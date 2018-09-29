 Не могу даже приблизительно назвать сроки появления миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко

Об этом он сказал в ходе торжеств по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук Украины в субботу в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я буду откровенен: я не могу сегодня назвать даже приблизительно сроки решения о миротворческой миссии, даже не могу их уверенно прогнозировать, когда это произойдет… Но это то, что точно необходимо Украине, это то, что отвечает нашим национальным интересам, и многосложность этого задания не означает, что мы не должны настойчиво над этим работать", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что миротворческая миссия ООН – это "не мир, но уже точно не война".

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"Миротворцы ООН на всей территории оккупированного Донбасса с выходом на неконтролируемый участок украинско-российской границы гарантируют прекращение активных боевых действий. Когда там будет миротворческий корпус, Россия будет вынуждена вывести свои оккупационные регулярные войска, а миротворцы разоружат незаконные вооруженные формирования, и это значительно уменьшит риск эскалации полномасштабной войны с Россией. Миротворцы смогут добиться отсутствия жертв среди наших военных и среди мирного населения", - рассказал глава государства.

Он также подчеркнул, что введение миротворцев остановит отправку наемников и вооружения и "наконец-то откроет путь политическому урегулированию ситуации, связанной с российской агрессией, – путь к миру на приемлемых для Украины условиях и с возвращением оккупированных территорий".

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Порошенко отметил, что оккупированные территории будут возвращены Украине, которая никогда не возвратится под влияние России.