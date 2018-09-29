 Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В качестве подтверждения СБУ приводит пост Ходаковского в одной из соцсетей:

"Мы так и не научились хранить секреты. Отрубаем все коммуникации с Украиной, а они все равно снимает информацию с наших каналов связи. Ищем шпионов, а они все равно обкладывают нас агентурой ... Господин Лаврентьев аж в Турцию махнул, чтоб обсудить пикантные планы еще в июне уже на сентябрь и там ни избежали утечки, чем поставил всех в очень неловкое положение. Бдительнее нужно быть, когда обсуждаешь планы заговора, и в стен есть уши ", - написал террорист.

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Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

27 сентября, СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

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