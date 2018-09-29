 Требуем от российских властей допустить украинских консула и врачей к Сенцову, - МИД

Об этом написала в Twitter спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца, информирует Цензор.НЕТ.

"Фото Олега Сенцова. 139-й день. "Корректировка лечения" со стороны РФ известна. Требуем допуск украинского консула и врачей к Олегу", - написала дипломат.

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Напоминаем, ФСИН РФ сообщила о плановом медицинском обследовании Сенцова, которому провели "коррекцию лечения" и опубликовала новое фото украинца.

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