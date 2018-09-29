 В США впервые в истории разбился новейший истребитель F-35 стоимостью $115,5 млн, - CNN

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает американский телеканал CNN.
Пилот успешно катапультировался. Сейчас он уже находится в госпитале на медосмотре.
В результате крушения "истребитель полностью уничтожен", отмечается в сообщении. Причины инцидента выясняются.
О крушении военного самолета сообщил офис шерифа округа Бофорт в Южной Каролине.
Источник телеканала в военных кругах, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию о том, что разбился истребитель F-35B с базы корпуса морской пехоты США.
Истребитель разбился неподалеку от военной базы.
Военный представитель подчеркнул, что это первый случай крушения истребителя серии F-35, лишь накануне самолет данной модели совершил первый боевой вылет в Афганистане.
F-35 считается одной из самых дорогих систем вооружения в истории. Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млн.
я понимаю радость ватников, даже если бы хоть что то не получилось у этого самолёта а тут инфо что упал - от радости да ещё и в выходные, как бы понедельник не окозался выходним дням у многих, даже забывая что у самих рухает вниз с определённои частотой
ну хотя бы етот самолет не собственное пво сбило.
кацапы - больше ору...
Главзампомтыл атамана Грициана Таврического (Гриценко)!!!
Троекратное УРА!!!
"пічалька"