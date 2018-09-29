 Полностью поддерживаю позицию МИД относительно действий Венгрии с раздачей паспортов на Закарпатье, - Порошенко

Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент напомнил, что с заявлением относительно выдачи жителям Закарпатья венгерских паспортов выступило Министерство иностранных дел Украины. "Я полностью разделяю каждую букву, которая сказана МИД", - отметил он.

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"Моя позиция как Президента - я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были - на востоке, на западе ... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы уважаем и уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине ", - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

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