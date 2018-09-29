 Сменить пароль, отменить разрешения и установить двухфакторную аутентификацию, - замглавы Мининформа Золотухин дал советы пользователям Facebook

Об этом написал заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, передает Цензор.НЕТ.

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"В меню "Настройка" своего профиля, в части "Безопасность" отмените разрешения для всех приложений, где вы были залогинены с помощью профиля ФБ (потом в каждый из них нужно будет залогиниться повторно, уже после проведения регламентных работ на своем профиле). Там же в "Настройках безопасности" отмените и удалите все устройства, на которых настроена автоматическая авторизация и вход в вашу учетную запись на ФБ (смартфоны, планшеты, ноутбуки)", - написал Золотухин.

Также стоит сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию.

"Сохраните резервные пароли для восстановления доступа, в случае утраты контроля над аккаунтом, компрометации телефонного номера или почтового ящика. Всегда думайте, когда новое приложение предлагает открыть свои данные профиля при авторизации через ФБ", - отметил замминистра.

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Напомним, накануне компания "Facebook" сообщила об атаке хакеров, которые получили доступ к примерно 50 млн аккаунтов.