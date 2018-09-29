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 Политика Украины
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Все про:МИД (4734) Россия (70599) Сенцов (855) Беца (255)

 Требуем от российских властей допустить украинских консула и врачей к Сенцову, - МИД

Украина требует от российских властей допустить украинских консула и врачей к политзаключенному Олегу Сенцову.

Об этом написала в Twitter спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца, информирует Цензор.НЕТ.

"Фото Олега Сенцова. 139-й день. "Корректировка лечения" со стороны РФ известна. Требуем допуск украинского консула и врачей к Олегу", - написала дипломат.

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Напоминаем, ФСИН РФ сообщила о плановом медицинском обследовании Сенцова, которому провели "коррекцию лечения" и опубликовала новое фото украинца.

Требуем от российских властей допустить украинских консула и врачей к Сенцову, - МИД 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3088762
 
 
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постійно вимагають, але кацапи відмовляються.
їм є що приховувати.
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тобі байдуже тому і сенсу ти ніколи не побачиш.
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чому це мені байдуже???
я за Олєжку що завгодно на німецький хрест розірву
за Надійку не рвав а за Олежку розірву ...
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а по нюс вану и 112 , говорят что Сенцов террорист и говорят что хунта напала на донбас.
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не смотрю телик, но если это правда надо спалить этот канал вместе с дерекцией!!!
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Покажіть фото які воювали і в підвалах ордло..а це черговий піар як надюха..хто і шо він що зробив для країни воював волонтер.Хто..питаю...попався нехай не ноє і не піздіть ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем от российских властей допустить украинских консула и врачей к Сенцову, - МИД
 
 
 
 
 
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