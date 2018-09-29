 По "делу рюкзаков для МВД" в бюджет Украины вернули более 5 млн грн, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на странице в Facebook.
"Из этой суммы 4,8 млн грн – непосредственно причиненный государственным интересам имущественный вред, еще более 350 тыс. грн – судебные расходы (стоимость около 40 экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования)", – сообщили в САП.
В ведомстве отметили, что пополнение государственного бюджета на 5 млн грн следует записать в актив работы антикоррупционных органов.
Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.
В феврале 2016 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.
Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков. В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.
6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.
- 5 миллионов
- А больше?
- Нет
- Ну на нет и суда нет
а те кто крутит схемы, это деловые люди
на 140 лямів надули бюджет, 5 лямів вернули. тричі слава САП!
спасибо хоть деньгами... а не рюкзаками отдали...
(итить-удивить!)
мути и далее сыначка аваковская - папик прикроет-отмажет и на лоха укажет...
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🤑
Как оценить то, чего нет?
Виртуальные рюкзаки - виртуальная цена.
Чтобы потом легко откупиться и при этом остаться с наваром.