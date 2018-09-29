Глава МИД Венгрии Сийярто попал в базу "Миротворца" :

Соответствующая информация появилась на сайте "Миротворца", пишет Цензор.НЕТ.

"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину. Вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений в Украине. Участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины", - говорится в тексте.

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В подтверждение приводятся ссылки на ресурсы, публиковавшие соответствующие заявления дипломата. В частности, касающиеся санкций против РФ, конфликта, связанного с законом Украины об образовании, и скандала с тайной выдачей украинцам венгерских паспортов.

Также сообщается, что Петер Сийярто родился 30 октября 1978 года и с 23 сентября 2014-го является министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Геннадий Москаль заявил, что, по его мнению, видео происходящего в консульстве Берегово снял пограничник. Также глава Закарпатской ОГА высказал предположение, что скоро может возникнуть аналогичная проблема с раздачей паспортов Чехии. По его словам, даже после прихода советской власти в 1944 году местные жители сохранили паспорта и Венгрии, и Чехословакии. Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.

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28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.