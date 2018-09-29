 Польша призывает НАТО разместить на своей территории больше солдат из-за угрозы со стороны России

Заседание Военного комитета НАТО - это встреча командующих Североатлантического альянса высокого ранга и представителей всех 29 стран, входящих в него, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. На саммите в Варшаве два года назад решено разместить в Польше и странах Балтии дополнительные силы Альянса из-за угрозы со стороны России. Несколько дней назад президент Польши Дуда официально попросил также президента США Дональда Трампа установить на территории Польши постоянную американскую базу.

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На нынешней встрече военных командующих НАТО в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак призвал направить в Польшу больше солдат Альянса, однако не определил, речь идет о военных из США или из других натовских стран: "Мы видим возможность увеличения присутствия сил наших союзников на восточном фланге. Это увеличивало бы вероятность и эффективность миссии отпугивания и обороны НАТО, и было бы ее интегральной частью. Радует, что наш американский союзник рассматривает целесообразность и, возможно, характер такого присутствия в Польше. Мы верим, что окончательные решения будут служить безопасности не только этого региона, но и всего Альянса".

Сейчас США рассматривают, было бы размещение в Польше постоянной базы оправданным для американской стороны. Результаты этого исследования ожидаются весной следующего года.

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Два года назад в Польшу прибыли более тысячи солдат Альянса, в основном - американцы. Подобные силы из других стран размещены в Литве, Латвии и Эстонии. После оккупации Крыма и развертывания конфликта на востоке Украины НАТО разорвало большинство форм сотрудничества с Россией. Созданы также силы быстрого реагирования. Продолжается разработка новой командной структуры НАТО, которая была бы более приспособлена к решению современных вызовов, включая гибридные и террористические угрозы.