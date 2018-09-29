 Украина, США, Германия и Франция практически готовы вносить на рассмотрение Совбеза ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Порошенко

Об этом Петр Порошенко сказал во время участия в общем собрании Национальной академии правовых наук Украины по случаю 25-летия ее образования в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.
"Если Россия воспользуется правом вето, это будет ее вызовом не только Украине, а всему мировому сообществу. И это усилит ее изоляцию, как это произошло тогда, когда Россия оказалась единственной страной, которая ветировала резолюцию по MH17", - сказал он. При этом Украина, как никто другой, заинтересована в положительном результате такого голосования и соответствующая работа будет активно проводиться.
Глава государства добавил, что "миротворцы ООН на всей территории оккупированного Донбасса с выходом на неконтролируемый участок украинско-российской границы гарантируют прекращение активных боевых действий".
По убеждению президента, миротворческая миссия ООН уменьшает риск полномасштабной войны с Россией. "Она означает отсутствие жертв среди наших военных и гражданских. Она означает прекращение поставок российских наемников и оружия. И она открывает путь к политическому урегулированию. Путь к миру на приемлемых для Украины условиях, с возвращением оккупированных территорий, но без нашего возвращения в сферу российского влияния", - подытожил глава государства.
Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.
13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.
А вот вам:
А хулє, - колєги, єдріть єво налєво.
Пороху походу лайк и подписка.
Ти їх не поважаєш, а тому розмовляєш з ними кацапською. Бугага. Тричі!
Розум є? Нє, - це риторичне запитання, - можеш не відповідати.
Ergo, ти сам собі суперечиш, адже перед цим стверджував, що українською спілкуєшся винятково з тими, кого поважаєш.
Дякую за відверту повагу.
Зачекайте, поки я налаштую свій перекладач з кацапо-мокшанської.
Залишайтеся на лінії.
Вам обов'язково дадуть відповідь...
********
Так-так. Кумедні ви істоти.
Дякую за гарний настрій.
Кажуть, порохоботам рекомендували запастися вогнегасниками, бо останнім часом у них занадто часто вибухають пердаки.
Це правда?
Вычислить вас надо,минимум тогда вы зауважаете Украину!
Чи ти свої очі звинувачуєш у "фотошопі"?
Попереджую, - це перша стадія шизофотошопії.
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А это правда , - что после того , как ваша армия-банда ( без разгрон знаков ) воошла в Донецк...
Она РАЗРЕШИЛА ЛЮДЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ ???
,
а то )(унта с киеского госдэпа СПРАВКИ с таким РАЗРЕШЕНИЕМ не выдавала ..
Возможно, телепортировавшись в другую звёздную систему, астронавты возможно ступили на поверхность возмоно планеты...
Источник: https://censor.net.ua/n3088781
Отрицательный результат - тоже результат и данная работа имела два результата - или миротворцы или паРаша становится изгоем.
Дэйли телеграф... Британский Королевский флот значительно усилит свое присутствие в ЧЕРНОМ море.....
В чем их смысл в Украине?
Я то видел я этих миротворцев рядом с нами. Эти голубые соски сливают террористам информацию, пассивно прикрывают обстрелы с из стороны, видя нападения молча отворачиваются и убегают когда становится жарко.
Одна из самых масштабных миротворческих миссий ООН - СООНО (Силы ООН по охране). Была развернута в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Союзной Республике Югославия (Сербия и Черногория) и бывшей югославской республике Македонии.
Миссия длилась с февраля 1992 года по март 1995 года. По состоянию на 1995-й, было более 38 тысяч военных, среди них - 684 наблюдателей. Среди местных было 2 615 сотрудников, а также более 80 гражданских полицейских и 2017 других гражданских служащих.
За это время СООНО понесли потери - 167 погибших. На финансирование потрачено более 4,6 млрд долларов. Сначала силы миротворцев ввели в Хорватию на период урегулирования югославского кризиса. ООН отправила туда военных для создания условий мира и безопасности.
В мандате миссии ООН также были включены демилитаризация отдельных районов в Хорватии и защита гражданского населения от вооруженных нападений.
Кроме того, военные ООН наблюдали за выполнением соглашения о прекращении огня в Хорватии. После того, как СООНО начали расширятся и в другие страны (Македония и Босния и Герцеговина) для урегулирования югославского кризиса в ООН приняли решение - разделить СООНО на три взаимосвязанные операции по восстановлению мира для стран.
https://www.youtube.com/watch?v=KJ221rSN4zg
Крысы Мавзолейные....... готовтье ВАЗЕЛИН ...
...нах там нужны миротворцы." То есть, написать что угодно лишь бы сделать вывод что миротворцы не нужны. И ... "Правый Сектор и ОУН зайдут вечером с ножами в Даунецк и к утру все зачистят." То есть, абсолютно в стиле рус пропаганды что Правый Сектор и ОУН - это кровожадные, укрофашистские изверги, которые ходют с ножами и режут, режут и вспаривают животики маленьким детишкам ...к утру все зачистят. да...?- кремлядский пропагандист?!
А когда моя 72-я зайдет в Донецк...
Кстати ситуация вокруг Одессы на сегодня сложная...Крысы Мавзолейные попытаются блокировать иностранные торговые суда в порт Одесса....,потому министр обороны Британии и сказал : НАШ флот войдет в Черное море на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.....