 Сменить пароль, отменить разрешения и установить двухфакторную аутентификацию, - замглавы Мининформа Золотухин дал советы пользователям Facebook

Об этом написал заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, передает Цензор.НЕТ.
"В меню "Настройка" своего профиля, в части "Безопасность" отмените разрешения для всех приложений, где вы были залогинены с помощью профиля ФБ (потом в каждый из них нужно будет залогиниться повторно, уже после проведения регламентных работ на своем профиле). Там же в "Настройках безопасности" отмените и удалите все устройства, на которых настроена автоматическая авторизация и вход в вашу учетную запись на ФБ (смартфоны, планшеты, ноутбуки)", - написал Золотухин.
Также стоит сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию.
"Сохраните резервные пароли для восстановления доступа, в случае утраты контроля над аккаунтом, компрометации телефонного номера или почтового ящика. Всегда думайте, когда новое приложение предлагает открыть свои данные профиля при авторизации через ФБ", - отметил замминистра.
Напомним, накануне компания "Facebook" сообщила об атаке хакеров, которые получили доступ к примерно 50 млн аккаунтов.
Цените свою свободу
Остап Ібрагімович Бендер-бей цілком справедливо зауважував, - "Может, вам іщьо дать ключ от квартіри, гдє дєньгі лєжат?"
Ну, так еті шлимазли такі дают свої ключі! І, мєжду прочім, добровольно!
Жодних жартів - це дуже серйозно - це питання прямо стосується безпеки!
Це стосується не тільки Вашої особистої безпеки, але і безпеки інших (усіх) людей. Подумайте!