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Все про:Аваков (2567) авиация (1745) вертолет (531) МВД (7633)

 Система авиационной безопасности заработает по всей стране в течение двух лет, - Аваков

МВД работает над вертолетным проектом, который будет базироваться на новой системе взаимодействия всех служб министерства.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Сейчас мы работаем над большим вертолетным проектом. Он базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. Это санитарная авиация, которой у нас на данный момент не существует, транспортировки тяжелобольных, вывоз людей из зоны чрезвычайных ситуаций. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Мариуполе", - сообщил Арсен Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков. ФОТОрепортаж

Он добавил, что в этом году подразделения МВД уже получат первые четыре вертолета французской фирмы "Airbus Helicopters".

"В течение двух лет эта система заработает по всей стране. Среди основных задач - охрана границы, особенно морского, обеспечения специальных функций пожарных, полицейских и гвардии. Эта степень возможностей заработает в Украине до конца года. Донецкая область тоже в этом убедится", - отметил министр внутренних дел.

Также сообщается, что пилотов для системы авиационной безопасности МВД будут готовить в Кременчугском летном колледже.

Также смотрите: Подразделения МВД увеличат свое присутствие в акватории Азовского моря, - Аваков. ФОТОрепортаж

Напомним, три вертолета для аэромедицинской эвакуации и санитарно-спасательных операций для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и один для Национальной гвардии Украины поступят в рамках украинского-французского контракта до конца 2018 года.

По мнению Арсена Авакова, система гражданской авиации МВД повысит безопасность страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3088779
 
   
 Топ комментарии
 
Ударим вертолёто-перелётом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!
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Тебя точно не будет...
А за свой вертолетный проект дай боже ты ещё сядешь с конфискацией.
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"Сейчас мы работаем над большим вертолетным проектом."
а я и не сомневался шо сикорские у него в роду...
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Тебя точно не будет...
А за свой вертолетный проект дай боже ты ещё сядешь с конфискацией.
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"Сейчас мы работаем над большим вертолетным проектом."
а я и не сомневался шо сикорские у него в роду...
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в нежине уже есть, до вертолетов авакова, 2 145 ербаса - они летают?
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зачем покупка еще 24 аналогичных? Не справляетесь?
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Вопрос не ко мне. Знаю только что летают.Иногда имею возможность наблюдать.
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Ударим вертолёто-перелётом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!
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Президент пиарится на гум. помощи в виде б/у катеров, министр МВД - на покупке импортных б/у вертолётов, ну оставьте хоть что-то для Гройсмана!
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Як тцльки провладні починають вести мову про вертольотізацію всієіі краііни - жди біди..
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сАбаков оптимист))Через два года ты на нарах будешь,со своим сынком через стенку перестукиваться))
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Если аваковские вертолеты будут иметь ракетное вооружение ( а они его не будут иметь априори) - министр аваков пускай идет в отставку..
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Завтра Порошенко откроет первый авиарейск Мокшандия -Киев. в числе почетных пассажиров Плешивый Педофил и Машка АблигацыяСистема авіаційної безпеки запрацює на території всієї країни протягом двох років, - Аваков - Цензор.НЕТ 853
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и ты в составе почетных пассажиров))) зачем скромничать)))
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О вас КРЫС Мавзолейных Штырит...каюздеццццц............ Что ж вы так ПАЛИТЕСЬ???
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Чего ты требуешь невозможного? Сегодня суббота, у всех сенаторов шабат Система авіаційної безпеки запрацює на території всієї країни протягом двох років, - Аваков - Цензор.НЕТ 8592
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Ранее вельможные брюхи тряслись в меринах. Теперь их будут вмещать просторные вертолетные брюхи Система авіаційної безпеки запрацює на території всієї країни протягом двох років, - Аваков - Цензор.НЕТ 4292
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оказывается, что Аваков ещё и специалист в авиационной безопасности! Наверное его пилоты в кабину пустили.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСистема авиационной безопасности заработает по всей стране в течение двух лет, - Аваков
 
 
 
 
 
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