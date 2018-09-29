 Украинский гроссмейстер Аникеев стал чемпионом мира по шашкам в блице

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Украинец на 3 балла опередил в турнирной таблице основного конкурента и многократного чемпиона мира Александра Шварцмана из России. Харьковчанин уверенно прошел всю турнирную дистанцию и за тур до конца обеспечил себе золотую медаль.

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Напомним, что два дня назад Аникеев принес Украине серебряную медаль в классической программе на Чемпионате мира в Турции по шашкам-64.