 Порошенко: ООН точно примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа оккупантом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", уверенность в этом Президент Украины Петр Порошенко выразил, выступая в Харькове на открытии 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы"..

"Результатом моего участия в Генеральной ассамблее ООН и встреч с мировыми лидерами стало заверение об укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством. Точно будет принята Резолюция ООН по Крыму, в которой Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию", - заявил Порошенко.

Он добавил, что услышал заверения от мировых лидеров и представителей бизнес-кругов, что в Украине происходят фундаментальные изменения, которые уже приносят свои плоды. И бизнес-климат, говорят американские бизнесмены, убедительно и твердо меняется к лучшему.

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