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 Украинский гроссмейстер Аникеев стал чемпионом мира по шашкам в блице

Украинский гроссмейстер Юрий Аникеев стал победителем Чемпионата мира в блице по шашкам-64 (бразильская версия), который проходил в Измире (Турция).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Украинец на 3 балла опередил в турнирной таблице основного конкурента и многократного чемпиона мира Александра Шварцмана из России. Харьковчанин уверенно прошел всю турнирную дистанцию и за тур до конца обеспечил себе золотую медаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дисквалификация украинского шашиста Аникеева является элементом гибридной войны РФ, - Жданов

Напомним, что два дня назад Аникеев принес Украине серебряную медаль в классической программе на Чемпионате мира в Турции по шашкам-64.

Источник: https://censor.net.ua/n3088773
 
   
 Топ комментарии
 
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Молодец! Очень талантливый!Мои поздравления! Гроссмейстер Пустовит!
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Чего пожелать Аникееву? Бесконечнх побед. Вот так - люди "аникиевы" - приумножают страну. Тихо, не заметно, но с "бурей" в кругах - причастных. Весомо.
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ну так мураевы с кернессами завжды булы прыпыснымы козаками...
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бразильская версия в турции... и это не добкин...куды свит котыться?
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Шашки-64 иногда называют русскими. Теперь переименуют в украинские.
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Колись давно мав третє місце в школі по шахах.
Вітаю, вітаю.
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Шашки полностью сыгранная игра...и она ничейная...остались шахматы и го...
Можно лохотрон делать смело...кто у компа выиграет тому приз 10000 грн, а плата за игру 100 грн
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В бразильские шашки играют на доске 8x8 клеток, но по правилам международных шашек.
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рюцькие гройсмейстеры, по игре в чапаева, не дали бы ему ни одного шанса.
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Счас на России игра в Чапаева не(в)популярная... Они в Гиркина счас "мочатся"...
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