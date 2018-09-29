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 С начала суток на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - Минобороны

С начала суток по состоянию на утро зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе. Тяжелое вооружение оккупанты не применяли.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

Враг совершил провокационные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи н.п. Новозвановка, Луганское, Широкино, Чермалык, Павлополь, Водяное.

Подразделения Объединенных сил несколько раз адекватно подавляли вражескую активность из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки наемники РФ 34 раза обстреляли позиции ВСУ, четверо воинов ранены, - штаб ООС

Потерь стреди украинских воинов в результате боевых действий с начала текущих суток нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3088744
 
 
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очень хорошо, что потерь - нет!
спасибо, что живые
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Ну да, потерь нет. Только в госпиталях почти каждый день умирают раненные. Их же не засчитывают в убитые.
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да.. против этого - сказать нечего
раненные легко...тоже наверное в статистику не входят
и сама статистика...не всегда совпадает с реальностью
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Подумаешь постреляли из минометов и гранатометов. Лишь бы перемирие не нарушали. Интересно, а если шмальнуть пару раз так же по Кончезаспе ето будет считаться нарушением перемирия? Хотя какое нах. перемирие. Кто его подписывал?
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В Донецке очередной субботний взрыв, InfoResist сообщает. Пострадал съезд и кандидат от коммунистов на пост главы очень народной республики.
С начала суток на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4631
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - Минобороны
 
 
 
 
 
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