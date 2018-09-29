 Газета Haaretz опубликовала израильскую версию событий перед сбитием Ил-20 в Сирии: военных РФ предупреждали

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", газета Haaretz опубликовала хронологию событий перед моментом крушения российского самолета Ил-20 в Сирии.
По информации издания, эти данные были предоставлены Израилем российской стороне.
В материале газеты говорится, что 17 сентября израильские военные получили данные о передаче иранского оборудования для производства ракет в сирийской Латакии. По информации разведки, его планировалось перенаправить в Ливан движению "Хезболла".
В результате Израиль принял решение уничтожить это оборудование. Для этого в воздух были подняты четыре истребителя F-16. Они взлетели с базы на юге страны и, находясь на большой высоте к востоку от Кипра, нанесли удары. Haaretz отмечает, что к моменту начала атаки российский Ил-20 находился в 200 километрах к востоку от израильских самолетов.
Израильская сторона утверждает, что атака в Латакии началась в 21:42 по местному времени, а цель была поражена в 21:50. При этом российские военные были предупреждены о ней в 21:38. В 21:52, пишет Haaretz, сирийская ПВО "вышла из-под контроля" и выпустила 27 ракет в разных направлениях. В 22:05 российский самолет был сбит, при этом F-16 уже находились недалеко от израильского города Хайфа.
Армия Израиля отвергает версию Минобороны России о том, что один из F-16 скрылся за Ил-20. Газета отмечает, что два израильских самолета "летали в разных районах, на разной высоте и с разной скоростью". Израиль утверждает, что Россия должна была знать об этом, поэтому опубликованное Минобороны радиолокационное изображение "просто сфабриковано".
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).
да кацапы просто шмаляли во все стороны - имитируя "боевую" активность: нужно же было списать ракеты!))
Ну вот.. списали. Заодно и самолет))
они ими всегда были...
кацяпськи ракети мають пам"ять - і таким чином)) можуть збивати свої (кацяпськи))
літачки, коли єврейські)))Ф-16 були в тому місці де були кацяпськи!
причому це все відбувається незважаючи на кривизну Землі!!!
Поскольку израильтяне решили выбить сирийские войска в Ливане из двадцатипятимильной зоны от израильской границы, Тель-Авиву необходимо было добиться господства в воздухе. Этому препятствовали зенитные ракетные и радиотехнические подразделения, размещенные сирийцами в долине Бекаа за год до операции "Мир Галилее". На вооружении ЗРВ САР находились ЗРК С-75, С-125 и "Круг" ("Квадрат"), которые обслуживались специалистами из СССР
Тель-Авив принял решение - уничтожить сирийские средства ПВО в долине Бекаа. 9 июня 1982 г. в 14.00 военно-воздушные силы Израиля подвергли позиции ЗРВ и РТВ внезапным ракетно-бомбовым ударам.
Всего за два часа было полностью уничтожено 19 зрдн. Еще 4 зрдн были серьезно повреждены. Тяжелые потери понесли и подразделения РТВ. Ни один израильский самолет во время массированного удара средства ПВО поражен не был.
По некоторым данным, в небе Ливана сошлись около 100 израильских самолетов и столько же сирийских. За первые сутки в воздушных боях было сбито 29 сирийских самолетов. ВВС Израиля при этом не потеряли ни одной машины. В течение первой недели боев всего было сбито 86 сирийских самолетов типов МиГ-21, МиГ-23, Су-22. Израильтяне потеряли только 2 вертолета и "Скайхок", сбитый ракетой ООП.
Воздушные и противовоздушные схватки закончились тем, что Израиль завоевал полное господство в воздухе.
Победа в воздухе и на земле была настолько убедительной и однозначной, что вызвала немалую тревогу в СССР и государствах - участников Организации Варшавского договора.
Нынешняя новость примечательна тем что израильтяне не стали совсем опускать горе-ПВО Сирии, ранее говорилось что сирийцы открывали огонь спустя пол часа после того как Ф-16 остывали в ангарах.
Если выпустить кучей 10 израильских, 10 совковых самолётов и запустить туда 20 совковых ракет ПВО, то все 10 совковых самолётов будут гарантированно сбиты, а все израильские улетят на базу.
мне понравилась версия... на картинке, где самолет с пейсами прячется за лоха.. удивленного
Такое на росции будет усиливаться...
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Арабы МСТЛИВЫЕ,
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Кстати, кто тебе сказал что - арабы считает врагом Америку?
«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда
Нечаянно пригретый славой
Над нами царствовал тогда
ТО ЕСТЬ ЭТИ ДЕБИЛЫ ЗНАЯ ОБ ЭТОЙ ЗАВАРУШКЕ ПРОДОЛЖИЛИ ПОЛЁТ КАК НИ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО. Такое впечатление, что там на каждом километре грабли висели, на которые кацапы и наступили в конце концов.
Не предадим "чемпионов" забвению...
А наше СБУ попросим выяснить и доложить обществу, за какие "подвиги" в 2014 этот уебок получил " героя всея паРаши"