 Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
В качестве подтверждения СБУ приводит пост Ходаковского в одной из соцсетей:
"Мы так и не научились хранить секреты. Отрубаем все коммуникации с Украиной, а они все равно снимает информацию с наших каналов связи. Ищем шпионов, а они все равно обкладывают нас агентурой ... Господин Лаврентьев аж в Турцию махнул, чтоб обсудить пикантные планы еще в июне уже на сентябрь и там ни избежали утечки, чем поставил всех в очень неловкое положение. Бдительнее нужно быть, когда обсуждаешь планы заговора, и в стен есть уши ", - написал террорист.
Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).
В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.
МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".
27 сентября, СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Фотофакт: В сети появилось фото Захарченко за секунду до взрыва
29 сентября 2018
Фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своей странице в Facebook.
Как можно заметить на фото, Захарченко со свитой первым входил в "Сепар", за ним следовал личный телохранитель - Владислав Доценко. Именно они и стали двумя жертвами взрыва бомбы, заложенной у входа в кафе.
то бруд
Он предатель.
Кацапы ему не доверяют поэтому.
а доказ-ва эти слабенькие и оч уж косвенные
По его словам, Екатерина находится у Пушилина в кровати.
нет человека - нет проблемы
Предатель вовсе времена презирали даже после их смерти.
не жилец, имхо
Кроме как нашему сбУ - больше никому.
Сидим и не поддаемся на провокации.
Ждем когда из под контроля Суркова начнет выходить россия и путин потеряет власть и деньги.
А кто там из них гру,а кто фсб сами пусть разбираются.
Засранцы мавзолейные.