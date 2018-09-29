 С начала суток на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - Минобороны

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

Враг совершил провокационные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи н.п. Новозвановка, Луганское, Широкино, Чермалык, Павлополь, Водяное.

Подразделения Объединенных сил несколько раз адекватно подавляли вражескую активность из стрелкового оружия.

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Потерь стреди украинских воинов в результате боевых действий с начала текущих суток нет.