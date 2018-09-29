 К убийству российских журналистов в Африке может быть причастна ЧВК "Патриот", - "Дождь"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Дождю" сообщили сразу несколько источников: офицер Минобороны, боец этой ЧВК и ветеран спецслужб, знакомый с одним из ее сотрудников.

Возможным мотивом собеседники считают расследование поставок на африканский континент российского оружия, которое вел Орхан Джемаль.

Версию о "российском следе" отрабатывает расследовательская группа Михаила Ходорковского. Источники группы сообщали, что 30 июля преступники ждали на дороге именно автомобиль с журналистами и там же видели машину "с тремя вооруженными белыми людьми".

"Да, у нас есть доказательства, которые показывают, что люди европейской внешности, которых местные опознали именно как русских (а меня все уверяют, что местные жители легко отличат французов от русских), были замечены в том самом месте приблизительно в то самое время", — подтвердил Ходорковский.

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Ветеран российских спецслужб, знакомый с одним из членов группы, которая, как он утверждает, участвовала в убийстве журналистов, рассказал свою версию событий. По его данным, убийц было трое, их поддерживали еще две команды — группы обеспечения и прикрытия. Сначала, по его словам, им поставили "задачу по ликвидации", а уже потом — по инсценировке нападения местных грабителей. "Поэтому возникли "люди в тюрбанах", которые грабят журналистов ради их фотоаппаратов и видеокамер. Людей перевезли с одного места на другое, разбили стекла, показали следы борьбы", — утверждает собеседник. Все три команды, по его словам, "были выделены из состава ЧВК "Патриот"".

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Версию о причастности "Патриота" к гибели журналистов "Дождю" подтвердили, не уточняя подробностей, офицер Минобороны, информированный о российском присутствии в ЦАР, а также сотрудник самой ЧВК.

По версии сотрудника "Патриота" и знакомого одного из членов группы, мотивом для убийства журналистов могло стать расследование Джемаля по поводу поставок неучтенного оружия из России в ЦАР.

"Дождь" рассказал о существовании "Патриота" в июле, когда эта ЧВК воевала в Сирии. Информацию о ней подтвердили собеседник на рынке охранных услуг, офицер Минобороны и представители ветеранских организаций. Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов рассказал, что "Патриот" формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих.

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Судя по данным собеседников "Дождя" в Минобороны, ФСБ, ветеранских структурах и среди наемников, ЧВК "Вагнера" теряет влияние; ей на смену приходят новые военные компании, главная из которых — "Патриот".

В "Центре управления расследованиями", для которого журналисты снимали фильм о "Вагнере", перед поездкой обсуждали, что контроль над Африкой получают новые ЧВК. Судя по июньской переписке с Орханом Джемалем, которую предоставил Дождю источник в бывшем ЦУР, журналист понимал, что центр Африки сейчас контролирует не "Вагнер".