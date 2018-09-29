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 Политика Украины, Экономика
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 Порошенко подписал закон о "едином окне" на таможне

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

Законом вносятся изменения в Таможенный кодекс и в ряд законов Украины в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

"Я буду способствовать как борьбе с контрабандой, так и защите сервиса субъектов хозяйствования", - прокомментировал Глава государства подписания Закона.

"Это прозрачное и открытое окно для субъектов хозяйствования, открытое для бизнеса, открытое для инвестиций и точно улучшит инвестиционный климат в государстве", - подчеркнул он.

Реализация Закона позволит полноценно ввести механизм "единого окна" путем оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, что ускорит процесс проведения экспортно-импортных операций и, соответственно, улучшит инвестиционную привлекательность и рейтинговые показатели Украины, такие как Doing Business и Индекс эффективности логистики.

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Принятие Закона, в частности обеспечит оптимизацию и упрощение процедур проведения государственных видов контроля при осуществлении внешнеэкономических операций; уменьшит количество контролирующих органов в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в местах таможенного оформления товаров и транспортных средств внутри страны; улучшит экспортный потенциал Украины; уменьшит расходы субъектов внешнеэкономической деятельности, экспортирующих товары из Украины; уменьшит количество разрешительных документов, предоставляемых при таможенном оформлении товаров и их пропуске через таможенную границу Украины; уменьшит административное давление и финансовые затраты для бизнеса благодаря уменьшению количества контролирующих органов, с которыми взаимодействуют субъекты внешнеэкономической деятельности; уменьшит риск коррупционных действий за счет внедрения безбумажного взаимодействия между должностными лицами государственных органов и субъектами хозяйствования.

Кроме того, введение норм Закона обеспечит выполнение ряда международно-правовых обязательств Украины в рамках Всемирной торговой организации: по созданию и поддержке единого окна, предусмотренного пунктом 4 статьи 10 Соглашения об упрощении процедур торговли, которая является частью Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации; по приведению существующих сегодня процедур контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и законодательных оснований для их осуществления в соответствии с Соглашением ВТО "О применении санитарных и фитосанитарных мер", которая является неотъемлемой частью Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации и обязательна для всех членов ВТО, в том числе и для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: В Украине за 4 года было больше реформ, чем за весь период независимости

Источник: https://censor.net.ua/n3088747
 
 
 Топ комментарии
 
Иногда хочется.,чтобы выборы были уже завтра. Чтобы еще полгода не выслушивать популиста порошенко, чтобы полгода не слушать какой он патриот своей же разграбленной его командой страны. Чтобы полгода нынешняя власть не укрепляла медведчука и рыгов, чтобы полгода луцик не сотрудничал с фсб и много-много чего еще. Ярмарка тщеславия во время войны просто преступна. Как и преступно за госсчет ездить по стране со своими предвыборными лозунгами.
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А когда подпишет отказ от липецкой фабрики и Рошена?
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40млн сидят и ждут когда же кто-то то вместо них вставит "клизму"!
У меня соседи такие есть. Нихра работать не хотят и только ждут подачки от государства.
Так вот зачем они мне что бы я им что то дела? Пусть сидят и ждут...
Точно так же и мы для США. Народ с атрофированным мозгом после СССР почему торешил что за них кто то должен сделать чтото!
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А когда подпишет отказ от липецкой фабрики и Рошена?
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Витя! ты свои мозги в стаканчике со вставными зубами держишь?
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"У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - заявил Президент.
"Хочу подчеркнуть, я не оправдываюсь. Наоборот - я напрямую обвиняю своих политических оппонентов в Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре, в подыгрывании российской пропаганде, очень хорошо скоординированной, в жажде любой ценой прийти к украинской власти", - подчеркнул Глава государства
Порошенко отметил, что в полной мере испытал на себе, что значит российская экономическая война, российская блокада. "Я не открою для вас Америку, если напомню, что я пришел во власть из бизнеса. Это было всем известно, когда меня избрали Президентом"

И после аннексии Крыма Россия конфисковала у меня Севастопольский морской завод. Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. Я каждый раз манифестирую это, внося его в свою электронную декларацию, которую в соответствии с законом я заполняю ежегодно", - подчеркнул Президент.

Глава государства также отдельно остановился на вопросе Липецкой кондитерской фабрики. "По приказу Путина как актив она с первых дней агрессии была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это - технология. Он намеренно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики", - подчеркнул Порошенко и добавил: "Оппозиция все понимала, но пас от Кремля приняла

А что касается "Рошен", еще в шестнадцатом году я передал его в доверительную собственность "Ротшильду". И сотни миллионов в год "Рошен" перечисляет на поддержку украинской армии", - отметил Глава государства.

"Еще одно - на днях компания, которая по поручению управляет моими активами, смогла договориться о продаже "Кузни на Рыбацком". Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности государства - вы видите и "Гюрза", и "Кентавр", и многое другое ... Хочу в полной мере избежать конфликта интересов и поэтому пусть у него будет другой собственник. Но вы поймете почему - в связи с ролью в обороноспособности - владелец должен быть отечественный"

"У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - заявил Президент.

Порошенко подписал закон о "едином окне" на таможне - Цензор.НЕТ 407 Виктор Потоцкий c0ec5c80

А когда подпишет отказ от липецкой фабрики и Рошена?
И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - заявил Президент.

И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - заявил Президент.
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Российское судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", задержано в южнокорейском порту Пусан.

Задержание связано с тем, что на компанию "Гудзон" наложены санкции США.
"Агент не раскрывает точные причины, по которым не выдает разрешение, действует ли он по своей инициативе или чьей-либо другой, мы пока не знаем", - пишет Интерфакс..
Напомним, США наложили санкции на российские судоходные компании и шесть судов за трансфер переработанной нефти на борт кораблей Северной Кореи.
Под санкции попали российские компании "Приморье Мэритайм Лоджистикс" и "Гудзон Шиппинг", а также менеджмент российского торгового судна "Патриот". Как установили в Министерстве финансов США, "Патриот" осуществил два трансфера нефти на борт кораблей КНДР. Кроме того, Министерство финансов США выделило еще пять кораблей, связанных с компанией "Гудзон": "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь".
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правильное название - ватастополь арестован
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Иногда хочется.,чтобы выборы были уже завтра. Чтобы еще полгода не выслушивать популиста порошенко, чтобы полгода не слушать какой он патриот своей же разграбленной его командой страны. Чтобы полгода нынешняя власть не укрепляла медведчука и рыгов, чтобы полгода луцик не сотрудничал с фсб и много-много чего еще. Ярмарка тщеславия во время войны просто преступна. Как и преступно за госсчет ездить по стране со своими предвыборными лозунгами.
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Только в свободной стране возможны выборы "уже завтра", в стране терпил - надо потерпеть!
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Наступна влада завжди гірше попередньої. Доведено Україною.
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А кого предлагаете после этого "завтра" выслушивать последующие 4 года ?
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Почему четыре? Мадам, вы из Омериги или расии?
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Аггга, не пройшло и 4.5 года...
Или Вашингтонский обком клизму вставил???
🤑
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40млн сидят и ждут когда же кто-то то вместо них вставит "клизму"!
У меня соседи такие есть. Нихра работать не хотят и только ждут подачки от государства.
Так вот зачем они мне что бы я им что то дела? Пусть сидят и ждут...
Точно так же и мы для США. Народ с атрофированным мозгом после СССР почему торешил что за них кто то должен сделать чтото!
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ну я понимаю тебе хочется чтоб лохи пахали за еду
но шара увы в прошлом Порошенко подписал закон о "едином окне" на таможне - Цензор.НЕТ 4868
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интересно а если я скажу что просто гулял - ты с мну тож сдерешь
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остались "единые двери" и "единые ворота", но то для следующих реформ.
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неа мы 100500 рехВорм так просто не отдадим Порошенко подписал закон о "едином окне" на таможне - Цензор.НЕТ 4591
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Нахрена он этот закон сейчас подписывает? Это ЕО с февраля является обязательным для оформления ГТД и уже вылезли все косяки и минусы этой системы ! ПО сырое, как им пользоваться таможенным инспекторам не объяснили (особенно ДПМА "Борисполь"), брокеры разбираются сами (никаких инструкций нигде нет!), серверы периодически глючат. Но самое основное - ЕО не отменило то, что надо было делать без ЕО, и получается что никаких улучшений и и оптимизации осуществления контрольных процедур де-факто НЕТ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о "едином окне" на таможне
 
 
 
 
 
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