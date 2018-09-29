 Система авиационной безопасности заработает по всей стране в течение двух лет, - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Сейчас мы работаем над большим вертолетным проектом. Он базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. Это санитарная авиация, которой у нас на данный момент не существует, транспортировки тяжелобольных, вывоз людей из зоны чрезвычайных ситуаций. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Мариуполе", - сообщил Арсен Аваков.

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Он добавил, что в этом году подразделения МВД уже получат первые четыре вертолета французской фирмы "Airbus Helicopters".

"В течение двух лет эта система заработает по всей стране. Среди основных задач - охрана границы, особенно морского, обеспечения специальных функций пожарных, полицейских и гвардии. Эта степень возможностей заработает в Украине до конца года. Донецкая область тоже в этом убедится", - отметил министр внутренних дел.

Также сообщается, что пилотов для системы авиационной безопасности МВД будут готовить в Кременчугском летном колледже.

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Напомним, три вертолета для аэромедицинской эвакуации и санитарно-спасательных операций для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и один для Национальной гвардии Украины поступят в рамках украинского-французского контракта до конца 2018 года.

По мнению Арсена Авакова, система гражданской авиации МВД повысит безопасность страны.