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 Политика Украины
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Все про:Донецк (5982) Пушилин (31) Казанский Денис (98)

 "В Донецке сегодня трэш и угар": жена Губарева пропала, его партию захватили, съезд коммунистов подорвали - Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский

В оккупированном Донецке похищена жена кандидата на пост главы террористической организации "ДНР" Павла Губарева Екатерина, а партия Губаревых рейдерски захвачена группировкой людей Дениса Пушилина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Казанский пишет на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"В Донецке сегодня трэш и угар": жену Губарева похитили, съезд коммунистов подорвали, Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский:

Жену Павла Губарева похитили, она не отвечает на звонки, скорее всего арестована. Партия "Свободный Донбасс", которую возглавляло семейство Губаревых, рейдерски захвачена группировкой людей Пушилина. Сегодня прошел съезд этой организации, на который людей Губаревых не допустили. Захвачены также подконтрольные Губаревым СМИ.

На съезде "коммунистической партии ДНР", который проходил сегодня, произошел теракт. Ранены несколько человек.

Пошла жесткая зачистка любой оппозиции к Пушилину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гиркин подтвердил достоверность разговора о ликвидации Захарченко с участием помощника главаря "ДНР" Пушилина

Особенно смешно читать сейчас возмущенные посты сторонников Губарева. Жучковский сокрушается, что устроили Северную Корею в Донецке. А чего сокрушаться? Ведь ровно этого с самого начала и хотели. Когда четыре года убивали и пытали людей в подвалах, в том и числе и своих соратников, дурачков, которые поверили в Новороссию - это что было? Когда избивали дубьем, резали ножами в мирном городе сторонников Украины, это что было? Разве не Северная Корея? Почему-то все любители сталинщины и черносотенства всегда убеждены, что репрессировать, бить и сажать в тюрьмы будут кого-то другого, а не их. Но нет. В тоталитарных образованиях все одинаково бесправны. Сегодня ты лидер, а завтра враг народа. Вот и с Пашей так.

Что хотели, то и получили. Русский мир - он такой. Ну ничего, главное - не Европа".

В Донецке сегодня трэш и угар: жена Губарева пропала, его партию захватили, съезд коммунистов подорвали - Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский 01
В Донецке сегодня трэш и угар: жена Губарева пропала, его партию захватили, съезд коммунистов подорвали - Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Посадить его куда-нибудь, нах#й. Чтобы он потерялся. А как "Ташкента" будешь увольнять?", - террористы "ДНР" Пушилин и Трапезников договариваются об отстранении "группы Захарченко". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3088757
 
   
 Топ комментарии
 
не не пох. мне нравится ... пауки в банке ... шоб все там друг друга умиротворили "В Донецке сегодня трэш и угар": жена Губарева пропала, его партию захватили, съезд коммунистов подорвали - Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский - Цензор.НЕТ 7867
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в стране дураков пропал дурак и жена дурака... жесть
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Появились фото перебинтованного бывшего "министра обороны" так называемой ДНР Игоря Хакимзянова, который получил ранения при взрыве 29 сентября в Донецке и в настоящее время находится в больнице.

Боевики заявляют, что сработало безоболочное взрывное устройство (100-150 граммов в тротиловом эквиваленте). Уже известно о четырех пострадавших.

Напомним, Хакимзянов в 2014 году являлся так называемым "министром обороны" боевиков. В мае 2014 года во время боя с бойцами "Азова" был взят в плен. 15 сентября 2014 года вернулся на оккупированный Донбасс путем обмена на пленного солдата ВСУ. В ноябре был внесен в "черный список" ЕС.
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" В ноябре был внесен в "черный список" ЕС." - теперь ему в Лувр не попасть! (© немоё)
Вот горе то какое...
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Они так и не поняли что их поразил вирус руССкий мир.
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Билась нечисть грудью в грудь и друг друга извела!
🤣
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Еще несколько секунд и фирменное блюдо кафе «Сепар» захар-табака будет готово
"В Донецке сегодня трэш и угар": жена Губарева пропала, его партию захватили, съезд коммунистов подорвали - Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский - Цензор.НЕТ 5349
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-анектод слышали?
-какой?
у дауна губарева жена пропала
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Долбоеб, твоя губариха сосет у пушилы на спор, кто из вас лучший дед мороз.
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НЕ БЗДИ Павлуха !!!! Ты скоро сам станешь женой какого нибудь Петушилина "В Донецке сегодня трэш и угар": жена Губарева пропала, его партию захватили, съезд коммунистов подорвали - Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский - Цензор.НЕТ 3883
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На выборах в ДЫныРЕ победит последний выживший кандидат.
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а чего бы не подождать кода и последний сдохнет?

у них там кандидатопад - я бы повременил,
ублюдки жмурят друг друга с завидным успехом
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На ютубе есть видео выступает Александр Маршал в Донецке с песней "я ватник я тот самый колорад" и дамбасяне хлопают флагами машут и подпевают "не трогайте росию вашу мать" вот трэш и угар.)
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Неделю назад привозили тушу Саруханова и ту что страдает хроническим недойо...м, ну та которой плохо без Лехи. Незабесплатно. На этих деньги есть а на хлорирование воды нет.
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Там в Донецк и Буйнов зачастил и Алёна Апина, весь совковый нафталин на смену Кобзону.
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Нетерпится рак подхватить (ведь умеют как-то ученые вызывать рак у подопытных мышей). Ну чтож, удачи в этом деле.
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началась война МММ-щиков против Дедов Морозов
"У Донецьку сьогодні треш і угар": дружина Губарєва зникла, його партію захопили, з'їзд комуністів підірвали - Пушилін зачищає будь-яку опозицію, - журналіст Казанський - Цензор.НЕТ 6658
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Ох і борода на світлині в пашика, прямо під карлу марлу закосив
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а от ето синеглазое зомби на картинке - ну чем не кандидат от бармалеев?
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"У Донецьку сьогодні треш і угар"
Та нi хлоп,ята..! в Донецьку с,однi звичайний рузки мир
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Это все устроил ...ЧеРРчиль....))). В 18-м году)). В. Висоцький!!
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Все интереснее и интереснее. Как же приятно читать, как вата в Даунбаской Нищей Резервации сама себя пожирает
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Вот шо ждет РФ после убийства путина, то что происходит в лднр - слегка изуродованное, но все же зеркальное отражение политической модели путинского "русского мира", без абсолютной власти этот мир ждет хаос, любого уровня выборы в такой системе невозможны, профанация выборов пожалуйста, но о демократической модели лучше не вспоминать , "избранники" просто перебьют друг друга до окончания каденции, это реально происходит в лднр и такое же будет происходить в РФ, не сомневайтесь. Зачем там вообще выборы проводить, не понимаю...
Наверное суркова все же перехвалили, грустно как-то это его творение "лднр" выглядит, бесперспективно.
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м-да...придется сбу проводить спецоперацию по вывозу и губаревых с лугандона....
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больше взрывов, больше гру с фсб, даёшь бруцин с рицином!!!
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Пушилин - двойной агент - либо гру, либо фсб... потом будут говорить, что украинские диверсанты его ликвидировали!
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молись своему не каноничному сектантскому богу, губарь, чтоб жена была в руказ биндеровцев, хохлов или карателей, бо если она в кругу попочленцев - сам знаешь шо дальше будет...
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Ірина Довгань дает показания в суде ГААГА
Я жива. Поэтому я могу рассказать Вам, уважаемые прокуроры Гааги, о пережитом. Но, очень многим украинским женщинам и мужчинам на Донбассе повезло меньше, чем мне. И я несу ответственность за каждого погибшего, каждого пострадавшего в этом искусственно созданном соседями конфликте.Я надеюсь на помощь мирового сообщества в наказании преступников.
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В Донецке с 2014го трэш и угар - бандитский рай.
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должно быть на рекламе - хероям новоотсосии теплый или горячий прием...
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"У Донецьку сьогодні треш і угар": дружина Губарєва зникла, його партію захопили, з'їзд комуністів підірвали - Пушилін зачищає будь-яку опозицію, - журналіст Казанський - Цензор.НЕТ 166В оккупированном Донецке похищена жена кандидата
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Очень хорошо! Биомасса сама себе пожирает!
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та она зараз мабуть лиськає щось)) якісь рогатих обробляє))
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Чувствуют крысы "новоросские" шо пришел конец их шабашу, и что б не повторить участь курино - новоросского "фельдмаршала" захераста, прячутся по норам. Ну ничего, Украина еще вернет свои "долги" этим мразям! Первые три уже "оформились"- кто на лифте покатался,кто в кафе "пужинал"! Следующие на подходе ! И потому все будет Украина - и она лучшая !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В Донецке сегодня трэш и угар": жена Губарева пропала, его партию захватили, съезд коммунистов подорвали - Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский
 
 
 
 
 
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