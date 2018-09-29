 Порошенко подписал закон о "едином окне" на таможне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.
Законом вносятся изменения в Таможенный кодекс и в ряд законов Украины в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
"Я буду способствовать как борьбе с контрабандой, так и защите сервиса субъектов хозяйствования", - прокомментировал Глава государства подписания Закона.
"Это прозрачное и открытое окно для субъектов хозяйствования, открытое для бизнеса, открытое для инвестиций и точно улучшит инвестиционный климат в государстве", - подчеркнул он.
Реализация Закона позволит полноценно ввести механизм "единого окна" путем оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, что ускорит процесс проведения экспортно-импортных операций и, соответственно, улучшит инвестиционную привлекательность и рейтинговые показатели Украины, такие как Doing Business и Индекс эффективности логистики.
Принятие Закона, в частности обеспечит оптимизацию и упрощение процедур проведения государственных видов контроля при осуществлении внешнеэкономических операций; уменьшит количество контролирующих органов в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в местах таможенного оформления товаров и транспортных средств внутри страны; улучшит экспортный потенциал Украины; уменьшит расходы субъектов внешнеэкономической деятельности, экспортирующих товары из Украины; уменьшит количество разрешительных документов, предоставляемых при таможенном оформлении товаров и их пропуске через таможенную границу Украины; уменьшит административное давление и финансовые затраты для бизнеса благодаря уменьшению количества контролирующих органов, с которыми взаимодействуют субъекты внешнеэкономической деятельности; уменьшит риск коррупционных действий за счет внедрения безбумажного взаимодействия между должностными лицами государственных органов и субъектами хозяйствования.
Кроме того, введение норм Закона обеспечит выполнение ряда международно-правовых обязательств Украины в рамках Всемирной торговой организации: по созданию и поддержке единого окна, предусмотренного пунктом 4 статьи 10 Соглашения об упрощении процедур торговли, которая является частью Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации; по приведению существующих сегодня процедур контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и законодательных оснований для их осуществления в соответствии с Соглашением ВТО "О применении санитарных и фитосанитарных мер", которая является неотъемлемой частью Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации и обязательна для всех членов ВТО, в том числе и для Украины.
"Хочу подчеркнуть, я не оправдываюсь. Наоборот - я напрямую обвиняю своих политических оппонентов в Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре, в подыгрывании российской пропаганде, очень хорошо скоординированной, в жажде любой ценой прийти к украинской власти", - подчеркнул Глава государства
Порошенко отметил, что в полной мере испытал на себе, что значит российская экономическая война, российская блокада. "Я не открою для вас Америку, если напомню, что я пришел во власть из бизнеса. Это было всем известно, когда меня избрали Президентом"
И после аннексии Крыма Россия конфисковала у меня Севастопольский морской завод. Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. Я каждый раз манифестирую это, внося его в свою электронную декларацию, которую в соответствии с законом я заполняю ежегодно", - подчеркнул Президент.
Глава государства также отдельно остановился на вопросе Липецкой кондитерской фабрики. "По приказу Путина как актив она с первых дней агрессии была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это - технология. Он намеренно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики", - подчеркнул Порошенко и добавил: "Оппозиция все понимала, но пас от Кремля приняла
А что касается "Рошен", еще в шестнадцатом году я передал его в доверительную собственность "Ротшильду". И сотни миллионов в год "Рошен" перечисляет на поддержку украинской армии", - отметил Глава государства.
"Еще одно - на днях компания, которая по поручению управляет моими активами, смогла договориться о продаже "Кузни на Рыбацком". Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности государства - вы видите и "Гюрза", и "Кентавр", и многое другое ... Хочу в полной мере избежать конфликта интересов и поэтому пусть у него будет другой собственник. Но вы поймете почему - в связи с ролью в обороноспособности - владелец должен быть отечественный"
"У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - заявил Президент.
Виктор Потоцкий c0ec5c80
А когда подпишет отказ от липецкой фабрики и Рошена?
И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - заявил Президент.
И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - заявил Президент.
Российское судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", задержано в южнокорейском порту Пусан.
Задержание связано с тем, что на компанию "Гудзон" наложены санкции США.
"Агент не раскрывает точные причины, по которым не выдает разрешение, действует ли он по своей инициативе или чьей-либо другой, мы пока не знаем", - пишет Интерфакс..
Напомним, США наложили санкции на российские судоходные компании и шесть судов за трансфер переработанной нефти на борт кораблей Северной Кореи.
Под санкции попали российские компании "Приморье Мэритайм Лоджистикс" и "Гудзон Шиппинг", а также менеджмент российского торгового судна "Патриот". Как установили в Министерстве финансов США, "Патриот" осуществил два трансфера нефти на борт кораблей КНДР. Кроме того, Министерство финансов США выделило еще пять кораблей, связанных с компанией "Гудзон": "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь".
Или Вашингтонский обком клизму вставил???
🤑
У меня соседи такие есть. Нихра работать не хотят и только ждут подачки от государства.
Так вот зачем они мне что бы я им что то дела? Пусть сидят и ждут...
Точно так же и мы для США. Народ с атрофированным мозгом после СССР почему торешил что за них кто то должен сделать чтото!
но шара увы в прошлом
Заробітчани мають віддавати 30% доходу при в'їзді в Україну!