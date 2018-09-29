EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1954  75
Все про:Газпром (2820) Нафтогаз (2548) Порошенко (15501) Стокгольм (146)

 Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража

Средства, выигранные Украиной в судах против Российской Федерации, будут возвращены Украинскому государству в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в субботу, выступая в Харькове на открытии 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы".

"…Мы дошли до Стокгольмского суда и выиграли $4,6 млрд, которые благодаря этому контракту были переплачены Российской Федерации – стране-агрессору. И сегодня пусть не надеются – эта сумма в Украину поступит в полном объеме. Нет, извините, а придет даже больше, поскольку каждый день, который Россия не платит, на полмиллиона долларов сумма платежа растет… И у меня нет никакого сомнения, что сумма поступит в ближайшее время", - сказал он 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко о намерении Тимошенко ликвидировать "Нафтогаз": Это позволит "Газпрому" не платить Украине 2,6 млрд долл. по уже проигранному делу

Порошенко также уверен, что Украина не будет возвращать РФ те деньги, которые были переведены в декабре 2013 года сбежавшему позднее президенту Виктору Януковичу.

"Мы защитили на определенное время, но я думаю, что в суде правда победит – защитили от требований РФ возвращать средства, которые были брошены в декабре 2013 года Януковичу, который положил, причем под камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез из Украины и купил дом", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина доказала несправедливость требования от нее вернуть эти платежи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" сорвал программу заимствований "Газпрома" в иностранных банках, - Reuters

Источник: https://censor.net.ua/n3088741
 
   
VEhrdlVXNDVReXN3V1VSUmRuUkhTVEJNV0ZGMlpFTTJNRXcwZGt3NVExUXdURVJSZERsREx6QlpSRkYyZEVNNFprNURaREJNUkZKb1RrZERNRXczVVhNNVEzY3dUR1E0TUV0SVVtZDBReXN3VEhKUmN6bERLekJNZGxKcVRrTTQ=
 Топ комментарии
 
У тебя не было сомнений, шо АТО закончиш за годыны, брехливый диабетик.
 показать весь комментарий
 
Цитаты великих людей.
Ага, боритесь с коррупцией, лохи.. - Порошенко
Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 6848
 показать весь комментарий
 
И сегодня пусть не надеются - эта сумма в Украину поступит в полном объеме, - Порошенко.

Конечно, сумма поступит, но тогда, когда тебя Порошенко не будет. Ибо запад не позволит перевести деньги, что бы ты - подонок рошеновский, не разворовал их.
Короче, деньги будут, но после выбров, когда не станет генетического вора Порошенко.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Откат от премии Коболева не меньше 90 % был наверное. Я бы тоже не сомневался.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кобелеву выписали 8 лямов...реально ОН маме в США перевёл 800 тысяч....это его доля.
 показать весь комментарий
 
 
а откуда они взяли деньги на премии? кацапы ещё не заплатили ни копейки.
 показать весь комментарий
 
https://www.obozrevatel.com/economics/millionyi-v-lihtenshtejn-glava-naftogaz-ukraina-otpravil-nerealnyie-summyi.htm
Ю.Витренко гл.ком.директор Нафтогаза перевел со счетов Ощадбанка 20 сентября 2018 года на счета своей жены Ирины Шафрановой-Витренко 1 млн.900 тыс. евро и 2 млн.900 тысяч долларов в Лихтенштейне!!!!!!!!!!!!!!!!
ВУАЛЯ!!!!
 показать весь комментарий
 
Щелевой, ты опять здесь. Как щель, не болит после вчерашнего?
 показать весь комментарий
 
 
Почему все кацапы никогда не поднимаются выше пояса, добрый человек? Это последствия монголо татарского ига? Вас триста лет имели татары, а сейчас вы легли под чеченцев? Ну жалуйся, тебя здесь поймут.
 показать весь комментарий
 
 
Ты бы щель свою натруженную всем прохожим не подставлял, тогда не болела бы...
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно, что беспристрастный модератор, опирающийся на свой богатый опыт, в упор не видит в этом гавкоте ни оскорблений, ни провокаций
 показать весь комментарий
 
 
А где здесь оскорбления и провокации? Все кацапы никогда выше пояса не поднимаются. Здесь одни жалобы и утешения как по мне. Алексея Ивановича кто то сильно обидел.
 показать весь комментарий
 
 
Балабол -- кацапские банки рабртают один Альфа чего стоит !!! Народу Украины невидать этих денег как своих ушей все уже подербанили хотя еще нихрена нет Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 836
 показать весь комментарий
 
 
Да, деньги, украденные у нас при новой жизни можно смело списать в прямые убытки.
 показать весь комментарий
 
В наступному житті повернуть з відсотками, хочав наступній інкарнації порошенки з кобилєвими будуть, мабуть, глистами, але нічого - повернуть чим зможуть.
 показать весь комментарий
 
 
От цікаво, скільки ти вже скиздив і скиздиш коли тікати будеш??
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 1646 Дмитрик, ти сьогодні молодець - в касі отримаєш премію 30 сріблястих рускіх рублів.
 показать весь комментарий
 
Орда ботів, блохерів, журнашлюшок і медіа#лядей обсирали Порошенка 4 роки поспіль. Врешті, декому це набридло і ті, у кого є совість, почали захищати людину, яка найбільше з усіх президентів зробила для України.
Це як у школі. Якась курвочка-відмінниця організовує травлю когось із однокласників і до тої веселої справи долучається більшість у класі і триває це доти, доки хтось не каже: "Стоп!"
Йулеботи-зрадофілітики, цей колективний "Хтось" уже появився.
Ви можете придумувати прізвиська, - це не допоможе.
"Якщо ти порохобот, отже ти не ідіот!"
Ось нове гасло!
А тепер заглиніться у власному гавні! Порошенко: У мене немає сумнівів, що Росія найближчим часом заплатить за рішенням Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 4311
 показать весь комментарий
 
Это пишут те что зажили По Новому. Теперь. Через год они будут жить по старому.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И сегодня пусть не надеются - эта сумма в Украину поступит в полном объеме, - Порошенко.

Конечно, сумма поступит, но тогда, когда тебя Порошенко не будет. Ибо запад не позволит перевести деньги, что бы ты - подонок рошеновский, не разворовал их.
Короче, деньги будут, но после выбров, когда не станет генетического вора Порошенко.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Задрал уже Перемоги языком клепать, лживый лицемерный Барыга.
 показать весь комментарий
 
 
Вот если бы он сказал что выступает гарантом этой сделки всем своим имуществом...
А так бла бла бла.
 показать весь комментарий
 
 
Если деньги от Стокгольмского суда перейдут государству так при чем здесь нафтогаз? Разогнать к чертям собачьим а зажравшиеся хари кобелевых витренок и т.д пересажать с конфискацией за грабеж народа Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Был недавно в Италии.
.
Видел рюсссье-туристо..,.
Видел ихние большущие глаза и зависть , смешаную ненавистью..
.
Но прикол в том , что я подслышал в ихнем разгаворе...-" Вот победит Путин америку,- ПЕРЕСЕЛЮСЬ ТУДА на проживание ...".
.
ВОТ вся суть касапщины !!..Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 9878
 показать весь комментарий
 
А я здесь каким боком или долг Стокгольмского арбитража? Мне что радоваться что хуйло победит америку, или то что эти дебилы об этом мечтают? Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 2923
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно ты понял,максимка, деньги придется Украине выплатить, ну вы сами виноваты ,благословили хуйла на войну ...
 показать весь комментарий
 
 
Вернут или нет, время покажет, главное получить многомиллионные в долларовом эквиваленте премии. Да Петя?
 показать весь комментарий
 
 
Шо, по второму кругу? Да так весь выигрыш на премии уйдет.
 показать весь комментарий
 
Реально Кобелев и Витренко похоже Фунты...на которых потом всё спишут, а бабло получают на Банковой.
 показать весь комментарий
 
 
У тебя не было сомнений, шо АТО закончиш за годыны, брехливый диабетик.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, если у него нет сомнения, тада канечно...
 показать весь комментарий
 
 
Лично я заметил, что уже давно все выступления пети воспринимаю как брехню. Может там шо то и есть, но имидж - все.
 показать весь комментарий
 
 
Совравший многократно - кто тебе поверит?...
 показать весь комментарий
 
 
В свете новости о скавчании личинки Витренки о клятой Йульке, собравшейся разогнать кубло этих тунеядцев, заявление Офшорника есть рука помощи зажравшимся негодяям и его полное циничное одобрямс их миллионным премиям
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы в выходной день беснуются, им похоже в выходной день двойную ставку платят... Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 9900
 показать весь комментарий
 
 
Докерувався, Украине уже не дают кредит даже с обещанием поднять цену на газ, МВФ выдвинул еще несколько условий.
 показать весь комментарий
 
 
Цитаты великих людей.
Ага, боритесь с коррупцией, лохи.. - Порошенко
Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 6848
 показать весь комментарий
 
 
"Деньги??!! Да я их ненавижу!" (П.Порошенко) Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 4668
 показать весь комментарий
 
 
Из недосказанного: "...когда они в чужих карманах".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот Президент, который закапывает кацапию, а жулька бай бай)
 показать весь комментарий
 
 
Є добре українське прислів'я :" Не кажи гоп - поки не перескочиш".. Зайдуть в Україну хоч якісь гроші - тоді й піаритися будеш..
 показать весь комментарий
 
 
Петро Олексійович, не відволікайтесь на дріб'язок! Живих пенсіонерів ще мільйонів 10-11 і без всяких судів віддадуть все, як Рева скаже так і буде. Це ж Клондайк грошей! Рева чекає від Вас команду - Фас!
 показать весь комментарий
 
 
"... сумма поступит в ближайшее время..."
Вот когда поступит ,тогда пусть бы Кобелев и получил премию и не миллион ,а тысяч десять,
остальные 990 тыс . пусть вернёт государству за свою беспрецедентную наглость.
 показать весь комментарий
 
 
Кобелев 8 млн долларов получил, но 7 млн 200 тыс отдал на предвыборную агитацию Порошенко, а 800 тыс дол отправил маме в США.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 476 Дмитрику, а де ділася фотожаба про те. що Порошенко кожний день сере тобі в штани??
 показать весь комментарий
 
 
Точно, Петро у Харкові... вулиці перекривали, та поліції забагато!) Працюємо, Петро, працюємо, меньше балочок!!! Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
Все то прекрасное, что принесли Порошенко и его сподвижники в Украину за последние пять лет, лучше наблюдать издалека.

Порошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 336
 показать весь комментарий
 
 
А уже известна дата, когда оно будет извиняться?
 показать весь комментарий
 
 
Собаку, которая лает без причины, называют пустобрех.
 показать весь комментарий
 
 
Костя, до чого ці люди на вокзалі? їдуть собі і нехай? А трудова міграція, звичайне явище(1000000 литовців та не меньше поляків на заробітках) а в ціх країнах голод та холод???)
 показать весь комментарий
 
"В России 28 сентября начались продажи нового iPhone. Люди несколько дней мерзли в очереди, чтобы первыми купить iPhone XS.
iPhone и iPad И первым в магазин зашел мужчина, который купил место за 150 тысяч рублей ($2284), чтобы потом перепродать. Но место никто не выкупил, а денег на новый iPhone не осталось. Поэтому он просто зашел и вышел.
Мужчина хоть и зашел первым, но в очереди был девятым: первые восемь человек не смогли продать свои места, порвали талоны и ушли." --КАЦАПЫ блядь ! Порошенко: У мене немає сумнівів, що Росія найближчим часом заплатить за рішенням Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 1476 Порошенко: У мене немає сумнівів, що Росія найближчим часом заплатить за рішенням Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 1476 Порошенко: У мене немає сумнівів, що Росія найближчим часом заплатить за рішенням Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 1476
 показать весь комментарий
 
 
Кого попало будут слушать и видеть. Даже хуйло хлопать, лишь бы не Тимошенко. Боятся гады ее.
 показать весь комментарий
 
Зато пєця в нас не такий лох з горою налічмана по євразіям кататись. Як тільки Газпром виплатить борг він всю суму цивілізовано покладе на свої офшорні рахунки.
 показать весь комментарий
 
Пахан порох, поставил второго пахана хуйла на счетчик.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: У меня нет сомнений, что Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража
 
 
 
 
 
 вверх