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 В Запорожье задержан военнослужащий Нацгвардии, вымогавший у коллеги 3,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожье на вымогательстве был уличен военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Запорожье задержан военнослужащий Нацгвардии, вымогавший у коллеги 3,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

Работники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о должностном лице воинской части НГУ, которое требует взятку от своего коллеги.

Предшествовало этому событие, которое произошло летом. Автомобиль под управлением сотрудника Нацгвардии попал в аварию. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы сам водитель, его жена и малолетний ребенок. На лечение и реабилитацию семья потратила все сбережения.

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Один из чиновников НГУ, который знал об уголовном производстве, которое было начато по факту ДТП и имел коррупционые связи в полиции, потребовал "откупные" в сумме 3 500 долларов за непривлечение к ответственности.

При поддержке руководства Национальной гвардии Украины оперативники внутренней безопасности полиции, СБУ, работники военной прокуратуры задержали взяточника в порядке ст.208 УПК Украины сразу после получения им части средств.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины. Продолжаются мероприятия по объявлению военнослужащему подозрения и избрании меры пресечения. Взяточнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3088761
 
   
 Топ комментарии
 
Від сільради до АП всі крадуть, як крав ПП.
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З авакова потрібно було розпочати боротьбу з корупцією в Україні.. Але петя не Лі Куанг Ю, хоч і полюбляє цитувати сингапурця . Саме від авакова йдуть метастази.. Корупція внизу - то лише слабенький відгомін, майже штиль, того - що твориться на печерських пагорбах..
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Многие украинцы, всеми силами, стараются убежать от более самодостаточной жизни, ибо предыдущая жизнь, более удобна для них. На эту тему, есть прекрасная метафора. В одном зоопарке, содержали медведя. Клетка в которой жил медведь, была на столько маленькой, что зверю хватало только сделать несколько шагов в каждую из сторон. При смене начальства в зоопарке, новое управление посчитало такую клетку, издевательством над животным. Ему построили большой и теплый вольер и перевели на новое место жительства. Удивлению нового руководства зоопарка, не было предела, по причине того, что медведь в одном из углов вольера, выбрал себе место, по размерам такое же, как и старая клетка и не пересекал эти границы. У украинцев, такое же состояние, как у медведя. Пора выходить за грани когда то дозволенного. Украинцы имеют свободу, которая позволяет заработать денег в ЕС и обеспечить семью. Пускай сегодня именно так, но это не закрытые границы совка в 1933 году. Поляки в начале 90х не стеснялись приезжать в Украину и вывозить все что только можно, так почему мы должны стеснятся?
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В Запорожье задержан военнослужащий Нацгвардии, вымогавший у коллеги 3,5 тыс. долл. взятки, щустрый юнак, но йух там :В Запорожье задержан военнослужащий Нацгвардии, вымогавший у коллеги 3,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2322
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З авакова потрібно було розпочати боротьбу з корупцією в Україні.. Але петя не Лі Куанг Ю, хоч і полюбляє цитувати сингапурця . Саме від авакова йдуть метастази.. Корупція внизу - то лише слабенький відгомін, майже штиль, того - що твориться на печерських пагорбах..
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Від сільради до АП всі крадуть, як крав ПП.
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В Запорожье задержан военнослужащий Нацгвардии, вымогавший у коллеги 3,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 997
Вот это - ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ. На Цензоре о нем есть матераиал. А кто в шапке материала? Бабайка? В Запорожье задержан военнослужащий Нацгвардии, вымогавший у коллеги 3,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3111
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А это на фото я так понимаю, автомобиль нацгвардейца? Интересно, у нас токари, пекари имеют хотя бы лисопед в хозяйстве?
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Если у токаря и пекаря руки из того места ростут, а на плечах есть голова, то не иметь автомобиля - это тупо.
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Есть пословица; горбатого могила исправит! Но смотря на волну взяточниства, хочется перефразировать:
горбатых могила исправит!
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соромно за Нац. Гвардію
точніше за окремих її працівників...
а от цікаво, карне впровадження по факту ДТП продовжуватиметься?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Запорожье задержан военнослужащий Нацгвардии, вымогавший у коллеги 3,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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