 "В республике происходит черт знает что. Пушилин источник проблем или просто не контролирует ситуацию?" - террорист Жучковский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в соцсети пишет российский боевик, пропагандист Александр Жучковский.







Относительно взрыва на съезде коммунистов "ДНР", то, как сообщают информресурсы террористов, взрыв произошел в здании в Куйбышевском районе Донецка на пересечении улиц Хлебодарная и Бакинских Комиссаров.

В результате взрыва пострадали три человека, в том числе и кандидат на пост "главы республики" Игорь Хакимзянов - осколочные ранения и контузия.















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