 "Ликвидируем "Нафтогаз" как посредника" - "Это позволит "Газпрому" не платить Украине $2,6 млрд": Витренко и Тимошенко спорят о ликвидации НАК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, реагируя на недавние заявления Тимошенко о необходимости ликвидации "Нафтогаза". Приводим его текст полностью.

"Для ЮВТ и ее сторонников: ликвидация "Нафтогаза" позволит "Газпрому" не платить "Нафтогазу" 2,6 млрд долл. с процентами по уже проигранному "Газпромом" транзитному делу, а также избежать риска проиграть "Нафтогазу" и в новом арбитражном деле, где наши дополнительные требования уже превышают 12 млрд долл. США.

Поскольку речь идет о контрактных отношениях между двумя компаниями, "Нафтогазом" и "Газпромом", то ликвидация "Нафтогаза" не позволит Украине получить эти деньги с "Газпрома".

Ликвидация "Нафтогаза" также поставит под угрозу надежность поставок газа украинским потребителям и увеличение собственной добычи.

Именно для того, чтобы надежность поставок газа потребителям и развитие собственной ресурсной базы не зависела от "милости" других стран и создают национальные компании, такие как "Нафтогаз"...", - написал Витренко

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Напомним, лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве заявила о намерении ликвидировать НАК "Нафтогаз Украины" после президентских выборов, сообщал "Интерфакс-Украиина".

"Для правления этой коррумпированной продажной власти осталось полгода. Через полгода первое, что мы сделаем, – ликвидируем НАК "Нафтогаз" как ненужного посредника. А также, если НАК "Нафтогаз" создаст другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать для продажи природного газа украинцам… Все это будет ликвидировано", - заявила Тимошенко .

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Политик также раскритиковала инициативу "Нафтогаза" о продаже 49%-ной доли газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"Для того чтобы построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. Это посчитанная сумма в ценах сегодняшнего дня, учитывая газовые хранилища… Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд", - сказала лидер "Батькивщины", назвав такую идею "аферой века".

Тимошенко также заявила, что если продажа 49% ГТС состоится, после президентских выборов это решение будет отменено.

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Кроме того, она считает обманом утверждения о том, что украинская ГТС останется без нужных объемов транспортировки газа. По ее мнению, такого развития ситуации можно не допустить стремительным увеличением добычи украинского газа.

"Первое, что мы будем делать, – это развернем стремительную добычу природного газа после президентских выборов, полностью обеспечим себя нашим украинским природным газом и будем частично наполнять нашу газотранспортную систему и экспортировать газ в ЕС", - сказала политик.

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