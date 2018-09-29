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Все про:Венгрия (692) МИД (4734) паспорт (634) Сийярто (43)

 Глава МИД Венгрии Сийярто попал в базу "Миротворца"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оказался в разделе "Чистилище" за серию действий и заявлений, направленных против Украины.

Соответствующая информация появилась на сайте "Миротворца", пишет Цензор.НЕТ.

"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину. Вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений в Украине. Участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины", - говорится в тексте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба ищет автора скандального видео раздачи венгерских паспортов в консульстве в Берегово

В подтверждение приводятся ссылки на ресурсы, публиковавшие соответствующие заявления дипломата. В частности, касающиеся санкций против РФ, конфликта, связанного с законом Украины об образовании, и скандала с тайной выдачей украинцам венгерских паспортов.

Также сообщается, что Петер Сийярто родился 30 октября 1978 года и с 23 сентября 2014-го является министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Также читайте: Венгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Геннадий Москаль заявил, что, по его мнению, видео происходящего в консульстве Берегово снял пограничник. Также глава Закарпатской ОГА высказал предположение, что скоро может возникнуть аналогичная проблема с раздачей паспортов Чехии. По его словам, даже после прихода советской власти в 1944 году местные жители сохранили паспорта и Венгрии, и Чехословакии. Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.

Читайте также: О шагах Украины в отношении консула Венгрии станет известно после встречи Климкина и Сийярто, - политдиректор МИД Макеев

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3088767
 
   
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Заробив, чесно і сумлінно...
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Позорит Венгрию , козёл . Вообще венгры многие против Орбана и этой- гопкомпашки
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Треба було їм видавать свої паспорти у клозеті, щоб ніхто не бачив.
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Тимошенко и Саакашвили там?...
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Там,не беспокойся.А ты скоро будешь ТАМ,падаль соевая.
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Глава МИД Венгрии Сийярто попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 9188это ЗРАДА!он же против пороха,он же наш патриот!просто "бабушка" у него из мокшании... Глава МИД Венгрии Сийярто попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 9188
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Консулів вже вислали? В миротворець це безглуздо.
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Позорит Венгрию , козёл . Вообще венгры многие против Орбана и этой- гопкомпашки
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У парламенті Угорщини вперше започаткували екскурсії українською мовою

В приміщенні Державних Зборів Угорщини вперше започатковано проведення екскурсій українською мовою. Вони запроваджені з ініціативи речника української громади в Державних Зборах Угорщини Бригітти Суперак.
Відтепер вони доступні для всіх бажаючих і можуть бути замовлені для груп від 10 осіб і більше.
28 вересня 2018 року Посол України в Угорщини Любов Непоп разом з Головою Державного самоврядування українців Угорщини Юрієм Кравченком та співробітниками Посольства взяла участь у започаткованій в угорському парламенті екскурсії українською мовою. ФОТО http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368785
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Глава МИД Венгрии Сийярто попал в базу "Миротворца" :
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Кстати Венгерский Майдан против советских фашистов и фашистов Варшавского Договора начался 23 октября 1956 года....,маршал Жюков за паБЕДу над Венгриев присвоим сам себе ХЕРой сцуветскага Сцуюзу в ЧЕТВЕРТЫЙ раз стал ХЕРоем... Глава МИД Венгрии Сийярто попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 7480и в сявязи с 60 летием...болван и Мясник всея СССра дохлого родился 1 декабря 1896 года Глава МИД Венгрии Сийярто попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 7480Сиярто обязан присвоить Жюкову ПЯТУЮ Звязду ХЕРоя Венгрии... Глава МИД Венгрии Сийярто попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 7480
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И что теперь? погранцы 3 года не будут пускать его в Украину? или на него откроют дело в прокуратуре? история с Трампом, видно, ничему не научила!

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Прикольно.
ЕС - озабоченности и обеспокоенности.
Украина - в миротворец.
Это серьёзные действия. Страшно даже становится.
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та не пеживай ты - плюнь с моста кадырова в мойку
прекрестись слева направо, оно и опустит...
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Если он попал до базы миротворцев,во главе которой такой борец,как бывший глава администрации Жду РИбачук,то ему ХАНА! Извините за длинное предложение.ЖДу я не говорил! Это наверно и тайский планшет, или ЦН.
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Что за херня? Половину слов выбросили, половину исказили.
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Да фейковой стала сама эта база с ее фигурантами!
Там под одну гребенку гребут и правых и виноватых. Раз само рыло геращеко туда влезло и там шурудит, то можно поставить крест на этой базе, с ее списками и мотивациями.
За какую-то ху..ню там вешают людей на списки, а за реальные преступления перед Украиной нелюдей, спокойно проживающих в Киеве и его окрестностях, тех они не видят.
Это уже не сайт, а выгребная помойка, куда кажный провластный недоволец скинул своих конкурентов. Ну, или анти-меломаны затроллили своих более успешных кацапских певцов ротом.
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А каковы реальные последствия "занесения в базу" "Миротворца"?
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Глава МИД Венгрии Сийярто ,кровушку пролить украинкую хочет.
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28 вересня 2018 року Посол України в Угорщини Любов Непоп разом з Головою Державного самоврядування українців Угорщини Юрієм Кравченком та співробітниками Посольства взяла участь у започаткованій в угорському парламенті екскурсії українською мовою. ФОТОhttp://www.mukachevo.net/ua/news/view/368785

Головою Державного самоврядування українців Угорщини Юрієм Кравченком



Во оно как




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Приєднання Закарпаття до Угорщини становить небезпеку для нацменшин. Адже мадяри спільно з гітлерівцями вбили під час Другої Світової Війни більше 6 млн. мирних людей. Риторика Сіярто та Орбана є людиноненависницькою. Москаль - мадярський підлабузник та холуй.
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А что это значит попасть в базу Миротворец?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГлава МИД Венгрии Сийярто попал в базу "Миротворца"
 
 
 
 
 
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