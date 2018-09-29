 Порошенко: Бизнеса в России у меня нет и быть не может

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом он заявил во время выступления на открытии Х Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.
"У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - заявил Президент.
"Хочу подчеркнуть, я не оправдываюсь. Наоборот - я напрямую обвиняю своих политических оппонентов в Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре, в подыгрывании российской пропаганде, очень хорошо скоординированной, в жажде любой ценой прийти к украинской власти", - подчеркнул Глава государства.
Порошенко отметил, что в полной мере испытал на себе, что значит российская экономическая война, российская блокада. "Я не открою для вас Америку, если напомню, что я пришел во власть из бизнеса. Это было всем известно, когда меня избрали Президентом", - добавил он.
"И после аннексии Крыма Россия конфисковала у меня Севастопольский морской завод. Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. Я каждый раз манифестирую это, внося его в свою электронную декларацию, которую в соответствии с законом я заполняю ежегодно", - подчеркнул Президент.
Глава государства также отдельно остановился на вопросе Липецкой кондитерской фабрики. "По приказу Путина как актив она с первых дней агрессии была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это - технология. Он намеренно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики", - подчеркнул Порошенко и добавил: "Оппозиция все понимала, но пас от Кремля приняла".
Глава государства отметил: "Поэтому менеджмент "Рошен" принял соломоново решение: просто взял и закрыл предприятие. И кто желает, может поехать в Липецк и проверить - замки на воротах, уволенные тысячи людей и остановка производства. Стоит и не будет запущено".
"А что касается "Рошен", еще в шестнадцатом году я передал его в доверительную собственность "Ротшильду". И сотни миллионов в год "Рошен" перечисляет на поддержку украинской армии", - отметил Глава государства.
"Еще одно - на днях компания, которая по поручению управляет моими активами, смогла договориться о продаже "Кузни на Рыбацком". Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности государства - вы видите и "Гюрза", и "Кентавр", и многое другое ... Хочу в полной мере избежать конфликта интересов и поэтому пусть у него будет другой собственник. Но вы поймете почему - в связи с ролью в обороноспособности - владелец должен быть отечественный", - также сообщил Президент.
Порошенко обратился к присутствующим: "Я хочу извиниться за лирическое отступление от темы нашего форума, потому что иногда откровенная дезинформация и фейки слишком цепляют за живое".
Порошенко должен сидеть и общаться с прокурорами и следователями. Он уголовный преступник, ответственный не только за смерти многих тысяч людей в "котлах", в тысячах смертей из-за бедности, в эмиграции. Но, главное, Порошенко - это убийца надежды. Он убил время, и это непростительно.
С ним не о чем разговаривать. Он никто. Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко, потому что ФБР завела на него папку дел. Я разговаривал с людьми, которые знают. Дела, связанные с его офшорными счетами.
Если Порошенко нужно будет слить часть территории для победы на выборах, он это сделает. Он закроет глаза на преступление. А если ему самому придется совершить преступление, он это сделает.
Порошенко не труслив. Он в своей мерзости остается смелым.
Конечно. Сейчас они будут вкладывать эти деньги в выборы. И, я надеюсь, большую часть этих денег украдут.
Он не победит !!!
http://ua24ua.net/mihail-saakashvili-poroshenko-ne-trusliv-on-v-svoey-merzosti-ostaetsya-smelim/
🤑
если до сих пор имеет заводы-пароходы-СМИ-хренпойми...
(в чужие руки не отдал) хотя...должен был...или не должен был?
так все закручено-замуслюкано
Лживый барыга.
Да-да и еще туда же...….Роттердам++….Дюссельдорф++...подача воды с Херсона в Крым на заводы фирташа......экстрадиция вместо обменов....чЕ еще???
А если чукча имеет ввиду Козломордию, то на и заткни пасть:
https://www.youtube.com/watch?v=eFkBcs6AeL0&t=
🙄 Ну пеця, это уже ни в какие ворота не лезет
И ещё просто смешно про сто млн. Ежегодно, на Украинскую Армию. Вы хоть сами в это верите?
Несколько десятков парламентариев потребовали сегодня от президента Петра Порошенко публичного ответа по ряду вопросов - в частности, относительно возможного злоупотребления властью и наличии у главы государства бизнеса в России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором).
Соответствующее письмо-обращение обнародовал внефракционный нардеп Виктор Чумак, который будет баллотироваться на пост президента на выборах в 2019 году.
«Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов, в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, руководители фракции «Самопомич» и многие другие», - указывает Чумак.
Как свидетельствует обнародованный нардепом документ, депутаты требуют «публичного разъяснения всех фактов, которые были обнародованы украинскими и иностранными СМИ и имеют признаки преступления».
В частности Порошенко просят опровергнуть или подтвердить наличие не задекларированного имущества, выведенного в оффшоры, незадекларированного зернового и крахмального бизнеса в Российской Федерации.
От главы государства хотят услышать, злоупотреблял ли он властью при проведении тендеров на поставку украинской армии, и при заказе ремонта фрегата «Гетман Сагайдачный» предприятию «Завод «Кузня на Рыбальском».
Кроме того, Порошенко задают вопросы относительно внедрения схемы «Роттердам +», которая в результате закупки угля по завышенным ценам привела к повышению тарифов на коммунальные услуги и обогатила олигарха Рината Ахметова.
Президента спрашивают, действительно ли он осуществлял подкуп народных депутатов, а за регистрацию кандидатом в Верховную Раду Александра Онищенко получил взятку в 6 миллионов долларов.
Среди других вопросов к президенту: распределение 1,5 миллиарда конфискованных «средств Януковича», совместное ведение бизнеса с олигархом Григоришиным, контроль над силовыми и антикоррупционными структурами, «использование инструмента лишения гражданства для политических репрессий», установление контроля над СМИ и тому подобное.
При этом подписанты настаивают на откровенном разговоре с Порошенко в формате пресс-конференции или открытой встречи за круглым столом, которую будут транслировать ведущие телеканалы.
«Ответы на некоторые случаи, которые предоставляла Администрации президента и ваша пресс-служба не являются удовлетворительными», - отмечают нардепы.
«Народные депутаты, журналисты и другие сограждане хотят услышать Вашу «прямую речь». Уклонение от ответов будет означать сознательный отказ от демократических практик и окончательный регресс к тоталитарному стилю управления», - заявляют авторы обращения.
Стоит отметить, что почему-то Чумак лишь сейчас озаботился фактом наличия у Порошенко бизнеса в России (и бизнеса с Россией), хотя об этом много писалось в СМИ на протяжении последних четырех с половиной лет. Вот лишь некоторые из таких публикаций:
- Не липецкой фабрикой единой! Кроме нее Порошенко тайно владеет еще двумя предприятиями в РФ - расследование
- Российская нефть для Порошенко и ЛДНР - журналистское расследование
- Инвестбанкир Порошенко инвестирует в бизнес в стране-агрессоре
- Предприятие президента Украины Порошенко помогало стране-агрессору строить мост из России в оккупированный Крым
- Бизнес с Россией приносит президенту Украины Порошенко огромные доходы - расследование. Видео
- Порошенко может владеть в России ещё целым пучком бизнесов, помимо своих аграрно-пищевых активов - расследование
- Липецкая фабрика «Рошен» продолжила платить налоги в бюджет РФ, а «слепой траст» - не совсем «слепой»
Впрочем, все же, «лучше поздно, чем никогда». Кроме того, возможно, этот вопрос окажется удачным политтехнологическим ходом против Порошенко накануне выборов…
Метки: бизнес По0рошенко в России, Виктор Чумак
https://goo.gl/BMq2g3
Інформація про "єврейство" Порошенка (мовляв батько єврей взяв призвище жінкиі) появилася на рос. нацистському ресурсі АRI.ru у 2005році, вакурат тоді, коли Йуля на Порошенка наїхала. Совпаденіє? Нє думаю.
В нашому випадку.:
Батько - Порошенко Олексій Іванович
Мати - Григорчук Євгенія Сергіївна.
Зрозумівши, що дали маху, кацапи запустили іншу "теорію", що євреєм був дід, а батько, взяв прізвище своєї матері. Але навіть якщо припустити що це так, тоді, виходить, що бабця нинішнього президента українка (Порошенко), а отже батько уже "полукровка". Якщо ж жінка полукровки не єврейка (а вона Григорчук), то діти від такого шлюбу євреями не вважаються. Спитайте у вашого рабина, він підтвердить!
У євреїв, з часів придушення іудейського повстання, коли римляни кастрували і випалили одне око всім чоловікам і хлопчикам, що залишилися живими, національність визначається по матері.
Отже Порошенко двічи не єврей!
🤑
Росте усе на ньому, бо у рості суть!
Злочинність, смертність, вік пенсійний, ціни...
Тарифи взагалі без добрив пруть!
Ростуть амбіціі, і, як гриби, "рошени"
вкривають вже поля, ліси, й луги...
Зростає все! Та більше всіх, напевно,
ростуть корупція, і зовнішні борги!
Радіти б треба, що усе буяє!..
Та є такі, хто черноземом цим,
нам Богом даного гаранта попрікає,
мовляв, він злодій, а не херувім!
Дурні ви, люди! Бовдури безмежні!
Про вас піклуються, вас люблять "на горі"!
Хіба ж не диво це, що так росте залежність
у незалежноі держави, при Петрі?!
Та він же вийшов з чернозему цього,
щоб ви жили, нарешті, без проблем!
А ви всі кричите, заради Бога,
щоб він хутчіш вертався в чернозем!..
Та є одна у чернозема вада,
(мабуть, від тоі Юльки-сатани),
окрім реформ, росте на ньому зрада!
Ростуть "агенти", й всякі "шатуни"!
Пішли ви всі! Побачите вже скоро
"рошенівські" і парки, і гаі!..
........................................
Нехай ростуть, Петро, твоі офшори,
І статки кревні множаться твоі!
🤑
Мол , как увижу эти деньги , так прямо есть не могу , и стул жидкий становится .
А ворует так , из принципа ...
26 августа ·
Адольф Алоизович Шикльгруббер выступает в Ставке ОКВ (Объединенного Командования Вермахта ) :
"Интенсивные бои идут по всей линии фронта
Но жизнь продолжается , дорогие товарищи по партии и мы победим . Наше дело правое .
Докладываю о главных наших успехах :
1.Сталин оказался отличным коммерсантом и его конфетный завод Рошен уже работает в Гельзенкирхене .
Как и семь других его успешных предприятий в Рейхе .
Только за прошлый год они пополнили казну Рейха почти на 75 млн.рейхсмарок .
2.Его предприятие "Ленинская Кузня" уже изготовила на верфях Гамбурга три боевых новейших катера и они бьют врага в Черном море .
3.В районе боевых действий налажена бесперебойная контрабанда , объем которой по самым скромным подсчетам 17 миллиардов рейхсмарок.А его план Роттердам+ сделал всю страну нищими.
4.На территориях еще не занятых нами работают сотни немецких банков , объем капитала которых вырос с 15 до 46 %. Главой Госбанка по нашей просьбе назначена Гонтарева ( член НСДАП с 1923 года ) . Советские банки в колличестве 84 уничтожены , а их вкладчики бастуют .
5.В Бундесраде создана союзная нам фракция Оппозиционный Блок.А её агенты Шуфрич , Вилкул Левочкин и другие патриоты активно работают на победу Рейха. И даже Вадим Рабинович . Даром , что еврей .
6.Мы смогли без единого выстрела забрать советский Крым и его население с восторгом встретило зеленых человечков Вермахта .
7.Жители Донбасса с восторгом приняли приход немецкого мира и немецкой весны . Они повесили всех недовольных новой расовой политикой и назначили своих гауляйтеров из местного населения.
8.Наша пропаганда беспрепятственно работает на всей вражеской территории , а телеканал "Интер" занимает первое место в рейтинге .
9.Несогласные с новым немецким порядком патриоты немедленно отправляются в тюрьмы , а наши агенты влияния Аваков и Генпрокурор Руденко ( зачеркнуто ) Юрий Луценко неукоснительно выполняют нашу доктрину .
10.Мы сумели добиться , что все эти гастарбайтеры , которые мешали нашему плану - Яресько , Абрамавичус и прочие грузины изгнаны со своих должностей . Относительно грузин я лично договорился со Сталиным .
А самого Саакашвили гауляйтер Петер Порохштайн лишил гражданства и отправил в Берлин в наручниках .
11.Девку , которая сидела у нас в тюрьме , мы с помощью геноссе Юрия Стець-Геббельса так зачмырили на всех олигархических телеканалах , что она у них стала самым главным в стране государственным преступником.
12.Мы так разложили их таможню и налоговые органы с помощью геноссе Насирова , что бюджет контрабанды на их таможне сопоставим с бюджетом их государства .
13.Хочу выразить отдельную благодарность депутатам Бундесрады за их искренность , честность и высокий уровень жизни , который они не побоялись указать в своих декларациях . Теперь каждый унтерменш понял, что если ты не воруешь и не берешь взятки,то ты дурак,неудачник и лузер .
14.Мы договорились со Порохштайном , что тот не будет отправлять своих детей на войну , чтобы не пришлось брать их в плен , а потом выкупать обратно . Пусть лучше будут простыми депутатами и принимают выгодные Рейху законы . А то возьмешь такого в плен , а получится как с летчицей-сплошные неприятности с партнерами в этой Европе и США .
15.Наша разведка так успешно работает в тылу врага , что почти все должностные лица и депутаты Бундесрады являются активными членами НСДАП и патриотами Рейха .
16.Мы смогли расколоть их церковь и назначить её главой старейшего члена НСДАП пастора Зигфрида .
17.Наши планы "Шатун" , "Брехун" и "Крадун" оказались настолько эффективными , что население поверило , что сопротивление бессмысленно .
18.Мы добились тотального обнищания их населения , введя непосильные тарифы и подняв цены в магазинах .
А цена на фальшивые лекарства увеличена в 7 раз.
Выражаю уверенность , что еще год-два таких успехов и наша победа неоспорима".
Deutschland uber alles !"
Берлин , Ставка ,август 1941-август 2018 года .
Предприятие «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» передали из собственности города в собственность России. Соответствующее распоряжение от 31 января 2018 года №127-р размещено 2 февраля на сайте правительства России.
а вот и само распоряжение кацапских окупантов -- О передаче в федеральную собственность ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе»
http://government.ru/docs/31242/
Компании Коломойского подали иск против России в третейский суд Гааги ДЕНЬГИ Компании Коломойского подали иск против России в третейский суд Гааги Россия не признает юрисдикции Постоянного третейского суда в Гааге в споре с компаниями украинского бизнесмена Игоря Коломойского о потере имущества в результате аннексии Крыма. 24 февраля, 2016 19.46 Компании Коломойского судятся с Россией "Укринтеринвест" (Днепропетровск), ПАО "ДнепрАзот" (Днепродзержинск), "Лугзор" (Киев), "Либсет" (Киев) и "Аберон ЛТД" (Днепропетровск), связанные с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, подали иск против Российской Федерации в Постоянный третейский суд в Гааге. Об этом сообщается на сайте суда. Иск подан на основании регламента комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) и соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины от 27 ноября 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. Сумма иска не уточняется. При этом Россия не признает юрисдикции третейского суда в этом вопросе и не назначила официальных представителей для участия в процессе. В июле 2015 года иск о возмещении ущерба в связи с потерей имущества в Крыму после аннексии полуострова Россией подал принадлежащий Коломойскому "ПриватБанк". "ПриватБанк" прекратил работу в Крыму сразу после его аннексии Россией в марте 2014 года. Позже в банке заявили о рейдерском захвате своих крымских отделений. В сентябре 2014 года вся собственность Коломойского в Крыму, включая объекты "ПриватБанка", была национализирована незаконными местными властями. Теги: Россия, Игорь Коломойский, аннексия Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/kompanii-kolomoyskogo-podali-isk-protiv-rossii-v-treteyskiy-sud-gaagi-121464.html
Для начала читаем:
Володимир Инкогнито
Берешет рошеновская тварь, как всегда... Бизнес в рашке имеет. И его липецкая фабрика не закрыта а законсервирована.
Но главное, эта липецкая фабрика Порошенко постоянно ежегодно платит налоги в бюджет рашки. Что и нужно пуйлу...
В 2017 году Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (ЛКФ «Рошен») продолжала платить налоги в бюджет рашки, а также обязательные сборы в государственные фонды. О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ «Рошен», дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика «Рошен» в 2017 году заплатила в бюджет рашки 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей.
Увидели? НЕ РАБОТАЮЩАЯ фабрика платит налог на имущество, тролль мечет гавно...
" его липецкая фабрика не закрыта а законсервирована" - т.е. не закрыта а открыта?
кацап, документики в студию принеси.
не можешь?
ну так иди нахер на расею.
Про «фашистський захід», якого не було і який таки стався, та про перших львівських українофобів, яких підтримує влада Львова.
Производство на Липецкой фабрике в России остановили с 1 апреля 2017 года.
1 января 2018 года официально было объявлено о закрытии фабрики.
Обратите внимание на слова "остановили производство", "закрыли фабрику".
Другими словами, фабрика до сих пор принадлежит Порошенко, а до 1 апреля 2017 года она работала.
Если бы Петя остановил производство с 1 апреля 2014 года понять можно было, а так все эти годы люди Порошенко судились за то, чтобы не накладывали штрафы.
Повторяю. В январе 2018 года Roshen объявила о закрытии липецкой фабрики по «политическо-экономическим причинам». Причиной закрытия в компании считают «резкое снижение ассортимента» после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта продукции Roshen в Россию из Украины, а также «препятствие росту представленности продукции Roshen на полках магазинов».
Уголовное дело в отношении Roshen в Липецке возбудили по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в апреле 2015 года.
Следствие заявило о хищении при строительстве фабрики 180 млн руб.
Технически не соврал.
РЕСПЕКТ!
"Сытник рассказал, сколько денег Гонтарева вывела из Украины"
НАБУ расследует дело о выведении денег через австрийские банки.
...НАБУ копнуло глубже и выяснилось, что рефинансирование переходит через оффшор на счет водителя названного банка. А это только один из десятков эпизодов, остальные намного хитроумнее, чтобы разбить этот "морской узел", понадобится время. По оценке детективов, таким образом из Украины "ушло" 500 миллионов долларов."