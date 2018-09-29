 Германия готова выделить 40 млн евро на энергетическую модернизацию украинских предприятий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.
Как отмечается, 28 сентября, состоялось обсуждение состояния реализации проектов международного сотрудничества, финансируемых Правительством ФРГ.
В мероприятии приняли участие представители Посольства ФРГ в Украине, офисов GIZ и KfW, Минэкономразвития, представители украинских министерств - бенефициаров проектов (Минрегион, Минфин, Минэнерго, Минприроды), а также Немецко-украинского фонда и ГП "НЭК "Укрэнерго".
Участники обсудили состояние и результаты реализации проектов, возможные проблемы и пути их решения, а также получили предложения о сотрудничестве по приоритетным направлениям "Энергоэффективность" (объем помощи более 10,6 млн евро) и "Устойчивое экономическое развитие" (объем помощи 6 млн евро).
На сегодня сторонами ведется подготовка новых проектов, которые будут способствовать энергетической модернизации украинских промышленных предприятий по снижению выбросов парниковых газов, применению ресурсосберегающих концепций при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, созданию институциональных предпосылок для внедрения системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, поддержке Правительства Украины в реализации и стратегическому развитию Национального фонда энергоэффективности и концепции S2I.
Как отмечается, ориентировочный объем поддержки по новым проектам составит около 40 млн евро.
А кто понимать написанное будет?
Сколько в офшоре у Порошенко?
Статью про Липецк, в том числе, на неделе для кого написали?
https://dubinsky.pro/skolko-poroshenko-vyvel-v-ofshory-za-2-goda
Очень весомое "доказательство".
Расскажи-ка - на сколько уменьшится цена произведённого товара или - сколько появится денег на зарплату при вложении в энергоэффективность 40 миллионов Евро?
🤑
``В прошлом году мы посеяли 30 га пшеницы!``
Собрание: ``О-О-О``
Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!``
Собрание: ``У-У-У``
Председатель: ``В этом году мы посеяли 50 га пшеницы.``
Собрание: ``О-О-О``
Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!``
Собрание: ``У-У-У``
Председатель: ``В следующем году мы посеем 100 га пшеницы!
``Нехай подавится проклятый долгоносик!!!``
ларек отрывался в 9 и наша грузовичка мимо них....
и еду я на какое то долбаное стрельбище,
в пол пятнадцатого утра, урюк на моем плече дремает,
я дремаю на плече другого урюга - вороны еще не посрали,
а нам зачем то нужно было героически
поразить 3 мишени 10ю патронами.. - в идеале 4 патрона в в остатке...
все всех поразили....
Як зазначається, пікова потужність ХТЗ дозволяє випускати до 180 машин на місяць.