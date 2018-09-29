 Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в субботу, выступая в Харькове на открытии 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы".

"…Мы дошли до Стокгольмского суда и выиграли $4,6 млрд, которые благодаря этому контракту были переплачены Российской Федерации – стране-агрессору. И сегодня пусть не надеются – эта сумма в Украину поступит в полном объеме. Нет, извините, а придет даже больше, поскольку каждый день, который Россия не платит, на полмиллиона долларов сумма платежа растет… И у меня нет никакого сомнения, что сумма поступит в ближайшее время", - сказал он

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Порошенко также уверен, что Украина не будет возвращать РФ те деньги, которые были переведены в декабре 2013 года сбежавшему позднее президенту Виктору Януковичу.

"Мы защитили на определенное время, но я думаю, что в суде правда победит – защитили от требований РФ возвращать средства, которые были брошены в декабре 2013 года Януковичу, который положил, причем под камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез из Украины и купил дом", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина доказала несправедливость требования от нее вернуть эти платежи.

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