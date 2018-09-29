 ГФС изъяла 1800 тонн угля, незаконно добытых на Луганщине, - пресс-центр ООС

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, который входит в состав Объединенных сил, передали Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 1800 тонн угля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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Его изъяли по решению следственного судьи Старобельского районного суда Луганской области в рамках уголовного производства, начатого "по факту незаконной добычи неустановленными лицами полезных ископаемых общегосударственного значения на территории Мирнодолинского поселкового совета Попаснянского района и Лисичанского городского совета Луганской области".

Оценено изъятое на сумму более 5 миллионов гривен. Досудебное следствие продолжается.

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