EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
  818  8
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1109) Луганщина (3902) Нацполиция (8226) тайник (27)

 Тайник с боеприпасами к гранатомету СПГ-9 выявлен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

В Новоайдарском районе Луганской области сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами к гранатомету СПГ-9.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Тайник с боеприпасами к гранатомету СПГ-9 выявлен на Луганщине, - Нацполиция 01

Во время проверки оперативной информации, на территории одного из предприятий, неподалеку от с. Райгородка, полицейские обнаружили деревянный ящик, в котором находилось восемь выстрелов к гранатомету СПГ-9.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тайник с гранатометом и боеприпасами, принадлежащий наемнику РФ, выявлен в Торецке, - Нацполиция. ФОТО

Тайник с боеприпасами к гранатомету СПГ-9 выявлен на Луганщине, - Нацполиция 02

Сейчас оперативники устанавливают владельцев изъятого. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

Смотрите также: Житель Донетчины задержан при попытке продать патроны для автомата, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3088775
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нашли и хорошо. Не важно кто - "затаил". Это не предназначено для повседневной жизни. Рано или поздно или изымут, сгниет или будет убивать. Лучше? Пусть будет изьято или сгниет от времени.
 показать весь комментарий
 
 
дождаться прихожанина этого тайника просто не кошерно?
 показать весь комментарий
 
 
А где же их ещё выявлять, черт меня побери? В Киеве конечно конфортнее, не надо под мины ехать, а вдруг шаранет. Хорошо пристроившись ребята!
 показать весь комментарий
 
 
Нычка сталкерская, ветеранская.
Пошерстите, там где-то рядом бинт и две аптечки еще должны быть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТайник с боеприпасами к гранатомету СПГ-9 выявлен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх