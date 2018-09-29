 Порошенко подписал закон о "едином окне" на таможне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

Законом вносятся изменения в Таможенный кодекс и в ряд законов Украины в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

"Я буду способствовать как борьбе с контрабандой, так и защите сервиса субъектов хозяйствования", - прокомментировал Глава государства подписания Закона.

"Это прозрачное и открытое окно для субъектов хозяйствования, открытое для бизнеса, открытое для инвестиций и точно улучшит инвестиционный климат в государстве", - подчеркнул он.

Реализация Закона позволит полноценно ввести механизм "единого окна" путем оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, что ускорит процесс проведения экспортно-импортных операций и, соответственно, улучшит инвестиционную привлекательность и рейтинговые показатели Украины, такие как Doing Business и Индекс эффективности логистики.

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Принятие Закона, в частности обеспечит оптимизацию и упрощение процедур проведения государственных видов контроля при осуществлении внешнеэкономических операций; уменьшит количество контролирующих органов в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в местах таможенного оформления товаров и транспортных средств внутри страны; улучшит экспортный потенциал Украины; уменьшит расходы субъектов внешнеэкономической деятельности, экспортирующих товары из Украины; уменьшит количество разрешительных документов, предоставляемых при таможенном оформлении товаров и их пропуске через таможенную границу Украины; уменьшит административное давление и финансовые затраты для бизнеса благодаря уменьшению количества контролирующих органов, с которыми взаимодействуют субъекты внешнеэкономической деятельности; уменьшит риск коррупционных действий за счет внедрения безбумажного взаимодействия между должностными лицами государственных органов и субъектами хозяйствования.

Кроме того, введение норм Закона обеспечит выполнение ряда международно-правовых обязательств Украины в рамках Всемирной торговой организации: по созданию и поддержке единого окна, предусмотренного пунктом 4 статьи 10 Соглашения об упрощении процедур торговли, которая является частью Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации; по приведению существующих сегодня процедур контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и законодательных оснований для их осуществления в соответствии с Соглашением ВТО "О применении санитарных и фитосанитарных мер", которая является неотъемлемой частью Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации и обязательна для всех членов ВТО, в том числе и для Украины.

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