 С начала суток на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - Минобороны

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.
Враг совершил провокационные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи н.п. Новозвановка, Луганское, Широкино, Чермалык, Павлополь, Водяное.
Подразделения Объединенных сил несколько раз адекватно подавляли вражескую активность из стрелкового оружия.
Потерь стреди украинских воинов в результате боевых действий с начала текущих суток нет.
спасибо, что живые
раненные легко...тоже наверное в статистику не входят
и сама статистика...не всегда совпадает с реальностью