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 Более 2 тыс. резервистов участвуют в стратегических командно-штабных учениях "Казацкая воля-2018" на Сумщине

Более двух тысяч резервистов оперативного резерва второй очереди и военнообязанные мобилизационного резерва принимают участие в стратегических командно-штабных учениях "Казацкая воля-2018" в Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ в субботу сообщили, что накануне началось реальное формирование и разворачивание бригады территориальной обороны.

"Учения эти, в том числе, направлены на изучение возможностей местных военкоматов осуществить оповещение, сбор, прием и подготовку мобилизационных ресурсов бригады территориальной обороны. В ходе учений военнообязанные восстановят боевые навыки и готовность дать вооруженный отпор агрессору", - отметили в пресс-службе.

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В учениях также принимают участие представители областных и районных военных комиссариатов севера Украины, инструкторы учебных центров, офицеры оперативных командований "Север" и "Восток".

В пресс-службе проинформировали, что военные сборы сейчас проходят в шести областях. В частности, в Волынской области резервисты роты территориальной обороны проходят 5-дневную подготовку под руководством активистов общественной организации "Буг". В Ривненской области рота территориальной обороны проводит боевые стрельбы, в Днепропетровской проходят учебные сборы стрелковой роты бригады территориальной обороны.

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В Николаевской и Кировоградской областях также проходят 5-дневные сборы резервистов оперативного резерва 2-й очереди стрелковой роты теробороны.

В Одесской области продолжаются учебные сборы с резервистами и военнообязанными Овидиопольского района.

Источник: https://censor.net.ua/n3088735
 
   
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А резервистов разместили в холодных палатках ? Или додумались в палатки поставить буржуйки? Или нет? Вот руцькие офицеры относились к украинским солдатам как к скоту. А украинский штаб модет отчитаться об условиях резервистов.
Солдат должен быть сыт и обут . Чем кормят?
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а я цветы приготовил, буду наших встречать! город-герой Славянск
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Бабй ты ли это тебе что смену пола кадыровцы оплатили
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Классная такая игра в солдатики. Маленький вопросик. Завтра, ровно в 4 утра, нападение. Куда будут бежать резервисты? Успеют ли за день получить на складах АКМ, патроны и гранаты, если только подготовка к учениям в спокойной обстановке (извещение, прибытие, получение оружия и т.д.) заняла минимум неделю. Время готовности значительно сократится, если на руках у резервистов уже БУДУТ АКМ и б/к. (Но это уже из области фантастики).
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будут драпать от террористов к агрессору , как в Изварино
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да ты шо водички в родной пампасяо попей со вкусом своего мира
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Характеристики зрадофилов.

Внимательно понаблюдав за особями являющимися по сути своей классическими зрадофилами, удалось определить характеристики этих существ. Итак - Зрадофилы не умеют ждать. В период ожидания зарплаты, у них имеется планы на "погулять от души", то есть просадить зарплату в один заход. Они мечтают о манне с неба и немедленно но, зрадофилы и манной с нема не умеют пользоваться. При финансовом успехе, зрадофил деньги потратит на алкоголь до потери сознания, жратву до тошноты, безделушки или попросту просадит в азартных играх. После полного опустошения карманов и прихода в себя, зрадофилы снова начинают ныть обвиняя во всем власть. Порохоботы, люди хорошо продуманные, работают на перспективу развития, умеют ждать результатов, пусть на это тратятся годы, но порохоботы своего добиваются, всегда. Чаще всего, порохоботами являются бизнесмены и творческие люди. Не опускайтесь до уровня зрадофилов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 2 тыс. резервистов участвуют в стратегических командно-штабных учениях "Казацкая воля-2018" на Сумщине
 
 
 
 
 
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