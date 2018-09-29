 Требуем от российских властей допустить украинских консула и врачей к Сенцову, - МИД

Об этом написала в Twitter спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца, информирует Цензор.НЕТ.
"Фото Олега Сенцова. 139-й день. "Корректировка лечения" со стороны РФ известна. Требуем допуск украинского консула и врачей к Олегу", - написала дипломат.
Напоминаем, ФСИН РФ сообщила о плановом медицинском обследовании Сенцова, которому провели "коррекцию лечения" и опубликовала новое фото украинца.
їм є що приховувати.
я за Олєжку що завгодно на німецький хрест розірву
за Надійку не рвав а за Олежку розірву ...