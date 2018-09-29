 Порошенко: Бизнеса в России у меня нет и быть не может

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом он заявил во время выступления на открытии Х Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.

"У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - заявил Президент.

"Хочу подчеркнуть, я не оправдываюсь. Наоборот - я напрямую обвиняю своих политических оппонентов в Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре, в подыгрывании российской пропаганде, очень хорошо скоординированной, в жажде любой ценой прийти к украинской власти", - подчеркнул Глава государства.

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Порошенко отметил, что в полной мере испытал на себе, что значит российская экономическая война, российская блокада. "Я не открою для вас Америку, если напомню, что я пришел во власть из бизнеса. Это было всем известно, когда меня избрали Президентом", - добавил он.

"И после аннексии Крыма Россия конфисковала у меня Севастопольский морской завод. Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. Я каждый раз манифестирую это, внося его в свою электронную декларацию, которую в соответствии с законом я заполняю ежегодно", - подчеркнул Президент.

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Глава государства также отдельно остановился на вопросе Липецкой кондитерской фабрики. "По приказу Путина как актив она с первых дней агрессии была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это - технология. Он намеренно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики", - подчеркнул Порошенко и добавил: "Оппозиция все понимала, но пас от Кремля приняла".

Глава государства отметил: "Поэтому менеджмент "Рошен" принял соломоново решение: просто взял и закрыл предприятие. И кто желает, может поехать в Липецк и проверить - замки на воротах, уволенные тысячи людей и остановка производства. Стоит и не будет запущено".

"А что касается "Рошен", еще в шестнадцатом году я передал его в доверительную собственность "Ротшильду". И сотни миллионов в год "Рошен" перечисляет на поддержку украинской армии", - отметил Глава государства.

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"Еще одно - на днях компания, которая по поручению управляет моими активами, смогла договориться о продаже "Кузни на Рыбацком". Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности государства - вы видите и "Гюрза", и "Кентавр", и многое другое ... Хочу в полной мере избежать конфликта интересов и поэтому пусть у него будет другой собственник. Но вы поймете почему - в связи с ролью в обороноспособности - владелец должен быть отечественный", - также сообщил Президент.

Порошенко обратился к присутствующим: "Я хочу извиниться за лирическое отступление от темы нашего форума, потому что иногда откровенная дезинформация и фейки слишком цепляют за живое".

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