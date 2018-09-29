 За сутки наемники РФ 34 раза обстреляли позиции ВСУ, четверо воинов ранены, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных Сил в районе населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Золотое-4, Екатериновка, Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

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По позициям наших войск в районе Гнутово на Приазовье оккупанты вечером нанесли артиллерийский удар. Также дважды в течение дня эти опорные пункты, и один раз – позиции Объединенных Сил вблизи Новолуганского на Светлодарском направлении враг обстреливал из минометов 120-го калибра. Наши опорные пункты в районе Новолуганского и Гнутово также попали под огонь минометов 82-го калибра. По защитникам Станицы Луганской, Крымского и Гнутово велся огонь из вооружения БМП, а защитники Крымского и дважды Гнутово подверглись обстрелам из зенитных установок ЗУ-23-2.

Как сообщает штаб, в ходе боевых действий потерь нет, четверо военнослужащих Объединенных Сил получили ранения.

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По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были ликвидированы и 7 ранены.

От начала этих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных Сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новозвановка и Луганское. Потерь среди наших защитников нет.