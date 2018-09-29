 Тайник с боеприпасами к гранатомету СПГ-9 выявлен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Во время проверки оперативной информации, на территории одного из предприятий, неподалеку от с. Райгородка, полицейские обнаружили деревянный ящик, в котором находилось восемь выстрелов к гранатомету СПГ-9.
Сейчас оперативники устанавливают владельцев изъятого. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".
Пошерстите, там где-то рядом бинт и две аптечки еще должны быть.