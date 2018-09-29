 Украина, США, Германия и Франция практически готовы вносить в Совбез ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Порошенко

Об этом Петр Порошенко сказал во время участия в общем собрании Национальной академии правовых наук Украины по случаю 25-летия ее образования в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.
"Если Россия воспользуется правом вето, это будет ее вызовом не только Украине, а всему мировому сообществу. И это усилит ее изоляцию, как это произошло тогда, когда Россия оказалась единственной страной, которая ветировала резолюцию по MH17", - сказал он. При этом Украина, как никто другой, заинтересована в положительном результате такого голосования и соответствующая работа будет активно проводиться.
Глава государства добавил, что "миротворцы ООН на всей территории оккупированного Донбасса с выходом на неконтролируемый участок украинско-российской границы гарантируют прекращение активных боевых действий".
По убеждению президента, миротворческая миссия ООН уменьшает риск полномасштабной войны с Россией. "Она означает отсутствие жертв среди наших военных и гражданских. Она означает прекращение поставок российских наемников и оружия. И она открывает путь к политическому урегулированию. Путь к миру на приемлемых для Украины условиях, с возвращением оккупированных территорий, но без нашего возвращения в сферу российского влияния", - подытожил глава государства.
Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.
13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.
...нах там нужны миротворцы." То есть, написать что угодно лишь бы сделать вывод что миротворцы не нужны. И ... "Правый Сектор и ОУН зайдут вечером с ножами в Даунецк и к утру все зачистят." То есть, абсолютно в стиле рус пропаганды что Правый Сектор и ОУН - это кровожадные, укрофашистские изверги, которые ходют с ножами и режут, режут и вспаривают животики маленьким детишкам ...к утру все зачистят. да...?- кремлядский пропагандист?!
А когда моя 72-я зайдет в Донецк...
Теперь понятно?
Кстати ситуация вокруг Одессы на сегодня сложная...Крысы Мавзолейные попытаются блокировать иностранные торговые суда в порт Одесса....,потому министр обороны Британии и сказал : НАШ флот войдет в Черное море на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.....
И не сравнивай подвиги народа Украины с его добробатами и волонтёрами (которых Петя ненавидит и приследует) с косяками этого урода Мальдивского !
А то у тебя как-то у одних только достижения, а у других - только косяки.
Да! Не забудь перевесить все косяки власти на первопричину - на народ, как НАНИМАТЕЛЯ и РАБОТОДАТЕЛЯ этой ВЛАСТИ.
Если б шо то было... Наверное уже б на всех ТВ сам и его жополизы пели ассану.
-А Україна, як один з засновників ООН має до цієї резолюції написати супроводжуючий лист, що вона ( як один з засновників ООН) для того щоб зупинити кровопролиття на своїй території прохає РадБез ввести війська ООН на СВОЮ ТЕРИТОРІЮ! Саме така постановка питання відповідає Статуту ООН, і не порушує законних прав та інтересів інших членів ООН. В разі, якщо РФ накладе вето на внесену резолюцію, то це свідчитиме що саме вона зацікавлена в продовжені терору в Україні.
- Після цього, Україна має звернутися до ІНШИХ держав - підписантів Будапештського меморандуму ( окрім Орди) з пропозицією ввести свої війська на окуповану територію (на кордон з РФ) в якості миротворців, а також створити на неокупованій частині території (і акваторії) України свої військові бази, для недопущення подальшої її анексії РФ...
-Думаю, що кожне з рішень, прийнятих міжнародною спільнотою на згаданих етапах реалізації згаданих українських ініціатив наближатиме нас до :-.... АБо до до перемоги над аресором політико-правовим способом, або до морального і юридичного права відновлення статусу ядерної держави....
В усякому випадку "брудних атомних бомб ми наклепати здатні" дуже швидко ... а маючи відомі потужності з виробництва носіїв ядерної зброї... - здатні суттєво "наростити мускули" і відновити статус-кво...
Але це свідчитиме, що подальше фінансувати ООН без суттєвої реорганізації її повноважень і адекватних способів підвищення її правової цивілізованості - за межею розумного.... Вона потребує реорганізації у відповідності зі здатністю реагувати на рівень викликів адекватно..... тобто, сутність відповіді = хоча б, якщо не превентивна, то адекватна нейтралізації проблеми ,
Але ж усі розуміють, що Росія застосує своє право вето на цю резолюцію.
Це посилить її ізоляцію? - Так. - Але хіба це наша ціль? - Ні! Наша ціль - відновити територіальну цілісність України і повернути громадянам України їхні права, втрачені ними внаслідок російської окупації.
Чи може посилення ізоляції Росії бути проміжною ціллю на шляху до нашої цілі? - Так. - Але скільки часу на це знадобиться, якщо ця "ізоляція" не передбачає навіть ембарго на продаж Росією нафти та газу - основних статей фінансування бюджету РФ, у т.ч. і воєнної частини бюджету РФ.
По суті, всі імпортери нафти та газу (і будь-яких інших товарів) з Росії - це спонсори Росії, тобто, спонсори країни-агресора, країни-терориста, країни-спонсора і керівника різних угрупувань терористів у світі.
Тож... коли ?
Американский флот может устроить морскую блокаду российским суднам, которые поставляют энергоносители на Ближний Восток. Об этом 28 сентября на посвященном энергетике мероприятии в Питтсбурге заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, сообщило издание Washington Examiner.
По его словам, причиной присутствия Москвы в ближневосточном регионе является именно продажа нефти, от которой зависит экономика России.
Зинке подчеркнул, что возможности флота США позволяют блокировать морские пути, чтобы Россия не контролировала на Ближнем Востоке рынок энергоносителей так, как она контролирует его в Европе.
США неоднократно вводили против России разного рода экономические ограничения за агрессию против Украины, вмешательство в американские выборы, сотрудничество с Ираном и КНДР в ядерной и ракетной отрасли. Режим санкций в отношении РФ регулируется, в частности, законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.
КацаПсины Мавзолейные,а за что вы ЗА?
Но, как бы там нибыло, сидеть сложа руки нельзя.
Бараны Украина всё равно победит!