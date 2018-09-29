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 Сменить пароль, отменить разрешения и установить двухфакторную аутентификацию, - замглавы Мининформа Золотухин дал советы пользователям Facebook

В Мининформполитики сформулировали шесть рекомендаций "в связи с последними событиями с безопасностью соцсети".

Об этом написал заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, передает Цензор.НЕТ.

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"В меню "Настройка" своего профиля, в части "Безопасность" отмените разрешения для всех приложений, где вы были залогинены с помощью профиля ФБ (потом в каждый из них нужно будет залогиниться повторно, уже после проведения регламентных работ на своем профиле). Там же в "Настройках безопасности" отмените и удалите все устройства, на которых настроена автоматическая авторизация и вход в вашу учетную запись на ФБ (смартфоны, планшеты, ноутбуки)", - написал Золотухин.

Также стоит сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию.

"Сохраните резервные пароли для восстановления доступа, в случае утраты контроля над аккаунтом, компрометации телефонного номера или почтового ящика. Всегда думайте, когда новое приложение предлагает открыть свои данные профиля при авторизации через ФБ", - отметил замминистра.

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Сменить пароль, отменить разрешения и установить двухфакторную аутентификацию, - замглавы Мининформа Золотухин дал советы пользователям Facebook 01

Напомним, накануне компания "Facebook" сообщила об атаке хакеров, которые получили доступ к примерно 50 млн аккаунтов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088778
 
   
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будут потом вмешиваться в выборы со слитых аккаунтов живых людей.
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и ни слова о переносе офиса...где,блеать,томос для пейсбука,стецькы? Сменить пароль, отменить разрешения и установить двухфакторную аутентификацию, - замглавы Мининформа Золотухин дал советы пользователям Facebook - Цензор.НЕТ 2241
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Тільки "дурні" користуються соціальними мережами та викладають свої персональні дані і фото в ці мережі. Цукенберг навмисно зливає користувачів, і робить це вже не вперше бо заробляє на цих даних.
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Чому не створити акаунт з вигаданими особистими даними, а потім завести таких друзів як і сам?
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Никогда не понимал за каким х-м добровольно выкладывать в сеть всю личную информацию, к тому же абсолютно никому нафиг не нужную, кроме тех случаев когда ее нужно использовать против вас же.
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не пользовался, не пользуюсь, и не собираюсь
Цените свою свободу
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Чесно кажучи, не розумію тих, хто викладає в мережу персональні дані, - і навіть номер телефона. Куда уж такі да!
Остап Ібрагімович Бендер-бей цілком справедливо зауважував, - "Может, вам іщьо дать ключ от квартіри, гдє дєньгі лєжат?"
Ну, так еті шлимазли такі дают свої ключі! І, мєжду прочім, добровольно!
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Дуже важлива і потрібна інформація від Мінінформполітики. Дякую Дмитро Золотухін.
Жодних жартів - це дуже серйозно - це питання прямо стосується безпеки!
Це стосується не тільки Вашої особистої безпеки, але і безпеки інших (усіх) людей. Подумайте!
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Не понимаю, что может быть ценного в аккаунте на фейсбуке? Ну угнали, ... ну и #$й с ним. Лишний повод не пользоваться фейсбуком, если там такое возможно. Инфу вашу персональную прочтут? Так она и так как бы общедоступна по большей части, вы же сами её добровольно в сеть её отдали. Посты от вашего имени будут слать? А вам не все равно, что они там будут слать?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСменить пароль, отменить разрешения и установить двухфакторную аутентификацию, - замглавы Мининформа Золотухин дал советы пользователям Facebook
 
 
 
 
 
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