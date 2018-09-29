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 Политика Украины, Происшествия
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 За сутки наемники РФ 34 раза обстреляли позиции ВСУ, четверо воинов ранены, - штаб ООС

На протяжении прошлых пятницы, 28 сентября, российско-оккупационные войска 34 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. При этом террористы 6 раз применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных Сил в районе населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Золотое-4, Екатериновка, Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

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По позициям наших войск в районе Гнутово на Приазовье оккупанты вечером нанесли артиллерийский удар. Также дважды в течение дня эти опорные пункты, и один раз – позиции Объединенных Сил вблизи Новолуганского на Светлодарском направлении враг обстреливал из минометов 120-го калибра. Наши опорные пункты в районе Новолуганского и Гнутово также попали под огонь минометов 82-го калибра. По защитникам Станицы Луганской, Крымского и Гнутово велся огонь из вооружения БМП, а защитники Крымского и дважды Гнутово подверглись обстрелам из зенитных установок ЗУ-23-2.

Как сообщает штаб, в ходе боевых действий потерь нет, четверо военнослужащих Объединенных Сил получили ранения.

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По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были ликвидированы и 7 ранены.

От начала этих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных Сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новозвановка и Луганское. Потерь среди наших защитников нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3088719
 
 
 Топ комментарии
 
Желаем нашим раненым бойцам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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четверо поранених козаків наших... найскорішого вам одужання!
тримайтеся, соколи ясні!
спасибо, что живые!
помогай вам Боженька!!!
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А в следующую секунду готовый бройлер-табака
За сутки наемники РФ 34 раза обстреляли позиции ВСУ, четверо воинов ранены, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1416
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Кстати, в Резервации цена курятины сравнялась с ценой свинины. На Шахтерской птицефабрике похоже зарезали последних цыплят. Неделю назад в их магазине тушки были не больше 1.1 кг (местные в твиттере пишут - голуби), вчера вообще никаких.
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четверо поранених козаків наших... найскорішого вам одужання!
тримайтеся, соколи ясні!
спасибо, что живые!
помогай вам Боженька!!!
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Желаем нашим раненым бойцам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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Рашисты становятся хуже фашистов. Ни кому не нужные обстрелы. Держитесь ребята победа будет за нами. Раненым быстрого выздоровления. Слава Украине!!!
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Хрустальный Луч‏ @Hrustalny_Luch 10 ч.10 часов назадЕще
В здании бывшей автошколы на Мирном, прогремел большой взрыв.Полностью выбиты все окна. Здание оцепили. #КрасныйЛуч #Хрустальний
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Новое фото зашкваренной «санитарки» Сирены.
Ой, какие интересные в Рязани санитарные машины...
За добу найманці РФ 34 рази обстріляли позиції ЗСУ, чотирьох воїнів поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6346
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уверены, что наемники из РФ, а может с усраины? упс, ошибочка, уКраины)))
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пшло на.уй, быдло мокшанское...
иди у путена х.й соси...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки наемники РФ 34 раза обстреляли позиции ВСУ, четверо воинов ранены, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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