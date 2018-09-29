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 Украина, США, Германия и Франция практически готовы вносить в Совбез ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Порошенко

Сегодня Украина, Соединенные Штаты, Германия и Франция имеют настолько общее видение такой миротворческой миссии, что практически готовы вносить совместную резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Об этом Петр Порошенко сказал во время участия в общем собрании Национальной академии правовых наук Украины по случаю 25-летия ее образования в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко

"Если Россия воспользуется правом вето, это будет ее вызовом не только Украине, а всему мировому сообществу. И это усилит ее изоляцию, как это произошло тогда, когда Россия оказалась единственной страной, которая ветировала резолюцию по MH17", - сказал он. При этом Украина, как никто другой, заинтересована в положительном результате такого голосования и соответствующая работа будет активно проводиться.

Глава государства добавил, что "миротворцы ООН на всей территории оккупированного Донбасса с выходом на неконтролируемый участок украинско-российской границы гарантируют прекращение активных боевых действий".

Также читайте: Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс

По убеждению президента, миротворческая миссия ООН уменьшает риск полномасштабной войны с Россией. "Она означает отсутствие жертв среди наших военных и гражданских. Она означает прекращение поставок российских наемников и оружия. И она открывает путь к политическому урегулированию. Путь к миру на приемлемых для Украины условиях, с возвращением оккупированных территорий, но без нашего возвращения в сферу российского влияния", - подытожил глава государства.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Читайте: Принятие решения Совбезом ООН по миротворцам сейчас невозможно из-за позиции России, - Зеркаль

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.

Также читайте: Миротворцев на Донбасс готовы отправить Швеция, Финляндия, Австрия, Сербия, Турция и Беларусь, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3088781
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы Порох ошибся один раз за эти 4 года.....Путлер уже бы давно пил Шампанское на Хрещатике и во Львове и в Одессе...
Кстати ситуация вокруг Одессы на сегодня сложная...Крысы Мавзолейные попытаются блокировать иностранные торговые суда в порт Одесса....,потому министр обороны Британии и сказал : НАШ флот войдет в Черное море на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.....
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Главное, что Тимошенко любят орки, цитируя на сРувесне? и зрада. :D
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"Если Россия воспользуется правом вето, это будет ее вызовом не только Украине, а всему мировому сообществу. И это усилит ее изоляцию, как это произошло тогда, когда Россия оказалась единственной страной, которая ветировала резолюцию по MH17", - сказал он
Источник: https://censor.net.ua/n3088781

Отрицательный результат - тоже результат и данная работа имела два результата - или миротворцы или паРаша становится изгоем.
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Да за*бал ты Петя. Если Федораска не согласится то хоть что хотите принимайте толку от етого. А если согласится вывести свои войска то и нах там нужны миротворцы. Правый Сектор и ОУН зайдут вечером с ножами в Даунецк и к утру все зачистят.
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Ваш коммент в стиле российских СМИ. Но более завуалированно "
...нах там нужны миротворцы." То есть, написать что угодно лишь бы сделать вывод что миротворцы не нужны. И ... "Правый Сектор и ОУН зайдут вечером с ножами в Даунецк и к утру все зачистят." То есть, абсолютно в стиле рус пропаганды что Правый Сектор и ОУН - это кровожадные, укрофашистские изверги, которые ходют с ножами и режут, режут и вспаривают животики маленьким детишкам ...к утру все зачистят. да...?- кремлядский пропагандист?!
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Миротворцы нужны на границе чтоб ЗСУ зашли в Донецк.
А когда моя 72-я зайдет в Донецк...
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Петя сказал, что никто из ВСУ освободжать в Донецк не зайдет. Или ты этого не слышал?
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Всё делается для того, чтобы освободить Донецк без потерь как военнослужащих, так и мирного населения.
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Это как, всех обездвижить нервно-паралитическим газом?
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Это означает, что ВСУ войдёт в Донецк без боёв, если ты уже забыл, что ты сам говорил о Донецке.
Теперь понятно?
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Всё упирается в заседание ДурьДумы РАБссии 1 марта 2014 года и голосование О ВВоде РАБссиянских войск в Украину....,сколько голосов За и Против ..спросите у ИЛЬИ Пономарева....,он тогда голосовал ПРОТИВ..один на всю ДурьДуму... Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2899Крысы вонючие...
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Не, все мы взрослые люди и понимаем, что ему нужно говорить.
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Как и постоянно брехать, дышать... писять, какать..
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Если бы Порох ошибся один раз за эти 4 года.....Путлер уже бы давно пил Шампанское на Хрещатике и во Львове и в Одессе...
Кстати ситуация вокруг Одессы на сегодня сложная...Крысы Мавзолейные попытаются блокировать иностранные торговые суда в порт Одесса....,потому министр обороны Британии и сказал : НАШ флот войдет в Черное море на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.....
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Вот у всех спрашиваю - на постоянной основе, а как это соотносится с конвенцией Монтрё? Это по какой статье конвенции "на постоянной основе"?
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Ты еще вспомни про Договор по Крыму от 1774 года где четко написано : Крым это Турция и сцарь Дохлой РАБссии его пдписал...,Мантрё пля... Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8537
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Елементарно - кораблі флоту міняються, а флот залишається.
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А так как косяков он наделал немерено...
И не сравнивай подвиги народа Украины с его добробатами и волонтёрами (которых Петя ненавидит и приследует) с косяками этого урода Мальдивского !
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Ну тогда добавь народу Украины косяк по избранию Президентом Порошенко, а не Симоненко, например.
А то у тебя как-то у одних только достижения, а у других - только косяки.
Да! Не забудь перевесить все косяки власти на первопричину - на народ, как НАНИМАТЕЛЯ и РАБОТОДАТЕЛЯ этой ВЛАСТИ.
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Крыс нужно безжалостно паковать не глядя на их документы и удостоверения.
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а что там с конвенцией монтре по мосту? иски есть какие?
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Это большой секрет. Как и по добыче полезных вышками бойко.
Если б шо то было... Наверное уже б на всех ТВ сам и его жополизы пели ассану.
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Два года "обсуждали",теперь два вносить будут
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Україна, США, Німеччина та Франція мають внести на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі..

-А Україна, як один з засновників ООН має до цієї резолюції написати супроводжуючий лист, що вона ( як один з засновників ООН) для того щоб зупинити кровопролиття на своїй території прохає РадБез ввести війська ООН на СВОЮ ТЕРИТОРІЮ! Саме така постановка питання відповідає Статуту ООН, і не порушує законних прав та інтересів інших членів ООН. В разі, якщо РФ накладе вето на внесену резолюцію, то це свідчитиме що саме вона зацікавлена в продовжені терору в Україні.
- Після цього, Україна має звернутися до ІНШИХ держав - підписантів Будапештського меморандуму ( окрім Орди) з пропозицією ввести свої війська на окуповану територію (на кордон з РФ) в якості миротворців, а також створити на неокупованій частині території (і акваторії) України свої військові бази, для недопущення подальшої її анексії РФ...
-Думаю, що кожне з рішень, прийнятих міжнародною спільнотою на згаданих етапах реалізації згаданих українських ініціатив наближатиме нас до :-.... АБо до до перемоги над аресором політико-правовим способом, або до морального і юридичного права відновлення статусу ядерної держави....
В усякому випадку "брудних атомних бомб ми наклепати здатні" дуже швидко ... а маючи відомі потужності з виробництва носіїв ядерної зброї... - здатні суттєво "наростити мускули" і відновити статус-кво...
Але це свідчитиме, що подальше фінансувати ООН без суттєвої реорганізації її повноважень і адекватних способів підвищення її правової цивілізованості - за межею розумного.... Вона потребує реорганізації у відповідності зі здатністю реагувати на рівень викликів адекватно..... тобто, сутність відповіді = хоча б, якщо не превентивна, то адекватна нейтралізації проблеми ,
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Багато слів.
Але ж усі розуміють, що Росія застосує своє право вето на цю резолюцію.

Це посилить її ізоляцію? - Так. - Але хіба це наша ціль? - Ні! Наша ціль - відновити територіальну цілісність України і повернути громадянам України їхні права, втрачені ними внаслідок російської окупації.

Чи може посилення ізоляції Росії бути проміжною ціллю на шляху до нашої цілі? - Так. - Але скільки часу на це знадобиться, якщо ця "ізоляція" не передбачає навіть ембарго на продаж Росією нафти та газу - основних статей фінансування бюджету РФ, у т.ч. і воєнної частини бюджету РФ.

По суті, всі імпортери нафти та газу (і будь-яких інших товарів) з Росії - це спонсори Росії, тобто, спонсори країни-агресора, країни-терориста, країни-спонсора і керівника різних угрупувань терористів у світі.

Тож... коли ?
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В нинішній ситуації, в Українсько-російській війні право РФ на вето в Радбезі ООН - рівноцінне праві вето вбивці в кримінальному судді над ним..\.
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Так, це вдала аналогія... За винятком того, що у цього вбивці у цьому суді це право зараз є.
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Американский флот может устроить морскую блокаду российским суднам, которые поставляют энергоносители на Ближний Восток. Об этом 28 сентября на посвященном энергетике мероприятии в Питтсбурге заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, сообщило издание Washington Examiner.

По его словам, причиной присутствия Москвы в ближневосточном регионе является именно продажа нефти, от которой зависит экономика России.

Зинке подчеркнул, что возможности флота США позволяют блокировать морские пути, чтобы Россия не контролировала на Ближнем Востоке рынок энергоносителей так, как она контролирует его в Европе.

США неоднократно вводили против России разного рода экономические ограничения за агрессию против Украины, вмешательство в американские выборы, сотрудничество с Ираном и КНДР в ядерной и ракетной отрасли. Режим санкций в отношении РФ регулируется, в частности, законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.
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А Китай? Петя ж вчера только врал, что "все, кроме России, готовы поддержать". США, Германия, Франция - это не "все, кроме России", а только три страны.
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Кто то может назвать, когда и где миротворцы ООН добились хоть какого нибудь успеха? Я, например за больше чем 60 лет своей жизни, не припомню.Начиная с60-х годов, когда самолет генсека ООН Хамершильда сбили.
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В Югославии бывшей..выгнали рюсских Шариковых-быдлососок весьма успешно....,до сих пор быдло Кремля пердаки рвёт....
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Так это не ООН сделало, это Моника Левински, Клинтон их бомбил, чтоб скандал замять.
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Президент Югославии Иосип Броз Тито еще в 1948 послал Сралина в Москве на ТРИ рюсские буквы... Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4885Это был не СКАНДАЛ... Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4885
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Ну да, Президент ООН Йосип Броз... Феерические знания..
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Выгнали , только не миссия ООН, а американцы. "Миротворцы" безучастно наблюдали как сербы резали боснийцев в Боснии и Герцеговины. И не выгнали, а прекратили межэтнические разборки в Боснии. Тогда шёл распад Югославии, а не внешняя агрессия, как у нас. В нашем случае миротворцы - как мертвому припарка.
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РАБссия, если не забыли, 1 марта 2014 года объявила войну Украине и ДурьДума прголосовала за ввод Ихттамнетов баранов Плешивого Педофила...,Валя Полстакана Матвиенко аж ладони натерла от рукоплескания...ПАСКУДЫ позорные....
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Мы против Украины в НАТО,мы против Автокефалии Украине.Мы против Ассоциации Украины в ЕС...,мы против что Порошеко Агент Госдепа....
КацаПсины Мавзолейные,а за что вы ЗА? Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5177 Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5177
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Поехал я в Италию....,сегодня день рождения у Моники Беллуччи.
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Я бы предложил тебе куда более прозаический маршрут, но боюсь меня после этого забанят Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3356
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Сстарый пень уже окончательно с катушек слетел. Он уже просто бредит последние недели.
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ты, чмо, только в соседний курятник можешь поехать
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Это решение зависит только от России, все остальное пиар и только. Никто не сможет принять решение в СБ ООН без согласия РФ, никто не будет никого вводить без согласия ядерного государства и вступать с ним в вооруженный конфликт. Никто не будет также ничего блокировать ни в Черном ни в Азовском море. Это может делать только Украина, воюющая с Россией. Никто за украинцев воевать не будет.
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расея будет расчленена, кремль разрушен, кацапы мрази
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как всегда, треп ни о чем... а рашке ничего не было, за ветирование расследования МН17
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Кремлевские троли в один голос твердят что ввод миротворцев ничего не даст.
Но, как бы там нибыло, сидеть сложа руки нельзя.
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да кто их введет? рашка ветирует и на этом этот "пшик" и закончится
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Все таки дует путєн-парашенко таки зроблять з Донбасу друге придністровя за допомогою сміхотворців
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До ввода миротворцев нужно расправится с барыгами, которые наживаются на войне!
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Миротворческий флот также надо вводить и на м.Гульсума,Персидское(а не Каспий). Прибрежные страны (Дагестан тоже Азербайджан) разделили его как озеро,но соседний далекий НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ изгадив свое АстраханБазар(старое азерское наз.) взморье решил отнять у всех нефть,газ и осетровые НЕ СПРОСИВ РАЗРЕШЕНИЯ У НАСЕЛЕНИЯ СТРАН! 60млн.народ ИндоПэриджанцев=ГрекоАнарцы(Рим наоборот)=Од(Аз)эрбэйджанцы НЕ ПРИЗНАЮТ ТАКОЙ ГРАБЕЖ арабского Кремля!
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ТКК-Тайная канцеллярия Кремля-с 1927г.там сидят сталиняно(двойник)-микояны.Уже тогда министры были подставные и все решали замы.У всех силов мин.замы были арабохаи(эр мэн?-ворованное слово из азэрогреческого МэнУша(Менос)-Я сознание на одэри)).Так заместитель Берия -Кабулян, при живом министре, получает орден за выселение народов Кавказа.Сейчас их дети решили всех грабить.
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Большое озеро,не имеющее дорог к морям,- Гульсум,Гапужское(Каспий), без народов там живущих, нерусский Кремль поделил как море.Теперь и нефть и рыбу будут "ловит"(грабить) близко к чужим берегам.
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И снова в очередной раз вскрытие кацапских консервов на форуме под радостный аккомпанемент наших полезных идиотов-зрадой...ов ))
Бараны Украина всё равно победит!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина, США, Германия и Франция практически готовы вносить в Совбез ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Порошенко
 
 
 
 
 
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