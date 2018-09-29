 Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко

Об этом он сказал в ходе торжеств по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук Украины в субботу в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я буду откровенен: я не могу сегодня назвать даже приблизительно сроки решения о миротворческой миссии, даже не могу их уверенно прогнозировать, когда это произойдет… Но это то, что точно необходимо Украине, это то, что отвечает нашим национальным интересам, и многосложность этого задания не означает, что мы не должны настойчиво над этим работать", - сказал президент.
Порошенко подчеркнул, что миротворческая миссия ООН – это "не мир, но уже точно не война".
"Миротворцы ООН на всей территории оккупированного Донбасса с выходом на неконтролируемый участок украинско-российской границы гарантируют прекращение активных боевых действий. Когда там будет миротворческий корпус, Россия будет вынуждена вывести свои оккупационные регулярные войска, а миротворцы разоружат незаконные вооруженные формирования, и это значительно уменьшит риск эскалации полномасштабной войны с Россией. Миротворцы смогут добиться отсутствия жертв среди наших военных и среди мирного населения", - рассказал глава государства.
Он также подчеркнул, что введение миротворцев остановит отправку наемников и вооружения и "наконец-то откроет путь политическому урегулированию ситуации, связанной с российской агрессией, – путь к миру на приемлемых для Украины условиях и с возвращением оккупированных территорий".
Порошенко отметил, что оккупированные территории будут возвращены Украине, которая никогда не возвратится под влияние России.
У него договорняк с Пуйлом, из-за липецкой хвабрики.
🤣
Президент Петр Порошенко рассчитывает, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций будет размещена на Донбассе в текущем году. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), передают Українські Новини.
Пиши на украинском, если русского не понимаешь...
Кстати, нам, в первом классе, дали домашнее задание по слову "рассчитывать", а ты его ещё не проходил?
2. Когда эта миссия будет - ХЗ. Может и никогда - Порошенко
Вывод из его же слов: Пока будет Офшорник - будет оккупация
ПакистанПервая индо-пакистанская война[2]1950-1959[править | править код]ПродолжительностьНазваниеМестоположениеПричинаПрим.НачалоОкончание19561967Первые Чрезвычайные вооруженные силы ООН I[en] (ЧВС ООН I / UNEF I) Египет
ИзраильВторая арабо-израильская война
Шестидневная война[3]июнь 1958декабрь 1958Группа ООН по наблюдению в Ливане (ЮНОГИЛ / UNOGIL) ЛиванЛиванский кризис 1958 года[4]1960-1969[править | править код]ПродолжительностьНазваниеМестоположениеПричинаПрим.НачалоОкончание19601964Операция ООН в Конго (ОНУК / ONUC) Демократическая Республика КонгоКонголезский кризис[5]19621963Силы безопасности ООН в Западной Новой Гвинее (СБООН / UNSF) Нидерландская Новая ГвинеяВооружённое столкновение между Нидерландами и Индонезией за независимость Западной Новой Гвинеи[6]19631964
🤑
А потом уже договариваться будут с новым правительством. Минимум через год введут. Или позже.
- прошу записуватись
п.с .
прожили уже 4- роки без лУгандонів- та даунбабовців...- проживем і ще найближчі 44-ри..
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Ну да. Миротворцы - всех "умиротворят". Такое работает там, где стороны - решили и постановили и придерживаются и то... Идите в нет. Значит решение вопроса не в этой плоскости. Это? Лишь "благие намерения", а не "благое". Нужно не решать, а решить. Как? В "руках" тех - хто решает.
. Роналду !, ни куя не през. идент, но но ни куя и не пэтя! відчуйте різницю!:
обіцянками годував....
давай і про миротворців такуж платівку став