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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (757) ООН (2587) Порошенко (15501) Донбасс (17052)

 Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на данный момент не может спрогнозировать сроки возможного решения Совета безопасности ООН о введении миротворцев на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом он сказал в ходе торжеств по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук Украины в субботу в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я буду откровенен: я не могу сегодня назвать даже приблизительно сроки решения о миротворческой миссии, даже не могу их уверенно прогнозировать, когда это произойдет… Но это то, что точно необходимо Украине, это то, что отвечает нашим национальным интересам, и многосложность этого задания не означает, что мы не должны настойчиво над этим работать", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что миротворческая миссия ООН – это "не мир, но уже точно не война".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вместе с США, Францией и Германией внесет в Совбез ООН проект резолюции по миротворцам на Донбассе, - Климкин

"Миротворцы ООН на всей территории оккупированного Донбасса с выходом на неконтролируемый участок украинско-российской границы гарантируют прекращение активных боевых действий. Когда там будет миротворческий корпус, Россия будет вынуждена вывести свои оккупационные регулярные войска, а миротворцы разоружат незаконные вооруженные формирования, и это значительно уменьшит риск эскалации полномасштабной войны с Россией. Миротворцы смогут добиться отсутствия жертв среди наших военных и среди мирного населения", - рассказал глава государства.

Он также подчеркнул, что введение миротворцев остановит отправку наемников и вооружения и "наконец-то откроет путь политическому урегулированию ситуации, связанной с российской агрессией, – путь к миру на приемлемых для Украины условиях и с возвращением оккупированных территорий".

Читайте также: Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук

Порошенко отметил, что оккупированные территории будут возвращены Украине, которая никогда не возвратится под влияние России.

Источник: https://censor.net.ua/n3088750
 
 
 Топ комментарии
 
Стесняюсь спросить....а когда Роттердам+ закончится? А когда депутатская неприкосновенность закончится? И самое главное--КОГДА ПАДЛЮКА ВРАТЬ ПЕРЕСТАНЕШЬ НАКОНЕЦ?
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1. Освобождение Дамбаца может быть только мырумырным путем через миссию ООН - Порошенко
2. Когда эта миссия будет - ХЗ. Может и никогда - Порошенко
Вывод из его же слов: Пока будет Офшорник - будет оккупация
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Когда будут отправлены миротворцы на дамбас и когда дамбас будет освобожден Петя не знает хотя каждый год говорил что уж етой осенью точно освободим. Зато пенсиями, водой и електроенергией даунбасят будем за счет украинцев.
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Будут когда рашку дожмут санкциями но не в ближайшее время точно.
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Якщо педерацію дожмуть санкціями і вони вийдуть звідти, то колорадів буде знищено. Які ще миротворці можуть бути?
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Значит через 2 недели, бля буду, Вальцман так сказал. А раз сказал,значит ослобонят. Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5427
У него договорняк с Пуйлом, из-за липецкой хвабрики.
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Ти- смішний брехунець- обіцяльник!
🤣
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Да со сроками у него всегда были проблемы но уже начинает умнеть и говорить более туманно о датах..
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впринципе логично - из волшебного житипоновому1 в витиевато-ниочемно-абстрактное житипоновому2
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Рассчитывает..., т.е. надеется, при разговоре с Тиллерсоном.

Пиши на украинском, если русского не понимаешь...
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я забыл спросить у тролля типа тебя на каком языке мне писать. Вот когда создашь свой ресурс, если конечно в твоей пустой чепепушке хватит мозгов, там и будешь командовать, а пока иди уроки делай
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Тогда спроси у того, кто понимает слово "рассчитывать".

Кстати, нам, в первом классе, дали домашнее задание по слову "рассчитывать", а ты его ещё не проходил?
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Кстати, после "нам" запятая не ставится.Это так, для общего развития.
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Кстати, если начнёшь умничать ,после "классе" тоже запятой не нужно.Это так ,олигофрену.
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Походу токо шо "чернорота" поперхнулась, у пеци "брехалка" поломалась.
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1. Освобождение Дамбаца может быть только мырумырным путем через миссию ООН - Порошенко
2. Когда эта миссия будет - ХЗ. Может и никогда - Порошенко
Вывод из его же слов: Пока будет Офшорник - будет оккупация
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Стесняюсь спросить....а когда Роттердам+ закончится? А когда депутатская неприкосновенность закончится? И самое главное--КОГДА ПАДЛЮКА ВРАТЬ ПЕРЕСТАНЕШЬ НАКОНЕЦ?
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Когда будут отправлены миротворцы на дамбас и когда дамбас будет освобожден Петя не знает хотя каждый год говорил что уж етой осенью точно освободим. Зато пенсиями, водой и електроенергией даунбасят будем за счет украинцев.
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"хотя каждый год говорил что уж етой осенью точно освободим." Цитаты "говорящие" по годах в "студию" или признай что - являешься пустозвонный балабол.
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Назовите мне хоть одну миротворческую миссию ООН при внешней агрессии..Спасибо..
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Так и тут сбрехало это соевое падло. Ведь он же знает, что при этих условиях и реалиях никогда там не будет ООН.
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боюсь это возможно, но лишь под соусом "внутреннего конфликта".. со всеми вытекающими..
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ПричинаПрим.НачалоОкончаниес 1948 года по настоящее времяОрган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия[en] (ОНВУП / UNTSO)Ближний ВостокПервая арабо-израильская война[1]c 1949 года по настоящее времяГруппа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане(ГВНООНИП / UNMOGIP)Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8072 Индия
Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8072 ПакистанПервая индо-пакистанская война[2]1950-1959[править | править код]ПродолжительностьНазваниеМестоположениеПричинаПрим.НачалоОкончание19561967Первые Чрезвычайные вооруженные силы ООН I[en] (ЧВС ООН I / UNEF I)Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8072 Египет
Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8072 ИзраильВторая арабо-израильская война
Шестидневная война[3]июнь 1958декабрь 1958Группа ООН по наблюдению в Ливане (ЮНОГИЛ / UNOGIL)Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8072 ЛиванЛиванский кризис 1958 года[4]1960-1969[править | править код]ПродолжительностьНазваниеМестоположениеПричинаПрим.НачалоОкончание19601964Операция ООН в Конго (ОНУК / ONUC)Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8072 Демократическая Республика КонгоКонголезский кризис[5]19621963Силы безопасности ООН в Западной Новой Гвинее (СБООН / UNSF)Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8072 Нидерландская Новая ГвинеяВооружённое столкновение между Нидерландами и Индонезией за независимость Западной Новой Гвинеи[6]19631964
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Этих миссий немерянно если стране они нужны-- а если кругом предательство какая может быть миссия ???
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Вы не путаете группы наблюдателей с военным контингентом..?
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а как же фееричное выступление на Генассамблеи ООН где кацапы: "Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали" Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2274 ну ладно хоть к лаврову зашол территорию пометил Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1690
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Извинился за АТО в считанные часы и дни, а потом по новой пошёл брехать. А пипл хавает ((. Тема с миротворцами изначально была тухлая. Или сами выгоняем оккупанта. Или признаем территорию утраченной. Создаётся впечатление, что тему миротворцев замутили педро с ху...лом, чтобы заморозить конфликт на десятилетия.
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Тема с миротворцами изначально выиграшная. Можно без кронца о них говорить, их ждать, на них надеяться, и ничего не делать. Вот для чего она нужна, чтобы ничего не делать!
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Відволікає увагу від себе, любимого, та своїх посіпак!
🤑
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До выборов там точно никого не будет.

А потом уже договариваться будут с новым правительством. Минимум через год введут. Или позже.
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Сначала пройдут президентские, потом парламетнские, а потом только наунут говорить. Когда у вас выборы в Раду? в ноябре 2019. Так вот. Подчеркиваю. В декабре 2019 только начнут муссировать эту тему. Потом праздники, потом п...здеж, потом еще какая-нибудь инициатива Путина, потом РФия согласия не даст. И так по кругу.
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Буду искренним ...не знаю )) А каким ты был,когда плел про ато ,за личини часи ?
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А зачем с кем-то согласовывать. Поставить перед миротворцами детей и женщин и вперед до границы! Не верю, что Путин отдаст приказ в них стрелять.
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Если бы на его шоколадной фабрике рабочий заявил, что не может даже приблизительно сказать, когда он выполнит норму, через 5 минут он бы уже не работал... Хорошо быть презом - никакой ответственности...
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хто тут ( ключове) із дописувачів запвтра іде в "лобову" звільнювати дАунбабве ...
- прошу записуватись
п.с .
прожили уже 4- роки без лУгандонів- та даунбабовців...- проживем і ще найближчі 44-ри..
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о ты такой ""бОрзый" на расстоянии Не можу навіть приблизно назвати терміни появи миротворчої місії ООН на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4175 - в окопы не пробовал ..., освободитель ты наш - что здыхать не хочется, пусть другие ..., здесь проще вумничать - чьмо ты гребаное
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"Когда там будет миротворческий корпус, Россия будет вынуждена вывести свои оккупационные регулярные войска, а миротворцы разоружат незаконные вооруженные формирования..."
Ну да. Миротворцы - всех "умиротворят". Такое работает там, где стороны - решили и постановили и придерживаются и то... Идите в нет. Значит решение вопроса не в этой плоскости. Это? Лишь "благие намерения", а не "благое". Нужно не решать, а решить. Как? В "руках" тех - хто решает.
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Не унывай пэця. Главное перед выборами-информвбросы.
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Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко
. Роналду !, ни куя не през. идент, но но ни куя и не пэтя! відчуйте різницю!:
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потому что не будет никогда там миротворцев ООН. Ну разве российские.
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судячи з того що ти наробив за 4 роки в Україні , навіть не враховуючи твоїх подвигів до цього, то миротворців на даунбазі НІКОЛИ НЕБУДЕ
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отакої, про безвіз ти три роки патякав Не можу навіть приблизно назвати терміни появи миротворчої місії ООН на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9702
обіцянками годував....
давай і про миротворців такуж платівку став
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко
 
 
 
 
 
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