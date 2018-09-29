 "В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист Жучковский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в соцсети пишет российский боевик, пропагандист Александр Жучковский.
Относительно взрыва на съезде коммунистов "ДНР", то, как сообщают информресурсы террористов, взрыв произошел в здании в Куйбышевском районе Донецка на пересечении улиц Хлебодарная и Бакинских Комиссаров.
В результате взрыва пострадали три человека, в том числе и кандидат на пост "главы республики" Игорь Хакимзянов - осколочные ранения и контузия.
Это пердаки рванули у комуняк, когда узнали что их не позвали на корпоративчик - в баню, с Катькой Большими Губами...
всё в утиль
самопроголошенные...должны и самоликвидироваться... сами...сами..
даааа! это жизнь! никто лучше вас самих этого не сделает... ждемс
(семки купил... вино пока "бродит" - дойдет очередь и до него)
Наприклад, - у Криму за її участі здіснили державний переворот , із залученням іноземних ( мокшанських) військових. Було блоковано парламент, закинули люди і т. ін., Те ж саме відбувалося і в Луганській та Дрнецькій областях.
А мокша вищить у голос: "В Кієвє хунта !!! Порошенко нєлєгітімний !!!!"
Ну от як так?
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская пездота сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
Так что там Штайнмайер заявлял..... о недопустимости дальнейшего затягивания процесса в вопросе подготовки и проведения Украиной выборов на Донбассе?
Предлагаем Штайнмайеру главенствовать в предвыборных штабах главарей...а чего,институты прямой демократии у орков в действии)))
Боже храни америку.
тут надо закрыть крышку в баке и заниматься своим делом.
За что голосовать? За закрытые и распиленные заводы и шахты? За многомесячные задолженности по нищенским зарплатам? За курятину по цене свинины? За отравленную воду?
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся ордла там переполнута з ворами
И что настал критический момент
И заедовывает тёмный элемент.
Нагадало анекдот про чукчу, коли він в перукарні на запитання як стригти - налисо чи під канадку, каже, що налисо. А коли підстригли каже, що ні, налисо йому не подобається, нехай стрижуть під канадку.
ещё бы и белорусов к людям перетянуть, потом рельсы переставить на Европеискии стандарт, но начало есть, кое кто и поедит.
і ніяких виборів, ніяких партій.
а соцмежі ??? не зааборониш((
я не хочу жити з цими людьми в одній державі
А коли туди зайде ЗСУ вся трахнута рускім міром вата буде співати "Ще не вмерла" і славить Степана Андрійовича)