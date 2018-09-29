 "Ликвидируем "Нафтогаз" как посредника" - "Это позволит "Газпрому" не платить Украине $2,6 млрд": Витренко и Тимошенко спорят о ликвидации НАК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, реагируя на недавние заявления Тимошенко о необходимости ликвидации "Нафтогаза". Приводим его текст полностью.
"Для ЮВТ и ее сторонников: ликвидация "Нафтогаза" позволит "Газпрому" не платить "Нафтогазу" 2,6 млрд долл. с процентами по уже проигранному "Газпромом" транзитному делу, а также избежать риска проиграть "Нафтогазу" и в новом арбитражном деле, где наши дополнительные требования уже превышают 12 млрд долл. США.
Поскольку речь идет о контрактных отношениях между двумя компаниями, "Нафтогазом" и "Газпромом", то ликвидация "Нафтогаза" не позволит Украине получить эти деньги с "Газпрома".
Ликвидация "Нафтогаза" также поставит под угрозу надежность поставок газа украинским потребителям и увеличение собственной добычи.
Именно для того, чтобы надежность поставок газа потребителям и развитие собственной ресурсной базы не зависела от "милости" других стран и создают национальные компании, такие как "Нафтогаз"...", - написал Витренко
Напомним, лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве заявила о намерении ликвидировать НАК "Нафтогаз Украины" после президентских выборов, сообщал "Интерфакс-Украиина".
"Для правления этой коррумпированной продажной власти осталось полгода. Через полгода первое, что мы сделаем, – ликвидируем НАК "Нафтогаз" как ненужного посредника. А также, если НАК "Нафтогаз" создаст другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать для продажи природного газа украинцам… Все это будет ликвидировано", - заявила Тимошенко .
Политик также раскритиковала инициативу "Нафтогаза" о продаже 49%-ной доли газотранспортной системы (ГТС) Украины.
"Для того чтобы построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. Это посчитанная сумма в ценах сегодняшнего дня, учитывая газовые хранилища… Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд", - сказала лидер "Батькивщины", назвав такую идею "аферой века".
Тимошенко также заявила, что если продажа 49% ГТС состоится, после президентских выборов это решение будет отменено.
Кроме того, она считает обманом утверждения о том, что украинская ГТС останется без нужных объемов транспортировки газа. По ее мнению, такого развития ситуации можно не допустить стремительным увеличением добычи украинского газа.
"Первое, что мы будем делать, – это развернем стремительную добычу природного газа после президентских выборов, полностью обеспечим себя нашим украинским природным газом и будем частично наполнять нашу газотранспортную систему и экспортировать газ в ЕС", - сказала политик.
Звичайно за рахунок інтересів інших громадян.
списать долги ГазПрома, а вместо НафтоГаза
поставить свою структуру которая и будет
монополистом как когдато была монополистом
ее совместная с Лазаренко ЕЭС (единые энерго-системы)
И подписать с Хулом новый кабальный контракт,
а лохторату рассказать что надо было опять спасать ЕС...
Надо Вону послушать и сделать наоборот.
«Нафтогаз України» здійснює переробку газу, нафти та конденсату на п'яти газопереробних заводах (ГПЗ), що входять до складу Компанії, виробляючи на них скраплений газ, моторні палива та інші типи нафтопродуктів. Компанія має фірмову мережу автозаправних станцій.Укртрансгаз і Укргазвидобування - це дочірні компанії Нафтогазу. Нафтогаз займається розвитком всієї газової промисловості, а не однієї гілки.
По его словам, в ближайшие дни будет принято решение о разделении функций транзита газа, хранения газа, торговли газом и добычи газа.
Этот шаг, по мнению В. Гройсмана, позволит не создавать монополистов в центре Украины.
О том что Нафтогаз может потерять практически все свои функции перестанет быть народным украинским достоянием стало известно еще в 2015 г.
Тогда украинские политики неохотно заявили о том, что к январю 2016 г подготовят дорожную карту реформирования госкомпании.
Тогда же Верховная рада приняла закон О рынке природного газа, который предусматривает реформу Нафтогаза путем разделения функций транспортировки газа по магистральным газопроводам, его закачки и хранения в подземных газовых хранилищах (ПГХ) и реализации газа.
Сейчас эти функции выполняет Нафтогаз и его дочки.
Тут еще "новость"....коммерческий директор Нафтогаза (видимо Витренко,в сортах дерьма не разбираюсь),СРОЧНО перевел полученный миЛЛионый бонус на свой оффшор!!!!
А будущие лидеры, возможно получше, пока только подрастают.
"Для того чтобы построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. Это посчитанная сумма в ценах сегодняшнего дня, учитывая газовые хранилища… Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд", - сказала лидер "Батькивщины", назвав такую идею "аферой века".
Собрали по технологиям того времени в 1960 году Запорожец, то это не будет значить что он должен быть равным по цене Ламборджини сегодня) Оценочная стоимость на сегодняшний ГТС - 12-40 млрд долл США. 40 при условии сохранения транзита.
Кроме того, она считает обманом утверждения о том, что украинская ГТС останется без нужных объемов транспортировки газа. По ее мнению, такого развития ситуации можно не допустить стремительным увеличением добычи украинского газа.
"Первое, что мы будем делать, - это развернем стремительную добычу природного газа после президентских выборов, полностью обеспечим себя нашим украинским природным газом и будем частично наполнять нашу газотранспортную систему и экспортировать газ в ЕС"
Украина начинает добывать 300 млрд кубов газа в год, Газпром банкрутует и вместо Нафтогаза создается Нью-Газпром, который начинает спонсировать УЕФА и Баварию...
А в 2004-2010 погода была плохая для увеличения добычи газа?
В Україні за 27 років незалежності в Україні зникло 468 сіл. Ще приблизно стільки стоять у запустінні. Лідером по цій сумній статистиці є Чернігівщина.
Там з 1990 року з обліку знято 54 села, ще десять спорожніли. Це найстарша за віком населення область і ця тенденція історична, передає ТСН.Відзначається, що ще 100 років тому в хроніках регіон називали найпривабливішим для пенсіонерів. Витяг за 1912 рік свідчить: "Чернігів - улюблений пункт, куди направляються доживати".
Експерти попереджають, величезні території можуть стати безлюдними. "Катастрофічно скорочується населення в усій Україні. Міграція, війна, ДТП, але найголовніше - тільки в Києві народжуваність перевищує смертність. У семи областях України на сотню померлих не народжується і половина дітей. І така тенденція буде зберігатися", - б'ють на сполох вони.
При цьому, як з'ясувалося, депресивною територією, коли є можливість отримати державну підтримку, визнаний тільки одне місто - Токмак на Запоріжжі.БІЛЬШЕ ТУТ: https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ukraina-strimko-vimirae-nazvana-oblast-yaka-mozhe-zniknuti.htm
За сколько в обоСрашке закрыли уголовное дело на ВонУ?
............как отметил Коболев, вчера в российских СМИ появилась новость о возможности принудительной продажи доли "Газпрома" в Северном потоке-2 в счет погашения долга за проигранный арбитраж в Стокгольме.
"А сегодня... ЮВТ публично пообещала спасти "российское достояние" от украинской государственной компании путем ликвидации последней... Мне кажется, что ЮВТ начала подрабатывать генератором пропагандистских информповодов для российских медиа", - написал он.
"Для того чтобы построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. Это посчитанная сумма в ценах сегодняшнего дня, учитывая газовые хранилища… Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд", - сказала лидер "Батькивщины", назвав такую идею "аферой века".
МАТЬ -ПЕРЕМАТЬ! А если без иностранных собственников Расия ВООБЩЕ НИЧЕГО не будет транзитировать через Украину - сколько будет стоить труба?
По весу металлолома, млять?
-Врут люди.
-Была цена в 450$ за куб?
-Врут люди.
-Так подпись ваша стоит.
-Врет подпись.
-Был меморандум с МВФ о продаже земли?
-Врет МВФ.
-Был меморандум с МВФ об уравнивании цен на импортный газ и газ собственной добычи?
-Не знаю, не видела. Зато помните, как ловко я справилась с кризисом? Народ украинский, вы помните, что у вас не изменились цифры в платежках?
-Так вы ж взяли в долг 10.5 млрд, долларов - половину украинского бюджета и спустили на оплату разницы в платежках.
-Врут люди.
-И МВФ врет?
-МВФ - тоже люди.
-А ТАМИФЛЮ спас Украину от птичьего грипа?
-Спас.
-А почему этот препарат закупала только Украина, а другие страны отказались?
-Украинцы мудрая нация.
-А американский суд врет о том, что ваши компании наварили на Тамифлю 19 миллионов долларов?
-Врет.
-то есть они настолько врут, что обязали американскую компанию ИНТЕРФАРМ вернуть 19 миллионов в бюджет Украины?
-Они настолько богаты, что могут врать себе в убыток.
Про «фашистський захід», якого не було і який таки стався, та про перших львівських українофобів, яких підтримує влада Львова.
Ю.Витренко гл.ком.директор Нафтогаза перевел со счетов Ощадбанка 20 сентября 2018 года на счета своей жены Ирины Шафрановой-Витренко 1 млн.900 тыс. евро и 2 млн.900 тысяч долларов в Лихтенштейне!!!!!!!!!!!!!!!!
ВУАЛЯ!!!!
«Стратегією НАК «Нафтогаз України» визначено, що одним з наших найбільш важливих стратегічних пріоритетів є розвиток ефективного ринку газу в Україні. Тобто замість того, щоб будувати імперію з Нафтогазу, або просто розбудовувати Нафтогаз і робити Нафтогаз ще більшим монополістом на українському ринку, ми бачимо нашу роль, як створити відповідні умови, щоб був конкурентний, відкритий, вільний ринок. І потім, якщо ми це створимо або коли ми це створимо відповідно для Нафтогазу скоріш на цьому ринку місця не буде і Нафтогаз як компанія повинен бути ліквідований.»
https://www.youtube.com/watch?v=eikX7zInENk&t=159s
«НАК "Нафтогаз Украины" тратит на свое содержание 1,8 млрд гривен в год. Поэтому должен быть проведен анбандлинг, после чего можно заняться ликвидацией надстройки компании. Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион в интервью "Экономической правде".
Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым ликвидировать "Нафтогаз", Кистион ответил: "Да. Я считаю, что надо провести демонополизацию. НАК может остаться как юридическое лицо в сегменте газового рынка и работать как газовый дистрибьютор на равных условиях с другими компаниями".
https://www.segodnya.ua/…/kistion-zagovoril-o-likvidacii-na…
ХАРОШ мародерствовать.