 Конкурс в Антикоррупционный суд составляет почти 10 человек на место, - Порошенко

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Харьковские правоведы сейчас подключаются к конкурсу для формирования Высшего антикоррупционного суда. Мне сказали, что более 40% тех, кто подал заявки, являются выпускниками Национальной академии правовых наук. 19 представителей Харьковщины имеют все шансы пройти, документы сдали 342 кандидата на 35 мест. Почти 10 человек на место. И 45% из этих кандидатов - это судьи, 34 - адвокаты, 14 - ученые", - сказал Порошенко.

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Порошенко подчеркнул, что особенностью создания Высшего антикоррупционного суда является то, что в этом участвует Общественный совет международных экспертов, который вместе с Высшей квалификационной комиссией судей будет помогать определять соответствие кандидатов критериям законности, соответствие уровня жизни задекларированным доходам, знания, практические навыки и т.п.

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