрудничества", что проявилось в неспособности действовать в ряде жестоких конфликтов.

Чехия, по его словам, полностью поддерживает идею реформирования ООН, ключевая роль в повестке которого отводится именно предотвращению конфликтов.

"Все должны тщательно работать над тем, чтобы обуздать кризисы прежде, чем они перерастут в полномасштабный конфликт, а также позаботиться о постконфликтном урегулировании в странах, где это уже случилось", - сказал вице-премьер ЧР.

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Напомним, украинская делегация призвала реформировать работу Совета безопасности ООН из-за злоупотребления отдельными постоянными членами, в частности Россией, правом вето.

Источник: https://censor.net.ua/n3088785
 
   
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Что скажет на это друг пуйла и по совместительству старый пердун ,през.идент Чехии Земан ?
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УССКИЕ !!.А это правда , - что после того , как ваша армия-банда ( без разгрон знаков ) воошла в Донецк...Она РАЗРЕШИЛА ЛЮДЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ ???,а то )(унта в киевсском госдэпе СПРАВКИ с таким РАЗРЕШЕНИЕМ не выдавала ..

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Пусть проведет курс политинформации с нынешним чешским президентом.
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То, что он сказал с трибуны ООН на порядке весомей политинформации и Земану придётся проглотить...
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Добре, що Гамачек розуміє хто винний у подіях 1968 року. Зрозуміла присутність українців у тих окупаційних військах. Тобто тепер треба вибачатися перед чехами за ті події, хоч рішення приймали не ми, а москва.
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Президент Чехии Земан точно с такими полномочиями как и Порошенко...,та все в руках Парламента и премьера...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВице-премьер Чехии Гамачек, выступая в ООН, сравнил оккупацию Крыма с событиями 1960-х годов в Чехословакии
 
 
 
 
 
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