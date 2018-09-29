 Германия готова выделить 40 млн евро на энергетическую модернизацию украинских предприятий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Как отмечается, 28 сентября, состоялось обсуждение состояния реализации проектов международного сотрудничества, финансируемых Правительством ФРГ.

В мероприятии приняли участие представители Посольства ФРГ в Украине, офисов GIZ и KfW, Минэкономразвития, представители украинских министерств - бенефициаров проектов (Минрегион, Минфин, Минэнерго, Минприроды), а также Немецко-украинского фонда и ГП "НЭК "Укрэнерго".

Участники обсудили состояние и результаты реализации проектов, возможные проблемы и пути их решения, а также получили предложения о сотрудничестве по приоритетным направлениям "Энергоэффективность" (объем помощи более 10,6 млн евро) и "Устойчивое экономическое развитие" (объем помощи 6 млн евро).

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На сегодня сторонами ведется подготовка новых проектов, которые будут способствовать энергетической модернизации украинских промышленных предприятий по снижению выбросов парниковых газов, применению ресурсосберегающих концепций при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, созданию институциональных предпосылок для внедрения системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, поддержке Правительства Украины в реализации и стратегическому развитию Национального фонда энергоэффективности и концепции S2I.

Как отмечается, ориентировочный объем поддержки по новым проектам составит около 40 млн евро.

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