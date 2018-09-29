 2,6 кг тротила обнаружены в Лисичанске в гараже наемника "ЛНР", - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники полиции и СБУ провели в Лисичанске санкционированный обыск гаража, которым пользовался 51-летний житель города Довжанский. Сейчас мужчина находится в розыске как боевик незаконного вооруженного формирования "ЛНР".

В ходе обыска в гараже правоохранители обнаружили и изъяли 10 тротиловых шашек. Общий вес изъятого взрывчатки - 2,6 кг.

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Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Проводится дальнейшие следственные мероприятия.