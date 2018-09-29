 Офицер Управления патрульной полиции задержан в Киеве за получение 600 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Полицейский в сентябре 2018 г. требовала от гражданина Украины взятку в размере 600 долларов за влияние на принятие решения о внесении изменений в электронные базы данных о совершенных им административных правонарушений и возвращения предварительно изъятого водительского удостоверения.
Указанную сумму Якименко получил двумя частями, а именно: 10.09.2018 - в размере 400 долларов и 29.09.2018 - 200 долларов, что задокументировано при проведении негласных следственных (розыскных) действий.
После получения второй части взятки подозреваемого офицера полиции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и об отстранении от занимаемой должности.
ты ба,как оно всё меняется..