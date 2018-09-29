EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  618  10
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7254) терроризм (17940) Донбасс (17052) наемники РФ (627)

 Наемники РФ из 120-мм минометов обстреляли окрестности КПВВ "Гнутово", где находились десятки гражданских

Российско-террористические войска в пятницу, 28 сентября, вечером обстреляли из 120-мм минометов окрестности КПВВ "Гнутово" (Донецкая область), где в это время пересекали линию разграничения сторон десятки гражданских лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"28 августа, в 18.00, со стороны временно оккупированной территории из 120 мм минометов начался обстрел местности в непосредственной близости от дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь", в рамках которого функционирует КПВВ "Гнутово". Военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил отреагировали мгновенно - более 50 гражданских лиц, которые в то время пересекали линию разграничения, были эвакуированы в укрытия", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно информации, пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения вследствие происшествия нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки наемники РФ 34 раза обстреляли позиции ВСУ, четверо воинов ранены, - штаб ООС

Наемники РФ из 120-мм минометов обстреляли окрестности КПВВ Гнутово, где находились десятки гражданских 01
Наемники РФ из 120-мм минометов обстреляли окрестности КПВВ Гнутово, где находились десятки гражданских 02
Наемники РФ из 120-мм минометов обстреляли окрестности КПВВ Гнутово, где находились десятки гражданских 03

Источник: https://censor.net.ua/n3088730
 
 
 Топ комментарии
 
Гражданские за пенсиями и жрачкой к фашистам щемились,а их родненькие освободители обстреляли
 показать весь комментарий
 
Рускій міръ прийшов, щастя приніс.
Наемники РФ из 120-мм минометов обстреляли окрестности КПВВ "Гнутово", где находились десятки гражданских - Цензор.НЕТ 9103
 показать весь комментарий
 
Приглашаю посмотреть! Или с дивана задавать ТУПЫЕ вопросы сподручнее???!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я все понимаю, но как можно обстрелять КПВВ с десятками гражданских и ни одного ни ранить, наши тоже начинают сказки писать.
 показать весь комментарий
 
Приглашаю посмотреть! Или с дивана задавать ТУПЫЕ вопросы сподручнее???!!
 показать весь комментарий
 
 
На фронті не може бути жодних блок-постів, на фронті не може бути цивільного населення, на фронті не може бути жодного припинення вогню! Окупанти не мають обстрілювати нас з мінометів, бо на відстані 20км до лінії зіткнення жодних мінометів окупантів бути не може, вони всі мають миттєво знищуватись артилерією ЗСУ! Але дебільна влада рошена веде дебільну війну, співпрацюючи з ворогом і тому наші солдати не мають права відкривати вогонь по ворогу а мають право тільки гинути на фронті під ворожими обстрілами щоб формувати в населення України невдоволення Майданом та війною! Але цей маразм через 7 місяців закінчиться і війна стане війною, цивільне населення буде евакуйоване, блок-пости закриті, а ворог знищений, а територія України буде повернута під контроль української влади та ЗСУ!
 показать весь комментарий
 
 
А Грицацуев вернет всё вооружение проданное им же.
 показать весь комментарий
 
Захопить нове у ворога! Навіщо нам старі танки та бронетехніка, які виходять з ладу за перші кілометри маршу по бойовому і не можуть ефективно діяти в бойовій обстановці через низьку якість радянського озброєння? Продавали і правильно робили, бо бойові дії показали реальну непридатність цієї зброї до маневреної війни! Мало продавали радянського лайна, потрібно було більше продавати і більше робити нового озброєння!
 показать весь комментарий
 
 
Тобто продавали лайно лохам. З тобою все зрозуміло.
 показать весь комментарий
 
Гражданские за пенсиями и жрачкой к фашистам щемились,а их родненькие освободители обстреляли
 показать весь комментарий
 
 
На этот раз поездка за пенсиями завершилась для них удачно. Но бывает что вояж заканчивается фатально. Ибо нех шастать со слабым здоровьем.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ из 120-мм минометов обстреляли окрестности КПВВ "Гнутово", где находились десятки гражданских
 
 
 
 
 
 вверх