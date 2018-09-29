 В Запорожье задержан военнослужащий Нацгвардии, вымогавший у коллеги 3,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Работники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о должностном лице воинской части НГУ, которое требует взятку от своего коллеги.
Предшествовало этому событие, которое произошло летом. Автомобиль под управлением сотрудника Нацгвардии попал в аварию. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы сам водитель, его жена и малолетний ребенок. На лечение и реабилитацию семья потратила все сбережения.
Один из чиновников НГУ, который знал об уголовном производстве, которое было начато по факту ДТП и имел коррупционые связи в полиции, потребовал "откупные" в сумме 3 500 долларов за непривлечение к ответственности.
При поддержке руководства Национальной гвардии Украины оперативники внутренней безопасности полиции, СБУ, работники военной прокуратуры задержали взяточника в порядке ст.208 УПК Украины сразу после получения им части средств.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины. Продолжаются мероприятия по объявлению военнослужащему подозрения и избрании меры пресечения. Взяточнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Вот это - ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ. На Цензоре о нем есть матераиал. А кто в шапке материала? Бабайка?
горбатых могила исправит!
точніше за окремих її працівників...
а от цікаво, карне впровадження по факту ДТП продовжуватиметься?