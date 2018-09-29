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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1107) Порошенко (15501) Россия (70599) Roshen (100)

 Порошенко: Бизнеса в России у меня нет и быть не может

У президента Петра Порошенко был бизнес в России до ее агрессии, но с началом войны все поменялось.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом он заявил во время выступления на открытии Х Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.

"У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - заявил Президент. 

"Хочу подчеркнуть, я не оправдываюсь. Наоборот - я напрямую обвиняю своих политических оппонентов в Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре, в подыгрывании российской пропаганде, очень хорошо скоординированной, в жажде любой ценой прийти к украинской власти", - подчеркнул Глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хочу поздравить известного политика и напомнить, что ему пора возвращаться в профессию, - Тимошенко поделилась семейным рецептом в День кондитера. ВИДЕО

Порошенко отметил, что в полной мере испытал на себе, что значит российская экономическая война, российская блокада. "Я не открою для вас Америку, если напомню, что я пришел во власть из бизнеса. Это было всем известно, когда меня избрали Президентом", - добавил он.

"И после аннексии Крыма Россия конфисковала у меня Севастопольский морской завод. Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. Я каждый раз манифестирую это, внося его в свою электронную декларацию, которую в соответствии с законом я заполняю ежегодно", - подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Торгуем. И не только мы", - президент Roshen Москалевский о поставках продукции в непризнанное Приднестровье

Глава государства также отдельно остановился на вопросе Липецкой кондитерской фабрики. "По приказу Путина как актив она с первых дней агрессии была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это - технология. Он намеренно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики", - подчеркнул Порошенко и добавил: "Оппозиция все понимала, но пас от Кремля приняла".

Глава государства отметил: "Поэтому менеджмент "Рошен" принял соломоново решение: просто взял и закрыл предприятие. И кто желает, может поехать в Липецк и проверить - замки на воротах, уволенные тысячи людей и остановка производства. Стоит и не будет запущено".

"А что касается "Рошен", еще в шестнадцатом году я передал его в доверительную собственность "Ротшильду". И сотни миллионов в год "Рошен" перечисляет на поддержку украинской армии", - отметил Глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рошен" в прошлом году уплатил в госбюджет 1,59 млрд грн налогов

"Еще одно - на днях компания, которая по поручению управляет моими активами, смогла договориться о продаже "Кузни на Рыбацком". Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности государства - вы видите и "Гюрза", и "Кентавр", и многое другое ... Хочу в полной мере избежать конфликта интересов и поэтому пусть у него будет другой собственник. Но вы поймете почему - в связи с ролью в обороноспособности - владелец должен быть отечественный", - также сообщил Президент.

Порошенко обратился к присутствующим: "Я хочу извиниться за лирическое отступление от темы нашего форума, потому что иногда откровенная дезинформация и фейки слишком цепляют за живое".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские компании готовы увеличивать инвестиции в Украину, - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с бизнесменами

Источник: https://censor.net.ua/n3088743
 
   
 Топ комментарии
 
Берешет рошеновская тварь, как всегда... Бизнес в рашке имеет. И его липецкая фабрика не закрыта а законсервирована.
Но главное, эта липецкая фабрика Порошенко постоянно ежегодно платит налоги в бюджет рашки. Что и нужно пуйлу...

В 2017 году Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (ЛКФ «Рошен») продолжала платить налоги в бюджет рашки, а также обязательные сборы в государственные фонды. О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ «Рошен», дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика «Рошен» в 2017 году заплатила в бюджет рашки 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей.
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Эти стихи Пушкина скоро запретят в России и объявят экстремистскими

«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда
Нечаянно пригретый славой
Над нами царствовал тогда
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Что-то у пэци рановато подгорать начало.
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Неужели оно думает, что кто то поверит в эту циничную ложь... панамских оффшоров, испанской виллы и мальдивского отдыха тоже нет, да?
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Ничего нет... И церкви с портретами семьи нет...
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Кто бы еще говорил о жажде любой ценой прийти к украинской власти? Это уже второй заход на предвыборную компанию.
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вже усьо...ніхто не повірить якщо і буде прадою....може тільки жінка генпрокурора і Тарасик Чорнотвіл...
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Ему верят миллионы украинцев, так что про никто мимо)
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найс шутка порохоботка))))))
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Это человек, который пришел в политику делать деньги. Вся политика Порошенко - это «купи-продай». Вся его политика - это торговля людьми, уголовными делами, интересами страны.
Порошенко должен сидеть и общаться с прокурорами и следователями. Он уголовный преступник, ответственный не только за смерти многих тысяч людей в "котлах", в тысячах смертей из-за бедности, в эмиграции. Но, главное, Порошенко - это убийца надежды. Он убил время, и это непростительно.
С ним не о чем разговаривать. Он никто. Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко, потому что ФБР завела на него папку дел. Я разговаривал с людьми, которые знают. Дела, связанные с его офшорными счетами.
Если Порошенко нужно будет слить часть территории для победы на выборах, он это сделает. Он закроет глаза на преступление. А если ему самому придется совершить преступление, он это сделает.
Порошенко не труслив. Он в своей мерзости остается смелым.
Конечно. Сейчас они будут вкладывать эти деньги в выборы. И, я надеюсь, большую часть этих денег украдут.
Он не победит !!!
http://ua24ua.net/mihail-saakashvili-poroshenko-ne-trusliv-on-v-svoey-merzosti-ostaetsya-smelim/
🤑
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Опять хитрый Пётр Инкогнито. Сколько он будет Петрушу нашего терзать? То в оффшоры мотался бабло закапывать в то время, как наших под Иловайском крошили, потом во время войны свалил на край света на целую неделю на Мальдивы, теперь вот - заводы в России. А валится ж всё на Петю. Все думают, что о нём речь..
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Эк тут колбасит всяких пригожинских проституток, любо-дорого.
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Это говорит о том, что мы правильным путем идем.
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Aбсолютно так.
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а в каком году он ...зашел в политику...с бизнеса?
если до сих пор имеет заводы-пароходы-СМИ-хренпойми...
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еще до основания им партии рыгионов и видеосалонов
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да...но его бизнес за ним тенью крался... с ним он не распрощался
(в чужие руки не отдал) хотя...должен был...или не должен был?
так все закручено-замуслюкано
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бизнеса нет))),а продукция рошен-мейд в магазинах продается
Лживый барыга.
Да-да и еще туда же...….Роттердам++….Дюссельдорф++...подача воды с Херсона в Крым на заводы фирташа......экстрадиция вместо обменов....чЕ еще???
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Где продается? В Украине? А что, не должна?
А если чукча имеет ввиду Козломордию, то на и заткни пасть:
https://www.youtube.com/watch?v=eFkBcs6AeL0&t=
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Чукча и его лайкавшие даже по ходу не отличает Украину от Рабсии, ему говорят бизнеса нет на Рабсии но ему так надо найти зраду шо оно прибегает и визжит шо мол почему в Украине продаётся))) СОвсем уже двинулись любители косы.
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И быть то этого не может!...
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И сотни миллионов в год "Рошен" перечисляет на поддержку украинской армии", - отметил Глава государства.

🙄 Ну пеця, это уже ни в какие ворота не лезет
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А что не так ?
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Так пеця владеет рошен или нет. Если нет, то каким образом компания Рошен, которая не находиться в юрисдикции Украины, а находится в управлении RotschildTraust Швейцария оплачивает все налоги?

И ещё просто смешно про сто млн. Ежегодно, на Украинскую Армию. Вы хоть сами в это верите?
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Всього 800млн за 4 роки. Це знають всі, крім зрадофілітиків, яким зрадифіліс мізки виїв!
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патологический лжец больной человек
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Как же надоела эта каждодневная ложь! Посмотрите опросы, он в лидерах антирейтинга. Если бы не война, люди бы его уже на площади повесили.
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тут надо чтобы ЦРУ покопало этого проходимца
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Рано кукарекать начал. До выборов еще много времени. Столько подтверждений обратного насобирать успеют, что рейтинга будет и под плинтусом не найти. Порошенко: Бизнеса в России у меня нет и быть не может - Цензор.НЕТ 3112
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да мокши для вас четыре года собирают, вот только ничего стоющего собрать не могут... поэтому и телепаетесь вы с несуществующей фабрикой, и с 2000$ в офшоре))))))
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Нардепы требуют от Порошенко информацию о его бизнесе в России.

Несколько десятков парламентариев потребовали сегодня от президента Петра Порошенко публичного ответа по ряду вопросов - в частности, относительно возможного злоупотребления властью и наличии у главы государства бизнеса в России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором).
Соответствующее письмо-обращение обнародовал внефракционный нардеп Виктор Чумак, который будет баллотироваться на пост президента на выборах в 2019 году.
«Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов, в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, руководители фракции «Самопомич» и многие другие», - указывает Чумак.
Как свидетельствует обнародованный нардепом документ, депутаты требуют «публичного разъяснения всех фактов, которые были обнародованы украинскими и иностранными СМИ и имеют признаки преступления».
В частности Порошенко просят опровергнуть или подтвердить наличие не задекларированного имущества, выведенного в оффшоры, незадекларированного зернового и крахмального бизнеса в Российской Федерации.
От главы государства хотят услышать, злоупотреблял ли он властью при проведении тендеров на поставку украинской армии, и при заказе ремонта фрегата «Гетман Сагайдачный» предприятию «Завод «Кузня на Рыбальском».
Кроме того, Порошенко задают вопросы относительно внедрения схемы «Роттердам +», которая в результате закупки угля по завышенным ценам привела к повышению тарифов на коммунальные услуги и обогатила олигарха Рината Ахметова.
Президента спрашивают, действительно ли он осуществлял подкуп народных депутатов, а за регистрацию кандидатом в Верховную Раду Александра Онищенко получил взятку в 6 миллионов долларов.
Среди других вопросов к президенту: распределение 1,5 миллиарда конфискованных «средств Януковича», совместное ведение бизнеса с олигархом Григоришиным, контроль над силовыми и антикоррупционными структурами, «использование инструмента лишения гражданства для политических репрессий», установление контроля над СМИ и тому подобное.
При этом подписанты настаивают на откровенном разговоре с Порошенко в формате пресс-конференции или открытой встречи за круглым столом, которую будут транслировать ведущие телеканалы.
«Ответы на некоторые случаи, которые предоставляла Администрации президента и ваша пресс-служба не являются удовлетворительными», - отмечают нардепы.
«Народные депутаты, журналисты и другие сограждане хотят услышать Вашу «прямую речь». Уклонение от ответов будет означать сознательный отказ от демократических практик и окончательный регресс к тоталитарному стилю управления», - заявляют авторы обращения.
Стоит отметить, что почему-то Чумак лишь сейчас озаботился фактом наличия у Порошенко бизнеса в России (и бизнеса с Россией), хотя об этом много писалось в СМИ на протяжении последних четырех с половиной лет. Вот лишь некоторые из таких публикаций:
- Не липецкой фабрикой единой! Кроме нее Порошенко тайно владеет еще двумя предприятиями в РФ - расследование
- Российская нефть для Порошенко и ЛДНР - журналистское расследование
- Инвестбанкир Порошенко инвестирует в бизнес в стране-агрессоре
- Предприятие президента Украины Порошенко помогало стране-агрессору строить мост из России в оккупированный Крым
- Бизнес с Россией приносит президенту Украины Порошенко огромные доходы - расследование. Видео
- Порошенко может владеть в России ещё целым пучком бизнесов, помимо своих аграрно-пищевых активов - расследование
- Липецкая фабрика «Рошен» продолжила платить налоги в бюджет РФ, а «слепой траст» - не совсем «слепой»
Впрочем, все же, «лучше поздно, чем никогда». Кроме того, возможно, этот вопрос окажется удачным политтехнологическим ходом против Порошенко накануне выборов…
Метки: бизнес По0рошенко в России, Виктор Чумак
https://goo.gl/BMq2g3
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Теперь логический вопрос - Стоит ли таким тупым депутатам, доверять Украину, если у них хватило ума обратится к Порошенко касательно бизнеса в россии, в то время когда бизнес Порошенко находится под управлением Родшильдов?
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Одне слово - брехун та й тільки...
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На сколько тупые зрадофилы - Это жесть! Уже давно доказано что у Порошенко нет бизнеса в рашке. Это опровергли даже некоторые российские эксперты. Это не могут доказать журнашлюхи олигархов. А зрадофилы как маленькие дети, верят в сказки раша пропаганды. Инфатильность зрадофилов просто поражает.
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Палучи 🍬🍬🍫🍫
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Дурачинушка-простофилюшка , вальцман и есть олигарх и рюзьке экспертов в сраку затасуй щляшко с их выводами ... торгует с парашей напропалую , только сильно хочет на второй срок переизбраться . Вот и маскируется , как может ... Не поможет !!!
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Первоисточником выражения Вальцман, появилось на передаче Время покажет, где российский недоексперт озвучил теорему о корнях Порошенко которая в последствии не подтвердилась. Ты от куда новости берешь - чучело?
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Мульку про єврейство Порошенка запустило ФСБ через сайт рускіх нацистів. Запустило, щоб допомогти своєму агенту, Тимошенко, усунути перспективного політика, прибрати майбутнього конкурента. Тепер же цю тему використовують всі, хто хоче у Порошенка гавном кинути, а бажаючих чимало. Ображених, тих кому красти не дають чимало і перший серед них Іцик Каломойський.
Інформація про "єврейство" Порошенка (мовляв батько єврей взяв призвище жінкиі) появилася на рос. нацистському ресурсі АRI.ru у 2005році, вакурат тоді, коли Йуля на Порошенка наїхала. Совпаденіє? Нє думаю.
В нашому випадку.:
Батько - Порошенко Олексій Іванович
Мати - Григорчук Євгенія Сергіївна.
Зрозумівши, що дали маху, кацапи запустили іншу "теорію", що євреєм був дід, а батько, взяв прізвище своєї матері. Але навіть якщо припустити що це так, тоді, виходить, що бабця нинішнього президента українка (Порошенко), а отже батько уже "полукровка". Якщо ж жінка полукровки не єврейка (а вона Григорчук), то діти від такого шлюбу євреями не вважаються. Спитайте у вашого рабина, він підтвердить!
У євреїв, з часів придушення іудейського повстання, коли римляни кастрували і випалили одне око всім чоловікам і хлопчикам, що залишилися живими, національність визначається по матері.
Отже Порошенко двічи не єврей! Порошенко: Бізнесу в Росії у мене немає і бути не може - Цензор.НЕТ 4053
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Дураку всегда охота поспорить, а не понять.

🤑
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Який же файний чернозем у Украіни!
Росте усе на ньому, бо у рості суть!
Злочинність, смертність, вік пенсійний, ціни...
Тарифи взагалі без добрив пруть!

Ростуть амбіціі, і, як гриби, "рошени"
вкривають вже поля, ліси, й луги...
Зростає все! Та більше всіх, напевно,
ростуть корупція, і зовнішні борги!

Радіти б треба, що усе буяє!..
Та є такі, хто черноземом цим,
нам Богом даного гаранта попрікає,
мовляв, він злодій, а не херувім!

Дурні ви, люди! Бовдури безмежні!
Про вас піклуються, вас люблять "на горі"!
Хіба ж не диво це, що так росте залежність
у незалежноі держави, при Петрі?!

Та він же вийшов з чернозему цього,
щоб ви жили, нарешті, без проблем!
А ви всі кричите, заради Бога,
щоб він хутчіш вертався в чернозем!..

Та є одна у чернозема вада,
(мабуть, від тоі Юльки-сатани),
окрім реформ, росте на ньому зрада!
Ростуть "агенти", й всякі "шатуни"!

Пішли ви всі! Побачите вже скоро
"рошенівські" і парки, і гаі!..
........................................
Нехай ростуть, Петро, твоі офшори,
І статки кревні множаться твоі!

🤑
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А ещё , он говорил , что деньги не любит .
Мол , как увижу эти деньги , так прямо есть не могу , и стул жидкий становится .
А ворует так , из принципа ...
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Вот что подумалось, а ведь какая разница имеет он бизнес в РФ или кто-то другой, даже если там продается продукция наших предприятий, которые платят налоги в Украине, разве это плохо, или только мы должны там что-то покупать, типа нефти и нефтепродуктов, а мы то покупаем и ездим на топливе из РФ, и будем ездить, потому что оно дешевле. На мой взгляд ко всему нужно более взвешено подходить, а так это просто зависть. И про газ я больше чем уверен, если отбросить политику, то его стоимость для страны играет не маловажную роль, а так выходит что на политике другие просто зарабатывают, перепродавая тот же рос. газ. Вот немцы строя сев. поток 2 исходят из интересов страны, а нас будут все иметь, пока не научимся думать, и переплачивать деньги, которые можно было бы потратить на армию или медицину.
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Шо ж зрадобитдло буде робити без Ліпецька. Це ж був одночасно і підмурок і свтоглядний базис їхнього нікчемного смердючого буття. Як праваславіє для свинособачої імперії І тепер цей підмурок вибили з під їхніх ніг. Все те на чому тримлося їхні "патріотичні" висери проти Президента України все пішло в дупу.... Фсьо прапала. Але будуть смердіти і далі за інерцією бо хто ж добровільно випустить власну птаху-мрію зі своїх рук.
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Инфатильность - психологические нарушения Зрадофилов
Порошенко: Бізнесу в Росії у мене немає і бути не може - Цензор.НЕТ 2695
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Mykola Garbuzyuk

26 августа ·

Адольф Алоизович Шикльгруббер выступает в Ставке ОКВ (Объединенного Командования Вермахта ) :
"Интенсивные бои идут по всей линии фронта
Но жизнь продолжается , дорогие товарищи по партии и мы победим . Наше дело правое .
Докладываю о главных наших успехах :
1.Сталин оказался отличным коммерсантом и его конфетный завод Рошен уже работает в Гельзенкирхене .
Как и семь других его успешных предприятий в Рейхе .
Только за прошлый год они пополнили казну Рейха почти на 75 млн.рейхсмарок .
2.Его предприятие "Ленинская Кузня" уже изготовила на верфях Гамбурга три боевых новейших катера и они бьют врага в Черном море .
3.В районе боевых действий налажена бесперебойная контрабанда , объем которой по самым скромным подсчетам 17 миллиардов рейхсмарок.А его план Роттердам+ сделал всю страну нищими.
4.На территориях еще не занятых нами работают сотни немецких банков , объем капитала которых вырос с 15 до 46 %. Главой Госбанка по нашей просьбе назначена Гонтарева ( член НСДАП с 1923 года ) . Советские банки в колличестве 84 уничтожены , а их вкладчики бастуют .
5.В Бундесраде создана союзная нам фракция Оппозиционный Блок.А её агенты Шуфрич , Вилкул Левочкин и другие патриоты активно работают на победу Рейха. И даже Вадим Рабинович . Даром , что еврей .
6.Мы смогли без единого выстрела забрать советский Крым и его население с восторгом встретило зеленых человечков Вермахта .
7.Жители Донбасса с восторгом приняли приход немецкого мира и немецкой весны . Они повесили всех недовольных новой расовой политикой и назначили своих гауляйтеров из местного населения.
8.Наша пропаганда беспрепятственно работает на всей вражеской территории , а телеканал "Интер" занимает первое место в рейтинге .
9.Несогласные с новым немецким порядком патриоты немедленно отправляются в тюрьмы , а наши агенты влияния Аваков и Генпрокурор Руденко ( зачеркнуто ) Юрий Луценко неукоснительно выполняют нашу доктрину .
10.Мы сумели добиться , что все эти гастарбайтеры , которые мешали нашему плану - Яресько , Абрамавичус и прочие грузины изгнаны со своих должностей . Относительно грузин я лично договорился со Сталиным .
А самого Саакашвили гауляйтер Петер Порохштайн лишил гражданства и отправил в Берлин в наручниках .
11.Девку , которая сидела у нас в тюрьме , мы с помощью геноссе Юрия Стець-Геббельса так зачмырили на всех олигархических телеканалах , что она у них стала самым главным в стране государственным преступником.
12.Мы так разложили их таможню и налоговые органы с помощью геноссе Насирова , что бюджет контрабанды на их таможне сопоставим с бюджетом их государства .
13.Хочу выразить отдельную благодарность депутатам Бундесрады за их искренность , честность и высокий уровень жизни , который они не побоялись указать в своих декларациях . Теперь каждый унтерменш понял, что если ты не воруешь и не берешь взятки,то ты дурак,неудачник и лузер .
14.Мы договорились со Порохштайном , что тот не будет отправлять своих детей на войну , чтобы не пришлось брать их в плен , а потом выкупать обратно . Пусть лучше будут простыми депутатами и принимают выгодные Рейху законы . А то возьмешь такого в плен , а получится как с летчицей-сплошные неприятности с партнерами в этой Европе и США .
15.Наша разведка так успешно работает в тылу врага , что почти все должностные лица и депутаты Бундесрады являются активными членами НСДАП и патриотами Рейха .
16.Мы смогли расколоть их церковь и назначить её главой старейшего члена НСДАП пастора Зигфрида .
17.Наши планы "Шатун" , "Брехун" и "Крадун" оказались настолько эффективными , что население поверило , что сопротивление бессмысленно .
18.Мы добились тотального обнищания их населения , введя непосильные тарифы и подняв цены в магазинах .
А цена на фальшивые лекарства увеличена в 7 раз.
Выражаю уверенность , что еще год-два таких успехов и наша победа неоспорима".
Deutschland uber alles !"

Берлин , Ставка ,август 1941-август 2018 года .
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Когда материал, большой - значит много "воды". Сказал бы кратко:"Бизнеса нет - проверяйте как угодно". В чем суть связанного с таким? В принципе.
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Не скажет! Он будет проверен когда Тимошенко президентом будет.Иначе и дальше брехать будет.
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Кто-то слышал о подаче иска в суд по поводу "И после аннексии Крыма Россия конфисковала у меня Севастопольский морской завод."? И я не слышала. А брехать порох умеет лучше всех.
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Как же ты врёшь всё таки. А ведь проверить твою брехню очень легко...

Предприятие «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» передали из собственности города в собственность России. Соответствующее распоряжение от 31 января 2018 года №127-р размещено 2 февраля на сайте правительства России.

а вот и само распоряжение кацапских окупантов -- О передаче в федеральную собственность ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе»

http://government.ru/docs/31242/
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Информацию об иске в любой суд, пожалуйста.!!!!!! Без истерик и быдлярства.
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Иск в какой суд? В суд рашки?? Это во первых. ВО вторых иск это личное дело уже..это никак не относица к теме что бизнеса на Рабсии нет!!! Причём там иск??..шо ты пытаешься выкрутить с говна пулю. Бизнеса нет?? -- Нет!! Завод отобрали?? -- Отобрали!!...что и требовалось доказать..а иск причём?? Хочешь подавай иск, хочешь не подавай..завод де факто конфискован и не принадлежит Порошенко о чём и речь в статеье . Но тебе же надо обязательно хоть за шо то уцепица шоб зраду найти ога...
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Я просила без быдлярства. Не можешь. На этом все.
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29 СЕНТЯБРЯ, 2018
Компании Коломойского подали иск против России в третейский суд Гааги ДЕНЬГИ Компании Коломойского подали иск против России в третейский суд Гааги Россия не признает юрисдикции Постоянного третейского суда в Гааге в споре с компаниями украинского бизнесмена Игоря Коломойского о потере имущества в результате аннексии Крыма. 24 февраля, 2016 19.46 Компании Коломойского судятся с Россией "Укринтеринвест" (Днепропетровск), ПАО "ДнепрАзот" (Днепродзержинск), "Лугзор" (Киев), "Либсет" (Киев) и "Аберон ЛТД" (Днепропетровск), связанные с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, подали иск против Российской Федерации в Постоянный третейский суд в Гааге. Об этом сообщается на сайте суда. Иск подан на основании регламента комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) и соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины от 27 ноября 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. Сумма иска не уточняется. При этом Россия не признает юрисдикции третейского суда в этом вопросе и не назначила официальных представителей для участия в процессе. В июле 2015 года иск о возмещении ущерба в связи с потерей имущества в Крыму после аннексии полуострова Россией подал принадлежащий Коломойскому "ПриватБанк". "ПриватБанк" прекратил работу в Крыму сразу после его аннексии Россией в марте 2014 года. Позже в банке заявили о рейдерском захвате своих крымских отделений. В сентябре 2014 года вся собственность Коломойского в Крыму, включая объекты "ПриватБанка", была национализирована незаконными местными властями. Теги: Россия, Игорь Коломойский, аннексия Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/kompanii-kolomoyskogo-podali-isk-protiv-rossii-v-treteyskiy-sud-gaagi-121464.html
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Ну теперь выход косатой - пусть отчитывается к кому ее зятек в мацкву раз в неделю катается
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КОсатой можна, она нищая, бедная и вапще Бахиня. Только косатая спасёт Украину от всего и всех, в том числе и от людей.
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Бреше он! Валит Украину по полной.
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Мне сейчас стідно, что я голосувала за єтого "шоколадного зайца"- но в принцепе, тогда и вібора не біло( кстати, как и сейчас)Ющь, преддал один раз Украину, а єтот вішел на крови, чтобі вползти в историю предателем!!! Не знаю, за кого голосовать, и что ждет наших детей в будущем
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Тема он не голодует несчастный? Бизнис он прое.. потерял на России , беден и честен, как церковная мышь... Я, пышаюсь барігою👺
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КАК КУЁТСЯ ГАВНО:

Для начала читаем:
Володимир Инкогнито
Берешет рошеновская тварь, как всегда... Бизнес в рашке имеет. И его липецкая фабрика не закрыта а законсервирована.
Но главное, эта липецкая фабрика Порошенко постоянно ежегодно платит налоги в бюджет рашки. Что и нужно пуйлу...

В 2017 году Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (ЛКФ «Рошен») продолжала платить налоги в бюджет рашки, а также обязательные сборы в государственные фонды. О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ «Рошен», дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика «Рошен» в 2017 году заплатила в бюджет рашки 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей.

Увидели? НЕ РАБОТАЮЩАЯ фабрика платит налог на имущество, тролль мечет гавно...
" его липецкая фабрика не закрыта а законсервирована" - т.е. не закрыта а открыта?
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вот это БРЕД!
кацап, документики в студию принеси.
не можешь?
ну так иди нахер на расею.
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Молодец Порох) у прикацапленных полный аут))))
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Як це нема бізнесу? В мене знайомі на московії кажуть, що постійно купляють канхвети рошен. Падло безпринципне
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Врёт или твой знакомый или ты сам нагло врёшь. На Рабсии невозможно найти продукцию Рошен. Ни в одном магазине её нет, даже щас погугли кацапские супермаркеты жрачки онлайн в разделе конфеты шоколад Рошена ты не найдёшь нигде, и купить просто невозможно.
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Ты слышал что нибудь о грузоперевозках ,баран?
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рошен еще и грузоперевозками занимается????
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Петя как Рева...
Производство на Липецкой фабрике в России остановили с 1 апреля 2017 года.
1 января 2018 года официально было объявлено о закрытии фабрики.
Обратите внимание на слова "остановили производство", "закрыли фабрику".
Другими словами, фабрика до сих пор принадлежит Порошенко, а до 1 апреля 2017 года она работала.
Если бы Петя остановил производство с 1 апреля 2014 года понять можно было, а так все эти годы люди Порошенко судились за то, чтобы не накладывали штрафы.
Повторяю. В январе 2018 года Roshen объявила о закрытии липецкой фабрики по «политическо-экономическим причинам». Причиной закрытия в компании считают «резкое снижение ассортимента» после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта продукции Roshen в Россию из Украины, а также «препятствие росту представленности продукции Roshen на полках магазинов».
Уголовное дело в отношении Roshen в Липецке возбудили по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в апреле 2015 года.
Следствие заявило о хищении при строительстве фабрики 180 млн руб.
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учитывая, что диабетик за 4.5 года ни разу не сказал правды, то и это брехня. Значит все есть, гнида шыКаладная
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у путіна, угорських йоббіків і люмпенів-юльків один ворог і одна ціль... але це совпадєніє Порошенко: Бізнесу в Росії у мене немає і бути не може - Цензор.НЕТ 5850
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Порошенко: Бизнеса в России у меня нет и быть не может. Не, ну ёпта, нормально так чувак в отказ ушёл! Я намедни с друганами хорошо так посидел, прихожу домой , жена открывает , первый вопрос : Что за праздник? , отвечаю : А у кого? , второй вопрос : ты что пил?, ответ : В смысле , кто? Я? Не я не пил, только пол-пива ! Я к чему эти банальные зарисовки из жизни привёл : разные люди, разные вопросы к ним , разные отмазки и мера ответственности, а по факту : и меня пожурии, и петра алексеевича , так я бухнул маленько, а он тупо 5-й год отмазываеццо. Ну, таке ...
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А что, у Порохатого Свина бизнеса действительно нет. Есть у его слепого траста.

Технически не соврал.
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Не знаю, может это извращение какое-то, но очень мне нравится, когда мокшанские заслонки дымятся и лопаются
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Та да,мокшанские заслонки у минстецьков полыхают вовсю.Прикольно наблюдать
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Слепой рошеновский траст, это как слепое правосудие...
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Ближе к выборам окажется,что Пэдро ваще голодранец.И не то что бизнеса нет-а и трусов запасных.Все об Украине думает,о ее благе.
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а еще русру пестрят новостями, что Порошенко отказался платить долги Украины от Януковича. Так доказательно все разложил по полочкам-почему
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Прикольно наблюдать,как у ольгинских минстецьков пригорает и срочный аврал,вылизывать соевую дупу в очередной раз.Порохоботы-с вами чем рассчитываются?Этим? https://www.kiev-konditer.ru/
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Тю, какой бизнес, где бизнес, зачем ему бизнес? Он только через своего кассира Гонтареву столько бабла вывел, никакой бизнес не нужен.

"Сытник рассказал, сколько денег Гонтарева вывела из Украины"
НАБУ расследует дело о выведении денег через австрийские банки.

...НАБУ копнуло глубже и выяснилось, что рефинансирование переходит через оффшор на счет водителя названного банка. А это только один из десятков эпизодов, остальные намного хитроумнее, чтобы разбить этот "морской узел", понадобится время. По оценке детективов, таким образом из Украины "ушло" 500 миллионов долларов."

Порошенко: Бізнесу в Росії у мене немає і бути не може - Цензор.НЕТ 1919


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Давно надо было Президенту расставить все точки над "и", а то надоели комменты про липецкую фабрику уже 2 года назад остановлено пр-во, а завод "Звезда" национализирован в феврале 2015 окупационной властью Крыма.
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Минстецьки срочно получили задание спамить всех,кто против Соевого ушлепка???Сильнее старайтесь,продажные,а то не получите кусочек торта Рошен,все отвезут на Рашку https://www.kiev-konditer.ru/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Бизнеса в России у меня нет и быть не может
 
 
 
 
 
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