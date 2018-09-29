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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (692) Закарпатье (1435) МИД (4734) Порошенко (15501)

 Полностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку действиям МИД в ситуации с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье.

Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент напомнил, что с заявлением относительно выдачи жителям Закарпатья венгерских паспортов выступило Министерство иностранных дел Украины. "Я полностью разделяю каждую букву, которая сказана МИД", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока Украину возглавляет Порошенко, разжигание ненависти против венгров не прекратится, - глава МИД Венгрии Сийярто

"Моя позиция как Президента - я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были - на востоке, на западе ... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы уважаем и уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине ", - подчеркнул Порошенко.

Также читайте: Госпогранслужба ищет автора скандального видео раздачи венгерских паспортов в консульстве в Берегово

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Читайте также: Венгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто

Источник: https://censor.net.ua/n3088768
 
   
 Топ комментарии
 
Русские не братский народ. Блядский народ.
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КацаПсины Мавзолейные Шариковы в Ю.Осетии и АбхЕзии начинали тоже с раздачи паспортов БЫДЛУ.... Полностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3141
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Не нравится в Украине,Чумадан Вокзал Будапешт...
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"Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства"

Источник: https://censor.net.ua/n3088768
Ну і як це вписується в концепцію безальтернативного мирного плану?
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Достаточно того, что Порох прозападный политик, который никогда не поменяет свой вектор. А Запад и время сделают свое дело, главное чтобы курс не поменялся. И, кстати, поносят его на РашаТВ на порядок больше чем всех наших остальных политиков вместе взятых. Для меня это индикатор того, что я правильно голосовал на прошлых выборах и правильно проголосую на следующих
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КацаПсины Мавзолейные Шариковы в Ю.Осетии и АбхЕзии начинали тоже с раздачи паспортов БЫДЛУ.... Полностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3141
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В итоге Абхазия и Южная Осетия сейчас под протекторатом раши и грузинам уже не так смешно.
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"Моя позиция как Президента - я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были - на востоке, на западе ... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы уважаем и уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине ", - подчеркнул Порошенко.Источник:https://censor.net.ua/n3088768"

і шо це не вашим і нашим?! голосуйте), всі за мене, я найкращий! Полностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1686
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та отож, але голосувати за нього ніхто не буде - будете)) малювати голоси?! Повністю підтримую позицію МЗС щодо дій Угорщини з видачею паспортів на Закарпатті, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9368
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Согласно Конституции Украины двойное гражданство запрещено...а посему БЫДЛО в Стойло.... Полностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6149
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Конституція України
Стаття 25.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

В какой статье Конституции запрещено двойное гражданство ?
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А народным депутатам в ВР кто заграничные паспорта раздал и сколько у них российских паспортов?
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Фамилия у тебя Куприянов - так это придуманная или кацапская?))
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Петрика знову понесло: "Я захищаю". Ти, коли були важкі бої накрадене по офшорах ховав, а Українці захищали.
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У народнага ДУПАтата Витьки дважды не сидевшего Индюковича было 3 паспорта РАБссии, Украины и Израиля в 2004 году,но тогда победил Ющенко.... Полностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1626Говорят злые языки что есть и паспорт гражданина Греции...Но то таке...
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Кирилл Шрайбер

21 мин. ·

,Б - Братский" народ. Как они делят Украину.
Вполне серьезно. Полностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4515
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Русские не братский народ. Блядский народ.
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Це не народ, а набрід нащадків червоної гопоти.
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Це ще набагато глибше. Є примати, що забули предків - росіяни.
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а что там серьезного? Он " Козацька воля - 2018" это серьезно...
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Хай ці мокші порахують скількох територій вони вже лишились. І китайці їм в поміч. Ми за свою землю гризтимемо зубами. Те населення нам не потрібне.
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русня ўжо стаміла з гэтай «бэлорусссссссссссссссіей» вар'яты лапатныя Повністю підтримую позицію МЗС щодо дій Угорщини з видачею паспортів на Закарпатті, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6617
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РАБссию уже Китай поделил.....рюскаму быдлу китайцы продают воду из озера Байкал Полностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1575 Сокровищница Дохлятины РАБссииПолностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1575
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Не нравится в Украине,Чумадан Вокзал Будапешт...
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Вони так і роблять... ТАКІ ЯК ТИ ЇХ ВИПХАЛИ. Бо тобі вдається набити пельку тим, що тобі випльовують під стіл, і ти вже не тільки любиш тих, за столом, а й готовий затоптати тих, хто цього не зносить...
Тут ПОВНО українських родин. Молодих сімейних пар, переважно з Західної, але багато з Херсону, Запоріжжя, Вінниці, Києва, Харкова, Сум... Я їжджу щосуботи і щонеділі велосипедом, переважно по тихих вулицях, в парках. Я чую українську мову частіше, ніж цвірінькання горобців. Часто розмовляю з людьми в супермаркетах, в парку... Ці хлопці і дівчата подають документи на проживання, купують тут автомобілі - і збирають гроші на власне житло, бо ні за що не хочуть повертатися! І найгірше те, коли я питаю про їх роботу в Україні, то вони кажуть, що "заробітки не головне". Вони кажуть мені про Україну "там правди не знайдеш"... Коли питаю "чому", вони мені вивалюють купу власних прикладів... І це кажуть хлопці і дівчата, які мають по 23, 25, 27 років...
Жах. І найгірше те, що злодії прикриваються патріотизмом, кричать фас - і купа прислужників осатаніло і радісно! кидається на бідаків сенаторити, стрєлкувати, гигати і баблокатити...
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Давай побільше лайна і ти станеш кращим😏
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"Давай побільше лайна" - це ваш лозунг на виробництві локшини на вуха.
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Они убегают не от Украины, а от таких уродов как порошенко.
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Ни разу ! , нигде !не читал об отношении ЕС к раздаче паспортов, которые позволяют по Шенгену швэндать тудой-сюдой, так ХЗ кто ( новички и игил-акбар) может запросто делать, что им прикажут, а потом ЕС будет очень-очень озабочен!
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Не має значення твої переконання, якщо ти працюєш на зрадоботів. В даному випадку Порошенко сказав правду. Давайте будемо говорити правду без своїх політичних уподобань!
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візьми медальку. Завжди цікавило, як воно жити без совісті?
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Тобто у вас було бажання зрозуміти і можливо вивчити життя без совісті. Зверніться до зрадоботів і ви будете магістром життя без совісті.
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Ваш опус настільки пічальний і ніхріна не виправдовує. Шкода. Були ж Людиною.
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"пічальний" це ви. Більше про вас нічого.
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Родственница экс-шпиона Сергея Скрипаля, которого пытались отравить в Британии, попала в серьезное ДТП.

Виктория Скрипаль попала в аварию на территории Московской области в тот момент, когда ехала на запланированный телеэфир, передает politeka.net.

По имеющейся информации, у иномарки Скрипаль внезапно оторвало колесо, из-за чего транспортное средство на полной скорости влетело в отбойник.

По словам Виктории, она направлялась из Ярославля в Москву на эфир, который был посвящен разоблачению отравителей Сергея Скрипаля.

Женщина находилась на пассажирском сидении, а за рулем был ее муж. Автомобиль въехал на территорию Московской области и через 500 метров странным образом оторвало колесо.

«Мы двигались с разрешенной скоростью в крайней левой полосе и, к счастью, рядом не было других машин. Только впереди одна фура двигалась. Мы неожиданно услышали скрежет и автомобиль стал терять управление. Супруг быстро среагировал на ситуацию и выкрутил руль вправо, из-за чего на полной скорости мы влетели в отбойник», - рассказала она.

«Нас спасли ремни безопасности. Удар был настолько сильным, что внутренние детали автомобиля вылетели на встречную полосу. Транспортное средство мы покинули через переднюю дверь, после чего вызвали полицию. Не исключено, что это было покушение», - уверяет Скрипаль.

По ее словам, муж за неделю до аварии отвозил автомобиль на проверку в сервисный центр.

«После центра машина не использовалась, она просто стояла во дворе. Камер нет, поэтому кто-то мог преднамеренно что-нибудь скрутить», - заявила она.

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чем ближе к выборам тем больше дерьма на петю налепят...
а лялю квитками вкладуть.
така вже президеньська доля.... Повністю підтримую позицію МЗС щодо дій Угорщини з видачею паспортів на Закарпатті, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1048
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У багатьох втрачена совість і нема чого чекати. У своїх негараздах вони звинувачують усіх навколо.
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А Петро совість не позичив нікому...???)))
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Тоже мне авторитет...
Мы и без шоколадных речовок свое мнение к мадьярам как-то можем определить.
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даже не сомневаюсь и не настаиваю.
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Путін взявся за Закарпаття: стало відомо про секретні переговори

Недавня зустріч прем'єр-міністра Угорщини Петера Сійярто з президентом Росії Володимиром Путіним не є випадковістю на тлі нового витка українсько-угорських непорозумінь.
Про це розповів експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан в коментарі сайту "Сегодня", коментуючи скандал з масовою видачею угорських паспортів у Береговому на Закарпатті. На його думку, Росія могла знову реанімувати ідею відторгнення ряду регіонів України.
"Він зустрічався з президентом Російської Федерації Путіним, і зрозуміло, про що вони там говорили. На мою думку, сучасна Угорщина - сателіт РФ, і вона намагається свої внутрішні проблеми вирішити за рахунок зовнішніх завоювань. У першу чергу, продукувати і провокувати ситуацію на Закарпатті, в Береговому і так далі. Тобто там, де компактно проживають угорці", - заявив він.
За словами Богдана, кілька років тому ідею розчленувати західні регіони України запустив лідер ЛДПР Володимир Жириновський. Він тоді визнав, що Росія хоче домовитися з Польщею, Угорщиною і Румунією про розподіл українських територій. Генерал-лейтенант також додав, що після розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності деякі західні сусіди почали проводити завуальовану антиукраїнську політику.
"Угорці, румуни і поляки давно вже, років 20 тому, починали цю роботу таким чином: в місцях компактного проживання свого етносу намагалися спочатку ввести, наприклад, "картку поляка", "картку румуна", "картку угорця" з тим, щоб, по-перше, якось стимулювати там відродження їх ідентичності, по-друге, щоб їх люди вчилися в навчальних закладах цих країн, і, по-третє, стратегія була спрямована на те, щоб з часом зробити наших людей громадянами цих країн. З початку сусіди мали намір вимагати культурно-національну автономію, а потім - і національно-територіальну", - пояснив Богдан. https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/putin-vzyavsya-za-zakarpattya-stalo-vidomo-pro-sekretni-peregovori.htm
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Что делать с теми у кого паспорта днр и лнр ? Почему об этом не вспоминают.
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Полюбуйтесь шо рашка вытворяет

" Делегация ВСЧзС в период с 20 июля по 5 августа провела встречи с Казаками Кубани, Адыгеи и Крыма

05.08.2018
Этнографическая поездка на Юг России, встречи с Казаками, так запомниться лето 2018 Казакам Всеказачьего Союза Чешских земель и Словакии"

А наш МИД когда уделит внимание потомках запорожских козаков, которые живут в Словакии в саоих селах еще с тех давних времен и хранят память истории Украины?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко
 
 
 
 
 
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