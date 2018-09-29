 Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", уверенность в этом Президент Украины Петр Порошенко выразил, выступая в Харькове на открытии 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы"..
"Результатом моего участия в Генеральной ассамблее ООН и встреч с мировыми лидерами стало заверение об укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством. Точно будет принята Резолюция ООН по Крыму, в которой Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию", - заявил Порошенко.
Он добавил, что услышал заверения от мировых лидеров и представителей бизнес-кругов, что в Украине происходят фундаментальные изменения, которые уже приносят свои плоды. И бизнес-климат, говорят американские бизнесмены, убедительно и твердо меняется к лучшему.
или так... еще... с червячком сомнения...
Хваліть його! Кричіть йому «ура»!
Бо лиш ворожі, путінські агенти
не вірять в богообраність Петра!
)))
Петро Олексійович -Найвидатніший Президент в історії України.
Свята людина.
Лиш за те,що він створив Честь і Совість нашої епохи - Партію Регіонів і не зрадив своїх соратників,поставивши їх на ключові посади у важкий час,коли озвірілі люмпени сміли повстати проти законнообраної,легітимної влади,вартує канонізації.
Він не дав злочинним люмпенам розправитись над доблесними Героями з Беркуту,які не шкодуючи життя,захищали Легітимнообрану владу. А як не захоплюватись його працездатністю,коли у важкі часи,збільшив свої,нажиті непосильною працею статки в декілька разів? А його бізнес,що наповнює бюджет братньої держави? А знищення мерзенних злочинців,так званих добровольців,ці незаконноозброєні бандформування,які намагаються зірвати виконання Священних Мінських Угод?
Недаремно він дав їм визначення,що стало крилатим - цинічні бандери,бандити!
Вйськовий геній нашого Президента вже визнано у всьому світі.
Як полководець.Петро Олексійович перевершив Олександра Македонського,Атіллу,Чінгіс-хана та Наполеона,разом взятих!
Адже він зумів виграти війну з могутньою росією,практично сам,майже без допомоги волонтерів,при мінімальній участі ВСУ!
А його, гідне захоплення ставлення до членів великої своєї родини?
Адже він працевлаштував і не дав загинути з голоду в такі важкі часи навіть своїх кумів!
А його трепетне ставлення до власного народу?
Петро Олексійович,нарешті втілив заповітну мрію українського народу - БЕЗВІЗ!
Адже тепер кожен українець,кожен пенсіонер має змогу випити фантастичну каву,полетіти лоукостом у Варшаву,відвідати Віденську оперу!
І встигнути додому на перегляд улюблених телепередач.
Це все незаперечні ознаки Святості нашого Президента!
Слава!
Слава!!
Слава!!!
Не можна оминути увагою комаду професіоналів,соратників нашого Сонцесяйного Президента,нашу найулюбленішу владу!
Адже всім відомо,що для успішного поступу держави в Світле Майбутнє, в першу чергу потрібно знищити непотріб,оцю гниль,прокляту злодійню,паразитів,баласт.який гальмує Україну на шляху в це Майбутнє -пенсіонерів,інвалідів,неповносправних!
Слава українській владі!
Смерть пенсіонерам і інвалідам!
1. ООН примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом
2. Россия в ближайшее время заплатит по решению Стокгольмского арбитража
А теперь скажи мне почему он постоянно говорит в в будущем времени?
Посоветуй ему больше использовать в своей речи глаголы прошедшего времени и говорить о свершившихся фактах, а к глаголам будущего времени не добавлять слово ТОЧНО. Потому что точным может быть только то, что уже произошло.
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))))
"Когда ж об честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем"...
Арія "Хабанера" і з опери "Карман".
Виконує Народний брехун України Петро Однотуровий.
Хор - Заслужений хоровий колектив "Дерибан" Верховної Ради.
Музикальний супровід - виття та підгавкування цуцоти Мінстеця та Ольгіно.
🤣🤑
Он также про северный поток 2 говорил.... - "мол не будет его, зуб даю..."
Ну и про доллар за 10....
Всі зміни ідуть на користь багатим, а звичайним людям тільки підвищення тарифів та цін.
З такими "реформами" навіщо той Майдан був здався.
Шото запіззднюються...
🤑
чоколятні -поясніть - вода камінь)) точить, а чоколят) мізки розріджує?!
Атака израильских военных в тот день осуществлялась "как и сотни других, предыдущих ударов в последние годы". Четыре истребителя F-16 взлетели с базы на юге страны и набрали высоту к востоку от Кипра. Перед этим ЦАХАЛ получил данные о разгрузке с грузовиков в Латакии иранского оборудования для производства ракет высокой точности, предназначенного для "Хезболлы".
Затем они нанесли удар по цели в сирийской Латакии. Это произошло в 21:42, утверждают израильские военные.
pоссийская сторона, по данным военных, была предупреждена об атаке за четыре минуты до начала удара, в 21:38. Сам боеприпас попал в цель в 21:50. При этом в Москве утверждают, что сигнал от израильской армии получили только за минуту до совершения удара.
pоссийский Ил-20 находился в небе на севере Сирии, примерно в 200 км к востоку от израильских самолетов, и продолжал двигаться на запад.
В 21:52 сирийская система ПВО, как пишет Haaretz со ссылкой на данные израильских военных, "вышла из-под контроля" и выпустила 27 ракет в разных направлениях.(повезло что не сбили гражданские реисы) В 22:05 С-200 поразила российский самолет. Израильские истребители к этому времени, как подчеркнули в ЦАХАЛ, уже находились недалеко от израильского города Хайфа, на пути к посадке.
В связи с произошедшим Израиль категорически отверг обвинения pоссии в том, что один из F-16 в момент трагедии скрылся за Ил-20 и, как утверждали в Москве, "подставил" его под удар сирийцев. Два самолета, как пояснили в ведомстве, "летали в разных районах, на разных высотах и с разной скоростью". pоссийская сторона, как замечает Haaretz, должна была это знать.
Израиль убежден, что радиолокационное изображение, опубликованное россиянами при их разборе инцидента, просто сфабриковано - F-16 в момент гибели Ил-20 просто не было в том месте, где его "засекли" русские.
3D-видео гибели самолета-разведчика над Средиземным морем российское Минобороны опубликовало 23 сентября. В ролике был показан маршрут Ил-20, удары израильских истребителей по сирийским объектам и момент запуска ПВО Сирии. Согласно записи, израильские ВВС использовали российский самолет в качестве прикрытия.
Согласно информации, поступившей из Москвы, после попадания ракеты командир экипажа Ил-20 успел доложить о пожаре на борту и начал экстренное снижение. Через несколько минут отметка российского самолета исчезла с экранов радиолокационных средств. Израильские самолеты, по данным Минобороны, находились в зоне дежурства до 22:40.
Для ПРошенки в три раза богаче, для народа в три раза беднее. Цинизм, от которого хочется уже не плакать, а стрелять!
Господи, как только ПРошенко не "жил по-новому" за последние три с половиной года!
Он или психически болен, или абсолютно стерилен в плане таких понятий, как мораль и совесть. Или то, и другое. Но, главное, что этот неадекватный ПРошенко прет на второй срок.
🤑
Они не вынуждены зарабатывать себе на жизнь, а весело её прожигают
«Убежден, что сегодняшние школьники точно буду жить в Европейском Союзе. И будут жить в Украине, потому что наша страна будет членом ЕС!» - торжественно заявил президент Порошенко на праздничной линейке, посвященной началу нового учебного года. И подкрепил свои обещания традиционным «остаточным прощавай».
Сказано это было в стиле Хрущева, провозглашавшего что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Но при всей комичности таких обещаний, которые украинцы слышат от своих президентов уже 15 лет, Петр Алексеевич оказался ближе всех к истине. А кто наверняка спрогнозирует будущее Украины году так в 2075-м, когда сегодняшние первоклашки будут готовиться к выходу на пенсию? Конечно, с одной стороны, пессимисты могут усомниться: а будет ли тогда еще пенсия, и не развалят ли окончательно Украину? Но с другой стороны, оптимисты верят, что через полвека нам могут, наконец, открыть двери в Евросоюз. В любом случае, к тому времени помрут и шах с ишаком, и Порошенко, и даже Путин - так что спросить будет не с кого.
https://goo.gl/dG6KLY
))))
Продолжає, стерво, жить.
Не дамо ми більш нікому
Бога нового гнівить.
Щоб зажити по-новому,
Требв все нове нам мать:
В новом годі ПОПу нову
В нову попу цілувать.
Нова ПОПа старій ПОПі -
Отпущеніє гріхів.
Ну а ми, уже в Європі,
Ходим далі без штанів.
🤑
Лучше бы и по Донбассу приняли такое решения, украинцы ведь гибнут.
Рада признала Россию агрессором и оккупантом: что изменится ...
18 янв. 2018 г. - В Украине впервые на законодательном уровне признают Россию агрессором и оккупантом за ее действия в Крыму и на Донбассе.
А ООН так не считает не смотря на десятки тыс. погибших и миллионы пострадавших.
Бесполезная эта организация соткана уже западными мракобесами для своих меркантильных интересов.
29.09.2018 11:50
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тссс... пукин нападет ..
Ну, народ бестолковый и неблагодарный...
Ему и из Канады говорят, что у вас всё лучше и
лучше...
Логистическая эффективность, опять же...
Зарплату среднюю (в гривнах) обещают
поднять...
Им всё не так...
Это всё Россия гадит!...
29.09.2018 11:55
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Такой страны нет есть РФ.
Граждани РФ.То есть те же варвары рюсськага мира
1) точно примет или нет (скорее всего - «да», но есть ещё право вето);
2) будет названа «оккупантом» или как-то иначе (а тут море вариантов).
"Точно будет принята Резолюция ООН по Крыму, в которой Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию", - заявил Порошенко.
И где тут речь про Бамбас и Лугандонию?
И если (случится чудо) кацапы и сателлиты не накладут кучек вето, то потом начнутся сопли с "законностью" референдумов и "принятия" в состав педерации. Никто в замес кроме нас самих не полезет... Мы без атамана тоже не рыпнемся. А у нашего атамана яйцов нету, да и золотого запасу - тоже.
Его усилия по объединению "русскоязычных народов" в евразийский блок убедили тысячи людей перестать говорить по-русски. И, конечно же, его вмешательство в американские выборы вызвало в США паранойю по поводу угрозы со стороны России и неприятие России большее, чем мы видели за полвека. Украина - отличное напоминание о том, как насилие может иметь неожиданные последствия - и о том, как кратковременная победа может привести к поражению в долгосрочной перспективе.
Шустер не прав - «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». 7 мая 2013 г. Украина заняла 3-е место в Европе по уровню коррупции, 16 нояб. 2016 г. Украина занимает первое место в Европе по уровню коррупции.