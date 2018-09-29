 Конкурс в Антикоррупционный суд составляет почти 10 человек на место, - Порошенко

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Харьковские правоведы сейчас подключаются к конкурсу для формирования Высшего антикоррупционного суда. Мне сказали, что более 40% тех, кто подал заявки, являются выпускниками Национальной академии правовых наук. 19 представителей Харьковщины имеют все шансы пройти, документы сдали 342 кандидата на 35 мест. Почти 10 человек на место. И 45% из этих кандидатов - это судьи, 34 - адвокаты, 14 - ученые", - сказал Порошенко.
Порошенко подчеркнул, что особенностью создания Высшего антикоррупционного суда является то, что в этом участвует Общественный совет международных экспертов, который вместе с Высшей квалификационной комиссией судей будет помогать определять соответствие кандидатов критериям законности, соответствие уровня жизни задекларированным доходам, знания, практические навыки и т.п.
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Порошенко об антикоррупционном суде: Сначала нужна соответствующая палата
Пятница, 15 сентября 2017, 10:41
Президент Петр Порошенко выразил надежду, что уже в октябре в Украине появится антикоррупционная палата, а создание соответствующего суда еще может подождать.
Об этом он заявил на открытии международного форума YES в Киеве.
"Я надеюсь, что мы создадим антикоррупционную палату (в существующий судебной системе - ред.) в следующем месяце, а уже после этого, если антикоррупционный суд появится в 2019 или 2020 году, то будем только рады", - заявил глава государства.
Он отметил, что главное заключается не в названии органа, а в его функциях.
Также Порошенко призвал присутствующих представителей иностранных государств поднять руки, у кого в стране есть антикоррупционные суды.
"Нет рук у нас поднятых", - сообщил он результат опроса.
После этого президент напомнил, что антикоррупционные суды существуют в развивающихся странах - в частности в Кении, Уганде, Малайзии, Хорватии. При этом он намекнул, что там эти органы не дают желаемых результатов.
Для написания новости использовался перевод телеканала "112 Украина".
Как сообщалось, ранее Верховная Рада пыталась принять законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, но по нему в парламенте возникли споры.
Сейчас на экспертизе Венецианской комиссии находятся законопроекты о создании в Украине антикоррупционного суда и о создании специализированной антикоррупционной палаты при существующем Верховном Суде.
Например, генеральный прокурор Юрий Луценко против создания отдельного антикоррупционного суда, вместо этого он также поддерживает идею создания специализированной палаты при суде, который уже существует.
В то же время Международная организация Transparency Иntеrnаtиоnаl считает, что антикоррупционная палата при существующем суде не сможет заменить независимый антикоррупционный суд в Украине.
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