 Польша призывает НАТО разместить на своей территории больше солдат из-за угрозы со стороны России

Заседание Военного комитета НАТО - это встреча командующих Североатлантического альянса высокого ранга и представителей всех 29 стран, входящих в него, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. На саммите в Варшаве два года назад решено разместить в Польше и странах Балтии дополнительные силы Альянса из-за угрозы со стороны России. Несколько дней назад президент Польши Дуда официально попросил также президента США Дональда Трампа установить на территории Польши постоянную американскую базу.
На нынешней встрече военных командующих НАТО в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак призвал направить в Польшу больше солдат Альянса, однако не определил, речь идет о военных из США или из других натовских стран: "Мы видим возможность увеличения присутствия сил наших союзников на восточном фланге. Это увеличивало бы вероятность и эффективность миссии отпугивания и обороны НАТО, и было бы ее интегральной частью. Радует, что наш американский союзник рассматривает целесообразность и, возможно, характер такого присутствия в Польше. Мы верим, что окончательные решения будут служить безопасности не только этого региона, но и всего Альянса".
Сейчас США рассматривают, было бы размещение в Польше постоянной базы оправданным для американской стороны. Результаты этого исследования ожидаются весной следующего года.
Два года назад в Польшу прибыли более тысячи солдат Альянса, в основном - американцы. Подобные силы из других стран размещены в Литве, Латвии и Эстонии. После оккупации Крыма и развертывания конфликта на востоке Украины НАТО разорвало большинство форм сотрудничества с Россией. Созданы также силы быстрого реагирования. Продолжается разработка новой командной структуры НАТО, которая была бы более приспособлена к решению современных вызовов, включая гибридные и террористические угрозы.
29 сентября в 15:38
Банда ГРУ разработала вредоносные программы, которые могут выдержать даже полное стирание жесткого диска компьютера. Об этом со ссылкой на доклад международного разработчика антивирусного программного обеспечения ESET пишет The Daily Beast.
Такие программы могут поддерживать постоянный доступ к целевому компьютеру. В СМИ их успели обозначить как «новое вредоносное ПО Путина». Также, по информации издания, можно даже не пытаться стереть жесткий диск, а сразу выбросить компьютер.
Программа работает таким образом, что она переписывает код, хранящийся в чипе компьютера, представляющий собой небольшую панель из кремния на материнской плате, которая контролирует процесс загрузки и перезагрузки.
По данным ESET, появление такой программы доказывает то, что русские спецслужбы, действующие под флагом хакерских групп Fancy Bear и др., могут быть еще более опасными, чем считалось ранее.
Исследователи компании намерены представить документ о вредоносном ПО на конференции по безопасности Blue Hat в ближайшее время. Как уточняет издание со ссылкой на спецслужбы США, эта группа связана с бандой ГРУ.
Также сообщается, что в деле замешены инвестиции Кремля в операции по взлому, в ходе которой были организованы некоторые из самых известных проникновений, в том числе взлом демократического национального комитета США в 2016 году, и вмешательство в американские выборы.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центрhttp://kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/29/117332/kibervojna--russkie-spetssluzhby-razrabotali-virus-posle-kotorogo-kompyuter-ostaetsya-tolko-vybrosit.shtml
Выявленная уязвимость допуская возможность удалённому злоумышленнику перезаписывать содержимое микросхем BIOS. Это в свою очередь позволяет запускать на компьютере вредоносный код непосредственно с загрузкой системы, то есть никакой антивирус и сама система о зловреде не узнает, поскольку работает вредоносный код на низком уровне.
https://ocompah.ru/perezapis-bios-intel-zakryvaet-novuyu-bresh-v-svoix-processorax.html
А наші хлопці в реалі б*ють москалів з 2014-го і вже достатньо відправили їх на перегній ...
Щось не чую останнім часом від польських йобиків завивання про бандерівців, українських націоналістів, про заборону =українських націоналістичних символів= і т.п.
Вирішили не перебивати мадярів ? Ню-ню.