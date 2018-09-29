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 Украина, США, Германия и Франция практически готовы вносить на рассмотрение Совбеза ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Порошенко

Сегодня Украина, Соединенные Штаты, Германия и Франция имеют настолько общее видение такой миротворческой миссии, что практически готовы вносить совместную резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Об этом Петр Порошенко сказал во время участия в общем собрании Национальной академии правовых наук Украины по случаю 25-летия ее образования в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко

"Если Россия воспользуется правом вето, это будет ее вызовом не только Украине, а всему мировому сообществу. И это усилит ее изоляцию, как это произошло тогда, когда Россия оказалась единственной страной, которая ветировала резолюцию по MH17", - сказал он. При этом Украина, как никто другой, заинтересована в положительном результате такого голосования и соответствующая работа будет активно проводиться.

Глава государства добавил, что "миротворцы ООН на всей территории оккупированного Донбасса с выходом на неконтролируемый участок украинско-российской границы гарантируют прекращение активных боевых действий".

Также читайте: Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс

По убеждению президента, миротворческая миссия ООН уменьшает риск полномасштабной войны с Россией. "Она означает отсутствие жертв среди наших военных и гражданских. Она означает прекращение поставок российских наемников и оружия. И она открывает путь к политическому урегулированию. Путь к миру на приемлемых для Украины условиях, с возвращением оккупированных территорий, но без нашего возвращения в сферу российского влияния", - подытожил глава государства.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Читайте: Принятие решения Совбезом ООН по миротворцам сейчас невозможно из-за позиции России, - Зеркаль

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.

Также читайте: Миротворцев на Донбасс готовы отправить Швеция, Финляндия, Австрия, Сербия, Турция и Беларусь, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3088781
 
   
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Трусіться і гавкайте, ось вона за вас візьметься. Бггг.
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Шо характєрно, цю картінку полюбляють і порохоботи, і сєпари.
А хулє, - колєги, єдріть єво налєво.


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ти хоть само читало шо ти постишь?))) тимошенко обвинила Пороха в русофобии
Пороху походу лайк и подписка.
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А якого путіна користуєшся мовою агресора, лайдак?
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українською я говорю з тими кого я поважаю а з свинособаками по свинособачачому)
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Ага, - швайнехунде тільки цього й треба.
Ти їх не поважаєш, а тому розмовляєш з ними кацапською. Бугага. Тричі!
Розум є? Нє, - це риторичне запитання, - можеш не відповідати.
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Але ж ти розмовляєш зі мною українською мовою.
Ergo, ти сам собі суперечиш, адже перед цим стверджував, що українською спілкуєшся винятково з тими, кого поважаєш.
Дякую за відверту повагу.
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Тебя тут никто не уважает. Сиди в своей россии.
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Ваша думка дуже важлива.
Зачекайте, поки я налаштую свій перекладач з кацапо-мокшанської.
Залишайтеся на лінії.
Вам обов'язково дадуть відповідь...
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Кацап, украинский язык тебе не поможет!
********
Так-так. Кумедні ви істоти. Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6807
Дякую за гарний настрій.
Кажуть, порохоботам рекомендували запастися вогнегасниками, бо останнім часом у них занадто часто вибухають пердаки.
Це правда?
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забавньій израильский козак))) из под израильского прокси очинь пириживает за юлю, мову и газпром
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А как вам объяснить рус.яз.?...под израильским флагом...
Вычислить вас надо,минимум тогда вы зауважаете Украину!
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Где там "тимошенко обвинила Пороха в русофобии", шоколадный брехун? Там "Тимошенко обвинила Порошенко в сговоре с кланами олигархов".
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Главное, что Тимошенко любят орки, цитируя на сРувесне? и зрада. :D
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Хочешь сказать, что это - фотошоп на сРувесне?
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Я хочу сказати те, що ти бачиш на власні очі.
Чи ти свої очі звинувачуєш у "фотошопі"?
Попереджую, - це перша стадія шизофотошопії.
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Вы вообще еврей или воспользовались так называемы родняком для получения гражданства?6
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скоро будут готовы вносить?так ось якый ты меморандум будапештский...
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Педерація ту вашу резолюцію похерить на раз-два.
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УССКИЕ !!
.
А это правда , - что после того , как ваша армия-банда ( без разгрон знаков ) воошла в Донецк...

Она РАЗРЕШИЛА ЛЮДЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ ???
,
а то )(унта с киеского госдэпа СПРАВКИ с таким РАЗРЕШЕНИЕМ не выдавала ..﻿
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Вот так и вносить. А после - выносить. Все, что осталось и даже, как заведено, и более того. Добро (ДОБРО!!!) пожаловать в Украину, господа!
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Если пецья по привычке не соврал, то участие США в этом экшн дает надежду
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Он же прекрасно знает, что Россия на таких миротворцев не согласится. Да и другие "партнеры" это знают. К чему это все?
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ну если будет вето, то как минимум навалят еще больше полезных санкций.
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Откуда у вас такие фантазии? С чего вы это взяли?
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ну это очевидно, а возможно вообще лишат права вето.
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Песец... Вы фантастические романы писать не пробовали?
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Когда это в фантастических романах писали "возможно"?
Возможно, телепортировавшись в другую звёздную систему, астронавты возможно ступили на поверхность возмоно планеты...
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"Если Россия воспользуется правом вето, это будет ее вызовом не только Украине, а всему мировому сообществу. И это усилит ее изоляцию, как это произошло тогда, когда Россия оказалась единственной страной, которая ветировала резолюцию по MH17", - сказал он
Источник: https://censor.net.ua/n3088781

Отрицательный результат - тоже результат и данная работа имела два результата - или миротворцы или паРаша становится изгоем.
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Цель Украины НАТО и ЕС,а не Тухлый кремлевский СЦУюз..... Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 512Мавзолейные....ФАС...
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Жаль что вы не читаете Британскую прессу ИДИОТЫ Мавзолейные....
Дэйли телеграф... Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3031 Британский Королевский флот значительно усилит свое присутствие в ЧЕРНОМ море.....
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"Миротворцы" становятся между и просто стоят, когда становится горячо убегают.
В чем их смысл в Украине?
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Вы сочиняете в первом предложении "Бред" потом спрашиваете что это за "бред"?
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Ну так просветите.
Я то видел я этих миротворцев рядом с нами. Эти голубые соски сливают террористам информацию, пассивно прикрывают обстрелы с из стороны, видя нападения молча отворачиваются и убегают когда становится жарко.
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Бывшая Югославия
Одна из самых масштабных миротворческих миссий ООН - СООНО (Силы ООН по охране). Была развернута в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Союзной Республике Югославия (Сербия и Черногория) и бывшей югославской республике Македонии.
Миссия длилась с февраля 1992 года по март 1995 года. По состоянию на 1995-й, было более 38 тысяч военных, среди них - 684 наблюдателей. Среди местных было 2 615 сотрудников, а также более 80 гражданских полицейских и 2017 других гражданских служащих.
За это время СООНО понесли потери - 167 погибших. На финансирование потрачено более 4,6 млрд долларов. Сначала силы миротворцев ввели в Хорватию на период урегулирования югославского кризиса. ООН отправила туда военных для создания условий мира и безопасности.
В мандате миссии ООН также были включены демилитаризация отдельных районов в Хорватии и защита гражданского населения от вооруженных нападений.
Кроме того, военные ООН наблюдали за выполнением соглашения о прекращении огня в Хорватии. После того, как СООНО начали расширятся и в другие страны (Македония и Босния и Герцеговина) для урегулирования югославского кризиса в ООН приняли решение - разделить СООНО на три взаимосвязанные операции по восстановлению мира для стран.
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Порох глыба - сказал сделает рано или поздно. мокше истерить)
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Да, обещал Порох АТО за 2 часа закончить, и сделал! Кремень!
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ТИМОШЕНКО ДАЛА ПРИСЯГУ ПУТИНУ!

https://www.youtube.com/watch?v=KJ221rSN4zg
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Полное интервью министра обороны Великобритании касательно ТОЛЬКО Украины,напечатано в "Дэйли Тэлэграф"...
Крысы Мавзолейные....... готовтье ВАЗЕЛИН ... Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4884
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Баба на корабле,подлодке КУРСК Капздец Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2402 Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2402
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Заявлять можно все что угодно, но есть право вето и его никто не отменял. К сожалению без москвы это не решится. Так что все это пустое содрогание воздуха, никаких миротворцев там не будет.
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Каздляндию уже не спасут ни вето ни Автокефалия РАБссии........
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Да за*бал ты Петя. Если Федораска не согласится то хоть что хотите принимайте толку от етого. А если согласится вывести свои войска то и нах там нужны миротворцы. Правый Сектор и ОУН зайдут вечером с ножами в Даунецк и к утру все зачистят.
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Ваш коммент в стиле российских СМИ. Но более завуалированно "
...нах там нужны миротворцы." То есть, написать что угодно лишь бы сделать вывод что миротворцы не нужны. И ... "Правый Сектор и ОУН зайдут вечером с ножами в Даунецк и к утру все зачистят." То есть, абсолютно в стиле рус пропаганды что Правый Сектор и ОУН - это кровожадные, укрофашистские изверги, которые ходют с ножами и режут, режут и вспаривают животики маленьким детишкам ...к утру все зачистят. да...?- кремлядский пропагандист?!
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Миротворцы нужны на границе чтоб ЗСУ зашли в Донецк.
А когда моя 72-я зайдет в Донецк...
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Петя сказал, что никто из ВСУ освободжать в Донецк не зайдет. Или ты этого не слышал?
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Всё делается для того, чтобы освободить Донецк без потерь как военнослужащих, так и мирного населения.
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Всё упирается в заседание ДурьДумы РАБссии 1 марта 2014 года и голосование О ВВоде РАБссиянских войск в Украину....,сколько голосов За и Против ..спросите у ИЛЬИ Пономарева....,он тогда голосовал ПРОТИВ..один на всю ДурьДуму... Україна, США, Німеччина та Франція практично готові вносити на розгляд Ради безпеки ООН спільну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2899Крысы вонючие...
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Не, все мы взрослые люди и понимаем, что ему нужно говорить.
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Если бы Порох ошибся один раз за эти 4 года.....Путлер уже бы давно пил Шампанское на Хрещатике и во Львове и в Одессе...
Кстати ситуация вокруг Одессы на сегодня сложная...Крысы Мавзолейные попытаются блокировать иностранные торговые суда в порт Одесса....,потому министр обороны Британии и сказал : НАШ флот войдет в Черное море на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.....
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Вот у всех спрашиваю - на постоянной основе, а как это соотносится с конвенцией Монтрё? Это по какой статье конвенции "на постоянной основе"?
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а что там с конвенцией монтре по мосту? иски есть какие?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина, США, Германия и Франция практически готовы вносить на рассмотрение Совбеза ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Порошенко
 
 
 
 
 
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