Глава МИД Венгрии Сийярто попал в базу "Миротворца" :

Соответствующая информация появилась на сайте "Миротворца", пишет Цензор.НЕТ.
"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину. Вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений в Украине. Участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины", - говорится в тексте.
В подтверждение приводятся ссылки на ресурсы, публиковавшие соответствующие заявления дипломата. В частности, касающиеся санкций против РФ, конфликта, связанного с законом Украины об образовании, и скандала с тайной выдачей украинцам венгерских паспортов.
Также сообщается, что Петер Сийярто родился 30 октября 1978 года и с 23 сентября 2014-го является министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
Геннадий Москаль заявил, что, по его мнению, видео происходящего в консульстве Берегово снял пограничник. Также глава Закарпатской ОГА высказал предположение, что скоро может возникнуть аналогичная проблема с раздачей паспортов Чехии. По его словам, даже после прихода советской власти в 1944 году местные жители сохранили паспорта и Венгрии, и Чехословакии. Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.
28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.
В приміщенні Державних Зборів Угорщини вперше започатковано проведення екскурсій українською мовою. Вони запроваджені з ініціативи речника української громади в Державних Зборах Угорщини Бригітти Суперак.
Відтепер вони доступні для всіх бажаючих і можуть бути замовлені для груп від 10 осіб і більше.
28 вересня 2018 року Посол України в Угорщини Любов Непоп разом з Головою Державного самоврядування українців Угорщини Юрієм Кравченком та співробітниками Посольства взяла участь у започаткованій в угорському парламенті екскурсії українською мовою. ФОТО http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368785
ЕС - озабоченности и обеспокоенности.
Украина - в миротворец.
Это серьёзные действия. Страшно даже становится.
прекрестись слева направо, оно и опустит...
Там под одну гребенку гребут и правых и виноватых. Раз само рыло геращеко туда влезло и там шурудит, то можно поставить крест на этой базе, с ее списками и мотивациями.
За какую-то ху..ню там вешают людей на списки, а за реальные преступления перед Украиной нелюдей, спокойно проживающих в Киеве и его окрестностях, тех они не видят.
Это уже не сайт, а выгребная помойка, куда кажный провластный недоволец скинул своих конкурентов. Ну, или анти-меломаны затроллили своих более успешных кацапских певцов ротом.
Головою Державного самоврядування українців Угорщини Юрієм Кравченком
Во оно как