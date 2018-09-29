EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  601  28
Все про:НАБУ (2489) убытки (171) САП (890)

 По "делу рюкзаков для МВД" в бюджет Украины вернули более 5 млн грн, - САП

Во исполнение соглашения в уголовном производстве по обвинению предпринимателя Владимира Литвина в поставке некачественных рюкзаков для нужд МВД Украины, обвиняемым в полном объеме возмещен причиненный вред и уплачено в государственный бюджет более 5 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на странице в Facebook.

"Из этой суммы 4,8 млн грн – непосредственно причиненный государственным интересам имущественный вред, еще более 350 тыс. грн – судебные расходы (стоимость около 40 экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования)", – сообщили в САП.

В ведомстве отметили, что пополнение государственного бюджета на 5 млн грн следует записать в актив работы антикоррупционных органов. 

По делу рюкзаков для МВД в бюджет Украины вернули более 5 млн грн, - САП 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дело Охендовского не закрыто, "рюкзаками для МВД" занимается суд, разговоров с Трухановым не вел, - Холодницкий о ходе резонансных расследований. ВИДЕО

Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.

Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков. В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мой сын не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я буду требовать извинений, - Аваков о "деле рюкзаков"

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.

Источник: https://censor.net.ua/n3088734
 
 
 Топ комментарии
 
- Подсудимый, ваше последнее слово
- 5 миллионов
- А больше?
- Нет
- Ну на нет и суда нет
 показать весь комментарий
 
та вы шо? ну надо же...
спасибо хоть деньгами... а не рюкзаками отдали...
(итить-удивить!)
мути и далее сыначка аваковская - папик прикроет-отмажет и на лоха укажет...
 показать весь комментарий
 
А Пецик *ліпецький * зараз у Харкові (по ТВ ) розповіда ..який він *цаца* .та як ми знову будем *жити (красти ) ..по новому ! * .
..
..По "делу рюкзаков для МВД" в бюджет Украины вернули более 5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 3748 По "делу рюкзаков для МВД" в бюджет Украины вернули более 5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 5161
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Подсудимый, ваше последнее слово
- 5 миллионов
- А больше?
- Нет
- Ну на нет и суда нет
 показать весь комментарий
 
 
Почему никто реально не сел, и сколько это будет продолжаться что кто ворует миллионы того не садят?
 показать весь комментарий
 
 
воры это те кто ворует конфеты.
а те кто крутит схемы, это деловые люди
 показать весь комментарий
 
 
А как он мог не воровать, когда все вокруг воруют?
 показать весь комментарий
 
Е - ефективність.
на 140 лямів надули бюджет, 5 лямів вернули. тричі слава САП!
 показать весь комментарий
 
 
в полном объеме возмещен причиненный вред и уплачено в государственный бюджет более 5 млн грн.Источник: https://censor.net.ua/n3088734
 показать весь комментарий
 
Какая у нас богатая страна, столько лет грабят и все еще есть, что украсть
 показать весь комментарий
 
 
та вы шо? ну надо же...
спасибо хоть деньгами... а не рюкзаками отдали...
(итить-удивить!)
мути и далее сыначка аваковская - папик прикроет-отмажет и на лоха укажет...
 показать весь комментарий
 
 
А почему не в трёхкратном размере,ведь фигуранты не сели?
 показать весь комментарий
 
 
А Пецик *ліпецький * зараз у Харкові (по ТВ ) розповіда ..який він *цаца* .та як ми знову будем *жити (красти ) ..по новому ! * .
..
..По "делу рюкзаков для МВД" в бюджет Украины вернули более 5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 3748
 показать весь комментарий
 
 
И об этом...Кому потрібно Міністерство ветеранів ? может их как то по новому назвать не ветеранами ,а к примеру "дети войны и мира",а министерство распустить? По "делу рюкзаков для МВД" в бюджет Украины вернули более 5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 2450
 показать весь комментарий
 
Воровать - это преступление,много воровать - бизнес,грабить свой народ - политика.
 показать весь комментарий
 
 
Надо забыть даже думать что Украина когда то будет в Европе
 показать весь комментарий
 
Обычно подсудимый считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою влиятельность.
🤑
 показать весь комментарий
 
 
А різницю курсу доляра врахували? На лютий 2015-го доляр був 16грн., а зараз 27.84.
 показать весь комментарий
 
к по чем все таки рюкзачки для народа?
 показать весь комментарий
 
Так, рюкзачков то и не было вообще.
Как оценить то, чего нет?
Виртуальные рюкзаки - виртуальная цена.
 показать весь комментарий
 
Воровать нужно только по-крупному.
Чтобы потом легко откупиться и при этом остаться с наваром.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо "делу рюкзаков для МВД" в бюджет Украины вернули более 5 млн грн, - САП
 
 
 
 
 
 вверх