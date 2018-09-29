 Более 2 тыс. резервистов участвуют в стратегических командно-штабных учениях "Казацкая воля-2018" на Сумщине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ в субботу сообщили, что накануне началось реальное формирование и разворачивание бригады территориальной обороны.

"Учения эти, в том числе, направлены на изучение возможностей местных военкоматов осуществить оповещение, сбор, прием и подготовку мобилизационных ресурсов бригады территориальной обороны. В ходе учений военнообязанные восстановят боевые навыки и готовность дать вооруженный отпор агрессору", - отметили в пресс-службе.

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В учениях также принимают участие представители областных и районных военных комиссариатов севера Украины, инструкторы учебных центров, офицеры оперативных командований "Север" и "Восток".

В пресс-службе проинформировали, что военные сборы сейчас проходят в шести областях. В частности, в Волынской области резервисты роты территориальной обороны проходят 5-дневную подготовку под руководством активистов общественной организации "Буг". В Ривненской области рота территориальной обороны проводит боевые стрельбы, в Днепропетровской проходят учебные сборы стрелковой роты бригады территориальной обороны.

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В Николаевской и Кировоградской областях также проходят 5-дневные сборы резервистов оперативного резерва 2-й очереди стрелковой роты теробороны.

В Одесской области продолжаются учебные сборы с резервистами и военнообязанными Овидиопольского района.