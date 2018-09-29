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 Газета Haaretz опубликовала израильскую версию событий перед сбитием Ил-20 в Сирии: военных РФ предупреждали

Российские военные были предупреждены о начале атаки в Латакии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", газета Haaretz опубликовала хронологию событий перед моментом крушения российского самолета Ил-20 в Сирии.

По информации издания, эти данные были предоставлены Израилем российской стороне. 

В материале газеты говорится, что 17 сентября израильские военные получили данные о передаче иранского оборудования для производства ракет в сирийской Латакии. По информации разведки, его планировалось перенаправить в Ливан движению "Хезболла".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сирийская ракета С-200 не наводилась на Ил-20, она случайно задела его винты" - пропаганда РФ сочиняет невероятные фейки о катастрофе своего самолета

В результате Израиль принял решение уничтожить это оборудование. Для этого в воздух были подняты четыре истребителя F-16. Они взлетели с базы на юге страны и, находясь на большой высоте к востоку от Кипра, нанесли удары. Haaretz отмечает, что к моменту начала атаки российский Ил-20 находился в 200 километрах к востоку от израильских самолетов.

Израильская сторона утверждает, что атака в Латакии началась в 21:42 по местному времени, а цель была поражена в 21:50. При этом российские военные были предупреждены о ней в 21:38. В 21:52, пишет Haaretz, сирийская ПВО "вышла из-под контроля" и выпустила 27 ракет в разных направлениях. В 22:05 российский самолет был сбит, при этом F-16 уже находились недалеко от израильского города Хайфа.

Армия Израиля отвергает версию Минобороны России о том, что один из F-16 скрылся за Ил-20. Газета отмечает, что два израильских самолета "летали в разных районах, на разной высоте и с разной скоростью". Израиль утверждает, что Россия должна была знать об этом, поэтому опубликованное Минобороны радиолокационное изображение "просто сфабриковано".

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Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: https://censor.net.ua/n3088742
 
   
 Топ комментарии
 
они ими не успели стать..
они ими всегда были...
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...сирийская ПВО "вышла из-под контроля" и выпустила 27 ракет в разных направлениях....

да кацапы просто шмаляли во все стороны - имитируя "боевую" активность: нужно же было списать ракеты!))
Ну вот.. списали. Заодно и самолет))
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с поставкой с-300 эффективность поражения российский самолетов в "очумелых ручках" вырастет в разы Газета Haaretz опубликовала израильскую версию событий перед сбитием Ил-20 в Сирии: военных РФ предупреждали - Цензор.НЕТ 7154
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Это так же как с 2 батальонными группами Вагнеровцев которые пёрли на американцев и курдов. Рашистам перезвонили и предупредили, спросили ..Ващи? Ответ...Настамнет! Ну на нет.....штук 400 200-сотых, 300-ых и разбитой техники немеряно. А потом обюратка...Можно мы свои трупики и раненых заберём? У Амеров и Курдов пострадавших - НОЛЬ! Газета Haaretz опубликовала израильскую версию событий перед сбитием Ил-20 в Сирии: военных РФ предупреждали - Цензор.НЕТ 3689
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они ими не успели стать..
они ими всегда были...
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шо несуть ці євреї)?!
кацяпськи ракети мають пам"ять - і таким чином)) можуть збивати свої (кацяпськи))
літачки, коли єврейські)))Ф-16 були в тому місці де були кацяпськи!
причому це все відбувається незважаючи на кривизну Землі!!!
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Починали кацики свою авантюру в Сирії під фанфари гуркоту "калібрів", котрі винищили все поголів'я віслюків в пустелі - а ось тепер похоронний марш лунає за утилізованими ракетою юродивих юродивими кацманавтамі ..Євреї з кацами - як з шкодливими котами, писком в лайно..
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чем больше дохлых кацев, тем лучше..не важно как, не важно где..
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Одно из наиболее значимых событий в операции "Мир Галилее" с военной точки зрения произошло 9 июня 1982 г.
Поскольку израильтяне решили выбить сирийские войска в Ливане из двадцатипятимильной зоны от израильской границы, Тель-Авиву необходимо было добиться господства в воздухе. Этому препятствовали зенитные ракетные и радиотехнические подразделения, размещенные сирийцами в долине Бекаа за год до операции "Мир Галилее". На вооружении ЗРВ САР находились ЗРК С-75, С-125 и "Круг" ("Квадрат"), которые обслуживались специалистами из СССР

Тель-Авив принял решение - уничтожить сирийские средства ПВО в долине Бекаа. 9 июня 1982 г. в 14.00 военно-воздушные силы Израиля подвергли позиции ЗРВ и РТВ внезапным ракетно-бомбовым ударам.
Всего за два часа было полностью уничтожено 19 зрдн. Еще 4 зрдн были серьезно повреждены. Тяжелые потери понесли и подразделения РТВ. Ни один израильский самолет во время массированного удара средства ПВО поражен не был.
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Затем противоборство развернулось в воздушной сфере. Над долиной Бекаа произошло одно из крупнейших воздушных сражений в истории арабо-израильских войн.
По некоторым данным, в небе Ливана сошлись около 100 израильских самолетов и столько же сирийских. За первые сутки в воздушных боях было сбито 29 сирийских самолетов. ВВС Израиля при этом не потеряли ни одной машины. В течение первой недели боев всего было сбито 86 сирийских самолетов типов МиГ-21, МиГ-23, Су-22. Израильтяне потеряли только 2 вертолета и "Скайхок", сбитый ракетой ООП.

Воздушные и противовоздушные схватки закончились тем, что Израиль завоевал полное господство в воздухе.
Победа в воздухе и на земле была настолько убедительной и однозначной, что вызвала немалую тревогу в СССР и государствах - участников Организации Варшавского договора.
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Сирийские макаки, как и в свое время египетские "летуны" отличаются тем что при малейшем шухере бросают самолет и катапультируются из даже не подбитого - святковать перемогу.
Нынешняя новость примечательна тем что израильтяне не стали совсем опускать горе-ПВО Сирии, ранее говорилось что сирийцы открывали огонь спустя пол часа после того как Ф-16 остывали в ангарах.
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Русские средства пво имеют отличную эффективность. Сбивают все что летит. А на земле потом разбирайтесь- где и чьё
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Нет, не всё, а только то, что зазевалось или думает что летит домой
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Они сбивают цель, которая ярче светится на радаре.
Если выпустить кучей 10 израильских, 10 совковых самолётов и запустить туда 20 совковых ракет ПВО, то все 10 совковых самолётов будут гарантированно сбиты, а все израильские улетят на базу.
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та ну...даже читать не хочу! Газета Haaretz опубликовала израильскую версию событий перед сбитием Ил-20 в Сирии: военных РФ предупреждали - Цензор.НЕТ 69
мне понравилась версия... на картинке, где самолет с пейсами прячется за лоха.. удивленного
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МЕСТЬ...

Такое на росции будет усиливаться...
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Арабы МСТЛИВЫЕ,
,Газета Haaretz опубликовала израильскую версию событий перед сбитием Ил-20 в Сирии: военных РФ предупреждали - Цензор.НЕТ 3287
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Газета Haaretz опубликовала израильскую версию событий перед сбитием Ил-20 в Сирии: военных РФ предупреждали - Цензор.НЕТ 4802
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У многих арабов главный враг - Америка, а Россия Америке - враг, а раз так, значит, по их понятиям, арабам друг. У них ненависть к Америке в крови и россиянам надо умудриться очень много этой крови пустить, чтобы поменяться с американцами местами.
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странно, если отбросить тех арабов, которые находятся в разных формированиях спонсировавшихся с помощью расеиои, то в основном остольные к Америке и Европе относятся позитивно и многие хотят там жыть или достичь такой же уровень жызни.
Кстати, кто тебе сказал что - арабы считает врагом Америку?
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Украина воюет не с Сирией, не с Ираном. Украина воюет с РФ.Когда израильтяне уничтожат хотя бы одного военнослужащего РФ, Иван Петрович Сидоров отметит это событие Львівським світлим и лещом. И перестанет называть Нетаньяху засранцем и путинским холуём./Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям . /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз"/ Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона. Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет.
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Эти стихи Пушкина скоро запретят в России и объявят экстремистскими

«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда
Нечаянно пригретый славой
Над нами царствовал тогда
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Впредь, во избежание человеческих жертв, израильская сторона порекомендовала российским руководству после получения уведомления о начале атаки израильских ВВС, немедленно давать всему личному составу военнокосмических сил России, находящихся в этот момент в воздухе в указанном районе, команду немедленно катапультироваться.
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"Haaretz отмечает, что к моменту начала атаки российский Ил-20 находился в 200 километрах к востоку от израильских самолетов".

ТО ЕСТЬ ЭТИ ДЕБИЛЫ ЗНАЯ ОБ ЭТОЙ ЗАВАРУШКЕ ПРОДОЛЖИЛИ ПОЛЁТ КАК НИ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО. Такое впечатление, что там на каждом километре грабли висели, на которые кацапы и наступили в конце концов.
Газета Haaretz опубликовала израильскую версию событий перед сбитием Ил-20 в Сирии: военных РФ предупреждали - Цензор.НЕТ 1261
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Отбрехались, сделав вид, что не знают - что такое микрон, при описании маршрута полёта...
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Прямо зависть берет от вашего умения разговаривать с Москвой
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Eсть прeдложeниe, впрeдь кацапских хуйловцeв "ихтамнeтов" по принципу "титушeк", именовать - "чепигами"!
Не предадим "чемпионов" забвению...
А наше СБУ попросим выяснить и доложить обществу, за какие "подвиги" в 2014 этот уебок получил " героя всея паРаши"
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Цим рукожопам треба надсилати письмове попередження, нотаріально завірене!!!, за тиждень...)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГазета Haaretz опубликовала израильскую версию событий перед сбитием Ил-20 в Сирии: военных РФ предупреждали
 
 
 
 
 
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