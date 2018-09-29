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 "В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист Жучковский

Глава террористов "ДНР" Денис Пушилин ведет жесткую борьбу с возможными претендентами на его пост.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в соцсети пишет российский боевик, пропагандист Александр Жучковский.

В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию? - террорист Жучковский 01



В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию? - террорист Жучковский 02

Относительно взрыва на съезде коммунистов "ДНР", то, как сообщают информресурсы террористов, взрыв произошел в здании в Куйбышевском районе Донецка на пересечении улиц Хлебодарная и Бакинских Комиссаров.

В результате взрыва пострадали три человека, в том числе и кандидат на пост "главы республики" Игорь Хакимзянов - осколочные ранения и контузия.

В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию? - террорист Жучковский 03
В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию? - террорист Жучковский 04
В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию? - террорист Жучковский 05
В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию? - террорист Жучковский 06
В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию? - террорист Жучковский 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Донецке сегодня трэш и угар": жена Губарева пропала, его партию захватили, съезд коммунистов подорвали - Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский

Источник: https://censor.net.ua/n3088760
 
   
 Топ комментарии
 
Улыбнуло, на заднем фоне ОБЕРЕЖНО-СКАЗ! "В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист, пропагандист Жучковский - Цензор.НЕТ 3198 "В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист, пропагандист Жучковский - Цензор.НЕТ 3198
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Это как в кино....мне кажется мы накануне градийозного шухера!
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Это как в кино....мне кажется мы накануне градийозного шухера!
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причем - какое там "взрывное устройство"???
Это пердаки рванули у комуняк, когда узнали что их не позвали на корпоративчик - в баню, с Катькой Большими Губами...
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Вот теперь то Путин с Сурковым правы. Это гражданская война. И как тут не вспомнить батьку Ангела. "Бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют!" Шоб вы там друг друга сначалы повзрывали, потом перстреляли, а потом еще и перевешали. Похищена Екатерина Губарева? Жаль, что это сучье отродье еще живо. Или уже нет?
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На даунбассе всё клубнично! Народец пухнет от счастья и, в ожидании выборов очередного наместника,развлекается как умеет....
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Улыбнуло, на заднем фоне ОБЕРЕЖНО-СКАЗ! "В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист, пропагандист Жучковский - Цензор.НЕТ 3198 "В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист, пропагандист Жучковский - Цензор.НЕТ 3198
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Страшнее коммуниста может быть только скаженный коммуняка.
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,, очередного наместника" - наверное имелось ввиду - очередного смертника?=))
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"..голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавьій стелется по сьірой земле. Ех, Щорс"(с)
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Політіческая жізнь в дурдомє бьйот ключом...
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члєни політбюро маладой рєспублікі перєімєновуются в просто члєни
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В рэсбублике! Фсё по плану! Мочите друг дружку. ФСБ и ГРУ воюют в солдатики тупорылыми ватными даунбасятами. "В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист, пропагандист Жучковский - Цензор.НЕТ 6337
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призрак бродит по донецку . призрак путинизма .
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подумаешь зрывное устроиство, вот же, володья лысый весит у стены, а это важно, новых секретареи и руководителей партии хоть лопатой греби а вова лысый один, вот так вот, товаищи
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Ого, эти пауки еще дерутся между собой, за право отправиться за курощупом "В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист, пропагандист Жучковский - Цензор.НЕТ 8508
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экспортировать можно если есть покупатели, что то мне подсказывает, даже самые отмороженные ватники посмотрев события в днр уже очкует, кстати, тот которого вчера из тюрмы выпустили - пример на лицо - теперь и путин хуило и дыныровцы терористы, прям человеком становится.
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В какой в жопе республике? Зоопарк, а не республика, к тому же засранный.
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Сепар ,террорист, пропагандист Жучковский"В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист, пропагандист Жучковский - Цензор.НЕТ 3821 малёк бога с чёртом попутал, всё наоборот :
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да,пусть стреляю и подрывают друг друга
всё в утиль
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сруске мир.теперь для всем уроком будет.куда срасея придет - туда смерть/голод/разруху принесет
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Возвращайте куриного окорочка -сашу захара, "он знал толк, а самое главное у него хорошо получалось ко ко ко".
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колись у далекому 2010 після походу з колегами на фільм Адмірал, я я ходила хворою з дві доби. Ну не могла я зрозуміти чому з політичних мотивів людям потрібно було вбивати одне одного. На що одна моя колега сказала, що вона за більшовиків тому що в іншому випадку її прапрадід не зустрівся би з бабусею. Користуючись нагодою запитаю: донеччани, нарешті ви задоволені і сподіваюся ви зустрілися із своєю мрією жити в ерефії?
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жаль.. а ведь был бы шанс - что её прадед таки не встретит именно эту прабабку, и могла бы быть нормальная семья - со счастливыми и умными детьми и правнуками
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давайте-давайте...не сбавляйте темпа...
самопроголошенные...должны и самоликвидироваться... сами...сами..
даааа! это жизнь! никто лучше вас самих этого не сделает... ждемс
(семки купил... вино пока "бродит" - дойдет очередь и до него)
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Але ж треба писати не ответ секретарь, а ответств. Скорочення на останню приголосну.
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воспользоваться СИТУАЦИЕЙ и войти в Донецк , чтоб ОБОСРАЛИСЬ от неожиданности .....
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та просто хотя бы бабахнуть холостыми и поездить танками вдоль серой зоны...
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Для этого надо иметь главнокомандующего и начальника штаба, а не кондитера и катафалка.
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Слабо даунбасіти вижігают коммуністічєскую заразу - шмельом надо, как ківі..
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Катьке "клубничку" с "майонезом" счас скармливают...
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саме існування вашої республіки це "чьорт знаєт что"..
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От яка ж мокша брехлива і підла.
Наприклад, - у Криму за її участі здіснили державний переворот , із залученням іноземних ( мокшанських) військових. Було блоковано парламент, закинули люди і т. ін., Те ж саме відбувалося і в Луганській та Дрнецькій областях.
А мокша вищить у голос: "В Кієвє хунта !!! Порошенко нєлєгітімний !!!!"
Ну от як так?

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В чем проблема- то? Просто расстреляйте друг друга
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пацаны, всё чётко! продолжайте шкварить друг друга, а то у украинских судов это плохо выходит.
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русне кажется скоро абзац... бугааа .. дыра просто пшик ещё

"В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист Жучковский - Цензор.НЕТ 9373
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Эта гнида жучковский-полностью отбитый нацист,мечтающий уничтожить всех,кто считает себя украинцем. Его место в кресле для смертельных инъекций после трибунала. Если дружки раньше не "помогут".
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И как мне нравится наблюдать за пауками в банке, как они жирают друг друга.
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На цьому плакаті все про них українською мовою написано. "В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист Жучковский - Цензор.НЕТ 1586

"В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист Жучковский - Цензор.НЕТ 3981
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А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская пездота сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.

И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.

Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?

Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?

Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?

А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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что то мне подсказывает , что всего этого не будет... - ну как минимум еще не скоро "У республіці відбувається казна-що. Пушилін - джерело проблем чи просто не контролює ситуацію?" - терорист Жучковський - Цензор.НЕТ 300
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Правильно говорить: в республике пооисходит путин знает что.
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Так что там Штайнмайер заявлял..... о недопустимости дальнейшего затягивания процесса в вопросе подготовки и проведения Украиной выборов на Донбассе?
Предлагаем Штайнмайеру главенствовать в предвыборных штабах главарей...а чего,институты прямой демократии у орков в действии)))
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Штанмайер это президент Германии,который?
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Это все устроил ЧеРРчиль))!!. В 18-м году))!! В. Висоцький))!!
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это в дыре! а что в мордоре будет когда сцарь зажмуриться!?

"У республіці відбувається казна-що. Пушилін - джерело проблем чи просто не контролює ситуацію?" - терорист Жучковський - Цензор.НЕТ 7560
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"В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист Жучковский" - такое впечатление, что у этих взрослых двуногих полностью удалили левое полушарие, как настроили их на игру в республики, так и продолжают играть, причём подключили к игре часть местного совкового населения, и они, даже с риском для жизни, на полном серьёзе, с азартом отдаются игре, не понимая, что они ведомые, и от них ничего не зависит, устраивают по команде из кремля, массовки. не думая о будущем своих несчастных, брошенных на произвол, детях.
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Благодаря простым американцам ,которые выбрали Трампа вместо Обамы план путина-штанмайера впихнуть это безобразие в Украину провалился.
Боже храни америку.
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В республике конго восстание происходит черт знает за шо - совершенно неожиданно крысы начали нападать на крыс.
тут надо закрыть крышку в баке и заниматься своим делом.
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В маладой рєспублікє разгараєтся гражданская вайна..
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огонь которой, вполне может перекинутся и на скрепные торфянники...
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Все мои знакомые, в том числе вата ватная сказали что на выборы не пойдут.
За что голосовать? За закрытые и распиленные заводы и шахты? За многомесячные задолженности по нищенским зарплатам? За курятину по цене свинины? За отравленную воду?
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Украинская ДРГ все свирепствует и свирепствует. Нет ей покоя!)
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В твиттере этого жучковского часто критиковал ходаковский. Сейчас этот организм пропал, типа поехал в Орду и как сам написал обратно не впускают.
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Гром прогремел - золяция идёт,
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся ордла там переполнута з ворами
И что настал критический момент
И заедовывает тёмный элемент.
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Особливо вразила фраза ватника, де він пропонує все рознести нафіг і повернутися до заводських установок весни 14. Бо перша спроба у них, бачите, провалилася.
Нагадало анекдот про чукчу, коли він в перукарні на запитання як стригти - налисо чи під канадку, каже, що налисо. А коли підстригли каже, що ні, налисо йому не подобається, нехай стрижуть під канадку.
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Передача "в світі тварин"? Нах воно нам?
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Так пригласите Пушилина в кафе Сепар чай попить.
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пусть попробуют супротив пушилина ааааа
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пусть пауки жрёт друг друга, интересно конечно, но только как обьект ставок - кого следуещего, вот тута инфа - ФОТО, ВИДЕО: В Ригу прибыл первый поезд рейса Киев-Минск-Вильнюс-Рига

ещё бы и белорусов к людям перетянуть, потом рельсы переставить на Европеискии стандарт, но начало есть, кое кто и поедит.
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Поездка из Шяуляй в Ригу будет стоить 16 евро, из Вильнюса - от 23 евро, из Вильнюса в Киев - от 50 евро, а обратно наши "красавцы" влупили от 2,5 тыс грн до 4,5 тыс грн.
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представь сколько овна разлетится при внезапном зрыве, соболезнование уборщикам.
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Та да. курмаршал тоже инсценировал покушение на себя, просто взрывчатка оказалась не той системы
"У республіці відбувається казна-що. Пушилін - джерело проблем чи просто не контролює ситуацію?" - терорист Жучковський - Цензор.НЕТ 1895
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А когда "днр" объявит войну "лнр"?! ждем не дождемся!
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Уже была,когда Плотву скинули,правда ЛохНР младшие "братья " ДурНР,даже не сопротивлялись))Донецк по сравнению с Луганском,это Расея,по сравнению с Беларусью))
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Интересно, почему в Донецке всегда кого то взрывают, постоянный кипиш, а в Луганске тихо?
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Там Плотва зачистил всех,а потом зачистили Плотву,да и ментально ЛохНР не такие буйные как ДурНР.Там одни терпилы))
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скільки ж їх потім треба буде лікувати ? 10 років, не меньше.
і ніяких виборів, ніяких партій.
а соцмежі ??? не зааборониш((
я не хочу жити з цими людьми в одній державі
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якраз зараз ви цей процес лікування спостерігаєте.

А коли туди зайде ЗСУ вся трахнута рускім міром вата буде співати "Ще не вмерла" і славить Степана Андрійовича)
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всю освобожденную от кацапов территорию нужно потом хлоркой засыпать лет так на 3...
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В Сев. Корее как раз порядок сталинистского типа. ЛДНР это "Русский Мир", во всей его красе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист Жучковский
 
 
 
 
 
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