 Тайник с боеприпасами к гранатомету СПГ-9 выявлен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время проверки оперативной информации, на территории одного из предприятий, неподалеку от с. Райгородка, полицейские обнаружили деревянный ящик, в котором находилось восемь выстрелов к гранатомету СПГ-9.

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Сейчас оперативники устанавливают владельцев изъятого. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

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