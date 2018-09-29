 Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в субботу, выступая в Харькове на открытии 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы".
"…Мы дошли до Стокгольмского суда и выиграли $4,6 млрд, которые благодаря этому контракту были переплачены Российской Федерации – стране-агрессору. И сегодня пусть не надеются – эта сумма в Украину поступит в полном объеме. Нет, извините, а придет даже больше, поскольку каждый день, который Россия не платит, на полмиллиона долларов сумма платежа растет… И у меня нет никакого сомнения, что сумма поступит в ближайшее время", - сказал он
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Порошенко также уверен, что Украина не будет возвращать РФ те деньги, которые были переведены в декабре 2013 года сбежавшему позднее президенту Виктору Януковичу.
"Мы защитили на определенное время, но я думаю, что в суде правда победит – защитили от требований РФ возвращать средства, которые были брошены в декабре 2013 года Януковичу, который положил, причем под камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез из Украины и купил дом", - сказал президент.
Порошенко подчеркнул, что Украина доказала несправедливость требования от нее вернуть эти платежи.
Ю.Витренко гл.ком.директор Нафтогаза перевел со счетов Ощадбанка 20 сентября 2018 года на счета своей жены Ирины Шафрановой-Витренко 1 млн.900 тыс. евро и 2 млн.900 тысяч долларов в Лихтенштейне!!!!!!!!!!!!!!!!
ВУАЛЯ!!!!
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Це як у школі. Якась курвочка-відмінниця організовує травлю когось із однокласників і до тої веселої справи долучається більшість у класі і триває це доти, доки хтось не каже: "Стоп!"
Йулеботи-зрадофілітики, цей колективний "Хтось" уже появився.
Ви можете придумувати прізвиська, - це не допоможе.
"Якщо ти порохобот, отже ти не ідіот!"
Ось нове гасло!
А тепер заглиніться у власному гавні!
Конечно, сумма поступит, но тогда, когда тебя Порошенко не будет. Ибо запад не позволит перевести деньги, что бы ты - подонок рошеновский, не разворовал их.
Короче, деньги будут, но после выбров, когда не станет генетического вора Порошенко.
А так бла бла бла.
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Видел рюсссье-туристо..,.
Видел ихние большущие глаза и зависть , смешаную ненавистью..
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Но прикол в том , что я подслышал в ихнем разгаворе...-" Вот победит Путин америку,- ПЕРЕСЕЛЮСЬ ТУДА на проживание ...".
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ВОТ вся суть касапщины !!..
Ага, боритесь с коррупцией, лохи.. - Порошенко
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Вот когда поступит ,тогда пусть бы Кобелев и получил премию и не миллион ,а тысяч десять,
остальные 990 тыс . пусть вернёт государству за свою беспрецедентную наглость.
iPhone и iPad И первым в магазин зашел мужчина, который купил место за 150 тысяч рублей ($2284), чтобы потом перепродать. Но место никто не выкупил, а денег на новый iPhone не осталось. Поэтому он просто зашел и вышел.
Мужчина хоть и зашел первым, но в очереди был девятым: первые восемь человек не смогли продать свои места, порвали талоны и ушли." --КАЦАПЫ блядь !