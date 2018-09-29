 Украина, США, Германия и Франция практически готовы вносить на рассмотрение Совбеза ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Порошенко

Об этом Петр Порошенко сказал во время участия в общем собрании Национальной академии правовых наук Украины по случаю 25-летия ее образования в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.

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"Если Россия воспользуется правом вето, это будет ее вызовом не только Украине, а всему мировому сообществу. И это усилит ее изоляцию, как это произошло тогда, когда Россия оказалась единственной страной, которая ветировала резолюцию по MH17", - сказал он. При этом Украина, как никто другой, заинтересована в положительном результате такого голосования и соответствующая работа будет активно проводиться.

Глава государства добавил, что "миротворцы ООН на всей территории оккупированного Донбасса с выходом на неконтролируемый участок украинско-российской границы гарантируют прекращение активных боевых действий".

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По убеждению президента, миротворческая миссия ООН уменьшает риск полномасштабной войны с Россией. "Она означает отсутствие жертв среди наших военных и гражданских. Она означает прекращение поставок российских наемников и оружия. И она открывает путь к политическому урегулированию. Путь к миру на приемлемых для Украины условиях, с возвращением оккупированных территорий, но без нашего возвращения в сферу российского влияния", - подытожил глава государства.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.

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