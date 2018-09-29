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 Политика Украины
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 Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом

Организация Объединенных Наций примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", уверенность в этом Президент Украины Петр Порошенко выразил, выступая в Харькове на открытии 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы"..

"Результатом моего участия в Генеральной ассамблее ООН и встреч с мировыми лидерами стало заверение об укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством. Точно будет принята Резолюция ООН по Крыму, в которой Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию", - заявил Порошенко.

Он добавил, что услышал заверения от мировых лидеров и представителей бизнес-кругов, что в Украине происходят фундаментальные изменения, которые уже приносят свои плоды. И бизнес-климат, говорят американские бизнесмены, убедительно и твердо меняется к лучшему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нынешняя Генассамблея ООН показала, в какой изоляции находится РФ, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3088738
 
   
 Топ комментарии
 
Мовчіть! А краще славте президента!
Хваліть його! Кричіть йому «ура»!
Бо лиш ворожі, путінські агенти
не вірять в богообраність Петра!
)))
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Во, дарую:
Петро Олексійович -Найвидатніший Президент в історії України.
Свята людина.
Лиш за те,що він створив Честь і Совість нашої епохи - Партію Регіонів і не зрадив своїх соратників,поставивши їх на ключові посади у важкий час,коли озвірілі люмпени сміли повстати проти законнообраної,легітимної влади,вартує канонізації.
Він не дав злочинним люмпенам розправитись над доблесними Героями з Беркуту,які не шкодуючи життя,захищали Легітимнообрану владу. А як не захоплюватись його працездатністю,коли у важкі часи,збільшив свої,нажиті непосильною працею статки в декілька разів? А його бізнес,що наповнює бюджет братньої держави? А знищення мерзенних злочинців,так званих добровольців,ці незаконноозброєні бандформування,які намагаються зірвати виконання Священних Мінських Угод?
Недаремно він дав їм визначення,що стало крилатим - цинічні бандери,бандити!
Вйськовий геній нашого Президента вже визнано у всьому світі.
Як полководець.Петро Олексійович перевершив Олександра Македонського,Атіллу,Чінгіс-хана та Наполеона,разом взятих!
Адже він зумів виграти війну з могутньою росією,практично сам,майже без допомоги волонтерів,при мінімальній участі ВСУ!

А його, гідне захоплення ставлення до членів великої своєї родини?
Адже він працевлаштував і не дав загинути з голоду в такі важкі часи навіть своїх кумів!
А його трепетне ставлення до власного народу?
Петро Олексійович,нарешті втілив заповітну мрію українського народу - БЕЗВІЗ!
Адже тепер кожен українець,кожен пенсіонер має змогу випити фантастичну каву,полетіти лоукостом у Варшаву,відвідати Віденську оперу!
І встигнути додому на перегляд улюблених телепередач.
Це все незаперечні ознаки Святості нашого Президента!
Слава!
Слава!!
Слава!!!
Не можна оминути увагою комаду професіоналів,соратників нашого Сонцесяйного Президента,нашу найулюбленішу владу!
Адже всім відомо,що для успішного поступу держави в Світле Майбутнє, в першу чергу потрібно знищити непотріб,оцю гниль,прокляту злодійню,паразитів,баласт.який гальмує Україну на шляху в це Майбутнє -пенсіонерів,інвалідів,неповносправних!
Слава українській владі!
Смерть пенсіонерам і інвалідам!
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Мовчіть! А краще славте президента!
Хваліть його! Кричіть йому «ура»!
Бо лиш ворожі, путінські агенти
не вірять в богообраність Петра!
)))
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Во, дарую:
Петро Олексійович -Найвидатніший Президент в історії України.
Свята людина.
Лиш за те,що він створив Честь і Совість нашої епохи - Партію Регіонів і не зрадив своїх соратників,поставивши їх на ключові посади у важкий час,коли озвірілі люмпени сміли повстати проти законнообраної,легітимної влади,вартує канонізації.
Він не дав злочинним люмпенам розправитись над доблесними Героями з Беркуту,які не шкодуючи життя,захищали Легітимнообрану владу. А як не захоплюватись його працездатністю,коли у важкі часи,збільшив свої,нажиті непосильною працею статки в декілька разів? А його бізнес,що наповнює бюджет братньої держави? А знищення мерзенних злочинців,так званих добровольців,ці незаконноозброєні бандформування,які намагаються зірвати виконання Священних Мінських Угод?
Недаремно він дав їм визначення,що стало крилатим - цинічні бандери,бандити!
Вйськовий геній нашого Президента вже визнано у всьому світі.
Як полководець.Петро Олексійович перевершив Олександра Македонського,Атіллу,Чінгіс-хана та Наполеона,разом взятих!
Адже він зумів виграти війну з могутньою росією,практично сам,майже без допомоги волонтерів,при мінімальній участі ВСУ!

А його, гідне захоплення ставлення до членів великої своєї родини?
Адже він працевлаштував і не дав загинути з голоду в такі важкі часи навіть своїх кумів!
А його трепетне ставлення до власного народу?
Петро Олексійович,нарешті втілив заповітну мрію українського народу - БЕЗВІЗ!
Адже тепер кожен українець,кожен пенсіонер має змогу випити фантастичну каву,полетіти лоукостом у Варшаву,відвідати Віденську оперу!
І встигнути додому на перегляд улюблених телепередач.
Це все незаперечні ознаки Святості нашого Президента!
Слава!
Слава!!
Слава!!!
Не можна оминути увагою комаду професіоналів,соратників нашого Сонцесяйного Президента,нашу найулюбленішу владу!
Адже всім відомо,що для успішного поступу держави в Світле Майбутнє, в першу чергу потрібно знищити непотріб,оцю гниль,прокляту злодійню,паразитів,баласт.який гальмує Україну на шляху в це Майбутнє -пенсіонерів,інвалідів,неповносправних!
Слава українській владі!
Смерть пенсіонерам і інвалідам!
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а ты сам это написал и придумал? или есть первоисточник - просто интересуюсь.
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Федя, возьми ручку и конспектируй.
1. ООН примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом
2. Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража
А теперь скажи мне почему он постоянно говорит в в будущем времени?
Посоветуй ему больше использовать в своей речи глаголы прошедшего времени и говорить о свершившихся фактах, а к глаголам будущего времени не добавлять слово ТОЧНО. Потому что точным может быть только то, что уже произошло.
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Да если б не он, то Медведчук с путиным давно бы напали!
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))))
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Лучше бы он слушателей заинтересовал - например, на липецкую фабрику поспорил...)))
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На Маринку нельзя. Маринка временно сдана в прокат в штат ТРК "Украина".
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"Когда ж об честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем"...
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Так Крым ещё "свободная экономическая зона" или уже нет?...
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"Он добавил, что услышал заверения от мировых лидеров и представителей бизнес-кругов, что в Украине происходят фундаментальные изменения, которые уже приносят свои плоды. И бизнес-климат, говорят американские бизнесмены, убедительно и твердо меняется к лучшему."

Арія "Хабанера" і з опери "Карман".
Виконує Народний брехун України Петро Однотуровий.
Хор - Заслужений хоровий колектив "Дерибан" Верховної Ради.
Музикальний супровід - виття та підгавкування цуцоти Мінстеця та Ольгіно.

🤣🤑
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вот что то очкую я..... Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом - Цензор.НЕТ 6127
Он также про северный поток 2 говорил.... - "мол не будет его, зуб даю..."
Ну и про доллар за 10....
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Так змінюємо країну, тільки в гіршу сторону.
Всі зміни ідуть на користь багатим, а звичайним людям тільки підвищення тарифів та цін.
З такими "реформами" навіщо той Майдан був здався.
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Ща порохоботы замироточат _ 🐓💨🍫💨🍬💨🍫

Шото запіззднюються...
🤑
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всі свінособаки в спам!!!!!!!!!!!!!!
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І шо, почувши це маскалота втече з Криму та Бамбасу?
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Так уже ж принимали, склеротик Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом - Цензор.НЕТ 5981 Как бы он опять за бизвиз не стал бороться в ближайшее время
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...и 5 лет не прошло. Потужно работает Петя...
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ну назвуть, а хуйлу, це по тому місцю)))- і шо далі?!
чоколятні -поясніть - вода камінь)) точить, а чоколят) мізки розріджує?! Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом - Цензор.НЕТ 6069
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И куда ету резолюцию потом? Повесьть рядом с признанием голодомора и будапештским меморандумом?
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Петя, скажи а можно я вместо налогов каждый день тебе платить, буду резолюцию везде показывать?
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Умничка) Украина рулит
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(извиняюсь что вес текст, но по ходу лишнхромосомных опять заруку поимали во лжи) не в эту тему, но чтоб посмеятся над щёко надувателями поидёт:
Атака израильских военных в тот день осуществлялась "как и сотни других, предыдущих ударов в последние годы". Четыре истребителя F-16 взлетели с базы на юге страны и набрали высоту к востоку от Кипра. Перед этим ЦАХАЛ получил данные о разгрузке с грузовиков в Латакии иранского оборудования для производства ракет высокой точности, предназначенного для "Хезболлы".
Затем они нанесли удар по цели в сирийской Латакии. Это произошло в 21:42, утверждают израильские военные.
pоссийская сторона, по данным военных, была предупреждена об атаке за четыре минуты до начала удара, в 21:38. Сам боеприпас попал в цель в 21:50. При этом в Москве утверждают, что сигнал от израильской армии получили только за минуту до совершения удара.
pоссийский Ил-20 находился в небе на севере Сирии, примерно в 200 км к востоку от израильских самолетов, и продолжал двигаться на запад.
В 21:52 сирийская система ПВО, как пишет Haaretz со ссылкой на данные израильских военных, "вышла из-под контроля" и выпустила 27 ракет в разных направлениях.(повезло что не сбили гражданские реисы) В 22:05 С-200 поразила российский самолет. Израильские истребители к этому времени, как подчеркнули в ЦАХАЛ, уже находились недалеко от израильского города Хайфа, на пути к посадке.
В связи с произошедшим Израиль категорически отверг обвинения pоссии в том, что один из F-16 в момент трагедии скрылся за Ил-20 и, как утверждали в Москве, "подставил" его под удар сирийцев. Два самолета, как пояснили в ведомстве, "летали в разных районах, на разных высотах и с разной скоростью". pоссийская сторона, как замечает Haaretz, должна была это знать.
Израиль убежден, что радиолокационное изображение, опубликованное россиянами при их разборе инцидента, просто сфабриковано - F-16 в момент гибели Ил-20 просто не было в том месте, где его "засекли" русские.
3D-видео гибели самолета-разведчика над Средиземным морем российское Минобороны опубликовало 23 сентября. В ролике был показан маршрут Ил-20, удары израильских истребителей по сирийским объектам и момент запуска ПВО Сирии. Согласно записи, израильские ВВС использовали российский самолет в качестве прикрытия.
Согласно информации, поступившей из Москвы, после попадания ракеты командир экипажа Ил-20 успел доложить о пожаре на борту и начал экстренное снижение. Через несколько минут отметка российского самолета исчезла с экранов радиолокационных средств. Израильские самолеты, по данным Минобороны, находились в зоне дежурства до 22:40.
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Мы все живем по-новому - и президент, и народ. Только "новое" для нас разное.
Для ПРошенки в три раза богаче, для народа в три раза беднее. Цинизм, от которого хочется уже не плакать, а стрелять!
Господи, как только ПРошенко не "жил по-новому" за последние три с половиной года!
Он или психически болен, или абсолютно стерилен в плане таких понятий, как мораль и совесть. Или то, и другое. Но, главное, что этот неадекватный ПРошенко прет на второй срок.

🤑
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Реально Офшоренко с семейством и подельниками коррупционерами уже давно По Новому и в реальной ЕВРОПЕ!
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Дети украинских олигархов и политиков уже в Европе.

Они не вынуждены зарабатывать себе на жизнь, а весело её прожигают

«Убежден, что сегодняшние школьники точно буду жить в Европейском Союзе. И будут жить в Украине, потому что наша страна будет членом ЕС!» - торжественно заявил президент Порошенко на праздничной линейке, посвященной началу нового учебного года. И подкрепил свои обещания традиционным «остаточным прощавай».

Сказано это было в стиле Хрущева, провозглашавшего что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Но при всей комичности таких обещаний, которые украинцы слышат от своих президентов уже 15 лет, Петр Алексеевич оказался ближе всех к истине. А кто наверняка спрогнозирует будущее Украины году так в 2075-м, когда сегодняшние первоклашки будут готовиться к выходу на пенсию? Конечно, с одной стороны, пессимисты могут усомниться: а будет ли тогда еще пенсия, и не развалят ли окончательно Украину? Но с другой стороны, оптимисты верят, что через полвека нам могут, наконец, открыть двери в Евросоюз. В любом случае, к тому времени помрут и шах с ишаком, и Порошенко, и даже Путин - так что спросить будет не с кого.
https://goo.gl/dG6KLY
))))
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Шниперсон, как там твоя натруженая щель, болеть перестала?
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У тебя проблемы с половой щелью, добрый человек? А зачем ты пол поменял? Тебя пытали?
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Шниперсон, так щель уже не болит после вчерашнего? Сегодня опять всем желающим предлагаешь? Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом - Цензор.НЕТ 3996
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Так что там у тебя со щелью, добрый человек? Только не говори мне, что в ней побывало больше народа, чем в туннеле по Ла Маншем. Верю, что ты не такой, что ты где то в глубине хороший.
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Боли я смотрю прошли. Не удивлен, с такой рабочей щелью многого добьешься.
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Тебе полегчало, добрый человек? То ты здесь стоном стонал, а теперь только кряхтишь. Ты приходи ещё, не стесняйся.
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Алексей Иванович 353f574d тебе дело говорит ,кремлеботва позорная, предлагаю тебе скидку в нашем медцентре,такие клиенты- пациенты ,как ты на вес золота...
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Ты сутенером у Алексея Ивановича трудишься, добрый человек? Что же ты его так не жалеешь. Он уже на всех ветках кричит от анальной и душевной боли. Тебе должно быть стыдно.
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Петя признал крым Свободной Економической Зоной. А ООН признает крым контролируемым Рашкой. Я что то запутался. Так чей на самом деле крым и кто за ето все заплатит? Или будет как на дамбасе, мы платим дамбасу пенсии, оплачиваем им ЖКХ, покупаем уголь, а трахает дамбас Рашка.
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Это конечно хорошо.Основной вопрос, И что из ЭТОГО? Очередная форма Обеспокоенности. Они и оккупацию Прибалтийских республик не признавали сколько лет. А что реально делали?
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Хто там, сука, по-старому
Продолжає, стерво, жить.
Не дамо ми більш нікому
Бога нового гнівить.

Щоб зажити по-новому,
Требв все нове нам мать:
В новом годі ПОПу нову
В нову попу цілувать.

Нова ПОПа старій ПОПі -
Отпущеніє гріхів.
Ну а ми, уже в Європі,
Ходим далі без штанів.
🤑
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Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом

Лучше бы и по Донбассу приняли такое решения, украинцы ведь гибнут.
Рада признала Россию агрессором и оккупантом: что изменится ...

18 янв. 2018 г. - В Украине впервые на законодательном уровне признают Россию агрессором и оккупантом за ее действия в Крыму и на Донбассе.
А ООН так не считает не смотря на десятки тыс. погибших и миллионы пострадавших.
Бесполезная эта организация соткана уже западными мракобесами для своих меркантильных интересов.
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С Крымом все понятно и рашей не оспаривается, а как насчет ихтамнет на Донбассе?
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а как насчет ихтамнет на Донбассе?
29.09.2018 11:50
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тссс... пукин нападет ..
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Иван Петрович Сидоров высказывает обеспокоенность. "Во второй тур президентских выборов выйдут Порошенко и Тимошенко .7 сентября 2018 ." Три года в цензоре мочат Порошенко порохоборцы. А результата, конкретного и реального, нет.Потому что порохоборцы не сказали что они хотят, не сформулировали свою цель. Истерика, ругань и жалобы результат не дают. Нет чётко сформулированной цели -нет результата.
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четко сформулированную цель они не могут озвучить, так как эта цель - новый курс в засрашкино стоило, на условиях хуйла.
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Почему нет результата? - читайте комменты выше, там вроде люди описывают имеющиеся результаты. Хотя тимошенко, если получит власть, не факт, что прям искоренит коррупцию и т.д.
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Обязательно искоренит. Как только новый газовый договор подпишет, так тут же начнет искоренять.
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Ну, народ бестолковый и неблагодарный...
Ему и из Канады говорят, что у вас всё лучше и
лучше...
Логистическая эффективность, опять же...
Зарплату среднюю (в гривнах) обещают
поднять...
Им всё не так...
Это всё Россия гадит!...
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Это всё Россия гадит!...
29.09.2018 11:55
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Такой страны нет есть РФ.
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а кто по твоему уже скоро как 5 лет ведет гибридную войну против Украины, кто убивает украинцев?, кто оккупировал наши территории? кто при помощи таких вот хуйлоботов наводит смуту внутри страны? можешь не отвечать, вопрос риторический.
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Но это не мешает росту прибылей Оффшоренко и Ахметова... почему то...
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я считаю свои деньги и не шарюсь у других по карманам. Знаю, что Порох очень много своих личных денег потратил на нашу армию.
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Это те деньги, что он заработал в шахте?...
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а кто сказал, что президент страны должен быть обязательно нищий и зарабатывать деньги шахтерским трудом?
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кто убивает украинцев?

Граждани РФ.То есть те же варвары рюсськага мира

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Угу! ООН прийме, а кацапія - заветує,підленько посміхаючись. І на цьому все. Ну, можливо вчергове висловлять глибоку стурбованість. Абсолютно імпотентна організація.
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А еще, может быть, генсек ООН "козу" Путину сделает.
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Хорошо бы запомнить это вангование Тошнотворного Порош(ен)ко и проверить:
1) точно примет или нет (скорее всего - «да», но есть ещё право вето);
2) будет названа «оккупантом» или как-то иначе (а тут море вариантов).
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Да,классный у нас президент,вижу,что и вам он нравится ,вот только работа на фсб (опосредованно) мешает в этом сознаться принародно...
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На форумі суцільне ля-ла-ля. Що Україна з цього буде мати? Україна отримає право вести широкомасштабні військові дії(не порушуючи міжнародних правил) по звільненю окупованих територій Донбасу і за це не будуть судити в Гаазі генералів УА. Достатньо на форумі прізвища Порошенко і касабня зривається з х-ла бризкаючи отрурутою наліво та направо
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Для потомственных танкистов повторяем:
"Точно будет принята Резолюция ООН по Крыму, в которой Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию", - заявил Порошенко.
И где тут речь про Бамбас и Лугандонию?
И если (случится чудо) кацапы и сателлиты не накладут кучек вето, то потом начнутся сопли с "законностью" референдумов и "принятия" в состав педерации. Никто в замес кроме нас самих не полезет... Мы без атамана тоже не рыпнемся. А у нашего атамана яйцов нету, да и золотого запасу - тоже.
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Ирония заключается в том, что российское вторжение, изначально предназначенное для наказания западноевропейского правительства Украины, повело страну в совершенно ином направлении. Это также напоминание о том, что предполагаемые стратегические таланты Владимира Путина, российского президента, на самом деле очень ограничены. Его вмешательство в Украину превратило некогда дружественную соседнюю страну во врага.
Его усилия по объединению "русскоязычных народов" в евразийский блок убедили тысячи людей перестать говорить по-русски. И, конечно же, его вмешательство в американские выборы вызвало в США паранойю по поводу угрозы со стороны России и неприятие России большее, чем мы видели за полвека. Украина - отличное напоминание о том, как насилие может иметь неожиданные последствия - и о том, как кратковременная победа может привести к поражению в долгосрочной перспективе.
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Дорогая Ольга, расийское вторжение вызвано страхом Путина перед вступлением Украины в НАТО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом
 
 
 
 
 
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