 Молдова в ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Приднестровья

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН.

"Военные учения, проводимые российскими военнослужащими совместно с незаконными военными формированиями непризнанного Приднестровья, являются дестабилизирующим фактором и грубым нарушением Соглашения о прекращении огня и принципах мирного урегулирования Приднестровского конфликта, подписанного в Москве в 1992 году. Мы вновь призываем Российскую Федерацию незамедлительно начать вывод своих войск и вооружения с территории нашей страны в строгом соответствии с резолюцией Стамбульского саммита ОБСЕ от 1999 года", - заявил молдавский премьер.

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Глава молдавского правительства поблагодарил руководителей государств, поддержавших принятие в начале лета нынешнего года резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безоговорочном выводе российских войск и вооружения из территории Приднестровского региона Молдовы.

По словам Филиппа, полный вывод российских войск и вооружения будет способствовать скорейшему урегулированию Приднестровского конфликта и объединению страны.

"Власти Молдовы полны решимости найти в рамках переговоров по Приднестровскому урегулированию в формате "5+2" политическое решение этого вопроса на принципах суверенитета и территориальной целостности страны и с предоставлением Приднестровскому региону специального статуса в составе единого и неделимого молдавского государства", - подчеркнул Филипп.

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Отметим, в начале лета нынешнего года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой подчеркивается, что пребывание российских войск на территории Молдовы противоречит нормам международного права и конституционному нейтралитету страны.

На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.