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 Происшествия, За рубежом
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Все про:самолет (2110) США (14208) крушение (377)

 В США впервые в истории разбился новейший истребитель F-35 стоимостью $115,5 млн, - CNN

В Соединенных Штатах Америки разбился новейший истребитель F-35 стоимостью $115,5 млн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает американский телеканал CNN.

Пилот успешно катапультировался. Сейчас он уже находится в госпитале на медосмотре.

В результате крушения "истребитель полностью уничтожен", отмечается в сообщении. Причины инцидента выясняются.

О крушении военного самолета сообщил офис шерифа округа Бофорт в Южной Каролине.

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Источник телеканала в военных кругах, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию о том, что разбился истребитель F-35B с базы корпуса морской пехоты США.

Истребитель разбился неподалеку от военной базы.

Военный представитель подчеркнул, что это первый случай крушения истребителя серии F-35, лишь накануне самолет данной модели совершил первый боевой вылет в Афганистане.

F-35 считается одной из самых дорогих систем вооружения в истории. Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3088720
 
 
 Топ комментарии
 
Ніяка техніка не буває ідеально-бездоганною..
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Блін, жаль... Ну головне, що пілот вижив
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жаль железную птичку...
пусть это будет первый и последний... вернее - единственный такой случай
(бывает всякое...)
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Иными словами: "Наплюй, Витёк, всё ещё образуется?" Такое мы слышим на протяжении всей нашей жизни. Это люди слышали и до Козьмы Пруткова.
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А вы думаете она вертится, или движется? Вы наблюдали лично за этими явлениями? Нет? Я тоже. (А в целом Вы правы. Выйти из подлодки, пока она погружена, невозможно. Поэтому подождём всплытия на свежий воздух).
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это удивляет, версии нет, если не человеческии фактор, то странно.
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версия была одна - он был тяжелее воздуха.
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никто не спорит что самолёт чежелее воздуха, но если стоит такую сумму не может просто упасть, указывает на человеческии фактор, но я не эксперт в авиацие.
я понимаю радость ватников, даже если бы хоть что то не получилось у этого самолёта а тут инфо что упал - от радости да ещё и в выходные, как бы понедельник не окозался выходним дням у многих, даже забывая что у самих рухает вниз с определённои частотой
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Версій може бути багато........і людський фактор не головний. Скоріше відмова якогось обладнання. Версії будуть тоді,коли розшифрують данні самописців(чорних скриньок), котрі зараз валяються десь серед уламків літака.
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После падения его долго не могли найти. Невидимка.
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Прислала разведка Украины как поминали в Дырляндии захватчика Берлина и Лондона Сашку ЗаХера...,ржут красивее моих смайлов... У США вперше в історії розбився новітній винищувач F-35 вартістю $115,5 млн, - CNN - Цензор.НЕТ 2694Поминальники...
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Ну, новейший то, такое. Наверное только с завода. Поскольку, первый полёт F-35 совершил в 2000-ом году, с 2012 используется как учебный, у морпехов с 2015 года на вооружении. И вот когдато, это должно было случится. Слава Богу пилот жив.
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ЗЫ: статистика конечно не молотовская. На вооружении у 8 стран летает больше 300 штук.
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Поехал я Пентагон,потом в Госдеп.Вечером должу остановку...
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лётчик когда самолёт шлёпнулся произнёс знаменитую фразу: "ух ты! аш пыл пошёл!" У США вперше в історії розбився новітній винищувач F-35 вартістю $115,5 млн, - CNN - Цензор.НЕТ 7555
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Справа в тому що F-35 b дуже складна модіфікпція спеціально для АУГ з вертикальним злітом та поспдкою на корабель він може приземлитися не тільки на авіаносець а там де є майданчик. А така складна модіфікація так може бути відмови.
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Так то оно да, но именно модификация КВВП самая надежная. Уровень боевой готовности у них был выше чем у самой простой модификации для ВВС. Самая сырая это для флота.
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ватанье так обсасывает новость - любо дорого глядеть.
ну хотя бы етот самолет не собственное пво сбило.
кацапы - больше ору...
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они это сейчас смакуют и анонсируют самое мощное кибероружие, забыв что их судно санкционное заблокировано в Южной Кореи.
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та и пес бы с ними - ето у них для внутреннего гавканья, для охлоса...
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Та разве это новость, Игореха Вернулся!!!
Главзампомтыл атамана Грициана Таврического (Гриценко)!!!
Троекратное УРА!!!
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Наконец, а то мы уже заждались наступления на Владивосток.
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Ждем фото бухого Пети с картонкой " я -фе35"
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Кацапскийй фейк! Я это читал ещё лет 10 назад. Вот только не пойму зачем это надо ЦН?
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Досадно, конечно, но техника есть техника, всяко бывает. Неприятно, что рашистам с того радость, хотя статистика самих ИХТАМНЕТОВ-"птичкопадов" лично меня бодрит.
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Одна из причин дороговизны авиатехники американского производства вполне банальна - каждый болт,гайка,шайба и тд,не говоря уже об оборудовании(движки,авионика,электрооборудование)обязаны иметь лицензию FAA(фед авиац агентство), причем лицензию нужно обновлять через определенное время, а это все деньги немалые. Глупо было бы если производитель не внес стоимость лицензии в стоимость изделия.
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Так в США на оборону почти триллион долларов в год. А у тебя ригошоколад сколько? На штук 5 Ф35 хватит?
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Приношу соболезнование американским налогоплательщикам...
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Приноси извинения своему хуйло,что в Украине вам сепарам по харе надавали.
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Нечему им соболезнывать. Еще наклепают, для них это не проблемма.
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Ну, принцип системы вертикального взлета, основанный на известных досегодня людям физических принципах (дедовских, то бишь) - это, пардон, полное гамно, независимо от качества исполнения. Такая система опасна в принципе, так что неудивительно, что даже такой самолет разбился.
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ты дурак, дяденька. Не лезь туда, в чем ты не рубишь.
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У вас кацапов не будет вертикального взлета. Только вертикальный штопор. Вы тупые воры технологий.
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ты про як 38й вспомни который- як об палубу херяк или про то с чего его слизали английский хариеер У США вперше в історії розбився новітній винищувач F-35 вартістю $115,5 млн, - CNN - Цензор.НЕТ 3255
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Это вы знаете. А простой ригошоколад ный троллейбус тупой и не грамотный.
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а теперь иди и подучи мат часть У США вперше в історії розбився новітній винищувач F-35 вартістю $115,5 млн, - CNN - Цензор.НЕТ 2712 а то выйдет как с ап палубным флота кацапии У США вперше в історії розбився новітній винищувач F-35 вартістю $115,5 млн, - CNN - Цензор.НЕТ 9223 вроде он есть но летать не могёт У США вперше в історії розбився новітній винищувач F-35 вартістю $115,5 млн, - CNN - Цензор.НЕТ 9223
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у кацапов по этому поводу должны обьявить внеплановый выходной день
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Может де свечи зажигания забились.У меня постоянно такая беда.
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Если недочет в конструкции - американцы обязательно сделают выводы и будущие птички станут еще более живучими. Без этого, к сожалению, никуда.
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вертикалки там пилот должен быть на 2 головы выше обычного в плане лётных навыков Корпус заказал ф 35 в замен ав хариера
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ США впервые в истории разбился новейший истребитель F-35 стоимостью $115,5 млн, - CNN
 
 
 
 
 
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