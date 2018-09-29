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 ГФС изъяла 1800 тонн угля, незаконно добытых на Луганщине, - пресс-центр ООС

Незаконно добытый уголь на сумму более 5 млн гривен возвращен государству.

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, который входит в состав Объединенных сил, передали Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 1800 тонн угля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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Его изъяли по решению следственного судьи Старобельского районного суда Луганской области в рамках уголовного производства, начатого "по факту незаконной добычи неустановленными лицами полезных ископаемых общегосударственного значения на территории Мирнодолинского поселкового совета Попаснянского района и Лисичанского городского совета Луганской области".

Оценено изъятое на сумму более 5 миллионов гривен. Досудебное следствие продолжается.

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ГФС изъяла 1800 тонн угля, незаконно добытых на Луганщине, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088777
 
 
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Частники хотели пороттердамить в плюс без разрешения Сладчайшего и его лепшего партньора-попутчика революции.
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У Почаєвській Лаврі заявили, що "внуки Леніна грозять розправою" https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/29/7193619/
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п.с.
Думаю, що російські спецсплужби та їх агентурна мережа готують серію провокацій на релігійному грунті, щоб посварити православних вірян України
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Пограбував країну не хто інакший, як всім відомий Гарант. Для добрих діл у нього команди немає, а от для шахрайства - є. До чого тут усі ці дрібні рішення, які не мають ніякого значення для країни?
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Банковая испугалась, что ее коррупционные доходы от «Нафтогаза» достанутся народу - Соболев.

Власть боится потерять контроль над миллиардными теневыми потоками, и сделает все, чтобы сохранить коррупционные схемы добычи, поставки и продажи газа.
Об этом заявил заместитель лидера партии «Батькивщина» Сергей Соболев, передает сегодня пресс-служба партии.
«Испугом, с которым на Банковой встретили заявление Юлии Тимошенко о намерении после победы на выборах ликвидировать «Нафтогаз» и других посредников, увеличить объемы добычи и снизить цены, власть сбросила все маски. Ведь осознала, что уже через каких-то полгода будет лишена схем, которые сейчас позволяют грабить народ», - заявил народный депутат.
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По его мнению, уличенные в намерениях присвоить отечественную ГТС, президент и его окружение банально занимаются подменой понятий, традиционно обосновывая целесообразность сохранения коррупционных схем государственными интересами.
«Технологи Порошенко не изобрели ничего лучшего, как аргументировать необходимость сохранения «Нафтогаза» «Газпромовским» долгом. Однако любой, кто открывал Гражданский кодекс, знает, что после ликвидации компании все ее обязательства и все обязательства перед ней достаются владельцам предприятия. В случае с «Нафтогазом» - это будет Кабинет министров, которому с 2016 года НАК прямо подчинена. И именно правительство будет напрямую взимать с «Газпрома» определенный Стокгольмским арбитражем долг в $ 2,56 млрд и проценты, которые набегают на него из-за неуплаты», - пояснил Соболев.
Он напомнил, что ликвидация «Нафтогаза» в нынешнем его виде является и одним из требований Третьего энергопакета ЕС, до сих пор полностью так и не имплементированного Украиной. Документ запрещает существование вертикально интегрированных корпораций, которые контролируют не менее двух третей газового рынка, и рекомендует разделить добычу, поставки и транзит, ликвидируя при этом ненужные структуры.
Воплощать стандарты Евросоюза отечественные чиновники не спешат, не желая лишитьс кормушки, на которой во все времена зарабатывали президенты, убежден заместитель лидера «Батькивщины».
«Нынешние миллионные премии, которые под патриотическую риторику о любви к Украине получают топ-менеджеры «Нафтогаза» и быстро переводят на зарубежные счета - это лишь крохи от настоящих доходов. Главная задача НАК - зарабатывать деньги для президентов. Обеспечивать власти ресурсы для роскошной жизни и очередных выборов», - подчеркнул Соболев.
Депутат убежден, что Украина должна кардинально изменить энергетическую стратегию, сделав ставку на развитие собственной добычи и создание прозрачного газового рынка без посредников. По его словам, это позволит загрузить отечественную ГТС даже в случае запуска Северного потока-2 и обеспечит существенное уменьшение стоимости голубого топлива.
«На нужды простых людей пойдут и все долги «Газпрома» перед Украиной», - заверил политик.
https://goo.gl/Mktuyr
🤑
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Теперь оформят через вротендам и нам продадут в виде электроэнергии и горячей воды.Главное во время отжать незаконно добытое и продать как законно приобретенное в тридорога для своего народа.
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Китайцы в Горном Алтае уничтожают оленей промышленными масштабами

https://www.youtube.com/watch?v=9yoVpx-cW2k
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Через Роттердам плюс возвращен? А Порошенко не хочет выплачивать каждому жителю Украины долю за причитающиеся этому жителю природные богатства? Как это делается в путних странах?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГФС изъяла 1800 тонн угля, незаконно добытых на Луганщине, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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