 В Запорожье задержан военнослужащий Нацгвардии, вымогавший у коллеги 3,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о должностном лице воинской части НГУ, которое требует взятку от своего коллеги.

Предшествовало этому событие, которое произошло летом. Автомобиль под управлением сотрудника Нацгвардии попал в аварию. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы сам водитель, его жена и малолетний ребенок. На лечение и реабилитацию семья потратила все сбережения.

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Один из чиновников НГУ, который знал об уголовном производстве, которое было начато по факту ДТП и имел коррупционые связи в полиции, потребовал "откупные" в сумме 3 500 долларов за непривлечение к ответственности.

При поддержке руководства Национальной гвардии Украины оперативники внутренней безопасности полиции, СБУ, работники военной прокуратуры задержали взяточника в порядке ст.208 УПК Украины сразу после получения им части средств.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины. Продолжаются мероприятия по объявлению военнослужащему подозрения и избрании меры пресечения. Взяточнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.