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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Германия (3166) модернизация (118) энергоэффективность (80)

 Германия готова выделить 40 млн евро на энергетическую модернизацию украинских предприятий

Министерство экономического развития и торговли Украины ведет переговоры с представителями Германии относительно привлечения дополнительных 40 миллионов евро на финансирование программы энергоэффективности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Как отмечается, 28 сентября, состоялось обсуждение состояния реализации проектов международного сотрудничества, финансируемых Правительством ФРГ.

В мероприятии приняли участие представители Посольства ФРГ в Украине, офисов GIZ и KfW, Минэкономразвития, представители украинских министерств - бенефициаров проектов (Минрегион, Минфин, Минэнерго, Минприроды), а также Немецко-украинского фонда и ГП "НЭК "Укрэнерго".

Участники обсудили состояние и результаты реализации проектов, возможные проблемы и пути их решения, а также получили предложения о сотрудничестве по приоритетным направлениям "Энергоэффективность" (объем помощи более 10,6 млн евро) и "Устойчивое экономическое развитие" (объем помощи 6 млн евро).

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На сегодня сторонами ведется подготовка новых проектов, которые будут способствовать энергетической модернизации украинских промышленных предприятий по снижению выбросов парниковых газов, применению ресурсосберегающих концепций при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, созданию институциональных предпосылок для внедрения системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, поддержке Правительства Украины в реализации и стратегическому развитию Национального фонда энергоэффективности и концепции S2I.

Как отмечается, ориентировочный объем поддержки по новым проектам составит около 40 млн евро.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088732
 
   
 Топ комментарии
 
Обясняю как действует ета схема. Даже знаю конкретные примеры. Выделяют на свой завод из бюджета миллион долларов на *модернизацию*. 2/3 хозяин завода отдает обратно на верх тем кто распределяет ети деньги на раздеребан. Никакой модернизации разумеется нет и быть не может, никто и никогда ето не проверял. А если проверят то проверяющие из той же компании кто деньги деребанил и сам себя в тюрьму не посадит. Все ето сплошное на*балово как и *теплые кредиты* как и рефинансирование и *спасение* банков, в том числе приватбанка и сотни других махинаций и схем по разворовыванию бюджетных денег которые содрали с рабов в виде налогов. Сами подумайте куда из Украины девается каждый год 10-20 миллиардов долларов а Украина все глубже засасывает в дерьмо.
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у Фрау и без вашего абсурдного заключения много проблем на сегодня, а еще кому то деньги выделять от себя, пардон, не принято тем более взятка во все услышание.
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Ще про Мальдіви забули. Зараз згадають.
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пока рашка готова оплатить поток, Германия готова оплатить новое в энергообеспечении Украины.
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Це Меркель дає хабар рошену, щоб рошен мовчав і не критикував спільний проект Меркель та путіна - Північний потік-2
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у Фрау и без вашего абсурдного заключения много проблем на сегодня, а еще кому то деньги выделять от себя, пардон, не принято тем более взятка во все услышание.
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чувак, ты хочешь сказать что это не взятка от сраной меркельши-Риббентропши с её сев.потоком2 ?
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извини, номерная, подумал что ты мужик...
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Правильно. 40 млн даст на якобы модернизацию, а миллиарды заберет своим Северным потоком, сука. Кстати Германия предложила за свой счет его строить.Редкая тварь -эта Меркель.
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Правильно, соевые! Крутите немчуру на деньги для офшоров. Без лоха и жизнь плоха
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А отдавать кто будет? Дают то не безвозмездно
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Та разве это вопрос?! Заложить в поднятие тарифов пару шекелей на энергосбережение. И там можно, кстати,ещё и гешефт поиметь
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"Как отмечается, 28 сентября, состоялось обсуждение состояния реализации проектов международного сотрудничества, финансируемых Правительством ФРГ. Источник: https://censor.net.ua/n3088732"

А кто понимать написанное будет?
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Какая сета предсказуемая Германия готова выделить 40 млн евро на энергетическую модернизацию украинских предприятий - Цензор.НЕТ 984 Офшор и липецк на каждом форуме.
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Ще про Мальдіви забули. Зараз згадають.
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Это я только основные их тезисы написал... Список у них бесконечен )
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правда? Германия готова выделить 40 млн евро на энергетическую модернизацию украинских предприятий - Цензор.НЕТ 2872 порохоботы, вы уже долбанулись окончательно
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Предсказуемость - да.
Сколько в офшоре у Порошенко?
Статью про Липецк, в том числе, на неделе для кого написали?
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Вот именно, ни один кацап никогда не ответил на вопрос - сколько у Порошенко в офшорах.
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ну, кацап, может быть ты и не в курсе, а денюжки все отслеживаются. впитывай, тролль
https://dubinsky.pro/skolko-poroshenko-vyvel-v-ofshory-za-2-goda
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" скорее всего дальше перетекает в офшорные зоны на счета"

Очень весомое "доказательство".
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германия уже не германия, а рязанская область с непонятным казлиным наречием....
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Ето из оперы что голова колхоза решил выделить волкам одну корову чтобы волки не лазили в хлев и не резали овец. Какая нах. модернизация. Уже десятки миллиардов разворовали под якобы программы модернизации, особенно металургические заводы Ахметки. А оказалось там даже кот не валялся.То же самое как афера с японскими приусами которые уничтожили а батареи распродали автосервисам продающим б/ушные електромобили из США. Лучше раздайте населению в виде лампочек- економок.
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К тому же 40 миллионов Евро ето кот наплакал. Гнойсман принял закон что нужно включать свет днем.
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Сколько кот накакал...
Расскажи-ка - на сколько уменьшится цена произведённого товара или - сколько появится денег на зарплату при вложении в энергоэффективность 40 миллионов Евро?
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Продолжай, расскажи про проект международного сотрудничества, финансируемого Правительством ФРГ по энергоэффективности.
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Ахметка радістно потирає лапки...
🤑
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Германия готова выделить, а мы готовы принять и тут же раздерибанить. И чем больше - тем лучше. (Мы конечно понимаем, что это маленький презент за нашу умирающую ГТС, конфетка, так сказать, но мы не в обиде. Схаваем и конфетку).
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На форуме можно всё раздерибанить, всех победить и за #четырегода построить коммунизм...
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Обясняю как действует ета схема. Даже знаю конкретные примеры. Выделяют на свой завод из бюджета миллион долларов на *модернизацию*. 2/3 хозяин завода отдает обратно на верх тем кто распределяет ети деньги на раздеребан. Никакой модернизации разумеется нет и быть не может, никто и никогда ето не проверял. А если проверят то проверяющие из той же компании кто деньги деребанил и сам себя в тюрьму не посадит. Все ето сплошное на*балово как и *теплые кредиты* как и рефинансирование и *спасение* банков, в том числе приватбанка и сотни других махинаций и схем по разворовыванию бюджетных денег которые содрали с рабов в виде налогов. Сами подумайте куда из Украины девается каждый год 10-20 миллиардов долларов а Украина все глубже засасывает в дерьмо.
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Правовое общество-правовое государство/ 70% українців брали участь у корумпованих діях і лише 2% спробували боротися.
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Председатель колхоза отчитывается на собрании перед членами коллектива:
``В прошлом году мы посеяли 30 га пшеницы!``
Собрание: ``О-О-О``
Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!``
Собрание: ``У-У-У``
Председатель: ``В этом году мы посеяли 50 га пшеницы.``
Собрание: ``О-О-О``
Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!``
Собрание: ``У-У-У``
Председатель: ``В следующем году мы посеем 100 га пшеницы!
``Нехай подавится проклятый долгоносик!!!``
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Вчера делала записи в палате и слушала новости. Сирийские специалисты получают зеленую дорогу для работы в Германии. Думалось, что начнут сирийцев потихоньку убирать, а нет. Для того, чтобы попасть в Европу, оказывается надо сжечь и уничтожить свою Родину с помощью Путина.
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Європі буде гаплик. Мусульмани її знищать.
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вот поэтому я и пишу, что Польша вместе с Прибалтикой строят Новую Европу взамен устаревшей и трусливой.
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Париж уже похож на большую клоаку. Как сказала моя знакомая недавно приехавшая из Европы, Париж самый грязный и криминальный город Европы из-за наплыва черных и арабов и бешенных налогов, откуда местные стараются уже переехать.
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Модернізувати совкові підприємства - гроші на вітер. Справа безперспективна. Дешевше будувати нові з сучасними технологіями.
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ахметов обязательно построит, его состояние ведь за год выросло на 1,5 миллиарда баксов, а фирташ с фуксом и григоришиным ему в этом помогут Германия готова выделить 40 млн евро на энергетическую модернизацию украинских предприятий - Цензор.НЕТ 9872
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никогда не понимал кацапов, мезнущих в 3 утра за пивом под пивным ларьком.
ларек отрывался в 9 и наша грузовичка мимо них....
и еду я на какое то долбаное стрельбище,
в пол пятнадцатого утра, урюк на моем плече дремает,
я дремаю на плече другого урюга - вороны еще не посрали,
а нам зачем то нужно было героически
поразить 3 мишени 10ю патронами.. - в идеале 4 патрона в в остатке...
все всех поразили....
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Тоже так думаю. Вряд ли в Европе такие тупые что не понимают куда ети деньги пойдут. Так что красиво оформленая взятка.
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А когда уже Европа будет помогать украинскому населению а не украинским олигархам? У нас олигархи и так не бедствуют и могут втереть нос любому немецкому чиновнику и даже любому немецкому директору завода.
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никогда. население, которое не защищает свои права, никому не интересно
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Ничем, Украине, помогать не следует..Иначе, сохранится африканский вариант, негра, лежащего под пальмой и ждущего, когда кокос сам упадёт...Зачем самому развиваться? Можно продолжать разворовывать страну, по давно налаженным схема...Выводить бабло в офшоры, бегать по Западу с протянутой рукой:" Подайте нам несчастным, а то загнёмся ненароком.. Германия готова выделить 40 млн евро на энергетическую модернизацию украинских предприятий - Цензор.НЕТ 3902 Германия готова выделить 40 млн евро на энергетическую модернизацию украинских предприятий - Цензор.НЕТ 9060
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А владельцы предприятий куда прибыль вкладывают?
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«Харківський тракторний завод» (ХТЗ) вийшов на виробництво 80-150 тракторів на місяць і експортує трактори країни Європи і Азії. Про це повідомляється на сторінці ХТЗ у Facebook.
Як зазначається, пікова потужність ХТЗ дозволяє випускати до 180 машин на місяць.
Німеччина готова виділити 40 млн євро на енергетичну модернізацію українських підприємств - Цензор.НЕТ 3308
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания готова выделить 40 млн евро на энергетическую модернизацию украинских предприятий
 
 
 
 
 
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