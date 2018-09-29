 Наемники РФ из 120-мм минометов обстреляли окрестности КПВВ "Гнутово", где находились десятки гражданских

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"28 августа, в 18.00, со стороны временно оккупированной территории из 120 мм минометов начался обстрел местности в непосредственной близости от дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь", в рамках которого функционирует КПВВ "Гнутово". Военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил отреагировали мгновенно - более 50 гражданских лиц, которые в то время пересекали линию разграничения, были эвакуированы в укрытия", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно информации, пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения вследствие происшествия нет.

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