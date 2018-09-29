 Силового освобождения оккупированной части Донбасса не будет, - Порошенко

Об этом он заявил в ходе торжеств по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук Украины в субботу в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй Чеченской войны. Путинский сценарий, который его радует, нам не нужен, и мы этого не допустим - сценарий, когда Кремль уничтожал мирное население "ковровым" бомбардированием. И мы здесь тоже хотим сказать, что Украина – не Россия. Мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь", - сказал президент.

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Порошенко вновь подчеркнул, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации, связанной с агрессией России, является квинтэссенцией его стратегии борьбы за мир и деоккупацию.

"Да, стратегия не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки… Политико-дипломатическая стратегия – залог мира во всей Украине, в том числе на прифронтовой Харьковщине. Вы должны знать, что президент не сделает ни одного шага, который бы поставил под риск мирную работу Харьковской области", - сказал он.

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