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 Политика Украины
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 Силового освобождения оккупированной части Донбасса не будет, - Порошенко

Силового сценария освобождения Донбасса не будет, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он заявил в ходе торжеств по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук Украины в субботу в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй Чеченской войны. Путинский сценарий, который его радует, нам не нужен, и мы этого не допустим - сценарий, когда Кремль уничтожал мирное население "ковровым" бомбардированием. И мы здесь тоже хотим сказать, что Украина – не Россия. Мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом

Порошенко вновь подчеркнул, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации, связанной с агрессией России, является квинтэссенцией его стратегии борьбы за мир и деоккупацию.

"Да, стратегия не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки… Политико-дипломатическая стратегия – залог мира во всей Украине, в том числе на прифронтовой Харьковщине. Вы должны знать, что президент не сделает ни одного шага, который бы поставил под риск мирную работу Харьковской области", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088746
 
   
 Топ комментарии
 
Чотири роки мантр про безальтернативне миролюбство від петі.. Одними політико-дипломатичними методами визволити донбас не вдасться - це намагання вживити в організм України гнійник.. Для визволення донбасу потрібно використовувати ще й військовий та економічний тиск на окуповані території.. Може для початку треба відмовитися від нікчемних перемирь , заблокувати переміщення вантажів до орків та вже почати використовувати такий інструмент як закриття КПП на лінії розмежування у відповідь на обстріли позицій ЗСУ орками? Петіне миролюбство схоже на розмазування сопельок по жирних щічках..
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А что будет? Освобождение украинцев от денег и собственности? Все украинцы станут лёгкими как воздушные пупыри и улетят с Украины к такой то матери? У Порошенко есть хороший план.
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Порошенко ещё раз привселюдно подтвердил, что он - гарант оккупации рашистами Донбасса.
Пока есть Порошенко в кресле президента, рашистские оккупанты могут чувствовать себя в безопасности на Донбассе.
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но зачистка от ваты будет Силового освобождения оккупированной части Донбасса не будет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9713.так шо не расслабляйтесь,сепары
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСилового освобождения оккупированной части Донбасса не будет, - Порошенко
 
 
 
 
 
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