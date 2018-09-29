 В США впервые в истории разбился новейший истребитель F-35 стоимостью $115,5 млн, - CNN

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает американский телеканал CNN.

Пилот успешно катапультировался. Сейчас он уже находится в госпитале на медосмотре.

В результате крушения "истребитель полностью уничтожен", отмечается в сообщении. Причины инцидента выясняются.

О крушении военного самолета сообщил офис шерифа округа Бофорт в Южной Каролине.

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Источник телеканала в военных кругах, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию о том, что разбился истребитель F-35B с базы корпуса морской пехоты США.

Истребитель разбился неподалеку от военной базы.

Военный представитель подчеркнул, что это первый случай крушения истребителя серии F-35, лишь накануне самолет данной модели совершил первый боевой вылет в Афганистане.

F-35 считается одной из самых дорогих систем вооружения в истории. Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млн.