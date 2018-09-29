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 Конкурс в Антикоррупционный суд составляет почти 10 человек на место, - Порошенко

Конкурс в Высший антикоррупционный суд составляет 342 человека на 35 мест.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Харьковские правоведы сейчас подключаются к конкурсу для формирования Высшего антикоррупционного суда. Мне сказали, что более 40% тех, кто подал заявки, являются выпускниками Национальной академии правовых наук. 19 представителей Харьковщины имеют все шансы пройти, документы сдали 342 кандидата на 35 мест. Почти 10 человек на место. И 45% из этих кандидатов - это судьи, 34 - адвокаты, 14 - ученые", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На конкурсы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд подали документы более 1000 кандидатов, - ВККС

Порошенко подчеркнул, что особенностью создания Высшего антикоррупционного суда является то, что в этом участвует Общественный совет международных экспертов, который вместе с Высшей квалификационной комиссией судей будет помогать определять соответствие кандидатов критериям законности, соответствие уровня жизни задекларированным доходам, знания, практические навыки и т.п.

Читайте также: Правозащитники призывают ВККС как можно скорее назначить 6 международных экспертов для участия в отборе судей ВАКС

Источник: https://censor.net.ua/n3088758
 
 
 Топ комментарии
 
Гидрант, какой конкурс, какие 10 чел. на место? Ты же их давно уже выбрал, а теперь включил конкурс под названием ЛОХОТРОН. Не смеши мои тапочки, лохотронщик. Ть-ху.
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Потужно.. А про вчорашнє звільнення "топаза" петя нічого не говорив в Харкові? Міг би й провідати..
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Давай, дорогой. Борец ты наш несгибаемый А ещё где-то писали, что решения антикоррупционного суда можно будет оспорить в самом обычном апелляционном. Цирк на дротi.
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Гидрант, какой конкурс, какие 10 чел. на место? Ты же их давно уже выбрал, а теперь включил конкурс под названием ЛОХОТРОН. Не смеши мои тапочки, лохотронщик. Ть-ху.
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Потужно.. А про вчорашнє звільнення "топаза" петя нічого не говорив в Харкові? Міг би й провідати..
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"Конкурс в Антикоррупционный суд составляет почти 10 человек на место, - Порошенко" - у Порошенко большой выбор.
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Понятное дело. Сейчас ето самое хлебное место после работы в суде. Вложенные деньги отбиваются за месяц.
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Давай, дорогой. Борец ты наш несгибаемый А ещё где-то писали, что решения антикоррупционного суда можно будет оспорить в самом обычном апелляционном. Цирк на дротi.
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Победить коррупцию очень просто, ненужны никакие суды и борющиеся с ней органы. Была спекуляция, спекуляцию переименовали в бизнес и нет спекуляции. Коррупцию тоже переименовать в бизнес и не будет коррупции.
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Порошенко об антикоррупционном суде: Сначала нужна соответствующая палата

Пятница, 15 сентября 2017, 10:41

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что уже в октябре в Украине появится антикоррупционная палата, а создание соответствующего суда еще может подождать.
Об этом он заявил на открытии международного форума YES в Киеве.
"Я надеюсь, что мы создадим антикоррупционную палату (в существующий судебной системе - ред.) в следующем месяце, а уже после этого, если антикоррупционный суд появится в 2019 или 2020 году, то будем только рады", - заявил глава государства.
Он отметил, что главное заключается не в названии органа, а в его функциях.
Также Порошенко призвал присутствующих представителей иностранных государств поднять руки, у кого в стране есть антикоррупционные суды.
"Нет рук у нас поднятых", - сообщил он результат опроса.
После этого президент напомнил, что антикоррупционные суды существуют в развивающихся странах - в частности в Кении, Уганде, Малайзии, Хорватии. При этом он намекнул, что там эти органы не дают желаемых результатов.
Для написания новости использовался перевод телеканала "112 Украина".
Как сообщалось, ранее Верховная Рада пыталась принять законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, но по нему в парламенте возникли споры.
Сейчас на экспертизе Венецианской комиссии находятся законопроекты о создании в Украине антикоррупционного суда и о создании специализированной антикоррупционной палаты при существующем Верховном Суде.
Например, генеральный прокурор Юрий Луценко против создания отдельного антикоррупционного суда, вместо этого он также поддерживает идею создания специализированной палаты при суде, который уже существует.
В то же время Международная организация Transparency Иntеrnаtиоnаl считает, что антикоррупционная палата при существующем суде не сможет заменить независимый антикоррупционный суд в Украине.
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Офшоренко комбинирует чтоб процентов 80 были свои ручные мартышки на компромате или зарплате.
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Много желающих дорваться до "кормушки". Конкурс в Антикоррупционный суд составляет почти 10 человек на место, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6288
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Конкурс в Антикоррупционный суд составляет почти 10 человек на место :
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Текст не вошёл, куррва, а вся суть в нём! Что за нах?
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з людей, які колись скуштували на смак дармові кошти або платили за навчання щоби такі скуштувати ті самі дармові кошти - не вийде суддів
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Все что для Украины и ее народа полезно ,рошен реформирует в безполезность и во вред ...Два года назад предлагали барыги назначить международных экспертов.хрен ложил
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Конкурс на "Bereg-kabel" в Берегово - 0.2 чел. на место. В городе почти не осталось ни одного толкового инженера. Паспорт - и на выезд! Дожили, с...ка!!!
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куми з сватами родичі і другі достойні люди пруть наввипередки доводячи свою відданність перед гідрантом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонкурс в Антикоррупционный суд составляет почти 10 человек на место, - Порошенко
 
 
 
 
 
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