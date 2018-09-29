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 Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ

Террорист "ДНР" Александр Ходаковский подтвердил подлинность пленок СБУ о ликвидации главаря фейковой республики Александра Захарченко.

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В качестве подтверждения СБУ приводит пост Ходаковского в одной из соцсетей:

"Мы так и не научились хранить секреты. Отрубаем все коммуникации с Украиной, а они все равно снимает информацию с наших каналов связи. Ищем шпионов, а они все равно обкладывают нас агентурой ... Господин Лаврентьев аж в Турцию махнул, чтоб обсудить пикантные планы еще в июне уже на сентябрь и там ни избежали утечки, чем поставил всех в очень неловкое положение. Бдительнее нужно быть, когда обсуждаешь планы заговора, и в стен есть уши ", - написал террорист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гиркин подтвердил достоверность разговора о ликвидации Захарченко с участием помощника главаря "ДНР" Пушилина

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

27 сентября, СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря ДНР Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Посадить его куда-нибудь, нах#й. Чтобы он потерялся. А как "Ташкента" будешь увольнять?", - террористы "ДНР" Пушилин и Трапезников договариваются об отстранении "группы Захарченко". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3088765
 
   
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Последний шаг в этой жизни "зашкваренного"!
Фотофакт: В сети появилось фото Захарченко за секунду до взрыва
29 сентября 2018
Фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своей странице в Facebook.
Как можно заметить на фото, Захарченко со свитой первым входил в "Сепар", за ним следовал личный телохранитель - Владислав Доценко. Именно они и стали двумя жертвами взрыва бомбы, заложенной у входа в кафе.
Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ - Цензор.НЕТ 1149
Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ - Цензор.НЕТ 1984
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Последний шаг в этой жизни "зашкваренного"!
Фотофакт: В сети появилось фото Захарченко за секунду до взрыва
29 сентября 2018
Фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своей странице в Facebook.
Как можно заметить на фото, Захарченко со свитой первым входил в "Сепар", за ним следовал личный телохранитель - Владислав Доценко. Именно они и стали двумя жертвами взрыва бомбы, заложенной у входа в кафе.
Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ - Цензор.НЕТ 1149
Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ - Цензор.НЕТ 1984
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А та по телефону огрызалась.. "А швабра ещё зачем? Кровь отмыть? Нет тут никакой крови, и мыть не буду! Я вам что, деревенская БАБА"?Х-х-х-ххх....
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Пару раз послушал Ходаковского. Совсем не дурак, как убиенный Захараст. Опасный враг. Хорошо, что его зачмырили кацапы...
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Ходаковский не враг.
Он предатель.
Кацапы ему не доверяют поэтому.
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Выдавили из Донецка в Кацапию и назад не пустили.
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Понял, спасибо. А то я, грешным делом, подумал, что замочили.
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Смехдержавы никак мешок перловки з белой фуры, случайно завалявшийся под снарядами и минами,не поделят. Вот из-за чего кокнули Захерченко... Коррупционер! Хотел государственный мешок святой перловки сожрать, из самой матушки Рассеи! Помощь для днр от Раменского Спецзавода Продуктов Питания военно-подводных космонавтов!
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захарч и папередников убрали по законам жанра: знают много/, пушок на очереди
а доказ-ва эти слабенькие и оч уж косвенные
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Конечно. Грохнув, закрыть рот, сделать мученика, обвинить Украину. Конечно, классика.
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Супруга Губарева Екатерина, пропавшая сегодня утром, нашлась. Об этом сообщил сам Губарев.
По его словам, Екатерина находится у Пушилина в кровати.
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на ну враки , б\у товар Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ - Цензор.НЕТ 7034...а в Лугандоне за ведро перловой каши три молоденьких Наташи.... Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ - Цензор.НЕТ 4281
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Как точно подметили авторы "Линии обороны", правильно писать так: Пенис Душилин! Терорист Ходаковський підтвердив достовірність розмови про ліквідацію ватажка "ДНР" Захарченка з участю помічника Пушиліна, - СБУ - Цензор.НЕТ 522 Так что все сходится.
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Сокира над головою сраліна .. десь 37 рік .. такаж сокира треба щоб була над путлєром
Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ - Цензор.НЕТ 4189
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Очень интересная форма выборов в ДНР - побеждает тот кандидат, который последний остался не взорванный. Надо распространить на РФ эту замечательную практику.
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Ви там не відволікайтесь. Мочілово значить мочілово.
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Ходаковский писал в твите что выехал в Орду, обратно не пускают.
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чем больше они убеждат в ликвидации Захарченко, тем меньше в это верится
нет человека - нет проблемы
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Террорист Ходаковский
Предатель вовсе времена презирали даже после их смерти.
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Масква..предаст и Ходавскгого))) Чепига приедет и все порешает...
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тут аргумент один: свидетель истоков, причастен к мн-17, и в этом плане
не жилец, имхо
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ходак и прочие гиркины живы только благодаря тому что они на данный момент никто, к власти лугандонии они отношения не имеют, просто гавкают в соцсетях
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И чем же он подтвердил подлинность плёнок СБУ о ликвидации Захарченко? Или я тупой, или материал такой.
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Желаю удачи Пушилину в ликвидации Губаревых, Ходаковскому в ликвидации Пушилина, Лаврентьеву в ликвидации Ходаковского, ...................... Короче, пьем не чекаясь.
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Кому еще интересна эта обезьянья ху..ня?
Кроме как нашему сбУ - больше никому.
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Стрелков там из лубянки как бы подсказывает что денере выходит из под контроля Суркова.
Сидим и не поддаемся на провокации.
Ждем когда из под контроля Суркова начнет выходить россия и путин потеряет власть и деньги.
А кто там из них гру,а кто фсб сами пусть разбираются.
Засранцы мавзолейные.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ
 
 
 
 
 
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