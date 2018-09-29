 "В Донецке сегодня трэш и угар": жена Губарева пропала, его партию захватили, съезд коммунистов подорвали - Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Казанский пишет на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.
"В Донецке сегодня трэш и угар": жену Губарева похитили, съезд коммунистов подорвали, Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский:
Жену Павла Губарева похитили, она не отвечает на звонки, скорее всего арестована. Партия "Свободный Донбасс", которую возглавляло семейство Губаревых, рейдерски захвачена группировкой людей Пушилина. Сегодня прошел съезд этой организации, на который людей Губаревых не допустили. Захвачены также подконтрольные Губаревым СМИ.
На съезде "коммунистической партии ДНР", который проходил сегодня, произошел теракт. Ранены несколько человек.
Пошла жесткая зачистка любой оппозиции к Пушилину.
Особенно смешно читать сейчас возмущенные посты сторонников Губарева. Жучковский сокрушается, что устроили Северную Корею в Донецке. А чего сокрушаться? Ведь ровно этого с самого начала и хотели. Когда четыре года убивали и пытали людей в подвалах, в том и числе и своих соратников, дурачков, которые поверили в Новороссию - это что было? Когда избивали дубьем, резали ножами в мирном городе сторонников Украины, это что было? Разве не Северная Корея? Почему-то все любители сталинщины и черносотенства всегда убеждены, что репрессировать, бить и сажать в тюрьмы будут кого-то другого, а не их. Но нет. В тоталитарных образованиях все одинаково бесправны. Сегодня ты лидер, а завтра враг народа. Вот и с Пашей так.
Что хотели, то и получили. Русский мир - он такой. Ну ничего, главное - не Европа".
Боевики заявляют, что сработало безоболочное взрывное устройство (100-150 граммов в тротиловом эквиваленте). Уже известно о четырех пострадавших.
Напомним, Хакимзянов в 2014 году являлся так называемым "министром обороны" боевиков. В мае 2014 года во время боя с бойцами "Азова" был взят в плен. 15 сентября 2014 года вернулся на оккупированный Донбасс путем обмена на пленного солдата ВСУ. В ноябре был внесен в "черный список" ЕС.
Вот горе то какое...
🤣
-какой?
у дауна губарева жена пропала
у них там кандидатопад - я бы повременил,
ублюдки жмурят друг друга с завидным успехом
Та нi хлоп,ята..! в Донецьку с,однi звичайний рузки мир
Наверное суркова все же перехвалили, грустно как-то это его творение "лднр" выглядит, бесперспективно.
Я жива. Поэтому я могу рассказать Вам, уважаемые прокуроры Гааги, о пережитом. Но, очень многим украинским женщинам и мужчинам на Донбассе повезло меньше, чем мне. И я несу ответственность за каждого погибшего, каждого пострадавшего в этом искусственно созданном соседями конфликте.Я надеюсь на помощь мирового сообщества в наказании преступников.