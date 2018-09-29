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Все про:Молдова (963) Приднестровье (412)

 Молдова в ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Приднестровья

Военные учения, которые военнослужащие Российской Федерации проводят на территории Приднестровья являются дестабилизирующим фактором и грубым нарушением норм международного права.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН.

"Военные учения, проводимые российскими военнослужащими совместно с незаконными военными формированиями непризнанного Приднестровья, являются дестабилизирующим фактором и грубым нарушением Соглашения о прекращении огня и принципах мирного урегулирования Приднестровского конфликта, подписанного в Москве в 1992 году. Мы вновь призываем Российскую Федерацию незамедлительно начать вывод своих войск и вооружения с территории нашей страны в строгом соответствии с резолюцией Стамбульского саммита ОБСЕ от 1999 года", - заявил молдавский премьер.

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Глава молдавского правительства поблагодарил руководителей государств, поддержавших принятие в начале лета нынешнего года резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безоговорочном выводе российских войск и вооружения из территории Приднестровского региона Молдовы.

По словам Филиппа, полный вывод российских войск и вооружения будет способствовать скорейшему урегулированию Приднестровского конфликта и объединению страны.

"Власти Молдовы полны решимости найти в рамках переговоров по Приднестровскому урегулированию в формате "5+2" политическое решение этого вопроса на принципах суверенитета и территориальной целостности страны и с предоставлением Приднестровскому региону специального статуса в составе единого и неделимого молдавского государства", - подчеркнул Филипп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов и Вице-премьер Молдовы Лесник обсудили организацию контроля международных наблюдателей за хранилищем боеприпасов в Приднестровье

Отметим, в начале лета нынешнего года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой подчеркивается, что пребывание российских войск на территории Молдовы противоречит нормам международного права и конституционному нейтралитету страны.

На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088729
 
   
 Топ комментарии
 
всемирная русофобия набирает обороты...
аллергия на рашу - заразна! все больше стран ее заболевают
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Когда уже после всех этих призывов будут пинки росие под зад?
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Да ложила кацапия на то ООН. Санкциями их давить нужно и по сильнее. Почему Молдова не требует санкция изза Приднестровья, не понятно.
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Когда уже после всех этих призывов будут пинки росие под зад?
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Да ложила кацапия на то ООН. Санкциями их давить нужно и по сильнее. Почему Молдова не требует санкция изза Приднестровья, не понятно.
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Надо историю конфликта почитать. Может там не за что вводить санкции.
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Какую историю? Кацапскую про "Зверствующих молдофашыстов напаших на мирноспящих стприковЖенщинДетей"?

Если бы у вас в голове был бы не испражнения кремлевсеого тухеса, но поняли что история "Донбасс" до последней запятой повторяет молдавское "Приднестровье"

Кстати, любители пометной истории, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ - "молдаФашЫсты" вынуждены были сражатся не только против орд кацапов но и против этого:

Молдова в ООН закликала Росію негайно вивести війська з Придністров'я - Цензор.НЕТ 665
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всемирная русофобия набирает обороты...
аллергия на рашу - заразна! все больше стран ее заболевают
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Молдова, Грузия, Украина.....ООН просто обязаны услышать и тоже заболеть...
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Молдова в ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Приднестровья

Не вздумайте пропускать российских террористов через территорию Украины
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В кацапских головах нет Приднестровья, а есть росийская Приднестровская республика ….. Так что без войны хер вы их оттуда выгоните.....
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Интресно, а жители приднестровья тоже ездят в Молдову ща биометрикрй для получения безвиза? Там наверно и руцкие военные уже все при молдавских паспортах и по выходным мотаются в Румынию за шмотками
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Видела донецких теток по нашему БЕЗВИЗУ и пр жтом называют киевскую власть Хунтой. А янек, лишивший их безвиза, значит не Хунта. БОЛЬНЫЕ НА ГОЛОВУ
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Почему Украина предоставляет воздушный коридор в Приднестровье? Вот вопрос.
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какой воздушный? Молдова в ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Приднестровья - Цензор.НЕТ 2917и куда они садятся?в тирасполе аэродром не работает уже лет 25...в кишинев?так то дело молдовы.
чо за бред ты несешь,кацапчег?
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Ну. Все ж знают, что кацапы возят войска и пойло с жратвой по украинской зализныце. Наговаривают тут на наше воздушное пространство Молдова в ООН закликала Росію негайно вивести війська з Придністров'я - Цензор.НЕТ 8611
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Ты - дурак, как и все порохоботы. Российские войска и вооружение могут попасть в Приднестровье только чере территории Румынии-Молдовы и Украины. Если бы молдовская вата и дала разрешение, то Румыния точно нет. Значит, Петя разрешает провозить российские войска и оружие через Украину. Понятно тебе, дебилу?
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Они уже давно там сидят. Никто их сейчас через Украину не пускает. А на границе Приднестровье-Украина дежурят молдавские пограничники, то это в принципе не возможно.
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Какие пограничники? Ой бл...ь, дебилы! Да по воздуху они перемещаются, потому как по УЗ, это даже для Барыги было слишком. Хотя, я и этому не удивлюсь.
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Что, 26 лет российские солдаты безвылазно сидят без демобилизации? Даже по меркам царской армии они уже должны год быть на дембеле. А деньги, продукты, амуницию как туда доставляют?
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Хорошо чурка,скажи мне кудой кацапские войска получают продовольствие ?
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"Почему Украина предоставляет воздушный коридор в Приднестровье? Вот вопрос.". - А никакого вопроса нет. Недавно директора Рошен спрашивали, на каком основании он торгует с Приднестровьем? На что он ответил, что не знает, что это оккупированная территория и с ней нельзя торговать. Поэтому у нас и российские войска туда через Украину лктают, и машины с приднестровскими номерами по Украине разъезжают.
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Асвабадітєлєй запрошують в еротичну подорож.
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Многое не понятно. Почему нельзя полностью заблокировать Преднистровье? Конечно же ультиматум России и обращение к мировому сообществу. Но это лишь частное суждение, возможно есть какие то веские причины для таких действий или же не хватает храбрости у молдаван.
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Пока Украина через свою территорию будет давать делать ротацию и завоз продуктов и оружия оккупанты не уйдут оттуда
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А как разейские войска попадают на територию Молдовы не хотите всем рассказать? Да призывайте хоть усритесь.
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Ну не через Румынию же?! Значит, только через Украину. Петя - добрый, он с Приднестровьем хорошо торгует, и российские войска туда пропускает.
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Молдаване лохи. Учились бы у своего земляка. Надо не выводить оккупационные войска, а требовать ввода миротворцев ООН. И рожу такую Молдова в ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Приднестровья - Цензор.НЕТ 9052 ришучу делать
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Как пишут поклонники Барыги: "Оооочень сильная речь в ООН". На 60 децибел.
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Похоронить ихтамнетом на месте быстрее и дешевле + удобрения
будут!
🤑
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Вопрос каким маршрутом они будут это делать ?
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Росія окупувала частину Молдови під виглядом миротворців.Вони звідти не підуть поки не реформують Радбез ООН, де РФ блокує своїм вето всі невигідні для них питання.Провідним країнам світу треба нарешті наважитися на реформування ООН бо ця організація все більше перетворюється на звичайний клуб для бесід,бо жодних важливих рішень вони не можуть вирішити.
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ИМХО в ООН пора менять правила голосования и наложения вето. Критическая масса нарушений со стороны одного из членов должна автоматически лишать страну права голоса.
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Приємно все таки, коли іноземний державний діяч піклується про відчужені українські території. Справедливість понад усе.
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Та нахєр вони потрібні ті ватні території? Нам що, зі своєю ватою проблем замало?
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Якщо у квартирі оселились таргани, то це не означає, що квартира належить тарганам.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМолдова в ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Приднестровья
 
 
 
 
 
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