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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (2820) Нафтогаз (2548) Тимошенко (23945) Витренко Юрий (27)

 "Ликвидируем "Нафтогаз" как посредника" - "Это позволит "Газпрому" не платить Украине $2,6 млрд": Витренко и Тимошенко спорят о ликвидации НАК

Ликвидация "Нафтогаза" позволит "Газпрому" не платить Украине 2,6 млрд долл. с процентами по уже проигранному транзитному делу, а также поставит под угрозу надежность поставок газа украинским потребителям и увеличение собственной добычи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, реагируя на недавние заявления Тимошенко о необходимости ликвидации "Нафтогаза". Приводим его текст полностью.

"Для ЮВТ и ее сторонников: ликвидация "Нафтогаза" позволит "Газпрому" не платить "Нафтогазу" 2,6 млрд долл. с процентами по уже проигранному "Газпромом" транзитному делу, а также избежать риска проиграть "Нафтогазу" и в новом арбитражном деле, где наши дополнительные требования уже превышают 12 млрд долл. США.

Поскольку речь идет о контрактных отношениях между двумя компаниями, "Нафтогазом" и "Газпромом", то ликвидация "Нафтогаза" не позволит Украине получить эти деньги с "Газпрома".

Ликвидация "Нафтогаза" также поставит под угрозу надежность поставок газа украинским потребителям и увеличение собственной добычи.

Именно для того, чтобы надежность поставок газа потребителям и развитие собственной ресурсной базы не зависела от "милости" других стран и создают национальные компании, такие как "Нафтогаз"...", - написал Витренко

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о премиях в "Нафтогазе": Никаких 45 миллионов они не получали. Мы должны пересмотреть все контракты и установить нормальные, а не космические зарплаты. ВИДЕО

Напомним, лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве заявила о намерении ликвидировать НАК "Нафтогаз Украины" после президентских выборов, сообщал "Интерфакс-Украиина".

"Для правления этой коррумпированной продажной власти осталось полгода. Через полгода первое, что мы сделаем, – ликвидируем НАК "Нафтогаз" как ненужного посредника. А также, если НАК "Нафтогаз" создаст другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать для продажи природного газа украинцам… Все это будет ликвидировано", - заявила Тимошенко .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Вакарчук, - опрос КМИС

Политик также раскритиковала инициативу "Нафтогаза" о продаже 49%-ной доли газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"Для того чтобы построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. Это посчитанная сумма в ценах сегодняшнего дня, учитывая газовые хранилища… Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд", - сказала лидер "Батькивщины", назвав такую идею "аферой века".

Тимошенко также заявила, что если продажа 49% ГТС состоится, после президентских выборов это решение будет отменено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда

Кроме того, она считает обманом утверждения о том, что украинская ГТС останется без нужных объемов транспортировки газа. По ее мнению, такого развития ситуации можно не допустить стремительным увеличением добычи украинского газа.

"Первое, что мы будем делать, – это развернем стремительную добычу природного газа после президентских выборов, полностью обеспечим себя нашим украинским природным газом и будем частично наполнять нашу газотранспортную систему и экспортировать газ в ЕС", - сказала политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активы Газпрома будут изымать, - апелляционный суд в Швеции отменил решение о временной приостановке принудительного изъятия активов российского монополиста, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3088740
 
   
 Топ комментарии
 
В чем проблема? Оставьте формально Нафтогаз и 10 человек в штате Нафтогаза, отвечающих за взимание бабла с параши и привет. А структура из тысяч непонятно чем занимающихся нам не надо
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А що тимошенко вміє крім того як смоктати з бюджетної кормушки?
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Вот две "продавщицы" уже и нарисовались. Вітренко про намір Тимошенко ліквідувати "Нафтогаз": Це дозволить "Газпрому" не платити Україні 2,6 млрд дол. у вже програній справі - Цензор.НЕТ 9945 Ой, горе.
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сспаді, та всі вже давно знають що косата кремлядь працює на хуйла. достатньо подивитися на те, скільки грошей вона витрачає на свій піар
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Бабка Тимошенко це людина яка не може жити без газової чи нафтової труби. Просто нездатна довгий час без труби.
Звичайно за рахунок інтересів інших громадян.
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Порошенко потерял легитимность после выдачи патриота сатанинской ФСБ.и это не просто предательство это просто нападение на Украину. Сотрудничество с ФСБ это тоже самое что сотрудничество с СС
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Як на мене, то вже після Іловайська стало добре зрозуміло, що він - шпигун
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Гав,Гав,Гав,Газ,Газ,Газ.......Юлька вароффффка.Это все на что способны ХОБОТЫ)))
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Да пусть гавкают, а газовую трубу (или долларовую) в их будки Юля все равно перекроет.
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Оце Юлька розворушила воровське кубло...по вісм оліргахічним каналам стали мочить Юльку...з чого будуть жить олігархи і іхні шавки якщо Юлька ліквідує прокладки газові...гавкайте...а кого порошенко призначив в переговорну групу в Мінську забули чи не хочите паматати. Медвечука кума путіна........
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Ґонґадзе заплатив життям,коли наїхав на косату за її ІТЕРу -посередника і постачальника газу.
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Тем самым Витренко признал, что этос подачи Нафтогаза долг образовался. А скодько мы еще не знаем? Вітренко про намір Тимошенко ліквідувати "Нафтогаз": Це дозволить "Газпрому" не платити Україні 2,6 млрд дол. у вже програній справі - Цензор.НЕТ 5339
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В общем тема простая: убрать НафтоГаз,
списать долги ГазПрома, а вместо НафтоГаза
поставить свою структуру которая и будет
монополистом как когдато была монополистом
ее совместная с Лазаренко ЕЭС (единые энерго-системы)
И подписать с Хулом новый кабальный контракт,
а лохторату рассказать что надо было опять спасать ЕС...
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Газовая принцесса захотела стать газовой королевой
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"по вісм оліргахічним каналам стали мочить Юльку" Це яким каналам? ньюсван 112 інтер чи трк Україна?
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Косатая знает все газовые мутки, Вона не один миллиард на этом украла.
Надо Вону послушать и сделать наоборот.
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Я не сомневаюсь что ЮВТ експерт в газовых вопросах... еще со времен Паши Лазаренка. Как она собирается завозить дешевый газ тоже вопрос. В балонах что ли? Но то что пора скидывать кровопийц чиновников и налоги, выгонять армию бюджетников выписывающих не понятные ненужные бумажки, которые кроме бюрократии и коррупции ничего для народа не приносят в ето я уверен.
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Щось мені здається, що пора їй вже онуку нянчити...
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"Узагалі, що це за організація "Нафтогаз України" і наскільки вона потрібна країні? Є "Укргазвидобування", яка видобуває газ, є "Укртрансгаз", який транспортує газ і за кордон, і до вітчизняних споживачів, і є споживачі. Ось три сторони. У чому роль "Нафтогазу України"? У чому вона полягає?
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НАК «Нафтогаз України» - вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Понад 97 % нафти і газу в Україні видобувається підприємствами компанії.
«Нафтогаз України» здійснює переробку газу, нафти та конденсату на п'яти газопереробних заводах (ГПЗ), що входять до складу Компанії, виробляючи на них скраплений газ, моторні палива та інші типи нафтопродуктів. Компанія має фірмову мережу автозаправних станцій.Укртрансгаз і Укргазвидобування - це дочірні компанії Нафтогазу. Нафтогаз займається розвитком всієї газової промисловості, а не однієї гілки.
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Об этом 29 июня 2016 г рассказал в интервью украинским СМИ премьер-министр Украины В. Гройсман.
По его словам, в ближайшие дни будет принято решение о разделении функций транзита газа, хранения газа, торговли газом и добычи газа.
Этот шаг, по мнению В. Гройсмана, позволит не создавать монополистов в центре Украины.
О том что Нафтогаз может потерять практически все свои функции перестанет быть народным украинским достоянием стало известно еще в 2015 г.
Тогда украинские политики неохотно заявили о том, что к январю 2016 г подготовят дорожную карту реформирования госкомпании.
Тогда же Верховная рада приняла закон О рынке природного газа, который предусматривает реформу Нафтогаза путем разделения функций транспортировки газа по магистральным газопроводам, его закачки и хранения в подземных газовых хранилищах (ПГХ) и реализации газа.
Сейчас эти функции выполняет Нафтогаз и его дочки.
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Пока ведутся судебные дела никто ничего приватизировать не будет. Нафтогаз монополист - это плохо, но я посмотрю как завоют когда начнется приватизация - что пилится гос. собственность и так далее.
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ПРАВИЛЬНО ЮЛЯ сделает...разогнать этот воровской гадюшник,как в свое время и Росукрэнерго.
Тут еще "новость"....коммерческий директор Нафтогаза (видимо Витренко,в сортах дерьма не разбираюсь),СРОЧНО перевел полученный миЛЛионый бонус на свой оффшор!!!!
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да, да - и простить кацапам несколько ярдов. Надоже ВОНОй как то отрабатывать за предвыборные бабки
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Юля конечно не торт и будь она у власти - стала бы вторым Януковичем. Но у нас среди всех кандидатов - одни пид**сы! Порох сделает всё, чтобы обосрать других и остаться Дартаньяном.
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Ну, по сравнению с рашистской консервой ВонУ, Порошенко таки Дартаньян и лучшее из того, что сейчас есть среди кандидатов.
А будущие лидеры, возможно получше, пока только подрастают.
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Почитаешь бабу Юлю аж смеятся хочется.
"Для того чтобы построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. Это посчитанная сумма в ценах сегодняшнего дня, учитывая газовые хранилища… Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд", - сказала лидер "Батькивщины", назвав такую идею "аферой века".
Собрали по технологиям того времени в 1960 году Запорожец, то это не будет значить что он должен быть равным по цене Ламборджини сегодня) Оценочная стоимость на сегодняшний ГТС - 12-40 млрд долл США. 40 при условии сохранения транзита.
Кроме того, она считает обманом утверждения о том, что украинская ГТС останется без нужных объемов транспортировки газа. По ее мнению, такого развития ситуации можно не допустить стремительным увеличением добычи украинского газа.
"Первое, что мы будем делать, - это развернем стремительную добычу природного газа после президентских выборов, полностью обеспечим себя нашим украинским природным газом и будем частично наполнять нашу газотранспортную систему и экспортировать газ в ЕС"
Украина начинает добывать 300 млрд кубов газа в год, Газпром банкрутует и вместо Нафтогаза создается Нью-Газпром, который начинает спонсировать УЕФА и Баварию... "Ліквідуємо" Нафтогаз "як посередника" - "Це дозволить "Газпрому" не платити Україні $2,6 млрд": Вітренко і Тимошенко сперечаються про ліквідацію НАК - Цензор.НЕТ 358
А в 2004-2010 погода была плохая для увеличения добычи газа?
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Україна стрімко вимирає: названа область, яка може зникнути

В Україні за 27 років незалежності в Україні зникло 468 сіл. Ще приблизно стільки стоять у запустінні. Лідером по цій сумній статистиці є Чернігівщина.
Там з 1990 року з обліку знято 54 села, ще десять спорожніли. Це найстарша за віком населення область і ця тенденція історична, передає ТСН.Відзначається, що ще 100 років тому в хроніках регіон називали найпривабливішим для пенсіонерів. Витяг за 1912 рік свідчить: "Чернігів - улюблений пункт, куди направляються доживати".

Експерти попереджають, величезні території можуть стати безлюдними. "Катастрофічно скорочується населення в усій Україні. Міграція, війна, ДТП, але найголовніше - тільки в Києві народжуваність перевищує смертність. У семи областях України на сотню померлих не народжується і половина дітей. І така тенденція буде зберігатися", - б'ють на сполох вони.
При цьому, як з'ясувалося, депресивною територією, коли є можливість отримати державну підтримку, визнаний тільки одне місто - Токмак на Запоріжжі.БІЛЬШЕ ТУТ: https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ukraina-strimko-vimirae-nazvana-oblast-yaka-mozhe-zniknuti.htm
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Хахах, надо уничтожить Нафтогаз именно в 2019 году чтобы Хуйло на переговорах по поставкам газа в Европу смогло с чистой совестью заявить Меркель. Вы требуете чтобы часть транзита шла через Украину, а с кем там говорить??? Нафтогаза ведь нет и поэтому дайте денег еще на 2 ветки Северного потока и спите спокойно)))) И так и будет. Поэтому даже если бы Юля отсосала Хуйлу в прямом эфире росТВ ему это было меньше приятно, чем слить Нафтогаз в момент переговоров "Ліквідуємо" Нафтогаз "як посередника" - "Це дозволить "Газпрому" не платити Україні $2,6 млрд": Вітренко і Тимошенко сперечаються про ліквідацію НАК - Цензор.НЕТ 3696 "Ліквідуємо" Нафтогаз "як посередника" - "Це дозволить "Газпрому" не платити Україні $2,6 млрд": Вітренко і Тимошенко сперечаються про ліквідацію НАК - Цензор.НЕТ 3696
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ця армянська жінка не бажає Україні добра,тільки піар собі косатой!!
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Сраная рашистская консерва БоХиня отрабатывает поддержку кремляди.
За сколько в обоСрашке закрыли уголовное дело на ВонУ?
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Обратно шваль ригошоколад повылазила как тараканы.
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русишеншвайн, займись своим исконным занятием - возьми на клык у кадыровца и успокойся "Ліквідуємо" Нафтогаз "як посередника" - "Це дозволить "Газпрому" не платити Україні $2,6 млрд": Вітренко і Тимошенко сперечаються про ліквідацію НАК - Цензор.НЕТ 3087
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Что за бред? При ликвидации любого предприятия регулируются вопросы как его долгов, так и других финансовых отношений. Попросту права на взыскание долга с Газпрома можно перевести, условно говоря, на Кабмин, и все
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А потом судиться еще 10 лет по вопросам законности этих действий. Знаток, попробуй хотя бы отбить штраф ГАИ в суде, а потом размышляй о высоком.
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Время - близится. Скоро мясорубка. Когда у нас будет так с первого и настоящего, тогда и состоимся по настоящему.

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*/* "Ліквідуємо" Нафтогаз "як посередника" - "Це дозволить "Газпрому" не платити Україні $2,6 млрд": Вітренко і Тимошенко сперечаються про ліквідацію НАК - Цензор.НЕТ 5076
............как отметил Коболев, вчера в российских СМИ появилась новость о возможности принудительной продажи доли "Газпрома" в Северном потоке-2 в счет погашения долга за проигранный арбитраж в Стокгольме.
"А сегодня... ЮВТ публично пообещала спасти "российское достояние" от украинской государственной компании путем ликвидации последней... Мне кажется, что ЮВТ начала подрабатывать генератором пропагандистских информповодов для российских медиа", - написал он.
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Расчёт на дурость читателя:

"Для того чтобы построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. Это посчитанная сумма в ценах сегодняшнего дня, учитывая газовые хранилища… Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд", - сказала лидер "Батькивщины", назвав такую идею "аферой века".

МАТЬ -ПЕРЕМАТЬ! А если без иностранных собственников Расия ВООБЩЕ НИЧЕГО не будет транзитировать через Украину - сколько будет стоить труба?
По весу металлолома, млять?
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Она вообще ничего не будет стоить . 0 .! Затраты на изъятие трубы из земли не покроют стоимость металлолома . Никто не захочет раскапывать . Труба останется в земле навечно . "Ліквідуємо" Нафтогаз "як посередника" - "Це дозволить "Газпрому" не платити Україні $2,6 млрд": Вітренко і Тимошенко сперечаються про ліквідацію НАК - Цензор.НЕТ 8733 .
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-Была премия главе Нафтогаза в 3 млн. долларов?
-Врут люди.
-Была цена в 450$ за куб?
-Врут люди.
-Так подпись ваша стоит.
-Врет подпись.
-Был меморандум с МВФ о продаже земли?
-Врет МВФ.
-Был меморандум с МВФ об уравнивании цен на импортный газ и газ собственной добычи?
-Не знаю, не видела. Зато помните, как ловко я справилась с кризисом? Народ украинский, вы помните, что у вас не изменились цифры в платежках?
-Так вы ж взяли в долг 10.5 млрд, долларов - половину украинского бюджета и спустили на оплату разницы в платежках.
-Врут люди.
-И МВФ врет?
-МВФ - тоже люди.
-А ТАМИФЛЮ спас Украину от птичьего грипа?
-Спас.
-А почему этот препарат закупала только Украина, а другие страны отказались?
-Украинцы мудрая нация.
-А американский суд врет о том, что ваши компании наварили на Тамифлю 19 миллионов долларов?
-Врет.
-то есть они настолько врут, что обязали американскую компанию ИНТЕРФАРМ вернуть 19 миллионов в бюджет Украины?
-Они настолько богаты, что могут врать себе в убыток.
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Все мы помним кто что стоит и что творил в 2009 году и кто настоял на заседание РНБО на том в начале 2014 года сдать без боя Крым.
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Нафтогаз-это стена для таких любителей как "газовая принцесса" воровать на схемах деньги.
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https://www.obozrevatel.com/economics/millionyi-v-lihtenshtejn-glava-naftogaz-ukraina-otpravil-nerealnyie-summyi.htm
Ю.Витренко гл.ком.директор Нафтогаза перевел со счетов Ощадбанка 20 сентября 2018 года на счета своей жены Ирины Шафрановой-Витренко 1 млн.900 тыс. евро и 2 млн.900 тысяч долларов в Лихтенштейне!!!!!!!!!!!!!!!!
ВУАЛЯ!!!!
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Он их перевел по закону и деньги легальные а не как в некоторой ничего нет за душой -бомжиха сумевшая спрятать ворованные в народа миллиарды.
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Ага, бабушка вертится на все 360, как флюгер, и думает, у всех память, как у аквариумных рыбок. Сама же собиралась в 2000 продавать половину ГТС России, причем контрольный пакет (51%) - тогда это не было "аферой века"? Курва..
"Ліквідуємо" Нафтогаз "як посередника" - "Це дозволить "Газпрому" не платити Україні $2,6 млрд": Вітренко і Тимошенко сперечаються про ліквідацію НАК - Цензор.НЕТ 9441
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Порошенко Крым и флот не сдавал а некто по змеиному втихаря сумела заставить перепуганных в то время своих ставленников это сделать исполняя свою роль агента агрессора.
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"Первое, что мы будем делать, - это развернем стремительную добычу природного газа после президентских выборов, полностью обеспечим себя нашим украинским природным газом и будем частично наполнять нашу газотранспортную систему и экспортировать газ в ЕС". "Ликвидируем "Нафтогаз" как посредника". "Для того чтобы построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. Это посчитанная сумма в ценах сегодняшнего дня, учитывая газовые хранилища… Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд". Ю.В.Т. всегда была крупнейшим специалистом по "развернем стремительную добычу природного газа", оценке активов и назначение цены газа для народа. Источник: https://censor.net.ua/n3088740
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Старая кремлевская подстилка уже даже не стесняется. Юля, только зачем мелочиться? Пообещай ликвидировать Украину. "Ліквідуємо" Нафтогаз "як посередника" - "Це дозволить "Газпрому" не платити Україні $2,6 млрд": Вітренко і Тимошенко сперечаються про ліквідацію НАК - Цензор.НЕТ 6464
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Літо 2015 року, головний виконавчий директор Ю.Вітренко заявляв наступне:
«Стратегією НАК «Нафтогаз України» визначено, що одним з наших найбільш важливих стратегічних пріоритетів є розвиток ефективного ринку газу в Україні. Тобто замість того, щоб будувати імперію з Нафтогазу, або просто розбудовувати Нафтогаз і робити Нафтогаз ще більшим монополістом на українському ринку, ми бачимо нашу роль, як створити відповідні умови, щоб був конкурентний, відкритий, вільний ринок. І потім, якщо ми це створимо або коли ми це створимо відповідно для Нафтогазу скоріш на цьому ринку місця не буде і Нафтогаз як компанія повинен бути ліквідований.»
https://www.youtube.com/watch?v=eikX7zInENk&t=159s
«НАК "Нафтогаз Украины" тратит на свое содержание 1,8 млрд гривен в год. Поэтому должен быть проведен анбандлинг, после чего можно заняться ликвидацией надстройки компании. Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион в интервью "Экономической правде".
Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым ликвидировать "Нафтогаз", Кистион ответил: "Да. Я считаю, что надо провести демонополизацию. НАК может остаться как юридическое лицо в сегменте газового рынка и работать как газовый дистрибьютор на равных условиях с другими компаниями".
https://www.segodnya.ua/…/kistion-zagovoril-o-likvidacii-na…
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В сухом остатке :Тимошенко нокаутировала, в очередной раз, авторов тупых информационных вбросов. Респект ЮВТ!!!
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Пора понять людям что если хотим жить как в Европе то и тарифы платить так же как и у них-а дешевый газ теперь нам стоит крови и пота благодаря политике "газовой принцессы" .
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Короче теперь Юля решила приобщитьтся к нашим месторождениям - молодец баба!
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к "ВАШИМ"????? "Ліквідуємо" Нафтогаз "як посередника" - "Це дозволить "Газпрому" не платити Україні $2,6 млрд": Вітренко і Тимошенко сперечаються про ліквідацію НАК - Цензор.НЕТ 84 ...Это кого...попрошенки,шуфрича,ахметова,яйценюха...к воровитым юным дарованиям нафтогаза?????????
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Юлечка Владимировна, идите нахуй!
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Кто в Польше топит зимой газом ? Пора принимать правила жизни Европы а не азиатской страны Путина.
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У вас порохож.пов истерика как в "Бриллиантовой руке"...….Шеф все пропало...гипс снимают...клиент уезжает)))
ХАРОШ мародерствовать.
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При Порошенко у нас парады ВС Украины в Киеве а при Тимошенко будут парады ВС России а наших солдат проведут как немцев в 1944 г в Москве.
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А что жена уже потратила деньги, за 2,6, теперь нужно получить с 12 лярдов?
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Ещё не стала презом а уже мутит с газом
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Газовые схемы - ее любимая тема. Первые деньги на газе украла еще 20 лет назад. "Ліквідуємо" Нафтогаз "як посередника" - "Це дозволить "Газпрому" не платити Україні $2,6 млрд": Вітренко і Тимошенко сперечаються про ліквідацію НАК - Цензор.НЕТ 1753
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Если хотите чтобы Украина стала губернией-колонией России-Малороссией то голосуйте за "газовую принцессу" а я хочу в ЕС и НАТО то буду голосовать за Петро Алексеевича.
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Ликвидировать этого посредника и вернуть миллиардные премии назад в бюджет!!!Витренко будет анекдоты рассказывать-премии из бюджета уже получили,а денег никто не взыскал и не получит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ликвидируем "Нафтогаз" как посредника" - "Это позволит "Газпрому" не платить Украине $2,6 млрд": Витренко и Тимошенко спорят о ликвидации НАК
 
 
 
 
 
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